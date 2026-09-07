Size eğlenceli bir bilgi verelim. Portland Timbers, 2011'den beri MLS'te mücadele eden bir franchise. Cumartesi gecesinden önce 521 maça çıkmışlardı. Ve bu maçların hiçbirinde bir oyuncu Timbers formasıyla hat-trick yapmamıştı. Altmış yedi oyuncu bir maçta iki gol attı. Ama hiçbiri ikiyi üçe çıkaramamıştı.

Sahneye Vincent Janssen çıktı. Onu hatırladınız mı? 2016-2019 arasında Harry Kane liderliğindeki Tottenham'ın makul bir yedeği olarak görev yapan, bir bakıma Hollandalı gezgin futbolcu? Cumartesi günü, 522. maçta kulüp tarihinin ilk hat-trick'ini yaparak biraz franchise tarihine geçti. Bunun sezon açısından daha geniş birkaç sonucu da olabilir.

Diğer tarafta MLS yine fazlasıyla beklentiyi karşıladı. Sekiz takım üç ya da daha fazla gol attı. Favoriler kaybetti, sürpriz ekipler kazandı ve hava koşulları genelinde büyük etki yarattı. Sezonun kritik bölümü başlamadan önceki o tuhaf hafta sonlarından biriydi; özellikle de kapılacak 20(!!) play-off bileti varken, çoğu takımın hâlâ bir şansı olduğuna inandığı sezonun orta ile son bölümü arasındaki kaos. GOAL kaotik bir hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini derledi...