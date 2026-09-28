Bir bakıma, adı Leo Messi olmayan MLS'teki herkese biraz üzülmek gerekiyor. Bizimle kalın. Temelde mesele şu: Ne kadar iyi olursanız olun, asla onun kadar iyi olamayacaksınız. Bu, düşünmesi biraz kasvetli bir şey. Ama gerçek bu. Bir düşünün: Evander, Sam Surridge, Thomas Muller, Anders Dreyer. Hepsi harika futbolcular. Sadece hiçbir zaman o seviyede değiller. Bir de X'teki havalı tiplerin size gerçek MVP'nin Nashville'de oynadığını söylemesine aldanmayın. Kendinize gelin.

Ve buradan Hany Mukhtar'a geliyoruz; kendisi gerçekten de Nashville'de oynuyor. Mukhtar'la ilgili mesele, neredeyse fazla MLS kalıbına uygun olması. Alman oyuncu, adeta bir MLS oyun kurucusunun karikatürü gibi. Bir odaya bir grup futbol bilimciyi toplayıp "Bana klişe anlamda kusursuz bir MLS hücumcusu tasarlayın" deseniz, ortaya çıkacak isim bu olurdu. Bire bir savunma mı? Pek değil. Üst düzey hücum kalitesi mi? Fazlasıyla var. İdare edecek kadar çalışma temposu mu? Evet. Mukhtar'ın savunma istatistikleri harika şekilde orta karar. Savunma katkısı, top kapma, top arası ve uzaklaştırmalarda tam anlamıyla ortalama seviyede.

Ama hücumda mı? Pek bir eksiği yok. 9,4 xG'den 13 gol buldu. Hücum oyuncuları arasında ondan daha fazla pas tamamlayan çok az isim var. Yedi asisti de gayet düzenli bir katkı. Ve cumartesi günü iki gol atarak Nashville'in bir başka harika galibiyetinin baş aktörlerinden biri oldu.