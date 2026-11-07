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MLS 1-1 GOAL

MLS’te karar günü Rondo’su: Nashville SC tarih yazabilecek mi? LA Galaxy ve Seattle Sounders play-off felaketinden kaçınabilecek mi?

Puan rekoru erişim mesafesinde, sezonlar sona ermenin eşiğinde, yıldız isimler baskı altında: GOAL yazarları, MLS'de karar gününde kimin yükseleceğini ve kimin düşebileceğini tartışıyor.

Thomas Hindle ve Ryan Tolmich
Çeviri:

  • Evet, Karar Günü geldi çattı. Bilmeyenler için: MLS'te normal sezonun son gününde bütün maçlar aynı anda başlıyor. İdeal senaryoda, play-off'a hangi takımların nasıl kalacağına dair hâlâ pek çok olasılık bulunur. Karar Günü'nün de adının hakkını vermesi beklenir.

    Ancak bu yıl biraz heyecan eksikliği yaşanabilir. Doğu Konferansı'nda play-off'a hangi takımların kalacağı belli. Batı Konferansı'nda wild card için bir miktar belirsizlik var ama esasen bir veya iki takımın son anda yarış dışı kalıp kalmayacağını göreceğiz.

    Yine de ortada heyecan verici gelişmeler var. Nashville SC, geçen hafta tek sezonda toplanan puan rekorunu egale etti. Cumartesi günü FC Cincinnati karşısında alacağı herhangi bir sonuçla yeni rekoru kıracak. Batı Konferansı'nda mücadele çok hareketli olmasa da birkaç maçın aynı anda başlaması, gece boyunca tablonun değişeceği anlamına geliyor. Peki, bütün bunlar nasıl bir tablo ortaya koyuyor? Bu yılın Karar Günü, olması gerektiği kadar belirleyici olacak mı? GOAL yazarları, The Rondo'nun yeni bölümünde bu soruları ele alıyor.

  • Nashville SC bu hafta sonu puan rekoru kıracak mı?

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Hany Mukhtar, Nashville'ın rekorlarla dolu sezonunda muhteşem bir performans sergiledi.

    Tom Hindle: Neden olmasın?! Supporters' Shield'i kazanıp bir rekoru egale ettikten sonra B.J. Callaghan, oyuncularından bazılarını dinlendirmek ve işlerin ters gitmemesini sağlamak isteyebilir. Ancak rakipleri FC Cincinnati'nin ligdeki yeri aşağı yukarı kesinleşmiş durumda. Bu sezon yaşananlara bakılırsa en olası senaryo ne mi? Nashville gol yer, ardından son bölümde müthiş bir geri dönüşe imza atar.

    Alex Labidou: Normal sezon Nashville için kaderin çizdiği gibi geçti; peki bu, normal sezonun son gününde neden değişsin? Nashville'in cumartesi günü işi bitirip puan rekorunu kırmasını bekliyorum.

    Ryan Tolmich: Cincinnati'nin de uğruna oynayacağı bir şey olduğu düşünülürse bu zor olacak. Yine de Nashville, MLS'in en iyi takımı. Bu yüzden Nashville'in kazanmayacağına bahis oynamak akıllıca olmaz. 

  • Batı Konferansı'ndan hangi iki takım wild card hakkı kazanacak?

    Brian Schmetzer
    Getty

    Brian Schmetzer yönetimindeki Seattle Sounders, Batı'daki play-off yarışında şanssız görülmemeli

    TH: Vay canına, çok çekişmeli. Ama sonuçların olması gerektiği gibi şekilleneceğini varsayalım. Bu durumda Seattle ve Colorado wild card kontenjanında yer alırken LA Galaxy yedinci sıraya yerleşecek. Minnesota United son dönemde harikaydı, ancak diğer maçlardan gelecek sonuçların da yardımına ihtiyacı olacak. San Jose ise zorlu bir rakip. Minnesota United için mucize yok.

    AL: Bu zor bir seçim, ancak Brian Schmetzer ve Seattle Sounders'ın play-off'ları kaçıracağını hayal etmek güç. Bir kontenjanı Seattle Sounders'ın alacağına güveniyorum. Colorado ve LA Galaxy, Portland'dan daha yetenekli oyunculara sahip olsa da Portland Timbers, Decision Day'deki en avantajlı eşleşmeye sahip: 14. sıradaki, zor günler geçiren Austin FC ile oynayacak. Bu nedenle Portland'ın da play-off'lara kalacağını düşünüyorum.

    RT: Olasılıklar Seattle'ın ciddi biçimde aleyhine, ancak açıkçası onsuz bir play-off biraz tuhaf olurdu. LA Galaxy için de benzer düşünüyorum ama dürüst olalım, Batı'da işler karmakarışık; bu yüzden herhangi bir takım play-off'lara kalabilir. 

  • Play-off'lara kalma yolunda sezon sonundaki çıkışı hangisinin daha etkileyiciydi: Philadelphia'nın mı, St. Louis'in mi?

    Cavan Sullivan Philadelphia Union MLS 2026
    Getty

    Cavan Sullivan’ın formu, Union’ı yeniden play-off yarışına taşıdı.

    TH: St. Louis. Bunun başlıca nedeni, takımın play-off'a nasıl kalacağının belli olmamasıydı. Birkaç kilit oyuncusunu kaybetmişti ve ön saflardan gelecek liderliğin onları sezon sonrasına taşımaya yetmesi beklenmiyordu. Ancak yönetimin biraz sihirli dokunuşu ve teknik direktörün başarılı çalışmasıyla oraya ulaştılar. Son haftalardaki düşüşleri endişe verici, ama St. Louis CITY'nin aslında çoktan havlu atmış olması gerekirdi. Yine de Philadelphia'nın hakkını yemeyelim!

    AL: St. Louis'nin hikâyesi inanılmaz, ama benim oyum Philadelphia'ya. CITY SC birçok yıldızını kaybetti, fakat Rafa Navarro gibi büyük fark yaratan bir oyuncuyu da kadrosuna kattı. Philadelphia ise büyük ölçüde altyapısından yetişen öne çıkan oyuncularının gelişimine güvenerek bunu mütevazı bir bütçeyle başardı. Bu da Union'ı bir adım öne çıkarıyor.

    RT: Az farkla St. Louis. Bunun başlıca nedeni, ellerinde kazandıkları bir kupa olması. Ama Union'ın da genç oyuncularla yoluna devam ederken takımını inşa etmesini küçümseyemezsiniz. İkisi de takdiri hak ediyor ve kimse bu iki takımdan biriyle karşılaşmak istemez. 

  • Performans göstermesi için en büyük baskı hangi oyuncunun üzerinde?

    Dejan Joveljic
    Getty

    Joveljic, bu yaz Sporting KC'den Seattle'a yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

    TH: Dejan Joveljic, değerini kanıtlama zamanı. Sounders, forveti Sporting KC'den transfer etmek için büyük para harcadı. Joveljic'in takımı adına kazanması gereken maçlar da tam olarak bunlar.

    AL: İki isim seçelim: Son Heung-min ve Antoine Griezmann.

    Sezona MVP adayı ve bazılarına göre MLS'in en iyi ikinci oyuncusu olarak giren Son için hayal kırıklığı yaratan bir yıl oldu. Bu beklentilerin çok gerisinde kaldı. LAFC, galibiyete şiddetle ihtiyaç duyan Seattle ile karşılaşacak ve yenilgi, onları hiç istemedikleri wild card maçına bırakabilir. Bu sezon zaten hayal kırıklığı yaşatmış, hedefleri yüksek bir kulübün isteyeceği son şey bu.

    Griezmann ise Orlando'yu yeniden iddialı hâle getirdi ve takımın play-off'lara yükselmesine yardımcı oldu. Şimdi güçlü New England karşısında kazanarak wild card maçını evinde oynama hakkını garantileme fırsatı var. Bu zor bir görev, ancak eski Atletico Madrid yıldızı, bir anlık ustalıkla maçın seyrini değiştirebildiğini gösterdi.

    RT: Marco Reus. Kariyerinde çok sayıda büyük maça çıkmış deneyimli bir lider olan Reus, bu hafta sonu Galaxy'yi bir başka önemli maça taşıyacak. Onun kalibresinde bir oyuncuyu transfer etmenin nedeni tam da bu. Maçı kendisi kazandırmasa bile bunu yapacak oyuncuya kolaylıkla yol gösterebilir. Bunu başarırsa Los Angeles'ta her şey yolunda gidecek. 

  • Bu belirleyici günde biraz heyecan eksikliği mi var?

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Sergi Roberto’nun LA Galaxy’si, cumartesi günü play-off umutlarını canlı tutmak için mücadele edecek.

    TH: Biraz! İçerik takip etmeyi seven taraftarlar açısından, son maçlara girilirken Doğu Konferansı’nda durumun neredeyse kesinleşmiş olması biraz hayal kırıklığı yaratıyor. İdeal bir dünyada, “rekabet dengesi” açısından MLS’de son günler tam bir kaosa sahne olmalıydı. Yine de Batı Konferansı bu konuda yeterince heyecan sunacaktır.

    AL: Doğu Konferansı olabileceği kadar heyecanlı değil ama Batı’da ilgi çekici pek çok gelişme var. LA Galaxy’nin 2024’te MLS Cup’ı kazandıktan sonra üst üste ikinci yıl play-off’ları kaçırması, kulüp içinde köklü değişikliklere yol açabilir. Colorado, Rafa Navarro’yu sattıktan sonra play-off’ları kaçırırsa ciddi sorularla karşı karşıya kalır. Sounders play-off’lara kalamazsa Seattle’da ne olur? Bütün bunlar Batı’da heyecan dolu iki saat yaşatmalı.

    RT: Eee? Doğu Konferansı nispeten sakin ama Batı’da büyük bir mücadele yaşanacak gibi görünüyor. İdeal olan, evet, gün boyu kaos yaşanması olurdu ama Batı herkese yetecek kadar heyecan sunacaktır. 