Bir zamanlar Cavan Sullivan'ın bir Major League Soccer maçına ilk 11'de başlaması gerektiğini öne sürmek kaşları kaldırırdı.

İlk profesyonel sözleşmesini iki yıldan biraz daha uzun süre önce 14 yaşında imzalayan genç oyuncu, MLS'teki ilk iki sezonunda sık sık yaşını gösterdi. Ancak şimdi, Kuzey Amerika'nın en üst düzey ligindeki en iyi 21 yaş altı oyuncu o mu? Son dönemdeki formuna bakılırsa, bunun için güçlü bir aday olduğunu gösteriyor olabilir. Sullivan son üç maçında üç gol attı ve üst üste beş maçta gol katkısı verdi. Gelecek çoktan gelmiş olabilir.

Sullivan, MLS 24. hafta maç gününün tek heyecan verici hikâyesi değildi. Yaş skalasının diğer ucunda Antoine Griezmann, Orlando City formasıyla hâlâ deposunda çok şey kaldığını göstermeye devam ederken, Robert Lewandowski ve Chicago Fire ise her takım arasında Toronto FC'ye karşı çılgın bir sekiz gollü mücadeleden sağ çıktı. Ardından, elbette Güney Florida'daki sekiz kez Ballon d'Or kazanan belirli bir isimden bahsetmemek de olmazdı.

Tüm bunlar ve daha fazlası, cumartesi günkü maçların en büyük hikâyelerini haftalık olarak derleyen MLS Özeti'nin son bölümünde.