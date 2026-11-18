Şimdi asıl sezon başlıyor. MLS’in yapısı, kabul etmek gerekirse, tuhaf. Burada iki ayrı bölüm var. İlki, Avrupa’daki geleneksel modele benziyor: Sezon sonunda bir tür lig şampiyonunun belirlendiği lig aşaması.

Ardından sürekli değiştirilen ve neredeyse kimseyi memnun etmeyen play-off sistemi geliyor. Bu aşamaya giren 18 takımın tamamı, MLS Kupası’nı kazanmak için bir şekilde şansı olduğunu düşünüyor. Favori açıkça Nashville. Takım, istatistiksel olarak bu yıl şu ana kadar MLS tarihinin en iyi performansını sergiledi. Ancak herkesin kupayı Miami’nin kazanmasını beklemesinin nedeni de o Messi denen adam.

Diğerleri mi? Ortaya karışık bir tablo çıkıyor. Vancouver Whitecaps çok iyi, ancak Batı’daki rakipleri onları pek fazla sınamadı. Bir de büyük isimlerinden birinin sahneye çıkıp sonucu belirlemesini uman birçok takım var. İyi bir seri, kupaya uzanmakla erkenden elenmek arasındaki farkı yaratabilir. Heyecan verici bir tablo ve GOAL play-off öncesinde takımların durumunu kategorilere ayırdı...