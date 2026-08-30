MLS özeti: Lionel Messi, Nu Stadium'ı MLS'teki ilk dört gollü maçında oyun alanına çevirdi; Cavan Sullivan ve Dejan Joveljic de parladı
Eleştirmenlerinize yanıt vermenin tek bir yolu vardır.
Inter Miami bu sezon tam anlamıyla dağınık durumda. Yapısal olarak, taktiksel olarak ve mantık açısından çok iyi bir futbol takımı değiller. Savunmada boşluklar var. Orta sahada dinamizm yok. Teknik alanda ise oyun bilgisi ya da deneyim bulunmuyor.
Ama Lionel Messi'ye sahipler.
Ve Messi'nin güçleri azalmaya başlamış olsa da, futbol geleceğine dair bazı varoluşsal sorular da havada asılı dursa da, Arjantinli yıldız bu oyunda hâlâ çok iyi. Cumartesi bunu net biçimde hatırlattı. Bir değil, iki harika frikik golü vardı. Geceyi dört golle tamamladı. Inter Miami'nin sahası Nu Stadium, burada ilk galibiyetlerini almak için tam bir ay beklemek zorunda kalmışlardı, Cumartesi gecesi Messi'nin oyun alanına dönüştü.
İyi bir akşam geçiren tek isim de o değildi. Seattle'daki yeni transferler, Philadelphia'daki kaotik bir genç ve Kanada'daki tecrübeli bir veteran da iz bıraktı. GOAL hafta sonundan MLS'in en büyük hikâyelerini derledi...
Inter Miami, Montreal'u farklı geçti
Inter Miami için, böyle günlerin pek az yaşandığı bir sezonda son birkaç gün oldukça iyi geçti.
Önce, Inter Miami'nin yeni teknik direktörünün Cristian “Kily” González olacağı açıklandı. Özgeçmişi tam anlamıyla göz kamaştırıcı değil, ancak Guillermo Hoyos'a kıyasla bir değişiklik. Hoyos, bu kafa karıştıran takımı yeterince iyi yönetebileceğine dair pek az şey gösterdi. Belki daha da önemlisi, takım biraz olsun fiziksel olarak toparlanıyor. German Berterame geri döndü. Messi yeniden ritmini buluyor gibi görünüyor. Ve olayların şaşırtıcı bir gelişiminde, Luis Suarez bu takımı daha iyi hâle getiriyor.
Ne kadar daha iyi mi, diyorsunuz? Şöyle söyleyelim: Bitik durumdaki Montreal'e karşı 7-1'lik bir galibiyet kadar iyi. Messi inanılmaz dört gol attı. Suarez bir gol daha kaydetti. Ardından iki genç oyuncu da skora katkı yaparak MLS'in en kötü takımlarından birine karşı mutlak bir hezimeti tamamladı. Bunun gibi bir performans her zaman cephanelikte var olabilirdi; yaşanması gereken türden bir rövanş gösterisiydi bu. Kurban Montreal oldu. Her zamanki gibi mimar ise Messi'ydi.
Dejan Joveljic, Seattle’daki ilk maçında iki gol attı
Dejan Joveljic'ten kurtulmak Sporting KC için büyük bir hamleydi. Kesinlikle yeniden yapılanma sürecindeki bir takım ama yıldız bir santrforla yolları ayırmak mı? Riskli bir adımdı. Bunun ne kadar riskli olabileceğini cumartesi öğleden sonra gördüler. Joveljic, ABD'nin Pasifik Kuzeybatısı'na 6 milyon dolarlık transferinin ardından Seattle'daki yeni hayatına harika bir başlangıç yaptı ve Sounders formasıyla iki gol attı.
Her iki gol de çok güzeldi; ceza sahası içinde klas bir santrfor bitiriciliği sergiledi. Bu, sonuca çok fazla etki etmedi. Seattle, Robert Lewandowski'yi en iyi nasıl kullanacağını hâlâ çözmeye çalışan Chicago Fire karşısında 1 puan aldı. Ancak sezonun ikinci yarısında perişan bir dönem geçiren ve oldukça şaşırtıcı biçimde play-off hattının dışında kalan Sounders için bu moral verici bir gelişmeydi. Joveljic'in golleri tek başına yetmeyecek ama 2-2'lik beraberlik kötü bir başlangıç sayılmaz.
Cavan Sullivan şovunu sürdürüyor
Sullivan'ın hisseleri hiç bu kadar yükselmemişti.
Temelde buradaki fikir oldukça basit. Cavan Sullivan son derece yetenekli bir çocuk. Philadelphia'nın, topu ona vermeye ve ne olacağını görmeye istekli bir teknik direktörü var. Ortaya çıkan sonuç her zaman en kusursuz olanı olmuyor. Sullivan, gelecek yıl Manchester City'ye geçtiğinde Avrupa'nın en üst seviyesinin ondan isteyeceği acımasız verimlilik düzeyinde değil.
Ama yine de son derece heyecan verici bir oyuncu. Top ayağına her geldiğinde bir beklenti hissi oluşuyor. Sanki her an özel bir şey olacakmış gibi duruyor. New York Red Bulls'a karşı da durum buydu; Sullivan gecenin golünü attı, topu sol ayağına çekip alt köşeye çok güzel gönderdi. Formda Union maçı 3-1 kazandı. Dünya Kupası arasından bu yana MLS'te yenilmediler. Bunlar iyi şeyler. Peki hepsinden de iyi haber ne? Sullivan biraz havasını buldu.
Minnesota kaotik bir maçta bir puanı kurtardı
Minnesota'da ne maçtı ama.
Yaklaşık bir saat boyunca Orlando City, Allianz Field'da adeta elini kolunu sallayarak oynadı ve Minnesota United'ın evini kendi sahası gibi kullandı. Orlando için ne kadar akıllıca bir transfer olduğunu bir kez daha gösteren Daryl Dike, sürekli tehdit yaratan bir isimdi ve 28. dakikada ağları buldu. Bu, ayın başında kulübe dönüşünden bu yana ilk golüydü. Antoine Griezmann da 60. dakikada neredeyse kaçınılmaz olan ikinci golü attı. Orlando rahat görünüyordu.
Sonra ise, adeta bir anda kıvılcım geldi. Geçen yıl bu zamanlarda kolej futbolu oynayan Marcus Caldeira, 71. dakikada kötü bir savunmanın ardından yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti. Anthony Markanich ve Kelvin Yeboah da gollerini attı. Minnesota beş dakikada üç gol buldu. Bu, sezonun gidişatını değiştirecek bir galibiyet gibi görünüyordu.
Ama son bölümde büyük bir drama vardı. 2025'te Toronto'dan geldikten sonra sinsice etkili bir performans ortaya koyan Tyrese Spicer, uzatma anlarında skoru 3-3'e getiren golle bu sezonki 11. gol katkısına ulaştı. Ne futbol maçıydı ama.
Yeniden hoş geldin, Thomas Muller
Leagues Cup, Vancouver Whitecaps için biraz felaket oldu. Bu durum, rotasyondan mı, düşük performanstan mı yoksa Sebastian Berhalter'in yokluğunda yaşanan düpedüz belirsizlikten mi kaynaklandı bilinmez, Kanada ekibi Liga MX rakipleri karşısında dağıldı. İki hafta önce formda Houston Dynamo'ya karşı alınan sonraki yenilgi de bu sendelemenin düşüşe dönüşebileceğini gösterdi.
Ama etkileyici bir dönüş yaptılar. Dallas geçen hafta 5-0'la geçildi. Bu kez de zayıf Sporting KC takımı 3-0'la ağır yenilgiye uğratıldı. Ancak en önemlisi, Thomas Muller form tutmaya başladı. Bir gol attı ve bir asist yaptı, böylece bu sezonki gol katkısını 11'e çıkardı. Vancouver, orta sahadaki ana adamı olmadan hâlâ zorlanacak. Ama kesin olan bir şey var ki, form grafiği yükselişe geçti.