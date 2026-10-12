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MLS WL 1-1GOAL

MLS'de kazananlar ve kaybedenler: St. Louis CITY 20 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı, Inter Miami'den Luis Suarez eleştirmenlerini susturdu; Andre Luiz artık ligin en iyi oyuncusu mu?

Bir lig rekoru egale edildi, Luis Suarez yaşına meydan okumayı sürdürüyor ve Sporting KC'nin yeni transferi herkesin hayal edebileceğinden daha iyi görünüyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Öncelikle, hemen herkesi yanılttığı için St. Louis CITY SC'nin hakkını teslim edelim. Geçen sezon arasında her şeyi sil baştan kurma kararı almışlardı ve bunun yavaş bir toparlanma sürecini başlatması bekleniyordu. Geçen sezonu 13. sırada bitirdikten sonra bu yıl kaydedecekleri her türlü ilerleme memnuniyetle karşılanırdı. Peki ya MLS tarihinin en uzun yenilmezlik serisinde New York Red Bulls'un 2016'daki takımıyla aynı seviyeye geldikleri 20 maçlık seri? Vancouver puan kaybetmeye devam ederse St. Louis Batı Konferansı'nı kazanabilir. İşte buna gerçekten ilerleme denir.

    Ancak MLS'de hafta sonunun tek hikâyesi kırılan rekorlar değildi. Inter Miami yeniden kazanmaya başladı ama bunda başrolü belki de birçok kişinin beklediği isim oynamadı. LAFC ise yeni teknik direktörün gelişiyle beklediği çıkışı yakalayamadı. Hazır konu açılmışken, Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı gerçekten isteyen var mı? Sonuçlar, yarışta geride kalan takımların bu konuda pek de istekli olmadığını gösteriyor.

    GOAL MLS'de bir hafta sonunun daha Kazananlar ve Kaybedenler'ini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Luis Suarez

    Inter Miami CF v D.C. United
    Getty Images Sport

    Luis Suarez, cumartesi gecesi DC karşısında Miami adına iki gol attı.

    Luis Suarez'e resmî bir özür mektubu yazmanın zamanı geldi mi? Belki de. Uruguaylı oyuncunun 2025 play-off'larında yedek bırakılması, Inter Miami'nin MLS Cup'ı kazanmasında belirleyici rol oynadı. Takımda yer almasını haklı çıkaracak kadar gol atmıyordu; fazla yaşlı ve fazla yavaştı. Kenardan izlemeyi kabul ettiği için şampiyon oldu.

    Sonrasında emekli olması mantıklı olabilirdi. Ancak Messi yeni sözleşmesini imzalayınca Suarez kalmayı seçti. Miami'nin teknik direktör kulübesinde epey çalkantı yaşandı. Inter Miami bu sezon üçüncü teknik direktörüyle çalışıyor. Buna rağmen Suarez değerini kanıtladı. Çıktığı 24 maçın 20'sine ilk 11'de başladı. Cumartesi gecesi DC United karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyette iki gol attıktan sonra da 15 golle ligin en golcü 10 oyuncusu arasına girdi. Uruguaylı oyuncu için iyi bir sezon ve son perdeye yakışan bir performans oldu.

  • Kaybeden: Xavi Tamarit

    Xavi Tamarit, LAFC
    Getty

    Xavi Tamarit, LAFC'nin geçici teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta üç puan alamadı.

    Yeni teknik direktör etkisi de pek görülmedi, değil mi? LAFC'de muhtemelen daha derin sorunlar var. Bazılarını görmek zor değil. Son Heung-Min'in formu sert biçimde düştü. Orta sahadaki denge tam olarak oturmadı. Kanat oyuncuları da henüz uyum sağlayamadı. Takımı esasen Denis Bouanga sırtlıyor.

    Cumartesi akşamı da yine öyle oldu. Yükselişteki St. Louis'e o kadar çok dikkat çevrilmişti ki LAFC ile Vancouver arasındaki bu maçın önemi biraz gözden kaçtı. Bu maçın galibi Batı'yı hâlâ kazanabilirdi. Üstelik Tristan Blackmon ilk yarının başlarında bariz bir gol şansını engellediği için kırmızı kart görünce LAFC'nin önüne büyük bir fırsat çıktı.

    Ancak kulübede yeni isim Xavi Tamarit olmasına rağmen LAFC bu fırsatı değerlendiremedi. Hatta bir puanı almak için yine Bouanga'nın olağanüstü çabasına ihtiyaç duydu. LAFC artık dört maçtır kazanamıyor, Batı'da altıncı sırada ve iç saha avantajını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

  • KAZANAN: Andre Luiz

    imago-sport-1084054822.jpg
    Eyepix Group

    Savunmadaki zaafları Sporting KC’nin önünü kesmeye devam etse de Brezilyalı kanat oyuncusu takım adına yine müthiş bir performans sergiledi.

    Sporting KC, 18 Ağustos'ta Andre Luiz'i kulüp rekoru olan 18 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer ettiğini resmen açıkladı. Pek tanınmayan Brezilyalı kanat oyuncusuyla beş yıllık sözleşme de imzaladı. Bu biraz tuhaf görünüyordu. Ne de olsa Sporting KC'nin adı bir dönem Cristiano Ronaldo ve Mo Salah gibi isimlerle anılmıştı. Luiz ise Olympiakos'ta hayal kırıklığı yaratan altı ay geçirmişti. Hepimizin gözden kaçırdığı neydi?

    Görünüşe bakılırsa epey şey. Luiz, Major League Soccer'a geldiğinden beri müthiş bir performans sergiliyor. Yedi maçta, üstelik 400 dakikadan az sahada kalmasına rağmen, yedi gol ve bir asist kaydetti. “Heyecan verici bir DP transferi” izlenimi vermeyen bir oyuncudan video oyunlarını andıran rakamlar bunlar. Ancak acı gerçek şu: Luiz'in hücumdaki katkısına rağmen Sporting KC bu maçların yalnızca ikisini kazandı. MLS'in en kötü takımı ve bu yıl ligi son sırada bitirmemek için mücadele ediyor.

    Luiz bu mücadelede de belirleyici olabilir. Cumartesi akşamı Sporting KC'nin iki farklı geriden gelerek kritik bir puan almasına yardımcı oldu. Formu düşünüldüğünde şu soruyu sormak gerek: Şu anda MLS'in en iyi oyuncusu o mu?

  • Kaybeden: Batı Konferansı'nda play-off umudu taşıyanlar

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    ZUMA Press Wire

    San Diego FC, play-off yarışına yeniden dahil olma fırsatını New York Red Bulls'a 4-1 yenilerek kaçırdı.

    İnternette “mid off” olarak bilinen bir kavram var. Bir şey kazanmaya çalışan birden fazla tarafın, aynı ölçüde hayal kırıklığı yaratan koşullarda bunu başaramaması anlamına geliyor. Daha basit söylemek gerekirse: Herkes biraz kötü. Bu da dikkatleri Batı Konferansı'nda sekizinci ile 14. sıra arasındaki takımlara çeviriyor. MLS'nin asıl komik yanı, play-off'lara kalmamanın gerçekten daha zor olması. Elbette spor karmaşık ve takımlar arasında tam bir güç dengesi diye bir şey yok. Ama teoride herkes, bir şekilde sezon sonrası maçlarda oynama şansı olduğunu düşünecek.

    Bu, gelenekçiler için kötü haber ama play-off adayı gibi görünmeyen takımlar için bir can simidi. Üst üste birkaç galibiyet alın, berbat bir performans sergilemekten kaçının; bir bakmışsınız sezon sonrası maçlar ulaşılabilir hâle gelmiş. Batı'da sekizinci ile 14. sıra arasında yalnızca yedi puan var ve dokuzunculuk, wild card maçına çıkmaya yetiyor. 14. sıradaki Minnesota United bile hâlâ yarışın içinde. Ancak bu yedi takım, bu hafta toplamda yalnızca bir galibiyet alabildi. Üstelik hiçbiri birbiriyle oynamadı.

    Tam bir mid off.

  • KAZANAN: Julian Hall

    Red Bull New York v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Hall’un ilk yarıda attığı gol, New York Red Bulls’un 4-1’lik galibiyetinin yolunu açtı.

    Altın çocuk! Millî maç arası boyunca dilden dile dolaşan istatistiğe göre futbol tarihinde ülkesi adına ilk 11’de başladığı ilk üç maçın her birinde gol atan yalnızca iki oyuncu var. İlki, Pele adlı Brezilyalı bir çocuktu. İkincisi ise Julian Hall (onları kıyaslamayın, sadece izlemeye bakın).

    Hall belki tüm zamanların en iyisi tartışmalarında yer almıyor ama şu sıralar kesinlikle çok formda. Aslında MLS’te birkaç ay boyunca gol yollarında durgunluk yaşamıştı. Red Bulls’un hücum hattı da pek dikkat çekmeden zor bir dönem geçiriyordu (Michael Bradley’nin hücuma dönük yaklaşımı o kadar belirgindi ki takımın aslında MLS’in hücumda son 10 takımı arasında olduğunu gözden kaçırmak kolaydı).

    Ancak Hall’un öncülüğünde işler değişiyor olabilir. Bu kez Red Bulls formasıyla yine gol attı; takımı, en az kendisi kadar kaotik bir rakip olan San Diego’yu 4-1 yendi. Galibiyet pek de rahat görünmüyordu ama Hall’un akıllı bir koşunun ardından yaptığı dokunuşla attığı gol, deneyimli bir santrforun işiydi. Birkaç gol daha atabilirse Red Bulls play-offlara dönmeli.

  • KAYBEDEN: Lig rekorları

    FC Dallas v Sporting Kansas City
    Getty Images Sport

    Musa, bu sezon 19. kez ağları havalandırarak yeni bir kulüp rekoru kırdı.

    Rekorların kırılmak için var olduğu söylenir; MLS de bu hafta bu sözü doğruladı.

    St. Louis, LA Galaxy'yi yenerek tüm kulvarlarda üst üste 20 maç yenilmeme rekorunu egale etti. André Luiz ise Sporting KC formasıyla çıktığı ilk yedi maçta yedi gol atan ilk oyuncu oldu. Ardından kulüplerin gol rekorları geldi.

    Petar Musa, FC Dallas formasıyla MLS normal sezonundaki 19. golünü atarak Jason Kreis, Kenny Cooper, Jesús Ferreira ve kendisinin daha önce paylaştığı 18 gollük rekoru kırdı. Kelvin Yeboah da Minnesota United formasıyla 15. golüne ulaştı ve Christian Ramirez'in 2017'de kırdığı, kulübün MLS normal sezonundaki 14 gollük rekorunu geride bıraktı. Rekorlar kitabının yeniden yazıldığı bir hafta sonu oldu.