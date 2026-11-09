İşte, bu iş de bitti. Karar Günü gelmiş geçmiş en heyecan verici gün müydü? Pek sayılmaz. Yine de gerçekten dikkat çekici iki şey yaşandı. İlki, Nashville SC'nin muhteşem serisini sürdürerek yeni bir MLS puan rekoru kırmasıydı. Muhteşem bir sezonun ardından bunu fazlasıyla hak etti.

İkincisi ise Batı'da belki de kaderin yerini bulmasıydı. RSL, enerjik kanat oyuncusu Zavier Gozo için gelen parayı kabul ederek gerçekten cesur bir karar aldı. Ancak bu kaybın yarattığı zorluğun üstesinden gelmeyi başardı ve kıl payı da olsa play-off'lara kaldı. Büyük harcamalar yapmak istemediğinizde oyuncu satıp ayakta kalabilmek, MLS'nin iyi tarafı.

O zamandan bu yana ise işler biraz karıştı. Son maçın bitiş düdüğünden sonra epeyce görevden alma yaşandı. Bunun yankıları da sürdü; bazı play-off eşleşmeleri oldukça heyecan verici görünüyor.

Her neyse, GOAL Karar Günü'nün kazananları ve kaybedenleri ile ardından gelen tuhaf 48 saati mercek altına alıyor...