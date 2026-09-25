Zaman neredeyse geldi. MLS MVP yarışı genelde sonunda ayıklanması oldukça kolay bir yarış olur. Ödül verildiğinde, yani gerçekten sahibini bulduğunda, sağduyu genelde galip gelir. Ligin En Değerli Oyuncusu çoğu zaman aynı zamanda en iyi futbolcusu da olur. GOAL "Size söylemiştik" demek için burada değil, ama bu iki şeyin örtüşmesi her zaman güzeldir.

Yani evet, dürüst olalım, burada MVP Lionel Messi. Başka birini seçmek saçmalık olur. Başka birinin kazanması da saçma olur. Ama ortada bir sürü aday var. Evander, FC Cincinnati için mükemmel bir sezon geçiriyor. Petar Musa, FC Dallas'ı sırtladı. Hany Mukhtar'ın rakamları düştü, ancak son yılların en iyi futbolunu oynuyor. Bir de Houston Dynamo'nun dinamik hücumcusu Guilherme var.

Temelde bu ligde çok sayıda iyi futbolcu var ve zirvedeki isim oldukça net olsa da geri kalanı gerçekten çok karmaşık. İşte GOAL için MVP sıralamasının şekillenmesi gereken tablo...