Play-off tablosu şekillendi.

RSL ve FC Cincinnati, perşembe gecesi wild-card maçlarından çıkmayı başardıktan sonra ilk turdaki sekiz eşleşmenin tamamı belli oldu. Eşleşmeler de oldukça çekişmeli görünüyor. Kimsenin önünde kolay bir yol yok. Doğu Konferansı, iki konferanstan daha güçlü olanı gibi görünüyor; ilk altı sıradaki takımların hepsi MLS Kupası finaline rahatlıkla çıkabilecek kapasitede. Ancak Batı Konferansı’nı da göz ardı etmemek gerek. Orada yalnızca Vancouver Whitecaps yok (St. Louis CITY’ye inananlar, ses verin).

Bu da tahmin zamanı demek. Nashville SC, bir sezonda en çok puan toplama rekorunu kırdıktan sonra kupayı kazanmak için elverişli bir konumda olmalı. Ancak bunu daha önce başaran son kulüp Inter Miami, ilk turda elenmişti. Yani normal sezon hiçbir şeyi garanti etmiyor. Miami’yi Doğu’da ikinci sıraya taşıyan Lionel Messi’ye karşı bahis oynamak da pek akıllıca değil.

Diğer takımlarda da yetenekli oyuncular bol. Cavan Sullivan son dönemde Union formasıyla müthiş oynadı ve bu, bir takımı sırtlayabileceğini kanıtlama fırsatı olabilir. Peki ya ligin en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip olmasına rağmen bir türlü istediği uyumu yakalayamayan LAFC? Biraz form tutarsa tehlikeli olacaktır.

Bütün bunlar heyecan vadediyor. GOAL yazarları da bir başka The Rondo bölümünde tabloyu değerlendiriyor.