MLS özeti: Cavan Sullivan, Antoine Griezmann, Josh Sargent ve Breel Embolo parıldarken USMNT için adaylığını ortaya koydu
Bir zamanlar Cavan Sullivan'ın bir Major League Soccer maçına ilk 11'de başlaması gerektiğini öne sürmek kaşları kaldırırdı.
İlk profesyonel sözleşmesini iki yıldan biraz daha uzun süre önce 14 yaşında imzalayan genç oyuncu, MLS'teki ilk iki sezonunda sık sık yaşını gösterdi. Ancak şimdi, Kuzey Amerika'nın en üst düzey ligindeki en iyi 21 yaş altı oyuncu o mu? Son dönemdeki formuna bakılırsa, bunun için güçlü bir aday olduğunu gösteriyor olabilir. Sullivan son üç maçında üç gol attı ve üst üste beş maçta gol katkısı verdi. Gelecek çoktan gelmiş olabilir.
Sullivan, MLS 24. hafta maç gününün tek heyecan verici hikâyesi değildi. Yaş skalasının diğer ucunda Antoine Griezmann, Orlando City formasıyla hâlâ deposunda çok şey kaldığını göstermeye devam ederken, Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise her takım arasında Toronto FC'ye karşı çılgın bir sekiz gollü mücadeleden sağ çıktı. Ardından, elbette Güney Florida'daki sekiz kez Ballon d'Or kazanan belirli bir isimden bahsetmemek de olmazdı.
Tüm bunlar ve daha fazlası, cumartesi günkü maçların en büyük hikâyelerini haftalık olarak derleyen MLS Özeti'nin son bölümünde.
Cavan'ı izliyor musun, Poch?
Bir süre boyunca Cavan Sullivan ile Freddy Adu arasındaki karşılaştırmalar, beraberinde hep yanlış çağrışımlar getirdi. Ancak artık Sullivan, eski ABD'li fenomenle doğru nedenlerle birlikte anılıyor.
Sullivan'ın CF Montréal'e karşı 75. dakikada attığı gol, bu sezon MLS'teki gol katkısı sayısını 11'e çıkardı ve Adu'nun 16 yaş ve altındaki bir oyuncunun tek sezonda yaptığı en yüksek katkı rekorunu kırmasını sağladı. Üst üste beş maçta gol katkısı vermesi de lig rekoru oldu; Sullivan böylece bunu başaran en genç oyuncu olarak tarihe geçti. Yaklaşık dört ay içinde, formsuz bir Union takımında hakkındaki abartının karşılığını verip veremeyeceği sorgulanan bir yetenekten, yeniden play-off yarışına giren bir kulübün önde gelen oyuncularından birine dönüştü.
Sullivan artık tüm kulvarlarda çıktığı 27 maçta yedi gol ve 11 asiste sahip. Genç oyuncu, son golünü kutlarken birkaç ay önce komşu 76ers'a katılan ve Philadelphia sporunun çok daha kıdemli bir yıldızı olan LeBron James'e eğlenceli bir göndermede bulundu. Ancak yeniden o rakamlara dönersek: Bu üretkenlik seviyesi, 20'li yaşlarının ortasındaki bir oyuncuya Mauricio Pochettino'nun USMNT kadrosu için değerlendirilme şansı verirdi ve zamanlama Sullivan'ın lehine işleyebilir. Bir Dünya Kupası'nın ardından yapılan ilk kamp genellikle denemeler için bir dönem olur; teknik direktörler, takımın bir sonraki döngüsünün parçası olabilecek daha genç oyuncuları kadroya çağırır. Sullivan da kesinlikle bunun için güçlü bir aday olduğunu gösteriyor.
Burada övgüyü hak eden iki taraf var: Union'ın karar vericileri ve Ryan Richter. Bradley Carnell, düşük bütçeli Philadelphia ekibini geçen yıl Supporters' Shield'a taşımıştı, bu nedenle Güney Afrikalı teknik adamla yolları ayırmak ne kolaydı ne de popüler bir karardı. Ancak kulüp sahipleri ve yönetim, kulübün akademiden çıkan oyuncularının Carnell'in vermeye hazır olduğundan daha büyük bir A takım rolünü hak ettiğine açıkça inanıyordu ve bu vizyonu hayata geçirmeye istekli birine ihtiyaçları vardı.
İşte burada Richter devreye girdi. Göreve getirilmeden önce geçici teknik direktör hakkında Philadelphia dışındakilerin çok fazla bilgisi yoktu, ancak Union kulübü adeta onun DNA'sında var. Kulübe oyunculuktan gelişim antrenörlüğüne ve şimdi de geçici teknik direktörlüğe uzanan çeşitli seviyelerde hizmet etti. Philadelphia bu ivmeyi koruyabilirse, geçici etiketi yerine daha kalıcı bir unvanın gelmesini bekleyin.
Griezmann kritik anda sahneye çıktı
Fark edilmiyor olabilir ama Orlando City, son haftalarda sessiz sedasız MLS'in en iyi takımlarından birine dönüştü ve tecrübeli Designated Player Antoine Griezmann da bunun en büyük nedenlerinden biri.
35 yaşındaki Fransız ikon, sekiz maçta beş gol ve üç asist üretti ve cumartesi günü sahasında San Diego FC'ye karşı bir kez daha belirleyici anın altına imzasını attı. ABD milli oyuncusu Daryl Dike, uzun topu almak için süratli bir koşu yapıp hücumun gelişmesine katkı verdikten sonra Justin Ellis, kusursuz zamanlanmış bir pasla Griezmann'ı buldu. Gerisini Fransız yıldız yaptı ve maçın tek golünü soğukkanlı bir vuruşla ağlara gönderdi.
Griezmann'ın Orlando'daki başarısı, özellikle de Lions'ın onun imzasını sezonun başında ne kadar beklenmedik şekilde aldığı düşünüldüğünde, gerçekten olağanüstü. Unutmayalım: Griezmann, kız kardeşini New York'ta ziyaret etmesini konu alan bir belgeselde yer aldı, yaklaşık üç yıl boyunca Los Angeles FC ile anıldı ve sık sık Miami Heat maçlarına gitti. South Beach yakınlarına gitmesi, Central Florida'ya gelmesinden çok daha olası görünüyordu ama Disney World'e ev sahipliği yapan şehir bundan kesinlikle şikayetçi değil.
Orlando şu anda play-in hattında yer alıyor; bu da sezonun başlarında neredeyse hiçbir şeyi doğru yapamayan ve sonunda daha önce başarılı olan teknik direktörü Oscar Pareja ile yollarını ayıran bir takım için çarpıcı bir dönüş anlamına geliyor.
Bir düşünce de San Diego FC için ayırmak gerek. Sportif direktör Tyler Heaps, teknik direktör Mikey Varas yerine Meksika yıldızı Hirving "Chucky" Lozano'dan yana tavır alma kararından pişman olmaya mı başlıyor? Lozano, San Diego'ya geldiğinde dev bir konser tarzı tanıtımla karşılandı ve önemli bir Meksikalı nüfusa sahip bir şehirdeki taraftar kitlesi için hızla bir simgeye dönüştü. Şimdi bölgesel rakip LA Galaxy, Lozano ile yükselişe geçmiş durumda; San Diego ise ilk sezonundaki büyüyü yeniden yakalamakta zorlandı ve sekizinci sırada, hemen altındaki takımların yalnızca bir puan önünde bulunuyor.
Sargent, sekiz gollü nefes kesen maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı
Sakatlıklar, Josh Sargent'ın Toronto FC'ye gelişiyle birlikte oluşan büyük beklentileri karşılamasını engelledi. 22 milyon dolarlık bonservisi onu şu anda MLS tarihinin en pahalı üçüncü transferi yapıyor ve belirli bonus maddelerinin devreye girmesi halinde bu rakam lig rekoru olan 27 milyon dolara yükselebilir.
Bir dizi sağlık sorunu, Sargent'ı bu sezon sadece 16 maçla sınırladı ve zaman zaman Norwich'te yakaladığı yüksek gol seviyesine ulaşmasını engelledi. Ancak cumartesi günü, neler yapabileceğini herkese bir kez daha hatırlattı.
Golcü oyuncu, Chicago Fire ile sahasında oynanan çılgın karşılaşmada MLS kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaptı. İki takımın da tüm riskleri aldığı ve hiçbirinin kaybetmeyi hak etmediği maçta Sargent, bu yüzyılın tartışmasız en büyük beş santrforundan biri olan Robert Lewandowski'nin karşısında sahaya çıktı. İlk andan itibaren kalitesini gösteren Sargent, ceza sahası içinde topu şık bir şekilde kontrol ettikten sonra temiz bir vuruşla ilk golünü attı.
Sargent ile bir diğer golcü Maren Haile-Selassie'nin fiziksel bir gerilim yaşadığı sert maçta Toronto ile Chicago karşılıklı goller bulmaya devam etti. Lewandowski 63. dakikada sahneye çıkarken, Derrick Etienne Jr.'ın uzatma dakikalarındaki kritik beraberlik golü Toronto'nun sahadan 1 puanla ayrılmasını sağladı.
Toronto'nun play-off umutları hâlâ zayıf. Dokuzuncu sıradaki Philadelphia'nın sadece bir puan gerisindeler ancak New York Red Bulls ve Atlanta United'ın da yer aldığı kalabalık bir yarışın içindeler. Toronto FC için, özellikle de Robin Fraser adına, hâlâ ortaya konacak çok şey olabilir. Chivas USA, Colorado Rapids ve şimdi de Toronto'daki görevlerinde şartlar teknik direktörün lehine nadiren gelişti. Toronto FC, MLS'in en pahalı kadrolarından birine sahip ve önemli sakatlıklar tüm sezonlarını sekteye uğratmış olsa da, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan Fraser'ın sonuç alması yönündeki baskı büyüyor.
Toronto'nun önünde 11 maç kaldı ve fikstürün ilk yarısı zorlu. Bu bölümde Nashville SC ile iki karşılaşmanın yanı sıra Orlando City ve St. Louis City SC maçları da var. Ancak ikinci yarıda, Toronto'nun play-off bileti için doğrudan yarıştığı birkaç takım yer alıyor. Bu süreçte alınacak sonuçlar, 59 yaşındaki teknik direktör açısından belirleyici olabilir.
Güney Amerika rekabetleri Embolo’nun önüne geçti
Breel Embolo, 2026 Dünya Kupası'nın ardından MLS'in tartışmasız en büyük transferlerinden biriydi ve Atlanta United formasıyla etkisini hissettirmesi uzun sürmedi.
İsviçreli yıldız, ilk maçında penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Nu Stadium'da Inter Miami karşısında Five Stripes'a 2-2'lik beraberliği getirdi.
Embolo, agresif presi ve hava hakimiyetiyle tanınıyor ve beklendiği gibi bir performans sergiledi. Girdiği üç hava topu mücadelesinin ikisini kazandı, iki pozisyon yarattı ve savunmada da varlığını hissettirdi. Yine de Atlanta formasıyla yaptığı ilk maç ne kadar etkileyici olsa da, karşılaşmaya damga vuran asıl unsur neredeyse maçtaki Güney Amerika sertliği oldu.
Maç Güney Florida'da oynandı ama zaman zaman sanki Buenos Aires'teki La Bombonera'da oynanıyormuş gibiydi. Arjantin, Brezilya ve Paraguaylı oyuncular arasındaki rekabet tüm çıplaklığıyla sahaya yansıdı; maç boyunca sertlik ve sözlü atışmalar eksik olmadı. Lionel Messi, MLS'teki ikinci golünü atan Casemiro'ya asist yaptı, Miguel Almirón ise kaçırdığı fırsata hayıflanacak. Newcastle'ın eski yıldızı maçın daha önceki bölümünde gol attı, ancak 73. dakikada Atlanta lehine sonucu değiştirebilecek penaltıyı kaçırdı.
Toronto gibi Atlanta da sezon sonu beklentileri net olan pahalı bir kadro kurdu, ancak Kırmızılar ile aynı düzeyde sakatlık sorunları yaşamadı. Embolo, özellikle Atlanta United Miami karşısında oynadığı gibi oynamayı sürdürürse, bir dönüşümün kıvılcımı olabilir.