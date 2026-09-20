Dallas'ta sahada bir tavşan vardı. Son yaklaşık 12 ayda Major League Soccer'ta hayvan temelli bolca drama yaşandı. Geçen yıl bir rakunumuz vardı. Bu yılın başlarında ise bir sincap vardı. Cumartesi gecesi de Toyota Stadium'da tur atan hızlı bir tavşan vardı.

Asıl mesele ne mi? Bu, bütün gece yaşananların en az tuhaf olanıydı. Nereden başlamak istersiniz? Cumartesi, kuralların esnediği ve futbol maçlarının tüm gerçeklik duygusunu yitirdiği o çılgın gecelerden biriydi. Bazen MLS'in “sarhoş” olduğu söylenir ve cumartesi gecesi bunu fazlasıyla gösterdi. Üstelik pazar günü oynanacak Inter Miami-San Diego FC maçı da henüz vardı.

Her şey aslında Kansas City'de başladı; burada Sporting KC yeniden canlandı, ardından yeniden ayakları yere bastı. Devamı New England'da geldi; burada bir genç, Orlando City'yi perişan etti. Oradan sonra kaos San Jose, Houston ve St. Louis'ye yayıldı. Bu ligin ne bir mantığı var ne de bir açıklaması. Cumartesi gecesinin psikedelik futbolu da bunun kusursuz kanıtıydı. GOAL, cumartesi gecesinin öne çıkan gelişmelerini derledi...