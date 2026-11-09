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MLS 1-1GOAL

MLS’de kazananlar ve kaybedenler: Nashville SC tarih yazdı, Lionel Messi Altın Ayakkabı’yı kazandı, teknik direktörler hayal kırıklığı yaratan sezonların bedelini ödedi

Karar Günü pek heyecan verici geçmemiş olabilir ancak rekorlar kırıldı ve bazı büyük kulüpler play-off'a kalamadı.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • İşte, bu iş de bitti. Karar Günü gelmiş geçmiş en heyecan verici gün müydü? Pek sayılmaz. Yine de gerçekten dikkat çekici iki şey yaşandı. İlki, Nashville SC'nin muhteşem serisini sürdürerek yeni bir MLS puan rekoru kırmasıydı. Muhteşem bir sezonun ardından bunu fazlasıyla hak etti.

    İkincisi ise Batı'da belki de kaderin yerini bulmasıydı. RSL, enerjik kanat oyuncusu Zavier Gozo için gelen parayı kabul ederek gerçekten cesur bir karar aldı. Ancak bu kaybın yarattığı zorluğun üstesinden gelmeyi başardı ve kıl payı da olsa play-off'lara kaldı. Büyük harcamalar yapmak istemediğinizde oyuncu satıp ayakta kalabilmek, MLS'nin iyi tarafı.

    O zamandan bu yana ise işler biraz karıştı. Son maçın bitiş düdüğünden sonra epeyce görevden alma yaşandı. Bunun yankıları da sürdü; bazı play-off eşleşmeleri oldukça heyecan verici görünüyor.

    Her neyse, GOAL Karar Günü'nün kazananları ve kaybedenleri ile ardından gelen tuhaf 48 saati mercek altına alıyor...

  • KAZANAN: Lionel Messi

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    Messi, bu sezon attığı 26 golle MLS Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazandı.

    Hadi şu formaliteyi aradan çıkaralım, çünkü Messi için de büyük ölçüde formaliteden ibaretti. Altın Ayakkabı'yı Messi kazandı. Başka birinin de aynısını yapmasını beklemek fazlasıyla safça olurdu. Nitekim istatistik kategorilerindeki tüm kazananlar arasında, ocak ayında tahmin edilmesi en kolay sonuç belki de “Messi'nin Altın Ayakkabı'yı kazanması”ydı.

    Evet Leo, hepimizin yapabileceğini bildiği şeyi yaptığın için tebrikler.

  • Kaybeden: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    Pascal Jansen, normal sezonun son maçının ardından NYCFC tarafından görevden alındı.

    Bu satırların yazarı, aslında Pascal Jansen’i savunanlardan biri. Bunun birkaç nedeni var. İlki, 2025’te pek de iyi olmayan bir kadroyla oldukça başarılı bir iş çıkarması. NYCFC, Doğu Konferansı finaline yükselerek kuşkusuz beklentilerin üzerine çıktı. Bu satırların yazarına göre bu başarı, sakatlıkların ve genel performans düşüklüğünün damga vurduğu bir sezonu atlatması için Jansen’e yeterince kredi sağlamalı.

    Ancak New York City’de yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiği açık. Açılışa hazır yeni bir stadyum var. Bu takımın muhtemelen bir yıldıza ihtiyacı var. Onun arkasında durup bu hamleyi destekleyecek büyük isimli bir teknik direktör de hiç fena olmaz. Jansen zeki bir taktikçi. Basınla ilişkileri iyi. Tamamen sağlıklı bir kadroyla muhtemelen takımını play-off’a taşıyabilecek bir teknik direktör. Peki #markanın ihtiyaç duyduğu, büyük ilgi çekecek isim o mu? Muhtemelen hayır.

  • Kazanan: Çocuklar!

    Chicago Fire FC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Sullivan, Union adına iki gol atarak sezonu tamamladı.

    İtiraf edelim, burada genelleme yapıyoruz. Ama yerimiz sınırlı, söz edilecek genç yetenek ise çok fazla. O yüzden şunu söylemekle yetinelim: MLS normal sezonunun son gününde şu iki genç oyuncu gol attı:

    - Cavan Sullivan (iki kez)

    - Adri Mehmeti

    ABD Milli Takımı'na seçilmeyi uman bu oyuncular için hiç de fena değil. Sullivan, birkaç ufak sakatlık nedeniyle biraz zor bir dönem geçirdi. Mehmeti'nin kendisi pek zorlanmadı ancak sezon sonundaki düşüş, takımı New York Red Bulls'un üst üste ikinci yıl play-off'lara kalamamasına yol açtı. Kısacası bu gençlerin buna ihtiyacı vardı. Şimdi sıra, en büyük sahnelerde de aynı şeyi yapabileceklerini kanıtlamak için ABD Milli Takımı kampına gitmekte.

  • Kaybeden: Raphael Wicky

    Sporting Kansas City v Minnesota United FC
    Getty Images Sport

    Wicky, Sporting KC'yi Batı Konferansı'nın en kötü derecesine taşımasının ardından kulüp tarafından görevden alındı.

    Teknik direktörleri hedef almak insafsızlık gibi geliyor; bu satırların yazarı her zaman teknik direktörlerin yanındadır. Ama sezonun bitimini izleyen 72 saat, her zaman görevden almaların yaşandığı dönemdir. Durum böyle. Buradaki bazı kararlar bir ölçüde anlaşılabilir. Robin Fraser, Toronto'ya iyi futbol oynatamadı. Jansen'in görevden alınması ağır bir karar olabilir, ancak büyük bir sorumluluk üstlenmişti ve takımını play-off'a taşıyamadı.

    Wicky'nin görevden alınması ise kafa karıştırıcı. Herkes Sporting KC'nin kötü olmasını bekliyordu. Sezon başında bu kadro MLS seviyesinde değildi. Öyleyse ne bekleniyordu? Wicky, yeniden yapılanma sürecindeki bir kulüp için her zaman bu süreci yönetecek bir teknik direktör gibi görünüyordu. O hâlde soru şu: Sportif direktör David Lee ne planlıyor?

  • KAZANAN: Laurent Courtois

    Columbus Crew v CF Montreal
    Getty Images Sport

    Courtois, sezona zorlu bir başlangıç yapılmasına rağmen Columbus'u play-off'a taşıdı.

    Bay Courtois, sizden özür dilemeliyiz. Oyun anlayışınızı çok az kişi tanıyordu. Crew'nun sezon boyunca yaşadıklarına bakalım. MLS'in en iyi teknik direktörünü kaybetti. En iyi hücum oyuncusunu, sezonu kapatmasına neden olan bir diz sakatlığı yüzünden kaybetti. Ardından çok sayıda maç kaybetti. Ancak eylül ortasında bir şeyler değişti. Orlando, Montreal ve Inter Miami'yi rahatça mağlup etti. Takım biraz form tuttu. Bunu da Columbus'a özgü bir şekilde yaptı: topa sahip olarak, isabetli paslar vererek ve oyunu akıllıca kurarak.

    Evet, hücumda bitiricilikten yoksunlar ve bu, play-off'larda kuşkusuz onlara pahalıya mal olacak. Ancak Courtois, adeta içi boşalmış bu takımı çalıştırarak onu bir zamanlar çok ama çok uzak görünen play-off hedefine taşıdı.

  • KAYBEDEN: Los Angeles takımları

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Farklı şekillerde beklentilerin altında kalan iki Los Angeles takımı için de sezon zorlu sona erdi.

    Doğrusu, berbat bir tabloydu. Riqui Puig'in oyunun temposunu ayarlama becerisini ve oyun kontrolünü çok ama çok arayan Galaxy için zor bir sezon olacağı baştan belliydi. Onsuz aynı takım değiller. Son gün RSL'ye 2-1 yenilerek play-off'lardan elenmeleri can yakıyor. Ama buna şaşıran var mı?

    Peki ya LAFC? Vay canına. Bu satırların yazarı da dahil pek çok kişi onları Batı Konferansı'nın favorisi olarak görüyordu. Marc Dos Santos iyi bir teknik direktör gibi görünüyordu. Son Heung-Min çok iyi bir futbolcu. Denis Bouanga da öyle. Kadroda başka pek çok yetenekli oyuncu da var. Evet, sezonun son gününe girerken uğruna oynayacakları bir şey kalmamıştı. Ama sezonu dört maçlık galibiyet hasretiyle bitirmek ve play-off'ların ilk turunda St. Louis CITY SC deplasmanında zorlu bir maça çıkacak olmak? LA'de pek iyi bir hafta değil.