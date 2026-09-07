MLS kazananları ve kaybedenleri: Josh Sargent, Toronto FC için kalitesini kanıtlıyor, Portland Timbers tarihe geçiyor ve Cavan Sullivan ne kadar iyi?
Size eğlenceli bir bilgi verelim. Portland Timbers, 2011'den beri MLS'te mücadele eden bir franchise. Cumartesi gecesinden önce 521 maça çıkmışlardı. Ve bu maçların hiçbirinde bir oyuncu Timbers formasıyla hat-trick yapmamıştı. Altmış yedi oyuncu bir maçta iki gol attı. Ama hiçbiri ikiyi üçe çıkaramamıştı.
Sahneye Vincent Janssen çıktı. Onu hatırladınız mı? 2016-2019 arasında Harry Kane liderliğindeki Tottenham'ın makul bir yedeği olarak görev yapan, bir bakıma Hollandalı gezgin futbolcu? Cumartesi günü, 522. maçta kulüp tarihinin ilk hat-trick'ini yaparak biraz franchise tarihine geçti. Bunun sezon açısından daha geniş birkaç sonucu da olabilir.
Diğer tarafta MLS yine fazlasıyla beklentiyi karşıladı. Sekiz takım üç ya da daha fazla gol attı. Favoriler kaybetti, sürpriz ekipler kazandı ve hava koşulları genelinde büyük etki yarattı. Sezonun kritik bölümü başlamadan önceki o tuhaf hafta sonlarından biriydi; özellikle de kapılacak 20(!!) play-off bileti varken, çoğu takımın hâlâ bir şansı olduğuna inandığı sezonun orta ile son bölümü arasındaki kaos. GOAL kaotik bir hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini derledi...
KAZANAN: Cavan Sullivan
Sullivan'ın MLS seviyesinde yeterli olacağı her zaman belliydi. Tüm saygımızla söylemek gerekirse, Philadelphia Union seviyesinde bile tutunamayacak bir 14 yaşındakini Manchester City transfer etmez. Nitekim mesele, lige tam anlamıyla ne zaman damga vurmaya hazır olacağıydı, olup olmayacağı değil. Geçen yıl bunun için biraz erkendi. Union sezonda doludizgin ilerliyordu. Sullivan'ın oynaması gerekmiyordu. Bunu zorlamaya da gerek yoktu.
Ama şimdi ortam daha serbest. Philly, teknik direktörünü gönderdi. Bir noktada Doğu Konferansı'nda 15. sıraya kadar gerilemişlerdi. Daha ne kadar kötüye gidebilir ki? Geçici teknik direktör Ryan Richter ise, Sullivan'ı daha çocukken, hatta çok daha küçükken çalıştıran isim olarak, gence forma şansı verdi. Bunun karşılığı ne oldu? Üst üste üç maçta gol ve yalnızca ligde 1.218 dakikada toplam dört gol ile üç asist. Sullivan, cumartesi akşamı Montreal karşısında alınan 2-0'lık galibiyette attığı enfes golle kalitesini bir kez daha gösterdi. Burada aklıselimli olmak önemli. Hâlâ ters gidebilecek çok şey var. Ama görünen o ki bu çocuk gerçekten top oynayabiliyor.
Kaybeden: Colorado Rapids
Aslında, bunun kusursuz olması hiçbir zaman beklenmiyordu. Colorado, bu transfer döneminde yoğun bir mesai harcadı; en iyi stoperi ile en etkili golcüsünün toplam 35 milyon dolar karşılığında ayrılmasının ardından dört önemli oyuncuya imza attırdı. Bu durum, genelde harcamalarını sıkı tutan Rapids için açıkçası alışılmadık bir tabloydu.
Bu aynı zamanda, ilk kez başantrenörlük yapan Matt Wells'e duyulan büyük güvenin de göstergesiydi. Ancak Wells, hücum hattını işler hale getirmekte başarısız oldu; Colorado 31 gol attı. En azından istatistiksel olarak bu takımın ayırt edici özelliği, Wells'in sezon öncesinde GOAL'e anlattığı gibi acımasız bir hücum gücü değil, rakipleri durdurabilme becerisi. Hücuma dönük bazı yetenekleri kadroya katmak, bunu değiştirme çabasına yardımcı olmuş olabilir.
Cumartesi günü de başlangıç biraz zorluydu. Colorado 3-0 kaybetti ve iki büyük transfer, Morgan Whittaker ile Sayed Abu Farkhi, forma giymedi. Rapids'in biraz daha beklemesi gerekecek.
KAZANAN: Vincent Janssen
Janssen, zor günler geçiren Portland Timbers'ın onu temmuz ayının sonunda Royal Antwerp'ten kadrosuna katmasının ardından akıllıca bir hamle gibi görünüyordu. Ancak cumartesi gecesi oynanan maç öncesinde, en son nisan ayında gol atmıştı. Bir forvet için bu ciddi bir düşüş. Yine de etkileyici bir dönüş yaptı.
Hollandalı oyuncu, 11. dakikada penaltı noktasından gecedeki ilk golünü attı ve 15 dakika sonra bir gol daha ekledi. Ardından 55. dakikada üçüncü gol geldi; akıcı gelişen güzel bir atakta boş kaleye dokunarak hat-trick'ini tamamladı. Portland, 5-4'lük son derece heyecan verici bir galibiyeti söküp aldı.
Uzun boylu forvet Portland'da yalnızca bir yıllık sözleşmeyle bulunuyor ve kulübün uzun vadeli planlarında kendine nasıl bir yer bulacağı henüz belli değil. Ancak takım play-off potasına tutunuyor ve ondan gelecek birkaç gol daha onlara çok büyük katkı sağlar.
Kaybeden: FC Cincinnati, D.C. United
Peki, hava durumuna gelelim... Inter Miami'nin Atlanta United'a karşı maçı, bölgedeki gök gürültülü fırtına nedeniyle cumartesi gecesi bir saat ertelendi. Adil olmak gerekirse, bu Inter Miami için komik biçimde hiç de yeni değil; takım hem ilk hem de ikinci yarılara geç başlama konusunda bir alışkanlık geliştirdi bile, öyle ki teknik direktör Guillermo Hoyos geçen ay para cezasına çarptırıldı.
Ancak FC Cincinnati ile D.C. United cumartesi gecesi bunun da ötesine geçti. İki takım da ısınmak için sahaya çağrıldı ve maç, tamamen ertelenmeden önce iki kez gecikti. Yine de en kötü kısım neydi? D.C. United'ın resmî X hesabındaki şu dil bilgisi gafıydı: "THE D.C, UNITED."
KAZANAN: Josh Sargent
Toronto gerçekten kafa karıştırıcı bir takım. Pek çok konuda aslında çok iyi değiller ama maaş bütçeleri ligde sekizinci sırada. Eğer para başarı demekse, o zaman Doğu Konferansı'nda 11. sırada olmak yeterli değil. Onları izlemek ilginç bir deneyim. 90 dakika başına gol dışında, hücuma dair tüm metriklerde 20. sıradalar ya da daha da gerideler. 90 dakika başına golde ise 14. sıradalar. Duran toplardan daha fazla gol yiyen sadece bir takım var.
Şubat ayında tamamlanan Josh Sargent transferi, çok daha derin sorunların üstüne kocaman bir yara bandı yapıştırmak gibi görünmüştü. Ancak o da pek bir şey sunamadı. En azından cumartesi gecesine kadar. Sargent üç gol attı ve aslında olduğu sınırdaki Premier League forvetinden kesitler gösterdi. Chicago karşısında mücadeleci bir 4-4 beraberlik aldılar. Bu arada, Toronto altı maçtır kaybetmiyor. Sınırın kuzeyinde tuhaf zamanlar...
Hayal kırıklığı yaratan: Prince OwusuNurPhoto
Eyvah, Prince Owusu.
Göreceğiniz en kötü penaltılardan biri.