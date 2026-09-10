Major League Soccer'un yıldızları çarşamba gecesi sahnedeydi.

Robert Lewandowski, Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Casemiro'nun hepsi iz bıraktı. Ligin en genç yıldızı Cavan Sullivan da iki asist yaptı. MLS genelinde hafta içi oynanan yoğun lig maçlarında yıldız isimler, büyük goller ve büyük anlarla tempoyu belirledi.

Yıldızlar açısından en zengin maç ise elbette Chicago'daydı; Lewandowski'li Fire, 63.094 seyirci önünde Messi'nin Inter Miami'sini ağırladı. Lewandowski erken bölümde üstüne düşeni yaptı. Messi, Casemiro ile birlikte buna yanıt verdi. Ancak sonunda iki takım arasında fark yoktu.

Öte yandan Union ile FC Cincinnati arasında çok şey vardı; ligin en iyi takımı Nashville SC ise kendisi adına küçük düşürücü bir sonucun tarafı oldu. GOAL , MLS'te çarşamba gecesi oynanan maçlardan öne çıkan başlıklara göz atıyor...