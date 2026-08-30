Eleştirmenlerinize cevap vermenin tek bir yolu var.

Inter Miami bu sezon tam anlamıyla dağınık bir görüntü veriyor. Yapısal, taktiksel ve mantıksal açıdan çok iyi bir futbol takımı değiller. Savunmada gedikler var. Orta sahada enerji yok. Kulübede ise oyun bilgisi ya da tecrübe bulunmuyor.

Ama ellerinde Lionel Messi var.

Ve Messi'nin güçleri zayıflıyor olsa da, futbol geleceğine dair bazı varoluşsal sorular da havada asılı dursa da, Arjantinli yıldız bu oyunda hâlâ çok iyi. Cumartesi bunu net bir şekilde hatırlattı. Bir değil, iki harika frikik golü vardı. Geceyi dört golle tamamladı. Inter Miami için pek de bir kaleye dönüşmeyen Nu Stadium - ilk galibiyetlerini orada almak için tam bir ay beklemeleri gerekti - Cumartesi gecesi Messi'nin oyun alanına dönüştü.

İyi bir akşam geçiren tek isim o değildi. Seattle'daki yeni transferler, Philadelphia'daki kaotik bir genç ve Kanada'daki kurt bir veteran da iz bıraktı. GOAL MLS'te hafta sonunun en büyük hikâyelerine göz atıyor...