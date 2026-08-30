Eleştirmenlerinize yanıt vermenin tek bir yolu vardır.

Inter Miami bu sezon tam anlamıyla dağınık durumda. Yapısal olarak, taktiksel olarak ve mantık açısından çok iyi bir futbol takımı değiller. Savunmada boşluklar var. Orta sahada dinamizm yok. Teknik alanda ise oyun bilgisi ya da deneyim bulunmuyor.

Ama Lionel Messi'ye sahipler.

Ve Messi'nin güçleri azalmaya başlamış olsa da, futbol geleceğine dair bazı varoluşsal sorular da havada asılı dursa da, Arjantinli yıldız bu oyunda hâlâ çok iyi. Cumartesi bunu net biçimde hatırlattı. Bir değil, iki harika frikik golü vardı. Geceyi dört golle tamamladı. Inter Miami'nin sahası Nu Stadium, burada ilk galibiyetlerini almak için tam bir ay beklemek zorunda kalmışlardı, Cumartesi gecesi Messi'nin oyun alanına dönüştü.

İyi bir akşam geçiren tek isim de o değildi. Seattle'daki yeni transferler, Philadelphia'daki kaotik bir genç ve Kanada'daki tecrübeli bir veteran da iz bıraktı. GOAL hafta sonundan MLS'in en büyük hikâyelerini derledi...