Takımlar arasında denge mi istiyordunuz? Biraz fazlasına ne dersiniz?

MLS'in kendi ürünü hakkında sürekli vurguladığı şey şu: Bu lig bu kadar ilgi çekici çünkü herkes her an herkesi yenebilir. Bu, yaklaşık yüzde 90 doğru. Üstelik iyi bir şey.

Ancak böyle hafta sonlarından sonra normal sezona fazla değer biçmek zorlaşıyor. Play-off'lara kalmak yeterli. En iyiler sonunda öne çıkar. Öyle değil mi? Belki. Ama Doğu'nun 1 numaralı seri başı Nashville kaybetti. 2 numaralı seri başı Miami ağır yenildi. Üçüncü sıradaki New England işini yaptı, fakat yükselişteki Philadelphia Union karşısında onları kesin favori gören pek azdı.

Batı'da ise tam tersi yaşandı. Vancouver işi kolay gösterdi. Dallas, Portland'ı saf dışı bıraktı. Kısacası ortaya oldukça karışık bir tablo çıktı.

Bu iyi bir şey mi? Normal sezon için pek iyi bir reklam sayılmaz. Ama izlemesi eğlenceli bir organizasyon olduğunun da güçlü bir kanıtı. Belki de bu yeterlidir. GOAL, MLS play-off'larının tuhaf açılış hafta sonundaki kazananları ve kaybedenleri değerlendiriyor…