MLS sezonunda artık son düzlüğe girildi. Birçok takım için sezon sonu play-off’larına kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Diğerleri ise birkaç hafta sonra başlayacak play-off’larda başarılı olmak için en iyi konumu elde etmeye çalışıyor.

Ancak bir takım için bu hafta sonu, zaten onların kaldıracağı belli olan bir kupayla ilgiliydi.

Nashville SC, CF Montreal karşısında rahat bir galibiyet alarak Supporters' Shield'ı kazandı ve kupayı kaldırdı. Ligin en iyi takımı, sezon boyunca olduğu gibi bu galibiyette de bunu gösterdi. Bu kupayı kazanmalarının nedeni de bu. İvme artarak devam ederse ileride başka kupalar da gelebilir.

Şimdi asıl merak konusu, Nashville SC'nin arkasında yaşananlar. Her iki konferansın puan tablosunun orta sıralarında takımlar birbirine iyice yaklaşmış durumda. Üstelik “güvende” görünen takımlar bile bu hafta sonu zorlandı. Bu yönüyle Major League Soccer'da yine tuhaf bir hafta geride kaldı. Play-off’lar başlamadan önce oynanacak birkaç hafta daha var.

GOAL MLS hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...