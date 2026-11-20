Wild card maçları geride kaldı. Üstelik sonuçlarda bir tür adalet duygusu da var. Cincinnati, Orlando karşısında daha iyi taraftı ve sekize bile çıkabilecek maçtan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı. Daha bütünlüklü bir takım olan Cincinnati, savunmasıyla ilgili büyük soru işaretlerine rağmen ilk turda Nashville’e karşı zaman zaman tehlike yaratabilir.

Batı’da ise tablo bu kadar net değildi. Ancak RSL kritik anlarda gerekeni yaptı, Seattle yapamadı. Sounders normal sürede bir penaltı kaçırdı; eşitliği bozmak için penaltı atışlarına geçildiğinde de tekrar tekrar gol bulamadı. RSL ise sonuna kadar mücadele etti. Penaltılarla gelen bu galibiyet istatistiklere bakılarak açıklanabilir miydi? Hiç de değil. Ama play-off futbolu tam da böyle bir şey.

Artık play-off eşleşmelerinin tamamı belli oldu. Asıl heyecan şimdi başlıyor. GOAL wild card maçlarının kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...