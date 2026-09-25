MLS MVP sıralaması: Lionel Messi açık ara en güçlü aday, peki Evander, Hany Mukhtar ya da başka biri atağa kalkabilir mi?
Zaman neredeyse geldi. MLS MVP yarışı genelde sonunda ayıklanması oldukça kolay bir yarış olur. Ödül verildiğinde, yani gerçekten sahibini bulduğunda, sağduyu genelde galip gelir. Ligin En Değerli Oyuncusu çoğu zaman aynı zamanda en iyi futbolcusu da olur. GOAL "Size söylemiştik" demek için burada değil, ama bu iki şeyin örtüşmesi her zaman güzeldir.
Yani evet, dürüst olalım, burada MVP Lionel Messi. Başka birini seçmek saçmalık olur. Başka birinin kazanması da saçma olur. Ama ortada bir sürü aday var. Evander, FC Cincinnati için mükemmel bir sezon geçiriyor. Petar Musa, FC Dallas'ı sırtladı. Hany Mukhtar'ın rakamları düştü, ancak son yılların en iyi futbolunu oynuyor. Bir de Houston Dynamo'nun dinamik hücumcusu Guilherme var.
Temelde bu ligde çok sayıda iyi futbolcu var ve zirvedeki isim oldukça net olsa da geri kalanı gerçekten çok karmaşık. İşte GOAL için MVP sıralamasının şekillenmesi gereken tablo...
Diğer adaylar
10. sıra - Nico Fernandez, NYCFC:NYCFC, bu yaz MLS'in en değerli hücum oyuncularından birini takımda tutabildiği için büyük memnuniyet duymuş olmalı.
9. sıra - Cavan Sullivan, Philadelphia Union: Union'ın yükselişi yalnızca Sullivan sayesinde olmadı, ancak ilk 11'e girdiğinden beri Philly için muazzam bir performans sergiliyor
8. sıra - Carles Gil, New England Revolution: Ligde yaratılan gol pozisyonlarında zirvede. Daha fazla söze gerek yok.
7. sıra - Sam Surridge, Nashville SC: Sahada olduğu neredeyse her maçta gol atıyor gibi görünüyor. Keşke daha sık oynayabilse... Nashville, Supporters' Shield yarışında çok daha ileride olabilirdi.
6. sıra - Petar Musa, FC Dallas: Ondan daha fazla gol atan tek isim Lionel Messi.
5 numara - Denis Bouanga, LAFC
2026 MLS istatistikleri: 26 maçta 14 gol, sekiz asist
Gerekçe: LAFC için kötü bir yıl oldu. Geçen sezonun sonlarına doğru her şey, Güney Kaliforniya ekibinin bu yıl Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alacağına işaret ediyordu, üstelik yeni bir teknik direktörle yaşanabilecek bazı uyum sorunlarına rağmen. Ancak onun yerine, kendilerini play-off'larda iç saha avantajı kapma mücadelesi verirken buldular. Bu dünyanın sonu değil, ancak bu takımın gerçekten daha iyi olması gerekiyordu.
Peki onların tamamen yarışın dışında kalmamasının tek nedeni ne? Gol atmayı bir türlü bırakamayan Gabonlu bir kanat oyuncusu. Inter Miami'nin sezon öncesinde Bounaga için oldukça cüretkâr bir hamle yaptığı bildirildi. Ancak o kaldı. Ve bu takım için neden bu kadar, ama bu kadar kritik olduğunu gösterdi. 14 gol, sekiz asist ve ligde kaleyi bulan en fazla ikinci şut sayısıyla Bouanga, LAFC'yi ayakta tutuyor ve onları play-off'larda ileri turlara taşıyabilir.
Ayrıca bir de şu var:
4 numara: Guilherme, Houston Dynamo
2026 MLS istatistikleri: 24 maçta 14 gol, sekiz asist
Durum: Sezon başlamadan önce Guilherme’i kaç kişi sezonun transferi olarak görüyordu? Hırslı Dynamo için akıllıca bir hamle gibi görünüyordu, ancak çok az kişi onu takımın kaderini tamamen değiştirecek isim olarak görmüştü. Elbette mesele bu kadar basit değil; bu takım savunmadan hücuma çok daha iyi bir noktaya geldi. Ancak Guilherme, Houston’a gerçekten keskin bir hücum gücü katıyor.
Guilherme, 20’li yaşlarının ortasında golcüden çok yaratıcı bir oyuncuydu, ancak son yıllarda yeniden gol vuruşlarını buldu. Geçen yıl Santos formasıyla tüm kulvarlarda 14 gol attı ve sezonun bitmesine daha uzun süre varken şu ana kadar bu rakama ulaştı. Ancak belki de daha önemlisi savunmadaki çalışması. Savunma katkısında yüzde 97’lik dilimde, top kapmalarda yüzde 100’lük dilimde ve top kazanımlarında yüzde 96’lık dilimde yer alıyor. Guilherme her şeyi yapıyor.
3 numara: Hany Mukhtar, Nashville SC
2026 MLS istatistikleri: 26 maçta 11 gol, yedi asist
Gerekçe: Söz konusu Nashville olduğunda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz. Burada çok sayıda iyi oyuncu var, üstelik bir o kadar da önemli isim mevcut. Surridge acımasız bir gol gücü. Andy Najar bekte ölümcül bir silah. Cristian Espinoza'nın hücum zekâsı, BJ Callaghan'ın ekibine ileri uçta bir seçenek daha kazandırdı. Hatta Brian Schwake bile kalede mükemmel bir performans sergiledi.
Ama her şeyi işleyen isim Mukhtar. Hücum yükünün büyük bölümünü sırtlarken 2025'te de mükemmeldi, burada ise daha da iyi. Bir dönem her şeyi yapmak zorunda olan ana figürken, Mukhtar artık Nashville'in yaratıcı merkezi olarak görev yapıyor. Ve çok yönlü oyunu hiç olmadığı kadar iyi. Mukhtar'ı durdurun, Nashville'i de durdurursunuz. Sorun şu ki kimse onu durduramıyor. Ya da Nashville'i.
2 numara - Evander, FC Cincinnati
2026 MLS istatistikleri: 23 maçta 13 gol, 12 asist
Değerlendirme: Evander keyif veren bir oyuncu. Oyununda gerçek bir samba havası var, üstelik bunu büyüleyici bir rahatlıkla yapıyor. Evet, bu hâlâ havalı ve ilgi çekici 10 numaraların parlayabildiği bir lig. Evander da bunun vücut bulmuş hâli. Ancak burada önemli bir ayrım var. Bazen bu tarz 10 numaralar gerçek anlamda takım adına pek bir şey üretmez. Evander ise bunu yapanlardan biri. FC Cincinnati'nin hemen her bölgede sorunları var. Savunma karnesi ise oldukça kötü.
Ama canı sıkıldığında hâlâ Ronaldinho videoları izleyen ve maç günlerinde Acai Bowl yiyen Evander, topu hafta hafta ağlara göndermeye devam ediyor. Topa sert vurup bunu çok kolaymış gibi göstermenin de bir sanatı var. Cincinnati'nin yıldız ismi bunu çok az oyuncunun yapabildiği şekilde yapıyor.
1 numara: Lionel Messi, Inter Miami
2026 MLS istatistikleri: 23 maçta 20 gol, 13 asist
Gerekçe: Gerçekten başka kim olabilir ki? Messi artık bir zamanlar olduğu oyuncu olmayabilir. 12 ay önceki oyuncu da olmayabilir. Ama hâlâ dünyanın en iyilerinden biri ve bir futbol sahasını süslemiş en iyi oyuncu. Ve babasının ölümünün yasını kamuoyu önünde tutmasına rağmen Arjantinli yıldız, Inter Miami için büyüleyici olmaya devam etti. İstatistikleri ise akıl almaz görünüyor.
Bugünlerde başka pek bir şey yapmıyor. Artık savunmada çalışıyormuş gibi yapmıyor bile. Ve bu harika futbolcunun başka bir versiyonunu bir daha görmemiz de pek olası değil. Ama kramponlarını asana kadar bu ligde ondan daha iyi bir oyuncu olmayacak. MVP ödülünü kaybetmek onun elinde.