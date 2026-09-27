MLS özeti: Nashville SC şampiyonluk iddiasını doğruladı, San Diego FC bir kez daha dağıldı ve Philadelphia Union, kazanmak için Cavan'a ihtiyaç duymadığını gösterdi
Milli maç araları MLS için tuhaf bir şey. Gelecek yıldan itibaren lig de, dünyanın geri kalanı gibi, tüm aralarda resmi olarak faaliyetlerine ara verecek. Bu iyi bir şey gibi görünüyor, üstelik fazlasıyla da gerekli.
O zamana kadar ise lig bir şekilde yoluna devam ediyor. Ve en büyük yıldızlarından bazıları takımlarından uzaktayken, hangi takımların onlar olmadan gerçekten ayakta kalabildiğini istemeden de olsa görmüş oluyoruz. LAFC, Son Heung-Min olmadan işi bitirebilir mi? Miami, Leo Messi olmadan kazanabilir mi? Bunlar elbette garip hafta sonları, ancak bize baştan sona kimin bir şeyler kazanabilecek kadroya sahip olduğunu da gösteriyor.
Bu da bir bakıma ilginç bir prova niteliği taşıyor. Ve cumartesi gecesi bunun sonucu olarak bazı ilginç sonuçlar ortaya çıktı. GOAL, cumartesi gecesinin en büyük maçlarına göz atıyor...
RSL yeniden doğru yola girdi
Eh, sezonun en tuhaf sonuçlarından biri geride kaldı. Sosyal medyada New England Revolution'ın gerçekten iyi olup olmadığına dair ciddi bir tartışmanın yaşandığı bir hafta sonunda, Revs gidip aslında oldukça kötü olan bir RSL takımına yenildi. RSL, Zavier Gozo sonrası dönemde zorlandı. Cumartesi günkü karşılaşmaya girerken, mayıs ayından bu yana MLS'te bir maç kazanamamışlardı ki bu da objektif olarak epey uzun bir süre.
Bu yüzden gidip New England'ı 3-0 gibi net bir skorla geçmeleri hiç mantıklı değil. Evet, Revs, uluslararası seviyede biraz zorlanmış görünen Peyton Miller'ın hızını ve enerjisini aradı. Evet, Jack Harrison zamansız bir kas sakatlığı nedeniyle yok. Ama New England'ın sendeleyen RSL'yi gerçekten yenmesi gerekirdi. Bunun yerine Pablo Mastroeni'nin ekibi işi bitirdi. Haklarını vermek lazım.
Hany Mukhtar klasını gösterdi
Demek ki Nashville hakkında biraz ürkütücü sohbetlerin zamanı geldi, değil mi? Bu, MLS tarihinin en iyi takımı mı? Savunmadan hücuma, lig daha önce hiç bu kadar uyumlu bir takım çıkardı mı? Daha fazla hücum silahıyla donatılmış? Daha fazla yaratıcılıkla desteklenen? DURMADAN koşan bir merkez orta saha tarafından sürüklenen?
Belki. Ama en azından yakın geçmişte bu kadar etkili bir takım düşünmek zor. Nashville'le ilgili asıl ürkütücü şey şu: En iyi forvetleri Sam Surridge, aslında atabileceği ya da atması gereken kadar gol atmıyor. Hayır, görünüşe göre bu artık Hany Mukhtar'ın işi. Alman oyuncu her zaman kalite dolu bir isimdi; herkesten daha hızlı düşünen, sahadaki diğer 21 oyuncudan bir adım daha çabuk olan o tip futbolculardan biri. Ve şimdi buna üretkenlik de eklendi. On üç gol, yedi asist ve arada bir sürü keyif veren an. Nashville 2-0 kazandı. Gösteri devam ediyor.
Dallas gerçekten iddialı mı?
FC Dallas ile LAFC arasındaki maçın biraz tuhaf geçeceği baştan belliydi. MLS artık yıldız oyuncularından ibaret değil, ancak bu iki takım işleri yoluna koymak için gerçek golcülere, ana karakter enerjisi taşıyan merkezi figürlere yaslanıyor. Ve cumartesi günü bunların hiçbiri ortalıkta yoktu. Son Heung-Min yoktu. Denis Bouanga yoktu. Petar Musa yoktu.
Bunun yerine, ortaya derme çatma bir iyi futbolcular topluluğu çıktı. Sonuçta bu bir takım oyunu, ancak Batı Konferansı'nın iki iddialı ekibini en büyük hücum silahları olmadan karşı karşıya izlemekte garip bir yan vardı. Ayrıca pek de heyecan verici bir maç olmadı. Premier League'i fazlasıyla andıran bir şekilde, galibiyet golü bir kornerden geldi; Osaze Urhoghide, 34. dakikada yükselip kafayla ağları bularak dikkat çekici yükselişini sürdürdü. LAFC, artık Batı'da ikinci sırada yer alan Dallas'a karşı gerçekten pek varlık gösteremedi. MLS Cup için sürpriz adaylar, olabilir mi?
Milan Iloski'nin Altın Ayakkabı yarışı sürüyor
Philadelphia'da hikâye yazmayı sevenler için tuhaf bir maçtı. Cavan Sullivan etrafında kurulan tüm propaganda makinesinin kusursuz işlemesi için, muhtemelen dünyanın bir Philadelphia yenilgisine ihtiyacı vardı. Cavan yoksa parti de yok. Ancak harika çocuk USMNT formasıyla tatmin edici ilk maçında zaman zaman ışık saçarken, Union'ın geri kalanı işi bitirdi. Milan Iloski, 2025 Ağustos'unda Tai Baribo'nun yedeği olarak yapılmış akıllıca bir hamle gibi görünüyordu.
On iki ay sonra ise tam anlamıyla ustalık eseri gibi duruyor. Eski San Diego FC oyuncusu, Union'ın dört golünün üçünü attı ve bu sezonki gol sayısını 16'ya çıkardı. Lionel Messi'ye kaybetmesi muhtemel mi? Evet. Ama üst düzey bir golcüden çok iyi bir performanstı ve play-off zamanı geldiğinde korkutucu, gerçekten korkutucu bir katkı olabilir.
San Diego FC ivme yakalamakta zorlanıyor
Ağustosun sonunda, San Diego FC adına küçük de olsa bir yeniden doğuş yaşanıyor olabilir gibi görünüyordu. Mikey Varas'ın takımı üst üste birkaç maç kazandı. Altı gol attılar ve yalnızca bir gol yediler. Sezon boyunca onları olumsuz etkileyen savunma hataları biraz olsun azalmaya başlamıştı. Geçen yıl Batı'yı kazanan takım geri dönmüştü... değil mi?
Aslında pek de öyle değil. Bunun ardından beş maçtır galibiyet yüzü görmediler. Ve cumartesi gecesi alınan 3-3'lük beraberlik belki de en ağır olanıydı. San Diego, 65 dakika sonunda 3-0 öndeydi ve topun büyük bölümünü kullanarak maçı rahat şekilde kontrol ediyordu. Önce bir kaleci hatası geldi. Ardından markaj yapmaktan kaçınan dikkat çekici bir görüntü vardı. Sonra savunmadaki üçüncü çöküş, 3-0'lık üstünlüğün 3-3'lük beraberliğe dönüşmesine yol açtı ve tüm ivmeyi yok etti. Güney Kaliforniya'da perişan bir yıl yaşanıyor.