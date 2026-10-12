Öncelikle, hemen herkesi yanılttığı için St. Louis CITY SC'nin hakkını teslim edelim. Geçen sezon arasında her şeyi sil baştan kurma kararı almışlardı ve bunun yavaş bir toparlanma sürecini başlatması bekleniyordu. Geçen sezonu 13. sırada bitirdikten sonra bu yıl kaydedecekleri her türlü ilerleme memnuniyetle karşılanırdı. Peki ya MLS tarihinin en uzun yenilmezlik serisinde New York Red Bulls'un 2016'daki takımıyla aynı seviyeye geldikleri 20 maçlık seri? Vancouver puan kaybetmeye devam ederse St. Louis Batı Konferansı'nı kazanabilir. İşte buna gerçekten ilerleme denir.

Ancak MLS'de hafta sonunun tek hikâyesi kırılan rekorlar değildi. Inter Miami yeniden kazanmaya başladı ama bunda başrolü belki de birçok kişinin beklediği isim oynamadı. LAFC ise yeni teknik direktörün gelişiyle beklediği çıkışı yakalayamadı. Hazır konu açılmışken, Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı gerçekten isteyen var mı? Sonuçlar, yarışta geride kalan takımların bu konuda pek de istekli olmadığını gösteriyor.

GOAL MLS'de bir hafta sonunun daha Kazananlar ve Kaybedenler'ini değerlendiriyor...