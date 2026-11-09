Tom Hindle: Evet, biraz sert görünse bile. Hiçbir kulüp Riqui Puig'in yokluğuyla tam anlamıyla başa çıkamazdı, ancak teknik kulübede yeni fikirlere ciddi ihtiyaç var. Galaxy'ye hakkını vermek gerekirse kulüp, Vanney'i her zaman destekledi ve geçen sezonun başında onunla yeni bir sözleşme imzaladı. Unutulmaz MLS Cup yolculuğu sayesinde hâlâ bir miktar kredisi olabilir. Yine de görevde kalması gerektiğini söylemek zor. Sert bir karar olsa da yeni bir isim kulübe iyi gelebilir.

Alex Labidou: Evet. Vanney, elinde iyi bir kadro olduğunda sonuç alabileceğini kanıtladı; 2024'te şampiyon olan takımı da bunu gösterdi. Ancak MLS'de yeniden yapılanmak ve kusurları olan bir kadrodan daha fazla verim almak da işin bir parçası. O şampiyonluktan bu yana yeterince istikrarlı sonuçlar elde edemedi ve Toronto FC'de de benzer zorluklarla karşılaşmıştı. İşin ironik yanı, Galaxy'nin rakibi LAFC için daha uygun bir isim olabilirdi.

Maaş bütçesi sınırının getirdiği kısıtlamalar ve sakatlıklar göz önüne alındığında geçen yılki performans mazur görülebilirdi. Riqui Puig'in bir sezon daha forma giyememesi de önemli bir etken. Ancak Galaxy bu yıl kadrosunu birkaç kez yeniden düzenlemesine rağmen yeterli istikrarı yakalayamadı. Decision Day'e kaderi kendi elinde olarak girdi ve bu fırsatı heba etti. Bunun sorumluluğu Vanney'e ait.

Ryan Tolmich: Son iki yılın sonuçlarına bakınca ilk tepkinin neden “evet” olacağını anlamak kolay, ancak bu iki yıl, Vanney'in takıma MLS Cup'ı kazandırmasının ardından geldi. Yine de en azından üzerindeki baskı artmış durumda. Karar, piyasadaki teknik direktör adaylarına bağlı olabilir. Fakat Galaxy'nin önünde tartışmasız doğru bir aday yoksa Vanney de Riqui Puig'den yoksun geçen iki hayal kırıklığının ardından işleri yoluna koymak için bir şansı daha hak ediyor.