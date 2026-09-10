MLS özeti: Lionel Messi'nin Inter Miami'si ile Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'ı 1-1'lik beraberlikte takılırken, Cavan Sullivan'ın Philadelphia Union'ı FC Cincinnati'yi beş golle geçti
Major League Soccer'un yıldızları çarşamba gecesi sahnedeydi.
Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Casemiro'nun hepsi iz bıraktı. Ligin en genç yıldızı Cavan Sullivan da iki asist yaptı. MLS genelinde hafta içi oynanan yoğun lig maçlarında yıldız isimler, büyük goller ve büyük anlarla tempoyu belirledi.
Yıldızlar açısından en zengin maç ise elbette Chicago'daydı; Lewandowski'li Fire, 63.094 seyirci önünde Messi'nin Inter Miami'sini ağırladı. Lewandowski erken bölümde üstüne düşeni yaptı. Messi, Casemiro ile birlikte buna yanıt verdi. Ancak sonunda iki takım arasında fark yoktu.
Öte yandan Union ile FC Cincinnati arasında çok şey vardı; ligin en iyi takımı Nashville SC ise kendisi adına küçük düşürücü bir sonucun tarafı oldu. GOAL , MLS'te çarşamba gecesi oynanan maçlardan öne çıkan başlıklara göz atıyor...
Messi ve Lewandowski'nin MLS 1. hafta mücadelesi berabere sona erdi
Taraftarlar genelde Messi için tribünlere gelir ama Soldier Field'ı dolduran 60 binden fazla kişinin oldukça büyük bir bölümünün Lewandowski'yi görmek için de orada olduğunu varsaymak güvenli. İkisi de anlarını yaşadı ancak ne Chicago'nun ne de Miami'nin puanları almasına bu yetmedi.
İlk darbeyi Polonyalı yıldız vurdu; 10. dakikada ağları havalandırarak son MLS Cup şampiyonlarına karşı ev sahibi taraftarlara büyük bir coşku verdi. Fire bu ivmeyi devre arasına kadar taşıdı ancak ikinci yarının başlamasından sadece iki dakika sonra Messi sahneye çıktı ve bir kornerde Casemiro'ya asist yaparak skoru eşitledi. Bundan sonra iki takımı ayıran bir şey olmadı ve açıkçası beraberlik muhtemelen adildi.
Her iki takım da play-off sıralamasındaki mücadelede bu puanlara ihtiyaç duyabilirdi. Bunun yerine çarşamba günkü karşılaşma, oyunun gelmiş geçmiş en iyilerinden ikisini de içeren olası bir play-off eşleşmesinin ön gösterimi niteliğinde sona erdi.
Griezmann, Atlanta'da Orlando'yu taşıdı
Orlando City, Atlanta United karşısında topu beş kez ağlara gönderdi. Kötü haber, bu beş golün ikisinin kendi kalesine atılmış olmasıydı. İyi haber ise diğer üçünün Atlanta ağlarına gitmesiydi; yıldız Antoine Griezmann da bu süreçte skora önemli katkı yaptı.
Griezmann, biri maçın kazandıran golü olmak üzere iki gol attı; Orlando City de Atlanta deplasmanında 70 bini aşkın taraftarın önünde 3-2 kazandı. Bu duble, Griezmann'ın son dört maçta attığı gol sayısını altıya çıkardı ve çarşamba günkü bu iki gol, başka yerlerde yaşanan kaos göz önüne alındığında çok büyük önem taşıdı.
Fransız yıldız, belki yükselişteki Orlando ekibi karşısında zorlu bir maç çıkaran Atlanta United taraftarları dışında, bilet parasını karşılamaya devam ediyor.
Damiani, Sullivan kardeşlerin yardımıyla hat-trick yaptı
Kırmızı kartlar maçların gidişatını değiştirir, ancak son forma bakıldığında Philadelphia Union'ın FC Cincinnati karşısında gol atmak için sayısal üstünlüğe ihtiyacı yoktu. Yine de bu üstünlük gelince goller peş peşe geldi ve Sullivan kardeşlerin ikisi de bunun gerçekleşmesinde pay sahibi oldu.
Sonuçta maç 5-0 bitti ve bunların üçünü Bruno Damiani kaydetti. Milan Iloski de bir gol attı. Ancak elbette tüm gözler Sullivan kardeşlerin üzerindeydi; ağabey Quinn bir gol atarken, küçük kardeş Cavan da farklı galibiyette iki asist yaptı.
Cavan Sullivan şu anda elbette MLS'in en çok konuşulan ismi ve bunun da haklı nedenleri var. Bu maçta beş gol pozisyonu yarattı ve böylece iki asistini fazlasıyla hak etti; ayrıca önceki üç maçında attığı üç golü de içeren son form grafiğini geliştirdi. Bu da insanı, Union sezon boyunca böyle oynasaydı şu an nerede olurdu diye düşündürüyor. Ancak önemli olan bunun şu anda yaşanıyor olması ve bu hücum hattı üretmeye devam ettikçe bunun da sürecek olması.
Toronto'da büyük sürpriz
Nashville SC sık sık kaybetmez. Toronto FC ise geçen aya kadar pek kazanamıyordu. Ancak burası MLS, yani sürprizler her zaman ihtimaller arasında. Bu da büyük bir sürprizdi.
Emilio Aristizabal'ın uzatma dakikalarında attığı gol sayesinde Toronto FC, Kanada'da Nashville'i 2-1'lik skorla şaşkına çevirdi. Bu yenilgi, Nashville'in bu sezonki üçüncü mağlubiyeti ve nisan ayından bu yana aldığı ikinci yenilgi oldu. Ayrıca bu sonuç, onların sezon sonu aşamasında yerlerini garantileyebilecekleri bir günde geldi. Elbette bu gerçekleşmedi.
Toronto açısından bu galibiyet, takımı yarışın içinde tuttu. Kulüp son dönemde formda ve kendisini doğrudan play-off hattının içine itti. Şu andan sezon sonu aşamasına kadar her şey olabilir. Bu sonuç da bunun oldukça iyi bir hatırlatıcısı.