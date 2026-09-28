MLS kazananları ve kaybedenleri: Lionel Messi'nin dahiyane oyunu Inter Miami'yi kurtaramadı, LAFC Marc Dos Santos'ı kovdu ve Seattle Sounders'ı asla göz ardı etmeyin
MLS'te bu hafta sonundan gerçekten önemli olan tek şey, Orlando City SC'nin Antoine Griezmann'dan gelen bu bacak arası bırakışıydı.
Bu, herkesten tamamen farklı bir gezegende işleyen bir futbolcu. Açık ara önde; kavraması bu kadar, bu kadar zor olan bu oyunda ustalaşmış durumda. Diğer herkes dama oynuyor. Griezmann ise satranç oynuyor, ya da her neyse.
Ancak bu, aksiyon dolu geçen bir hafta sonunda sadece bir andı. Öğrendiklerimiz arasında şunlar vardı:
+ Inter Miami fazlasıyla güvenilmez
+ Hany Mukhtar gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi
+ Brian Schmetzer asla gözden çıkarılmamalı.
Tüm bunlar ve daha fazlası, bu haftaki MLS Kazananlar & Kaybedenler derlememizde...
KAZANAN: Hany Mukhtar
Bir bakıma, adı Leo Messi olmayan MLS'teki herkese biraz üzülmek gerekiyor. Bizimle kalın. Temelde mesele şu: Ne kadar iyi olursanız olun, asla onun kadar iyi olamayacaksınız. Bu, düşünmesi biraz kasvetli bir şey. Ama gerçek bu. Bir düşünün: Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Hepsi harika futbolcular. Sadece hiçbir zaman o seviyede değiller. Bir de X'teki havalı tiplerin size gerçek MVP'nin Nashville'de oynadığını söylemesine aldanmayın. Kendinize gelin.
Ve buradan Hany Mukhtar'a geliyoruz; kendisi gerçekten de Nashville'de oynuyor. Mukhtar'la ilgili mesele, neredeyse fazla MLS kalıbına uygun olması. Alman oyuncu, adeta bir MLS oyun kurucusunun karikatürü gibi. Bir odaya bir grup futbol bilimciyi toplayıp "Bana klişe anlamda kusursuz bir MLS hücumcusu tasarlayın" deseniz, ortaya çıkacak isim bu olurdu. Bire bir savunma mı? Pek değil. Üst düzey hücum kalitesi mi? Fazlasıyla var. İdare edecek kadar çalışma temposu mu? Evet. Mukhtar'ın savunma istatistikleri harika şekilde orta karar. Savunma katkısı, top kapma, top arası ve uzaklaştırmalarda tam anlamıyla ortalama seviyede.
Ama hücumda mı? Pek bir eksiği yok. 9,4 xG'den 13 gol buldu. Hücum oyuncuları arasında ondan daha fazla pas tamamlayan çok az isim var. Yedi asisti de gayet düzenli bir katkı. Ve cumartesi günü iki gol atarak Nashville'in bir başka harika galibiyetinin baş aktörlerinden biri oldu.
Kaybeden: Marc Dos Santos
Eh, bu talihsiz oldu. Durum şu: LAFC kötü değil. Ama olması gerektiği kadar da iyi değil. Oyuncu kalitesi açısından bakıldığında bu takım, MLS Cup için mücadele edecek kadar iyi. Şu anda Batı Konferansı'nda altıncı sıradalar ve form grafikleri aşağı yönlü. Bu yüzden LAFC, pazar gecesi etkileyici olduğu kabul edilmesi gereken FC Dallas'a karşı alınan sönük yenilginin ardından, Marc Dos Santos'ı yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükselttikten sadece dokuz ay sonra görevden aldı.
Bu ilginç bir hamle. LAFC, standartları yüksek ve çok fazla kaliteye sahip bir kulüp. Dos Santos bu takımdan en iyi verimi alamadı. Bu bir gerçek. Ancak normal sezonda geriye sadece altı maç kaldı. Gerçekten bu riski şimdi mi almak istiyorlar? Ve bazı kilit oyuncular milli takım görevindeyken bir teknik direktörü kovmak en akıllıca karar mı? LAFC iyi yönetilen bir organizasyon ve burada şüphesiz bir planı vardır. Bu, Dos Santos için sadece talihsiz bir son oldu.
KAZANAN: Andre Luiz
Andre Luiz, Sporting KC'den büyük bir transferdi. Aynı zamanda, her nasılsa, o dönemde biraz da heyecan yaratmayan bir hamleydi. Bu, Cristiano Ronaldo ve Mo Salah ile adı anılan bir kulüp. Gerçekten, Olympiacos'ta 10 maça çıkıp bir kez bile ağları havalandıramayan bir oyuncuyu mu alıyorsunuz?
İşte bu yüzden bu yazar bir sportif direktör değil. Çünkü Luiz gerçekten muhteşemdi. Sporting KC hiçbir şekilde tam anlamıyla oturmuş bir takım değil. Bu hâlâ ciddi bir yeniden yapılanma süreci. Ancak forvet, beş maçta dört gol attı ve bir asist yaptı. Cumartesi günü Houston Dynamo karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin başrolündeydi. Gösterişli bir transfer mi? Hayır. Ama 18 milyon $ tam bir fırsat gibi görünüyor. Sporting KC Sportif Direktörü David Lee'den özür dilerim.
Kaybeden: Rocco Rios Novo
Inter Miami'nin bu sezon öncesinde gidip Dayne St. Clair'i transfer etmesi, belki de Rios Novo açısından biraz sert oldu. Los Angeles doğumlu kaleci, geçen yıl takımın play-off serüveninde Inter Miami adına iyi iş çıkarmış ve Miami'nin MLS Cup'ı kazanmasını sağladığı süreçte önemli kurtarışlara imza atmıştı. Bunlar olumlu şeylerdi ve genellikle kaleyi korumaya devam etmek için yeterlidir.
Ancak St. Clair geldi ve Rios Novo ilk 11'den çıkarıldı. Ardından St. Clair art arda hatalar yapmaya başlayınca Rios Novo yeniden şans buldu. Şimdi ise özellikle St. Clair milli takım görevindeyken bunun açık bir rekabete dönüştüğü görülüyor. Ancak 15 Ağustos'tan bu yana ilk maçına çıkan Rios Novo çok zorlandı. Columbus'un ilk golünde kurtarış yapabilirdi ve 99. dakikada rakibine galibiyeti hediye eden oldukça feci bir hata yaptı. Özellikle Lionel Messi'nin, onun hatasından önce skoru eşitleyen müthiş serbest vuruşu düşünüldüğünde, son derece kötü bir akşamdı.
KAZANAN: Brian Schmetzer
Bazen bu acımasız bir spor oluyor. İster inanın ister inanmayın, inandığınız futbol tanrısı sanki Brian Schmetzer'a karşı bir tür komplo kuruyormuş gibi davranıyor. Bu adam on yıldır MLS'in en iyi teknik direktörü, ligin en güvenilir kulüplerinden birinin değişmeyen ismi. Ancak sakatlıklar bu yıl Seattle'ı fena vurdu ve takım MLS'te tam dört ay boyunca maç kazanamadı, gerçi buna Dünya Kupası arası da dahil.
Yine de Seattle'ın şu ana kadar çoktan havlu atmış olması gerekirdi. O kadar hızlı değil. Takım şimdi yedi maçtır yenilmiyor ve Minnesota United'ı 3-1 mağlup ettikten sonra yeniden play-off sıralamasına girdi. Batı Konferansı bu kadar sıkışıkken, altıncı sıra ile dokuzuncu sıra arasında sadece altı puan var, Seattle alacağı birkaç galibiyetle wildcard maçından kaçınabilir. İki ay önce işleri bitmiş gibi görünen bir takım için bu oldukça düşük ihtimalli olurdu.
KAYBEDEN: Savunma, genel olarak
Yani, buna bakmanın iki yolu var. Ya MLS forvetleri gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi ya da bu ligde savunma rezalet durumda. Burada "doğru" bir cevap yok. Elbette burada hücumcular ile savunmacılar arasındaki kalite farkı zaman zaman ürkütücü boyutta. Ancak dünyanın geri kalanıyla kıyaslandığında MLS'in savunması genel olarak tam anlamıyla felaket.
Örneğin Miami'yi ele alalım. Bu hafta sonu Columbus karşısında darmadağınıklardı, iki gol yediler ve suçu hakemlere attılar. Sonra Vancouver'ın adam markajı yapmaktaki isteksizliği, DC United'a geç gelen bir golü adeta hediye etti. Bir de Orlando City'den gelen şu vardı.