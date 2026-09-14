MLS özeti: Sam Surridge'in attığı iki gol, Lionel Messi ve Inter Miami'nin kutlamasını mahvederken Cavan Sullivan da Philadelphia Union için bir kez daha göz kamaştırdı
MLS normal sezonu son iki ayına girerken, aciliyet duygusu da artıyor.
Şampiyonluk iddiasındaki takımlar güçlerini ortaya koyarken, ligin play-off hattındaki ekipleriyle dışarıda kalanlar arasındaki fark da açılmaya başlıyor.
Şu anda Philadelphia Union'dan daha formda bir takım yok. Ekip, Cavan Sullivan üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. O da buna karşılık, henüz 16 yaşında olmasına rağmen takımın en iyi oyuncusu olabileceğini gösterdi. Genç futbolcu, gol katkısı yaptığı dikkat çekici serisini bir yenisiyle sürdürdü; bu kez Amerika'nın En Güzel Şehri'nde San Diego FC'ye karşı maçın tek golünü attı. Form tablosunun diğer ucunda ise Philly'nin ezeli rakibi New York Red Bulls var. Takım, son 10 maçındaki yalnızca ikinci galibiyetini alarak sönmeye yüz tutan play-off umutlarını canlı tuttu.
Bir de muhtemel bir sezon sonu eşleşmesinin provası sayılabilecek karşılaşmada, Inter Miami ile Nashville SC yenişemedi. Maçta ise, ister inanın ister inanmayın, bu sözler gerçekten yazılıyor, Sam Surridge ile Lionel Messi karşı karşıya geldi.
Ancak konuşulanlar bunlarla sınırlı değildi; GOAL, son MLS değerlendirmesinde hafta sonunun en büyük gündem başlıklarını mercek altına alıyor.
Nashville mesaj verdi
Cumartesi günü yaklaşık 30 dakika boyunca Lionel Messi ve Inter Miami muhtemelen işin bittiğini düşündü. Rodrigo De Paul, Messi'ye milimetrik bir pas verdi ve 39 yaşındaki yıldız, MLS'te bu sezonun en iyi paslaşma ve gol sekanslarından birinde ceza sahası dışından topu ağlara gönderdi. Skor 2-1'e geldikten sonra De Paul, Messi ve Luis Suarez'in sevinci her şeyi anlatıyordu: Bu, kazanmayı umutsuzca istedikleri bir maçtı.
Ancak BJ Callaghan ve Nashville'in başka planları vardı.
Nashville, ev sahibinin geçirgen savunma hattını zorlamayı sürdürdü ve uzatma dakikalarında ödülünü aldı. Surridge, geceki ikinci golünü uzatma bölümünün ilk dakikasında attı ve gol sayısını 15'e çıkardı; Altın Ayakkabı yarışında Messi'nin dört gol gerisinde kaldı. Miami, geçen sezonki play-off'lar dışında son birkaç yıldır olduğu gibi ceza sahasında dağınıktı ve üç puan olması gereken sonucu bire indirdi.
Bunun sonucunda, Miami'nin harcama gücüne sahip olmayan Nashville, Doğu Konferansı'nda artık Inter Miami'nin tam dokuz puan önünde ve Supporters' Shield yarışında Vancouver Whitecaps'in de sekiz puan önünde.
Harika çocuk müthiş serisini sürdürüyor
Cavan Sullivan'ın USMNT'ye çağrılmaması halinde Mauricio Pochettino'nun açıklama yapmak zorunda kalacağı noktaya geliyoruz. İşte yükselen Union yıldızı o kadar iyi oynuyor.
Forvetin özgüveni, San Diego'ya attığı açılış golünde net biçimde görüldü; ceza sahasında yaptığı şık bir dokunuşla topu Duran Ferree'nin yanından topuğuyla ağlara gönderdi. Bu, ilk yarının uzatma dakikalarında yenmesi moral bozucu bir goldü, ancak Sullivan'ın işi henüz bitmemişti.
İkinci bitirişi ilki kadar iyi değildi ama yine de çok yakındı; Ferree'nin bacak arasından topu geçirerek dublesini tamamladı. Onu MLS'in en iyi genç oyuncusu olarak nitelendirmeyi unutun; mevcut formuyla, yaşı ne olursa olsun, ligin en iyi 20 oyuncusu arasında bile olabilir.
Bu arada San Diego FC'de Mikey Varas üzerindeki baskı artıyor. Genel olarak oyundaki en parlak genç Amerikalı teknik adamlardan biri olarak görülüyor, ancak Hirving "Chucky" Lozano'yu kadro dışı bırakması ancak takım Meksikalı yıldız olmadan kazanmaya devam ederse işe yarayabilirdi. Bunun yerine San Diego, play-off yarışında zar zor tutunuyor ve Philadelphia'dan 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Sezon sonrasına kalamazlarsa, kulübün eleştirilerin odağındaki teknik direktörünü savunmayı sürdürmesi zor olacaktır.
Çok ihtiyaç duyulan galibiyet
Michael Bradley'nin New York Red Bulls'taki görevi büyük bir heyecan yaratmıştı. Bunun da haklı nedenleri vardı.
Babası, eski ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü Bob Bradley, Amerikalı teknik adamlar için yurt dışında yeni bir yol açmıştı. Michael da ABD Erkek Milli Takımı'nın bir efsanesi ve Red Bulls'un MLS NEXT Pro takımındaki çalışmalarıyla büyük övgü topladı; geçen yıl ligi şampiyon tamamladı.
Yine de, New York'un kulüp içindeki beklentilerine bağlı olarak Bradley'nin üst düzey teknik direktörlükteki ilk sezonu karmaşık geçti. Eğer amaç akademiden yararlanmak, gençlere şans vermek ve Red Bulls felsefesini benimsemek idiyse, o zaman evet, görev yerine getirildi. Ancak beklenti, 2024'te kupayı kazanmaya bu kadar yaklaşmışken yeniden yarışın içine dönmekse, bu takım yeterince fazlasını ortaya koymadı.
Son dokuz maçının sadece birini kazanan Bradley ve ekibi, üç puanı nasıl gelirse gelsin almayı kabul ederdi. Columbus Crew karşısında biraz da şanslarının yardımıyla gelen 1-0'lık galibiyetle tam olarak bunu başardılar; 89. dakikada Ronald Donkor'un attığı öldürücü gol fark yarattı. Columbus yüzde 58 topa sahip oldu ve daha fazla pozisyon üretti, ancak Bradley galibiyetin geliş şekline itiraz etmeyecektir. Buna ihtiyacı vardı.
New York, play-in sıralamasının hâlâ dışında ve dokuzuncu sıradaki düşüşteki FC Cincinnati'nin iki puan gerisinde
LAFC hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor
Mercek altındaki teknik direktörler temasını sürdürürsek, Marc Dos Santos için de birkaç söz söylemek gerekir. LAFC geçen sezon neredeyse MLS Cup finaline yükselmiş ve Son Heung-min ile Denis Bouanga'nın oluşturduğu hücum ikilisiyle umut vermişken, bu takımın zirve adaylarından biri olacağına dair gerçek beklentiler vardı. Ancak bu gerçekleşmedi ve uzun süre görev yapan, MLS Cup kazanan teknik direktör Steve Cherundolo'nun yerine gelen Dos Santos'a yönelik hayal kırıklığı büyüyor.
Adil olmak gerekirse, her şey kötü gitmedi. LAFC, ligde 27 gol yiyerek en az gol yiyen üçüncü takım konumunda ve zaman zaman neden MLS'in elit ekiplerinden biri olması gerektiğini net şekilde gösterdi. Yine de özellikle ligin orta sıralarında yer alan hücum hattındaki istikrarsızlık, onları geride tutuyor. Daha da endişe verici olan ise Son'un, geçen yıl ligde çıktığı 10 maçta dokuz gol attıktan sonra bu sezon 24 maçta sadece beş golde kalması. Bu takım topu ileri taşımakta zorlanıyor ve bunun bedelini ödemeye devam ediyor.
Tüm bunlar cumartesi günkü Sporting Kansas City karşısında alınan şok 3-0'lık yenilgide bir kez daha ortaya çıktı. Evet, bu artık LAFC'ye karşı gol atan Andre Luiz de dahil olmak üzere bazı önemli isimleri kadrosuna katmadan önce ligin dibine demir atan aynı Kansas City takımı değil. Ancak bu takviyelere rağmen Sporting, 22 Temmuz'dan beri kazanamıyordu.
Dos Santos bu sezon büyük ihtimalle güvende. Ancak yetenekli ve pahalı hücum hattı sezonun sonuna kadar tökezlemeyi sürdürürse, bu kulüp gelecek yıl başka bir yöne bakabilir.