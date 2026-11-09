TH: Duruma bağlı. Toronto sıra dışı bir durumda çünkü Lorenzo Insigne ve Federico Bernardeschi gibi DP statüsündeki iki kötü transferin etkilerini hâlâ atlatmaya çalışıyor. Kadronun hâlâ eksikleri var ve bu yılın büyük transferi Josh Sargent, pek çok kişinin umduğu gibi hücumun merkezindeki başrol oyuncusu olamadı. Toronto'nun aklında bir aday varsa ve hem lider hem de taktik uzmanı olarak büyük bir ismi getirebilecekse bunu yapmalı (işin ironik yanı, Jesse Marsch burada harika bir tercih olurdu). Yoksa karar biraz aceleye getirilmiş görünüyor.
AL: Evet. Fraser sakatlıklar konusunda şanssızdı ancak Philadelphia Union, Real Salt Lake ve Columbus Crew'nun kötü başlangıçlardan sonra toparlanıp play-off'lara kaldığı düşünülürse Toronto FC'nin dışarıda kalması büyük bir fırsatın kaçırıldığı hissini veriyor.
Bu kulübün hırsı eksik değil. Djordje Mihailovic ve Walker Zimmerman için zaten önemli hamleler yapmışken Sargent için MLS tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini ödedi. Bu yatırımın karşılığı daha fazlası olmalıydı. Toronto'yu bu sezon arasında, özellikle de bir kez daha teknik direktör arayışına girecekken, büyük sorular bekliyor.
Son olarak, saha içindeki çeşitliliğe rağmen MLS'nin hiçbir zaman güçlü olduğu alanlardan biri olmayan teknik direktör çeşitliliğine de değinmek gerek. Adil olmak gerekirse bu yalnızca MLS'ye özgü değil, küresel bir sorun. Ancak Jansen ve Fraser'ın ayrılmasıyla lig, siyahi olan tek iki teknik direktörünü kaybetti. Kulüp sahiplerinin ve yönetimlerin aday havuzunu genişletip ırksal kökenleri ne olursa olsun en iyi adaylara gerçek bir fırsat vermesini umalım.
RT: Fraser'ın yerinde olsanız kendinize epey haksızlık yapıldığını hissederdiniz. Sakatlıklar Toronto FC'nin sezonunu tamamen mahvetti; bu da Fraser'ın göreve gelirken yönetmeyi kabul ettiği takımı tam kadro hâliyle pek yönetememesi anlamına geliyordu. Bununla birlikte, elindeki eksik kadronun seviyesini de yükseltemedi ve bu, işinin önemli bir parçası. Toronto'nun yolları ayırma zamanının geldiğine karar vermesinin nedeni de bu olacaktır: Fraser'ın takımın asgari performans düzeyini yükseltip sezonu kurtaramaması.