MLS kazananları ve kaybedenleri: Lionel Messi'nin Inter Miami'si göz ardı edilemeyeceğini kanıtladı, peki LAFC'de Marc Dos Santos için sırada ne var?

Mauricio Pochettino, takımı şekillenirken izledi. İşin ironik yanı, bu aslında pek de onun takımı değildi. Bunun yerine USMNT teknik direktörü, cuma gecesi Yankee Stadyumu'nda NYCFC ile New York Red Bulls'un karşı karşıya geldiği maçı tribünden takip etti. 1-0'lık skor bunun pek de nefes kesen bir maç olmadığını gösteriyor. Saha içindeki görüntü de bu algıyı pek değiştirmedi.

Ancak Pochettino istediğini aldı: genç silahlarından birinden gol. Henüz 18 yaşında olan ve büyük umut vadeden Julian Hall, mayıstan bu yana fileleri havalandıramamıştı. Buna ihtiyacı vardı. Ev sahibi ekibin savunma hattındaki kötü iletişim, Matt Freese ve James Sands gibi iki ABD milli oyuncusunun da yer aldığı bu hat üzerinden ona adeta hediye etmiş olsa da Hall bunu umursamadı. Poch da umursamadı. Genç çağrılarından biri görevini yapmıştı. Ve bununla birlikte ona küçük bir kişisel doğrulama da gelmiş olabilir. Son USMNT kadrosu tecrübesiz. Kadrosunda henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu var. Bunların dokuzu Major League Soccer'da oynuyor. Bu, ligin gençleri için iyi bir hafta sonuydu.

Bir de başka şeyler vardı. Sezonun bu kadar geç bir bölümünde ciddi bir play-off adayının teknik direktörünü göndermesi muhtemelen artık çok zor. Ancak yine de sonuçları olabilir. Bir teknik direktör, bu hafta sonu neden büyük bir kulüpteki günlerinin play-off'ların ardından sayılı olabileceğini gösterdi. Bir başkası ise neden bu kadar tecrübeli ve bu lig için bu kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Ve evet, tecrübeli isimlerden söz açılmışken, herkese Luis Suarez'in bunu hâlâ yaptığını söyleyin.

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