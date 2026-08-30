MLS özeti: Lionel Messi, MLS'teki ilk dört gollü maçında Nu Stadium'u oyun alanına çevirdi; Cavan Sullivan ve Dejan Joveljic de parladı
Eleştirmenlerinize cevap vermenin tek bir yolu var.
Inter Miami bu sezon tam anlamıyla dağınık bir görüntü veriyor. Yapısal, taktiksel ve mantıksal açıdan çok iyi bir futbol takımı değiller. Savunmada gedikler var. Orta sahada enerji yok. Kulübede ise oyun bilgisi ya da tecrübe bulunmuyor.
Ama ellerinde Lionel Messi var.
Ve Messi'nin güçleri zayıflıyor olsa da, futbol geleceğine dair bazı varoluşsal sorular da havada asılı dursa da, Arjantinli yıldız bu oyunda hâlâ çok iyi. Cumartesi bunu net bir şekilde hatırlattı. Bir değil, iki harika frikik golü vardı. Geceyi dört golle tamamladı. Inter Miami için pek de bir kaleye dönüşmeyen Nu Stadium - ilk galibiyetlerini orada almak için tam bir ay beklemeleri gerekti - Cumartesi gecesi Messi'nin oyun alanına dönüştü.
İyi bir akşam geçiren tek isim o değildi. Seattle'daki yeni transferler, Philadelphia'daki kaotik bir genç ve Kanada'daki kurt bir veteran da iz bıraktı. GOAL MLS'te hafta sonunun en büyük hikâyelerine göz atıyor...
Inter Miami, Montreal'u ağır bir yenilgiye uğrattı
Inter Miami için, böyle günlerin pek az yaşandığı bir sezonda son birkaç gün oldukça iyi geçti.
İlk olarak, Inter Miami'nin yeni bir teknik direktörü olduğu açıklandı: Cristian “Kily” González geliyor. Çok parlak bir özgeçmişe sahip biri sayılmaz, ancak Guillermo Hoyos'tan bir değişiklik olduğu kesin; zira Hoyos, bu kafa karıştırıcı takımı yeterince iyi yönetebileceğine dair pek az şey gösterdi. Belki daha da önemlisi, takım biraz olsun fiziksel olarak toparlanıyor. German Berterame geri döndü. Messi yeniden ritmini buluyor gibi görünüyor. Ve şaşırtıcı bir gelişmeyle, Luis Suarez bu takımı daha iyi hale getiriyor.
Ne kadar daha iyi mi? Mesela, çökmüş durumdaki Montreal karşısında 7-1'lik bir galibiyet kadar iyi. Messi inanılmaz şekilde dört gol attı. Suarez bir tane daha ekledi. Ardından iki genç oyuncu da katkı verdi ve MLS'in en kötü takımlarından birine karşı mutlak bir hezimetin skorunu tamamladı. Belki de bunun gibi bir performans hep takımın içinde vardı; yaşanması gereken türden bir rövanş niteliğindeki gösteri buydu. Kurban Montreal oldu. Her zamanki gibi, mimar ise Messi'ydi.
Dejan Joveljic, Seattle kariyerinin ilk maçında iki gol attı
Dejan Joveljic'ten kurtulmak, Sporting KC adına büyük bir hamleydi. Kesinlikle yeniden yapılanan bir takım onlar, ancak yıldız bir santrforla yolları ayırmak mı? Bu riskli bir hamleydi. Bunun ne kadar riskli olabileceğini cumartesi öğleden sonra gördüler. Joveljic, Pacific Northwest'e 6 milyon dolarlık transferinin ardından Seattle'daki yeni düzenine gayet iyi uyum sağladı ve Sounders formasıyla iki gol attı.
İki gol de harikaydı; ceza sahası içinden birinci sınıf santrfor bitirişleri geldi. Bu, sonuç açısından çok fazla şey değiştirmedi. Seattle, Robert Lewandowski'yi en iyi nasıl kullanacağını hâlâ çözmeye çalışan Chicago Fire karşısında bir puan alabildi. Ancak sezonun ikinci yarısında oldukça kötü bir dönem geçiren ve kendisini beklenmedik şekilde play-off hattının dışında bulan Sounders için bu, memnuniyet verici bir destek oldu. Yalnızca Joveljic'in golleri yetmeyecek, ancak 2-2'lik beraberlik kötü bir başlangıç değil.
Cavan Sullivan şovunu sürdürdü
Sullivan'ın hisseleri hiç bu kadar yükselmemişti.
Temelde buradaki fikir oldukça basit. Cavan Sullivan son derece yetenekli bir çocuk. Philadelphia'nın, ona topu verip ne olacağını görmeye istekli bir teknik direktörü var. Ortaya çıkan sonuç her zaman en pürüzsüz görüntüyü vermiyor. Sullivan, gelecek yıl Manchester City'ye geçiş yaptığında Avrupa'nın en üst düzeyinin ondan talep edeceği acımasız verimlilik seviyesinde henüz değil.
Ama buna karşın son derece heyecan verici bir oyuncu. Top ayağına her geldiğinde bir beklenti duygusu oluşuyor. Her an özel bir şey olacakmış hissi veriyor. New York Red Bulls'a karşı da durum buydu; Sullivan gecenin golünü attı, topu sol ayağına şık bir çalımla çekip alt köşeye sert vurdu. Formda Union maçı 3-1 kazandı. Takım, Dünya Kupası arasından bu yana MLS'te yenilgi yüzü görmedi. Bunlar iyi şeyler. Hepsinden de iyi haber ne? Sullivan özgüvenini buldu.
Minnesota, kaotik geçen maçta bir puanı kurtardı
Minnesota'da ne maçtı ama.
Yaklaşık bir saat boyunca Orlando City, Allianz Field'da adeta yürüyerek oynadı ve Minnesota'nın sahasını kendi evi gibi kullandı. Orlando için ne kadar akıllıca bir transfer olduğunu bir kez daha gösteren Daryl Dike, sürekli tehdit yaratan bir isimdi ve 28. dakikada golünü attı. Bu, ayın başında kulübe döndüğünden bu yana kaydettiği ilk goldü. Antoine Griezmann da 60. dakikada neredeyse kaçınılmaz olan ikinci golü ekledi. Orlando rahat bir şekilde ilerliyordu.
Sonra ise, adeta bir anda kıvılcım geldi. Geçen yıl bu zamanlarda üniversite futbolu oynayan Marcus Caldeira, 71. dakikada kötü bir savunmanın ardından yakın mesafeden topu ağlara göndererek takımının ilk golünü attı. Anthony Markanich ve Kelvin Yeboah da kendi gollerini kaydetti. Minnesota beş dakikada üç gol buldu. Bu, sezonun gidişatını değiştirecek bir galibiyet gibi görünüyordu.
Ama sonlarda büyük bir drama yaşandı. 2025'te Toronto'dan geldiğinden beri sinsice etkili olan Tyrese Spicer, uzatma dakikalarında sezonun 11. gol katkısını yaparak skoru 3-3'e getirdi. Ne futbol maçıydı ama.
Yeniden hoş geldin, Thomas Muller
Leagues Cup, Vancouver Whitecaps için biraz felaket oldu. İster rotasyondan, ister düşük performanstan, isterse de Sebastian Berhalter'ın yokluğundaki düpedüz belirsizlikten kaynaklansın, Kanada ekibi Liga MX rakipleri karşısında dağıldı. Ardından iki hafta önce formda Houston Dynamo'ya karşı alınan yenilgi, sendelemenin düşüşe dönüşebileceğini gösterdi.
Ama etkileyici bir dönüş yaptılar. Dallas geçen hafta 5-0'la geçildi. Bu kez de zayıf bir Sporting KC takımı 3-0'la ağır yenilgi aldı. Ancak en önemlisi, Thomas Muller form tutmaya başladı. Bir gol attı, bir de asist yaptı ve bu sezonki gol katkısını 11'e çıkardı. Vancouver, orta sahadaki en önemli ismi olmadan yine de zorlanacak. Ama kesin olan bir şey var ki, form grafikleri yükselişe geçmiş durumda.