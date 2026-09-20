MLS özeti: Yeni ABD Milli Takımı oyuncuları Frankie Westerfield ve Cavan Sullivan, Philadelphia Union'ı Sporting Kansas City karşısında galibiyete taşıdı; Peyton Miller, Orlando City'yi perişan etti ve Denis Bouanga, LAFC ile yeni zirvelere ulaştı
Dallas'ta sahada bir tavşan vardı. Son yaklaşık 12 ayda Major League Soccer'ta hayvan temelli bolca drama yaşandı. Geçen yıl bir rakunumuz vardı. Bu yılın başlarında ise bir sincap vardı. Cumartesi gecesi de Toyota Stadium'da tur atan hızlı bir tavşan vardı.
Asıl mesele ne mi? Bu, bütün gece yaşananların en az tuhaf olanıydı. Nereden başlamak istersiniz? Cumartesi, kuralların esnediği ve futbol maçlarının tüm gerçeklik duygusunu yitirdiği o çılgın gecelerden biriydi. Bazen MLS'in “sarhoş” olduğu söylenir ve cumartesi gecesi bunu fazlasıyla gösterdi. Üstelik pazar günü oynanacak Inter Miami-San Diego FC maçı da henüz vardı.
Her şey aslında Kansas City'de başladı; burada Sporting KC yeniden canlandı, ardından yeniden ayakları yere bastı. Devamı New England'da geldi; burada bir genç, Orlando City'yi perişan etti. Oradan sonra kaos San Jose, Houston ve St. Louis'ye yayıldı. Bu ligin ne bir mantığı var ne de bir açıklaması. Cumartesi gecesinin psikedelik futbolu da bunun kusursuz kanıtıydı. GOAL, cumartesi gecesinin öne çıkan gelişmelerini derledi...
Andre Luiz biraz oynayabiliyor ama Philly fazla iyi
Yani Sporting KC, Mo Salah'ı alamadı. Bu biraz hayal kırıklığı yarattı. Mısırlı oyuncuya ilgileri sözde oldukça ciddiydi ve hücumda neredeyse her türden takviyeye ihtiyaçları vardı. Andre Luiz'in ise hiç de fena olmayan bir alternatif olduğu ortaya çıktı. 20 dakika boyunca neredeyse tek başına Philadelphia'yı hırpaladı; iki gol attı ve Union'ı perişan etti. Devreye 3-0 önde girdiler ve rahat bir şekilde ilerliyorlardı.
Ama Union geri döndü. Dokuz dakikada dört gol buldular; her ikisi de gole katkı veren USMNT'nin yeni isimleri Cavan Sullivan ile Frankie Westerfield ve önemli bir rol oynayan Neil Pierre öne çıktı. Bu takım şu anda ürkütücü derecede iyi. Ve evet, KC zaman zaman biraz şüpheli görünebiliyor. Ama önünüze konanı ancak bu kadar net bir şekilde yenebilirsiniz. Philadelphia da bunu yaptı.
Denis Bouanga, LAFC tarihine geçti
Son Heung-Min ile Denis Bouanga'dan oluşan hücum ikilisinin MLS'in en etkili ortaklıklarından biri olması bekleniyordu. Geçen sezonun son bölümünde, Son LA'deki gelişini etkileyici bir şekilde duyururken Bouanga da hücumda ritim bulmuştu ve bu iki ismin tek başına Güney Kaliforniya ekibini MLS Cup'a taşıyabileceğine inanmak için neden vardı.
Ancak bu sezon işler tam olarak istenildiği gibi gitmedi. Son açısından goller adeta kesildi, LAFC ise savunmada fazlasıyla açık verdi. Cumartesi günü, Marc Dos Santos'ın takımının en iyi ve en kötü yönlerini gösterdi. Son 34. dakikada gol attı. 36. dakikada Aaron Long oyundan atıldı. Ardından Bouanga ağları sarstı ve bu golle birlikte Siyah ve Altınlar'ın normal sezon tarihindeki en golcü oyuncusu oldu. Sonrasında ise zaaflar ortaya çıktı. LA, maçın son bölümünde dağıldı ve formsuz San Jose takımına son 20 dakikada iki gol birden yedi. Bu, moral bozucu bir 2-2 beraberlikti; takımın ne kadar iyi olabileceğine dair anlar gösterirken sınırlarını da acımasız şekilde hatırlatan türden bir sonuçtu.
Marco Reus, Galaxy'ye biraz hayat verdi
LA Galaxy için inişli çıkışlı bir sezon oldu. Bu takım hâlâ Riqui Puig'in yokluğunun etkisini yaşıyor; iki diz ameliyatı nedeniyle neredeyse iki yıldır forma giyemiyor. 2024'teki MLS Cup yürüyüşünde kilit parçalardan biri olan Gabriel Pec ile yollar ayrıldı. Marco Reus ise şampiyonlukla tamamlanan yılın sonbaharında geldiğinde son parça olarak görülüyordu; kusursuz bir takımın içindeki biraz lüks bir oyuncu gibiydi. Şimdi ise tek süperstar o (Chucky Lozano'nun kiralık durumu bir yana).
Ve cumartesi gecesi 37 yaşındaki oyuncu, o bacaklarda hâlâ biraz sihir kaldığını gösterdi. Reus bir gol attı, bir asist yaptı, herkesten daha fazla pozisyon yarattı ve hücum orta saha pozisyonundan oyunu yönlendirdi. Galaxy, normalde dirençli olan Minnesota United savunmasını açtı ve çok ihtiyaç duyduğu bir galibiyet aldı.
Peyton Miller klasını gösterdi
Peyton Miller'ın kalitesi hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Zaten bu yüzden Mauricio Pochettino'nun 28 kişilik sonbahar kampı kadrosunda yer alıyor. Genç oyuncu çok pozitif, çok direkt. Evet, tam olarak hangi mevkide oynadığı biraz tartışmalı. Bir kanat olabilir, bir bek olabilir. Ama şu an için 18 yaşında ve enerji dolu. Orlando ile cumartesi günü oynanacak maç öncesinde teknik direktör Marko Mitrovic için "ligdeki en iyi teknik direktör" dedi.
Kesinlikle bu yarışın içinde. Miller da en iyi oyunculardan biri olabilir. Bunu, Orlando'yu 4-2 yendikleri maçta attığı iki harika golle gösterdi. Bu performansa ciddi şekilde ihtiyaç vardı. Büyük transfer Jack Harrison'ın sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor. New England'ın birinin öne çıkmasına ihtiyacı vardı. Miller bu çağrıya kusursuz şekilde karşılık verdi.
St. Louis seriyi sürdürüyor
2026 sezonunun 10 maçlık bölümünde St. Louis’nin sadece bir galibiyeti vardı. Her türden sorun vardı ve bunları çözebilecek kadroya dair soru işaretleri bulunuyordu. Yoann Damet, ligin en genç teknik direktörü. Corey Wray ise yönetim tarafında en tecrübeli isim değil. Bu takım dengesiz, ne yaptığından emin olmayan ve kıvılcımdan yoksun bir görüntü veriyordu.
Buna karşılık olarak en iyi iki oyuncusundan kurtuldular. Ardından da kazanmaya başladılar. Hem de çok. Sonra Colorado’dan Rafa Navarro’yu lig içi rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katan St. Louis, artık MLS’in en iyi takımlarından biri, hatta belki de sezonun hikâyesi. Şu anda üst üste 16 maç kazandılar ve şampiyonluk adayları arasında görülmeleri gerekiyor. Toronto karşısında alınan 3-1’lik farklı galibiyet, ki ofsayt bayrağı biraz daha cömert olsa fark daha da açılabilirdi, onların ne kadar iyi olabileceğini gösterdi.
Red Bulls, Yankee Stadyumu'nda NYCFC'yi şaşkına çevirdi
New York Red Bulls, sezon öncesinde Michael Bradley'nin, yani USMNT'nin bir ikonu olan ismin, teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından büyük bir heyecanla sezona girdi. Ve ilk etapta bu heyecanın karşılığı da alındı; Bradley'nin, kadrosunda öne çıkan birçok genç oyuncuyu barındıran takımı sonuç aldı. Ancak Dünya Kupası arasının ardından duraklama dönemine girdiler ve bu da play-off umutları konusunda haklı endişeleri beraberinde getirdi.
Bu nedenle, ezeli rakibini yenmenin ne kadar büyük bir moral kaynağı olabileceği bir kez daha görüldü. Sonbahar kampı için USMNT'ye de çağrılan Julian Hall, James Sands'in hatalı pasını kesip ABD kalecisi Matt Freese'i avlayarak takımına öldürücü darbeyi vurdu. Bu, play-off sıralamasının dışına çıktıktan sonra bir takıma yeniden ivme kazandırabilecek türden bir galibiyet. New York Red Bulls üst üste ikinci galibiyetini aldı ve şu anda play-in hattında, sekizinci sırada yer alıyor.