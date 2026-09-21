MLS kazananları ve kaybedenleri: Lionel Messi'nin Inter Miami'si göz ardı edilemeyeceğini kanıtladı, peki LAFC'de Marc Dos Santos için sırada ne var?
Mauricio Pochettino, takımı şekillenirken izledi. İşin ironik yanı, bu aslında pek de onun takımı değildi. Bunun yerine USMNT teknik direktörü, cuma gecesi Yankee Stadyumu'nda NYCFC ile New York Red Bulls'un karşı karşıya geldiği maçı tribünden takip etti. 1-0'lık skor bunun pek de nefes kesen bir maç olmadığını gösteriyor. Saha içindeki görüntü de bu algıyı pek değiştirmedi.
Ancak Pochettino istediğini aldı: genç silahlarından birinden gol. Henüz 18 yaşında olan ve büyük umut vadeden Julian Hall, mayıstan bu yana fileleri havalandıramamıştı. Buna ihtiyacı vardı. Ev sahibi ekibin savunma hattındaki kötü iletişim, Matt Freese ve James Sands gibi iki ABD milli oyuncusunun da yer aldığı bu hat üzerinden ona adeta hediye etmiş olsa da Hall bunu umursamadı. Poch da umursamadı. Genç çağrılarından biri görevini yapmıştı. Ve bununla birlikte ona küçük bir kişisel doğrulama da gelmiş olabilir. Son USMNT kadrosu tecrübesiz. Kadrosunda henüz milli formayı giymemiş 13 oyuncu var. Bunların dokuzu Major League Soccer'da oynuyor. Bu, ligin gençleri için iyi bir hafta sonuydu.
Bir de başka şeyler vardı. Sezonun bu kadar geç bir bölümünde ciddi bir play-off adayının teknik direktörünü göndermesi muhtemelen artık çok zor. Ancak yine de sonuçları olabilir. Bir teknik direktör, bu hafta sonu neden büyük bir kulüpteki günlerinin play-off'ların ardından sayılı olabileceğini gösterdi. Bir başkası ise neden bu kadar tecrübeli ve bu lig için bu kadar değerli olduğunu ortaya koydu. Ve evet, tecrübeli isimlerden söz açılmışken, herkese Luis Suarez'in bunu hâlâ yaptığını söyleyin.
GOAL, MLS'te hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini derledi...
KAZANAN: Inter Miami
Inter Miami'nin mevcut durumunu gerçekten anlamak çok zor. Temelde tablo şöyle: Miami, objektif olarak çok iyi bir futbol takımı değil. Ancak bir şekilde işi bitirmeye devam ediyorlar.
Evet, çoğu zaman bunun nedeni Leo Messi'nin takımı adeta tek başına sırtlaması. Arjantinli yıldızın MLS'te 23 maçta 31 gole katkısı var. Bu, onun için "daha kötü" geçen bir sezon oldu ve buna rağmen 90 dakikada ortalama 1,4 gole katkı yapıyor. Ancak mesele sadece o değil. Luis Suarez, MLS'te 13 gole ulaştı. Rodrigo De Paul ise pop yıldızı sevgilisini konserde izlemek için düzenli olarak Güney Amerika'ya uçtuğu gerekçesiyle çok eleştiri almasına rağmen ligde sekiz asist yaptı.
Ve evet, Miami bu hafta sonunda kazanamadı. Hatta sahadaki en iyi oyuncu olan Anders Dreyer'in son dakikalarda attığı eşitlik golüyle Nu Stadium'daki taraftarlar hayal kırıklığı içinde evlerine giderken 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Ancak mesele şu ki bu takım daha kötü durumda olmalıydı. Yine de yarışın içinde kalıyorlar. Ve onları gerçekten kim gözden çıkarabilir ki?
Kaybeden: Marc Dos Santos
Geçen kış, Marc Dos Santos PSG'ye duyduğu hayranlıktan söz etmişti. Ve hepimiz taraftar değil miyiz, Marc? Ancak GOAL'e verdiği röportajda, Son Heung-Min ile Denis Bouanga'nın aynı pozisyonda oynamayı tercih ettiği öne sürüldüğünde, yeni LAFC teknik direktörü onları bir bakıma yer değiştirebilen bir ikili olarak gördüğünü söyledi; buna bir de üçüncü bir hücumcu eklenerek Luis Enrique'nin üst üste kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferlerini taklit eden bir yapı oluşturulacaktı.
Yani çıtayı burada biraz fazla yukarı koymuş olabiliriz. Ancak daha geniş çerçevedeki noktalar geçerliyse, hücum canlılığı, kontrol ve son bölgede acımasızlık gibi, Dos Santos bu öngörüsünde sınıfta kalmış durumda. Sadece Batı Konferansı'nda bile LAFC'den daha fazla gol atan altı takım var. Son altı kez fileleri havalandırdı. Ve 98. dakikada San Jose'ye galibiyet golünü yedikten sonra LAFC, Batı'da altıncı sıraya geriledi. Elbette Dos Santos'a bu sezonun geri kalanı verilecektir. Ama bunun ötesinde takımın başında kalma ihtimali? Görmek zor.
KAZANAN: harika genç yetenekler (ve onları seçtiği için Mauricio Pochettino)
Bu isimlerin ortak noktası ne? Cavan Sullivan, Peyton Miller, Julian Hall ve Frankie Westfield. Eğer cevabınız "USMNT'ye çağrıldılar ve geçen hafta sonu gol katkısı yaptılar" olduysa, doğru bildiniz!
Bu yıl MLS'teki gençler için iyi geçti. Evet, hem rakamlar hem de yıldız gücü açısından başı Sullivan çekiyor. Ama bununla sınırlı değil. Miller, Hall, Westfield, Justin Ellis; bunların hepsi MLS takımlarında rol alan gerçekten çok iyi futbolcular. Pochettino, mutlaka USMNT'de bir grup genç oyuncuyu kadroya çağıran ilk teknik direktör değil. Ancak bunu, bunu yapmama seçeneği varken yapan kişi o olabilir. Bu ABD kampının nasıl görünmesi gerektiğine dair gerçekten net bir şablon yok. Evet, sağduyu gençlere yönelmeniz gerektiğini söylüyor. Ama MLS'teki yetenekli her genç mi? Bu cesur bir tercih.
Poch için iyi haber şu ki gençler bu hafta sonunda bunu şık bir şekilde sahaya yansıttı. Sullivan, Sporting KC karşısındaki müthiş geri dönüşün başını çekti; Union, 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı. Miller, Orlando karşısında alınan 4-2'lik galibiyette iki gol attı. Hall, New York derbisini çözdü, görünüşe göre buna artık Hudson River Derby diyemiyoruz.
Bunların hepsi olumlu gelişmeler. Üstelik tam zamanında. Kamp pazartesi başlıyor. İlk maç cumartesi. Her şey çok hızlı şekilde ciddileşiyor.
Kaybeden: D.C. United
Hayatınızdaki D.C. United taraftarları için bir an durup düşünün. Ne kadar kafa karıştırıcı bir takım bu. DC United, neredeyse on yıldır güçlü bir sezon öncesi dönemin kıyısında dolaşıyor. Bir ya da iki büyük transferle suyu yokluyorlar, bu yıl Louis Munteanu ve Tai Baribo gibi. Ancak kadroyu tamamlamak için başka bölgelerde yeterli iyileştirmeyi yapmıyorlar. Örneğin, orta sahadaki yaratıcılık ve savunmadaki sağlamlık bu sezona girerken bariz sorunlardı. Bunların hiçbiri gerçekten ele alınmadı.
İşin büyük ironisi ise, hücum hattına harcanan 10 milyon doların, DCU standartlarına göre önemli bir yatırım olmasına rağmen, takımın hücumda çok da ileri gitmemiş olması. Baribo 14 gol kaydetti. Etrafındaki takımın geri kalanı ise toplamda 17 gol attı. Maç başına gol ortalamaları 0,88'den 1,26'ya çıktı, bu da fena olmayan bir artış. Ama bu, berbattan sadece "biraz kötü" olmaya geçmek gibi bir şey.
Cumartesi günü belki de hepsinin en kötüsüydü. DCU, Charlotte karşısında 31 şut çekti. 3,4 xG üretti. Maçı 2-1 kaybetti. Play-off bileti hâlâ ulaşılabilir durumda. Ancak bu yıl tam anlamıyla bir yeniden doğuş yılı olmadı.
KAZANAN: Brian Schmetzer
Gemiyi yeniden rotaya soktuğu için Brian Schmetzer'e selam olsun. Seattle, birkaç hafta önce kulüp tarihinin en kötü düşüş dönemlerinden birini yaşıyordu. Temmuzdan ağustosa kadar üst üste sekiz maç kaybettiler. Tam anlamıyla güçlü bir galibiyet serisiyle yanıt vermiş olmasalar da Sounders biraz karakter ortaya koydu. Buna cumartesi günü Colorado deplasmanındaki maç da örnek gösterilebilir. Paul Rothrock'un play-off'lara kadar sahalardan uzak kalabileceğinin, Jesus Ferreira'nın da sakatlar listesine katıldığının öğrenilmesinin hemen ardından Seattle toparlandı.
Önce 1-0, sonra 2-1, ardından 3-1 geriye düştüler. Ancak 79. dakikadan itibaren gelen iki gol, deplasmanda değerli bir 3-3 beraberliği getirdi. Seattle için şu anda mesele biraz hayatta kalmak. Kabul etmek gerekir ki, son düşüşün ardından yeniden galibiyet hanesine yazılmak da güzel olurdu.
KAZANAN: Altın Ayakkabı yarışı
Bu eski yarışta hâlâ hayat var.
Dünya Kupası'ndan önce, FC Dallas'tan Petar Musa'nın MLS gol krallığında Messi'yi tahtından indirebilecek isim olabileceğine dair samimi söylemler vardı. Tüm bunlar geçici gibi hissettiriyordu. Musa gerçekten çok iyi bir golcü ve bu sezon boyunca iki maçtan fazla gol atamadan geçmedi. İlk 11'de başladığı 19 maçta 18 golü var, bu da gayet iyi bir dönüş. Ama Messi istediğinde işi bir anda açıp video oyunu rakamları çıkarabiliyor, 29 Ağustos'ta Montreal'e attığı dört gol bunun oldukça güçlü bir kanıtı.
Ancak bu hafta sonu bize MLS'te gol krallığı için gerçekten bir mücadele yaşanabileceğini öğretmiş olabilir. Messi 20 golle önde. Musa 18'de. Sam Surridge ve Brian White'ın 16'şar golü var. Nico Fernandez 15 golde. Beş oyuncu ise 14 golde eşit durumda. Bunların başında kim var? Kevin Denkey. Kötü bir dönemin ardından formunda dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Ağustos ayı boyunca hiç gol atamadı ve bu durumun Cincinnati'nin düşüşüne katkı yaptığına şüphe yok. Ancak Houston'a karşı alınan cesur ve tartışmalı 2-2'lik beraberlikte bir gol ve bir asist yapması, onun yeni bir seri yakalayabileceğini gösterdi.