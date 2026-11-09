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Pascal Jansen, NYCFCGOAL

MLS Decision Day sonrası Rondo: Pascal Jansen'i görevden almak hata mıydı? LA Galaxy nasıl toparlanacak? Hangi play-off eşleşmesi kaçırılmamalı?

Karar Günü’nün yankıları başladı: Teknik direktörler görevden alınıyor ve bundan sonra ne olacağı hararetle tartışılıyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Decision Day geride kaldı ve herkes kovuluyor. Elbette biraz abartıyoruz ama birçok ismin görevden alınmasının zamanı çoktan geldi. Nitekim epeyce ayrılık yaşandı. Pascal Jansen (NYCFC), Robin Fraser (Toronto FC) ve Raphael Wicky (Sporting Kansas City) artık görevde değil. Eleştirilerin odağındaki teknik direktörler Tata Martino ve Greg Vanney'nin yanı sıra bir iki ismin daha ayrılması büyük sürpriz olmaz. Play-off'lar öncesindeki koca iki haftalık aranın sorunu da bu. Konuşulanlar biraz fazla olumsuz: Kim görevden alındı? Kim görevden alınmalı? Bu yıl kim kötüydü?

    Bunlar yerinde sorular. Ancak iyi şeyler de yaşandı. Columbus Crew, St. Louis City SC ve Philadelphia Union dikkat çekici geri dönüşlere imza attı. Merak uyandıran bazı play-off eşleşmeleri de belli oldu. Kısacası, konuşulacak çok şey var ve GOAL yazarları da The Rondo'nun yeni bölümünde tam olarak bunu yaptı.

  • Galaxy, play-off'lara kalamamasının ardından Vanney'i görevden almalı mı?

    LA Galaxy v FC Dallas
    Getty Images Sport

    Galaxy'si play-off'lara kalamayınca Vanney'nin koltuğu kuşkusuz sallanacak.

    Tom Hindle: Evet, biraz sert görünse bile. Hiçbir kulüp Riqui Puig'in yokluğuyla tam anlamıyla başa çıkamazdı, ancak teknik kulübede yeni fikirlere ciddi ihtiyaç var. Galaxy'ye hakkını vermek gerekirse kulüp, Vanney'i her zaman destekledi ve geçen sezonun başında onunla yeni bir sözleşme imzaladı. Unutulmaz MLS Cup yolculuğu sayesinde hâlâ bir miktar kredisi olabilir. Yine de görevde kalması gerektiğini söylemek zor. Sert bir karar olsa da yeni bir isim kulübe iyi gelebilir.

    Alex Labidou: Evet. Vanney, elinde iyi bir kadro olduğunda sonuç alabileceğini kanıtladı; 2024'te şampiyon olan takımı da bunu gösterdi. Ancak MLS'de yeniden yapılanmak ve kusurları olan bir kadrodan daha fazla verim almak da işin bir parçası. O şampiyonluktan bu yana yeterince istikrarlı sonuçlar elde edemedi ve Toronto FC'de de benzer zorluklarla karşılaşmıştı. İşin ironik yanı, Galaxy'nin rakibi LAFC için daha uygun bir isim olabilirdi.

    Maaş bütçesi sınırının getirdiği kısıtlamalar ve sakatlıklar göz önüne alındığında geçen yılki performans mazur görülebilirdi. Riqui Puig'in bir sezon daha forma giyememesi de önemli bir etken. Ancak Galaxy bu yıl kadrosunu birkaç kez yeniden düzenlemesine rağmen yeterli istikrarı yakalayamadı. Decision Day'e kaderi kendi elinde olarak girdi ve bu fırsatı heba etti. Bunun sorumluluğu Vanney'e ait.

    Ryan Tolmich: Son iki yılın sonuçlarına bakınca ilk tepkinin neden “evet” olacağını anlamak kolay, ancak bu iki yıl, Vanney'in takıma MLS Cup'ı kazandırmasının ardından geldi. Yine de en azından üzerindeki baskı artmış durumda. Karar, piyasadaki teknik direktör adaylarına bağlı olabilir. Fakat Galaxy'nin önünde tartışmasız doğru bir aday yoksa Vanney de Riqui Puig'den yoksun geçen iki hayal kırıklığının ardından işleri yoluna koymak için bir şansı daha hak ediyor.

  • Pascal Jansen görevden alınmayı hak etti mi?

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    NYCFC'nin play-off'lara kalamamasının ardından Jansen'in görevine son verildi.

    TH: Kesinlikle hayır. Jansen, geçen yıl NYCFC'yi Doğu Konferansı finaline taşıyan son derece yetenekli bir teknik direktör. Üstelik çok sayıda sakatlık nedeniyle işi de zordu. Bir kulübün başarısızlığının nedenleri bazen çok yönlüdür. NYCFC ise her şeyden çok, kazanabilecek bir kadro kuramadığı için bedel ödedi. Jansen daha tamamlanmış bir kadroyla bir şansı daha hak ediyor. Peki Sporting KC'nin teknik direktörü olması ne kadar sürer? Bir hafta mı? İki mi?

    AL: Hayır. NYCFC sezon boyunca sakatlıklardan payına düşeni yaşadı. Jansen yönetiminde geçen yıl ligde 17 gol atan Alonso Martínez'den de sezonun büyük bölümünde yararlanamadı. Ayrıca yalnızca bir sezon önce kadroya katılan hücum yıldızı Nicolás Fernández Mercau'nun, kulübün kendisi için yapılan bir teklifi reddetmesinin ardından iddialara göre ayrılmak istemesi de Jansen'in suçu değildi.

    Bir hatası varsa o da transferlerin kadronun ihtiyaçlarını yeterince karşılayıp karşılamadığını kamuoyu önünde sorgulamasıydı. Bu, teknik direktörlüğün temel kurallarından biridir: Bu endişeleri açıkça dile getirdiğinizde, kulüp yönetimi arkanızda durmaz ve sonuçlar da iyileşmezse koltuğunuzu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

    Yine de Jansen bir MLS takımında daha görev almayı hak ediyor. Geçen yıl Doğu Konferansı finaline uzanan yolculuk, bir takıma beklentilerin üzerinde performans sergiletebildiğini gösterdi. Zorlu geçen tek bir sezon bunu değiştirmemeli.

    RT: Muhtemelen evet. NYCFC yeni bir döneme giriyor ve Jansen, neden bu dönemin bir parçası olması gerektiğini gösterecek kadar etkileyici bir iş yapmadı. Yeni stadyumuna geçmeye hazırlanan NYCFC, ses getirecek transferler ve büyük olasılıkla takımın başında güçlü bir teknik direktör isteyecek. Jansen, bu kişinin kendisi olabileceğine inanmaları için kulübe bir neden vermedi. Bu yüzden yollar ayrıldı.

  • Robin Fraser'a ne dersiniz?

    Toronto FC v New York Red Bulls
    Getty Images Sport

    Fraser, bu sezon yeniden yapılanan Toronto'dan verim almakta zorlandı.

    TH: Duruma bağlı. Toronto sıra dışı bir durumda çünkü Lorenzo Insigne ve Federico Bernardeschi gibi DP statüsündeki iki kötü transferin etkilerini hâlâ atlatmaya çalışıyor. Kadronun hâlâ eksikleri var ve bu yılın büyük transferi Josh Sargent, pek çok kişinin umduğu gibi hücumun merkezindeki başrol oyuncusu olamadı. Toronto'nun aklında bir aday varsa ve hem lider hem de taktik uzmanı olarak büyük bir ismi getirebilecekse bunu yapmalı (işin ironik yanı, Jesse Marsch burada harika bir tercih olurdu). Yoksa karar biraz aceleye getirilmiş görünüyor.

    AL: Evet. Fraser sakatlıklar konusunda şanssızdı ancak Philadelphia Union, Real Salt Lake ve Columbus Crew'nun kötü başlangıçlardan sonra toparlanıp play-off'lara kaldığı düşünülürse Toronto FC'nin dışarıda kalması büyük bir fırsatın kaçırıldığı hissini veriyor.

    Bu kulübün hırsı eksik değil. Djordje Mihailovic ve Walker Zimmerman için zaten önemli hamleler yapmışken Sargent için MLS tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini ödedi. Bu yatırımın karşılığı daha fazlası olmalıydı. Toronto'yu bu sezon arasında, özellikle de bir kez daha teknik direktör arayışına girecekken, büyük sorular bekliyor.

    Son olarak, saha içindeki çeşitliliğe rağmen MLS'nin hiçbir zaman güçlü olduğu alanlardan biri olmayan teknik direktör çeşitliliğine de değinmek gerek. Adil olmak gerekirse bu yalnızca MLS'ye özgü değil, küresel bir sorun. Ancak Jansen ve Fraser'ın ayrılmasıyla lig, siyahi olan tek iki teknik direktörünü kaybetti. Kulüp sahiplerinin ve yönetimlerin aday havuzunu genişletip ırksal kökenleri ne olursa olsun en iyi adaylara gerçek bir fırsat vermesini umalım.

    RT: Fraser'ın yerinde olsanız kendinize epey haksızlık yapıldığını hissederdiniz. Sakatlıklar Toronto FC'nin sezonunu tamamen mahvetti; bu da Fraser'ın göreve gelirken yönetmeyi kabul ettiği takımı tam kadro hâliyle pek yönetememesi anlamına geliyordu. Bununla birlikte, elindeki eksik kadronun seviyesini de yükseltemedi ve bu, işinin önemli bir parçası. Toronto'nun yolları ayırma zamanının geldiğine karar vermesinin nedeni de bu olacaktır: Fraser'ın takımın asgari performans düzeyini yükseltip sezonu kurtaramaması.

  • Sporting KC, Wicky'nin görevine son verdi. Ne düşünüyorsunuz?

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Wicky'nin Sporting KC'si bu yıl MLS'de en kötü ikinci dereceyle sezonu tamamladı.

    TH: TUHAF. Wicky, yeniden yapılanan bir kulübün bu süreç için göreve getirdiği teknik direktördü. Sporting KC kadrosuna bakıldığında zorlanacakları belliydi. Nitekim öyle de oldu. Sanki teknik direktör, onları beklenmedik bir başarıya ulaştırmayı başaramadığı için cezalandırılıyor.

    AL: Her sezon arasında insanı şaşırtan iki ya da üç teknik direktör tercihi olur. Jesper Sørensen'in Vancouver'da gösterdiği gibi, bazen bu tercihler karşılığını verir. Ama bir de Henrik Rydström ve Olof Mellberg gibileri vardır; daha en başından doğru tercih gibi görünmeyen isimler. Raphaël Wicky de büyük ölçüde bu kategoriye giriyor. Chicago'da MLS'de zaten zorlanmıştı; dolayısıyla ona bir şans daha verilmesi pek isabetli görünmüyordu.

    Yine de Wicky'nin şikâyet etmekte haklı olabileceği bir konu varsa o da kendisine verilen kadro. SKC açıkça yeniden yapılanma sürecindeydi ve kadro, sezonun ilk aylarında MLS seviyesinde rekabet etmeye hazır görünmüyordu. Ağustosta gelen André Luiz, sezonun son bölümünde sekiz gol atarak gerçek anlamda yıldız kalitesi kattı. Ancak Wicky, sezonun büyük bölümünde henüz tamamlanmamış bir kadroyla çalışmıştı. Kulüp yönetimi de bunda kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmeli.

    RT: Wicky'nin görevden alınması sert bir karar, ancak kendisi de işini kolaylaştırmadı. Açık konuşmak gerekirse SKC, Andre Luiz gelene kadar MLS seviyesinde bir takım olmaktan uzaktı. Onun 13 maç boyunca sergilediği parlak performansa rağmen ligi yine de son sırada bitirdi. Yeniden yapılanmanın geldiği nokta düşünüldüğünde bu büyük ölçüde bekleniyordu. Sonuçta kulüp, Wicky'nin bu sürecin sonraki aşamasını yönetebilecek kişi olduğuna inanmak için yeterli işaret görmedi. Bu anlaşılabilir bir karar, ancak şunu da belirtmek gerek: Bu zor bir görev ve yeniden yapılanma henüz bitmiş olmaktan çok uzak.

  • MLS'de ilk turun en iyi eşleşmesi hangisi?

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Miami'nin play-off'ların ilk turunda Columbus Crew karşısında nasıl bir performans sergileyeceğini görmek ilginç olacak.

    TH: Inter Miami-Columbus. Laurent Courtois'nın takımı şu sıralar çok iyi oynuyor ve eylülde Miami'yi yenmişti. Bu maçta da kazanabileceklerine inanacaklar. Miami'nin bu kadrosunun playoff futbolunda nasıl bir performans göstereceğini görmek ilginç olacak.

    AL: Teknik olarak ilk tur eşleşmesi değil ama Orlando City-FC Cincinnati wild-card maçına ne dersiniz? İki kulüp çok farklı dönemlerden geçerken karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

    Orlando, sekizinci sırada bitirmesine rağmen Antoine Griezmann ve Justin Ellis'le yeni bir döneme giriyor gibi görünüyor. Cincinnati ise yüksek maliyetli kadrosunun beklentilerin çok altında kalmasının ardından bir dönemin sonuna yaklaşıyor olabilir. Kévin Denkey'ye yönelik transfer ilgisi haberleri ve Pat Noonan'ın sorgulanmasına yol açması gereken dokuzunculuk düşünüldüğünde, FCC turu geçemezse TQL Stadium'da büyük değişiklikler yaşanabilir.

    RT: Formunu giderek yükselten St. Louis City SC'nin karşısında, ne yapacağı kestirilemeyen bir LAFC var. Oyuncu kalitesi bakımından LAFC hâlâ MLS'in en iyi takımlarından biri, ancak temmuzdan bu yana bunu sahada göremedik. Altıncı seri başı olmalarının ve hem formda hem de bu sezon kupa kazanmış bir St. Louis takımıyla eşleşmelerinin nedeni de bu. LAFC yeniden iyi oynamaya başlayabilir mi? Başlasa bile St. Louis o kadar iyi durumda mı ki bunun bir önemi olmayacak? Bu eşleşmeyi ilginç kılan soru bu.

  • Sezonun tamamına baktığınızda, hangi takımın play-off'a kalması sizi en çok şaşırttı?

    Columbus Crew v St. Louis CITY SC: Final - Lamar Hunt U.S. Open Cup 2026
    Getty Images Sport

    Columbus Crew, sezona yaptığı kötü başlangıcın ardından gidişatı tersine çevirerek birçok kişiyi şaşırttı.

    TH: Açık ara St. Louis CITY. İlk kez teknik direktörlük yapan bir isim, deneyimsiz bir kulüp yönetimi, sakatlıklar ve sezonun ortasında ayrılan en iyi oyuncuları... Sezon ortasında Yoann Damet’e destek verdikleri için haklarını teslim etmek gerek. Ancak play-off’ta LAFC ile karşılaşacaklarını, üstelik rakiplerini evlerinde ağırlayacaklarını çok az kişi düşünürdü.

    AL: Herkes muhtemelen Philadelphia diyecek ve bunun için haklı nedenleri var. Genç oyunculara büyük ölçüde güvenip teknik direktör değişikliğine giderek buraya döndüler. Ama ben, sezonun son bölümüne girerken işi bitmiş gibi görünen Columbus’u seçeceğim.

    Onlar da teknik direktör değiştirdi; Diego Rossi ve Max Arfsten dahil önemli oyuncularını sezon ortasındaki transferlerle kaybetti. Üstelik yıldız forvet Wessam Abou Ali’nin sezonu kapatan sakatlığı da var. Buna rağmen, Wilfried Nancy döneminde Crew 2’nin teknik direktörlüğünü yapmış olan geçici teknik direktör Laurent Courtois, takımın Fransız teknik direktörün yönetimindeki dönemi bu kadar özel kılan kimliğinin bir kısmını yeniden bulmasına yardımcı oldu. Yazın gelen takviyeler katkı sağladı, ancak son dokuz maçlarının sekizini kazanmaları yine de kayda değer bir geri dönüş. Bu takımın play-off’ta çok ileri gitmesini beklemiyorum ama orada olmaları bile etkileyici.

    RT: Philadelphia. Dünya Kupası arasından önce umutları tükenmiş görünüyordu. Şimdiyse yalnızca play-off’a kalmakla yetinmediler, Wild Card maçını da geçtiler. Cavan Sullivan’ın öncülüğünde karşılaşılması ürkütücü bir takımlar. Bunun nedenlerinden biri de onları buraya taşıyan genç oyuncuların, bunu yapmamaları gerektiğini bilmiyor oluşu. Philadelphia Union’ı ürkütücü kılan bu gençlik; daha da ürkütücü olan ise henüz en iyi seviyelerine ulaşmamış olabilecekleri.

  • Peki ya kim beklentilerin altında kaldı?

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Red Bull ekibinin sezonu, iyi bir başlangıcın ardından sonlara doğru düşüşe geçti.

    TH: LAFC. Sezon başlamadan önce çoğu kişinin MLS Cup favorileri arasındaydı ve Batı Konferansı'nın en güçlü takımlarından biri olarak görülüyordu. Ligi altıncı sırada bitirmesi gerçekten akıl almaz.

    AL: Chucky Lozano özelinde iki takım seçebilir miyiz: San Diego FC ve LA Galaxy? Her iki kulüp de çok daha fazlasını bekleyecek kadar yatırım yaptı. Üstelik Galaxy'nin sürdürmesi gereken başarılı bir geçmişi var.

    San Diego, Lozano'yla yollarını ayırma girişimini tamamen yanlış yönetti ve sezonu geçen yılki etkileyici puan toplamının 25 puan gerisinde bitirdi. Galaxy bazı büyük hamleler yaptı, ancak transferlerinde Gabriel Pec ve Joseph Paintsil'i 2024'te Los Angeles'a getiren hırs ve yaratıcılık yoktu. Diego Luna'yı sakatlık, Zavier Gozo'yu ise transfer nedeniyle kaybeden RSL'nin play-off bileti yarışında Galaxy'yi geride bırakmaması gerekirdi.

    RT: New York Red Bulls, sezonunu fiilen mahveden iki maça dönüp bakacak. Ekim ayında ligin alt sıralarındaki D.C. United ve Toronto FC ile karşılaştı ve iki maçı da kaybetti. Bunun sonucunda sezonun son bölümünü büyük baskı altında oynadı. Miami ve Atlanta karşısındaki galibiyetlere rağmen New England ve Nashville deplasmanlarında çekişmeli mücadelelerin ardından aldığı yenilgiler, play-off umutlarını bitirdi. Ancak asıl belirleyici olan bu maçlar değil, sezonun kritik döneminde rahatça yenmesi gereken takımlara karşı kaybettiği altı puandı.