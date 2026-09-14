MLS normal sezonu son iki ayına girerken, aciliyet duygusu da artıyor.

Şampiyonluk iddiasındaki takımlar güçlerini ortaya koyarken, ligin play-off hattındaki ekipleriyle dışarıda kalanlar arasındaki fark da açılmaya başlıyor.

Şu anda Philadelphia Union'dan daha formda bir takım yok. Ekip, Cavan Sullivan üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı. O da buna karşılık, henüz 16 yaşında olmasına rağmen takımın en iyi oyuncusu olabileceğini gösterdi. Genç futbolcu, gol katkısı yaptığı dikkat çekici serisini bir yenisiyle sürdürdü; bu kez Amerika'nın En Güzel Şehri'nde San Diego FC'ye karşı maçın tek golünü attı. Form tablosunun diğer ucunda ise Philly'nin ezeli rakibi New York Red Bulls var. Takım, son 10 maçındaki yalnızca ikinci galibiyetini alarak sönmeye yüz tutan play-off umutlarını canlı tuttu.

Bir de muhtemel bir sezon sonu eşleşmesinin provası sayılabilecek karşılaşmada, Inter Miami ile Nashville SC yenişemedi. Maçta ise, ister inanın ister inanmayın, bu sözler gerçekten yazılıyor, Sam Surridge ile Lionel Messi karşı karşıya geldi.

Ancak konuşulanlar bunlarla sınırlı değildi; GOAL, son MLS değerlendirmesinde hafta sonunun en büyük gündem başlıklarını mercek altına alıyor.