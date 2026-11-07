Evet, Karar Günü geldi çattı. Bilmeyenler için: MLS'te normal sezonun son gününde bütün maçlar aynı anda başlıyor. İdeal senaryoda, play-off'a hangi takımların nasıl kalacağına dair hâlâ pek çok olasılık bulunur. Karar Günü'nün de adının hakkını vermesi beklenir.

Ancak bu yıl biraz heyecan eksikliği yaşanabilir. Doğu Konferansı'nda play-off'a hangi takımların kalacağı belli. Batı Konferansı'nda wild card için bir miktar belirsizlik var ama esasen bir veya iki takımın son anda yarış dışı kalıp kalmayacağını göreceğiz.

Yine de ortada heyecan verici gelişmeler var. Nashville SC, geçen hafta tek sezonda toplanan puan rekorunu egale etti. Cumartesi günü FC Cincinnati karşısında alacağı herhangi bir sonuçla yeni rekoru kıracak. Batı Konferansı'nda mücadele çok hareketli olmasa da birkaç maçın aynı anda başlaması, gece boyunca tablonun değişeceği anlamına geliyor. Peki, bütün bunlar nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Bu yılın Karar Günü, olması gerektiği kadar belirleyici olacak mı? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bu soruları ele alıyor.