MLS özeti: Nashville SC şampiyonluk iddiasını doğruladı, San Diego FC bir kez daha dağıldı ve Philadelphia Union, kazanmak için Cavan'a ihtiyaç duymadığını gösterdi

Milli maç araları MLS için tuhaf bir şey. Gelecek yıldan itibaren lig de, dünyanın geri kalanı gibi, tüm aralarda resmi olarak faaliyetlerine ara verecek. Bu iyi bir şey gibi görünüyor, üstelik fazlasıyla da gerekli.

O zamana kadar ise lig bir şekilde yoluna devam ediyor. Ve en büyük yıldızlarından bazıları takımlarından uzaktayken, hangi takımların onlar olmadan gerçekten ayakta kalabildiğini istemeden de olsa görmüş oluyoruz. LAFC, Son Heung-Min olmadan işi bitirebilir mi? Miami, Leo Messi olmadan kazanabilir mi? Bunlar elbette garip hafta sonları, ancak bize baştan sona kimin bir şeyler kazanabilecek kadroya sahip olduğunu da gösteriyor.

Bu da bir bakıma ilginç bir prova niteliği taşıyor. Ve cumartesi gecesi bunun sonucu olarak bazı ilginç sonuçlar ortaya çıktı. GOAL, cumartesi gecesinin en büyük maçlarına göz atıyor...