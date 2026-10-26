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MLS WL 1-1Getty/GOAL

MLS'de kazananlar ve kaybedenler: Nashville SC Supporters' Shield'i kazandı, Inter Miami Red Bulls karşısında tökezledi, Philadelphia Union'ın galibiyet serisi Cavan Sullivan'ın yokluğunda sona erdi

Play-off yarışı kızışırken MLS'de önemli sonuçlar alındı.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • MLS sezonunda artık son düzlüğe girildi. Birçok takım için sezon sonu play-off’larına kalma mücadelesi tüm hızıyla sürüyor. Diğerleri ise birkaç hafta sonra başlayacak play-off’larda başarılı olmak için en iyi konumu elde etmeye çalışıyor.

    Ancak bir takım için bu hafta sonu, zaten onların kaldıracağı belli olan bir kupayla ilgiliydi.

    Nashville SC, CF Montreal karşısında rahat bir galibiyet alarak Supporters' Shield'ı kazandı ve kupayı kaldırdı. Ligin en iyi takımı, sezon boyunca olduğu gibi bu galibiyette de bunu gösterdi. Bu kupayı kazanmalarının nedeni de bu. İvme artarak devam ederse ileride başka kupalar da gelebilir.

    Şimdi asıl merak konusu, Nashville SC'nin arkasında yaşananlar. Her iki konferansın puan tablosunun orta sıralarında takımlar birbirine iyice yaklaşmış durumda. Üstelik “güvende” görünen takımlar bile bu hafta sonu zorlandı. Bu yönüyle Major League Soccer'da yine tuhaf bir hafta geride kaldı. Play-off’lar başlamadan önce oynanacak birkaç hafta daha var.

    GOAL MLS hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Nashville SC

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville SC, MLS'in açık ara en iyi takımı ancak önünde daha zorlu sınavlar var.

    Nashville SC'nin bu hafta sonu Supporters' Shield'ı kazanacağı baştan belliydi. Bu kadar iyi bir takım, CF Montreal kadar kötü bir takıma karşı oynuyorsa başka ne sonuç beklenebilirdi?

    Dolayısıyla burada mesele 2-0'lık galibiyetin kendisinden çok, sezon boyunca galibiyetleri biriktiren takımı övmek.

    Nashville çok iyi bir takım. Hatta MLS'in en iyisi; Supporters' Shield da bunu tescil ediyor. Nashville bunu defalarca kanıtladı ve bu yüzden tarih yazma ihtimali hâlâ önünde duruyor. Puan rekorunu kırıp MLS tarihinin normal sezondaki en iyi takımı olarak yerini sağlamlaştırabilir.

    Yine de normal sezondaki tüm bu övgülere rağmen işlerin nasıl yürüdüğünü hepimiz biliyoruz. Play-off'lar başladığında bunların hiçbir önemi kalmıyor. Peki Nashville'in elinde ne var? Ligin en üretken Özel Statülü Oyuncuları, güçlü bir destek kadrosu ve şimdiye kadar herkesi kendi anlayışına inandırmış bir teknik direktör olan BJ Callaghan. Nashville, önüne çıkan her rakibi ezip geçiyor.

    Şimdi sıradaki hedefe odaklanma zamanı. Nashville'in elinde şimdiden bir kupa olsa da ölümsüzlük arayışı aslında daha yeni başladı.

  • Kaybeden: Inter Miami

    Red Bull New York v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Bu kötüydü. Inter Miami, New York Red Bulls'a 2-0 yenildi; başka pek çok gün skor daha ağır olabilirdi. Inter Miami'nin savunması defalarca kolaylıkla aşıldı ve takım, oyunda sık sık rakibinin gerisinde kaldı. Bu, hak edilmiş ve ders niteliğinde bir yenilgiydi.

    Zaten sorunları olan bir takım için yeni uyarı işaretleri ortaya çıktı. Son MLS Cup şampiyonu, bu sezon kupayı yeniden kazanmanın favorisi olabilir. Ancak şimdiye kadar güven veren bir takım izlemedik. Sezonun bu aşamasında play-off yarışında kalmaya çalışan New York Red Bulls karşısında ağır biçimde yenilmeleri de bu maçın güven aşılamayacağını gösterdi.

    Elbette burada bir istisna var: Lionel Messi. Yalnızca bir devre oynadı ve pek çok maçta bu kadarı yeterli olurdu. Bu maçta olmadı. Yine de Inter Miami'nin iki farklı hâli var ve aralarındaki fark açık. Messi'li Inter Miami mükemmel. Messi'siz Inter Miami mi? Ortalama. Elbette play-off'larda Messi yanlarında olacak, ancak takımın buna rağmen performansını ciddi ölçüde yükseltmesi gerekecek.

    Rodrigo De Paul'ü kolaylıkla geçerek sosyal medyada yayılan bir ana imza atan Adri Mehmeti'nin de hakkını teslim edelim. Bunu bir Dünya Kupası şampiyonuna karşı yapabiliyorsa önünde büyük fırsatlar var.


  • KAZANAN: Sergi Solans

    Real Salt Lake v San Diego FC
    Getty Images Sport

    Real Salt Lake, son bir ayda oynadığı beş maçın üçünü kazandı. Sergi Solans bu galibiyetlerin her birinde en az bir gol attı. Bu artık bir düzen hâline geldi!

    Solans, bu hafta sonu St. Louis City SC karşısında alınan 3-0'lık galibiyette iki gol kaydetti. St. Louis City SC'nin ABD Açık Kupası'nın etkisini hâlâ üzerinden atamadığı açıkça görülüyordu. Solans ilk ve ikinci yarıda birer kez fileleri havalandırırken Dominik Marczuk da bu iki golün arasında skora katkıda bulundu. St. Louis City SC'den Tomas Ostrak'ın gördüğü iki sarı kartı da ekleyince ortaya, Solans'ın iki golle başrolü oynadığı farklı bir galibiyet çıktı.

    Birkaç hafta önce RSL için umutlar tükenmiş görünüyordu. Zavier Gozo artık yoktu, Diego Luna'nın sezonun geri kalanında oynayamayacağı açıklanmıştı ve takımın play-off yarışına girecek kadar hücum gücü yoktu. Ancak şimdi Batı Konferansı'ndaki son play-off sırasının yalnızca iki puan gerisindeler. Üstelik pazar günü rakibi LAFC ile berabere kalarak iki puan kaybeden dokuzuncu sıradaki LA Galaxy'den bir maçları eksik.

    Decision Day'de Galaxy ile karşılaşacaklar; yani kaderleri kendi ellerinde. Kazanmalarının yolu da artık oldukça açık, değil mi? Solans gol atarsa RSL kazanıyor. İyi haber şu ki Solans şu sıralar gol atıyor.

  • KAYBEDEN: Philadelphia Union

    imago-sport-1085008405.jpg
    Icon Sportswire

    Cavan Sullivan'dan yoksun Union için zor bir gündü.

    Cavan Sullivan yok, sorun büyük. Böylece MLS’in en formda takımının 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

    Union’ın serisi, bu hafta sonu New England Revolution’a 2-1 yenilmesiyle son buldu. Union’ın golünde, stoper Neil Pierre bir kez daha ağları buldu. Ancak Pierre uzatma dakikalarında gol attığında Union zaten 2-0 gerideydi. Gol, takımına umut verse de çok geç geldi.

    Bu sonuçtan 17 yaşındaki oyuncunun yokluğu nedeniyle kaybettikleri sonucunu çıkarmak kolay. Elbette mesele o kadar basit değil. Union aslında bu maçta fena oynamadı. İyi pres yaptı ve oyun planına bağlı kaldı; bu da ona maçta mücadele etmek için gerçek bir şans verdi. Başka bir gün işe yarayabilirdi. Bu kez yaramadı.

    Sullivan yakında dönecek ve onun dönüşüyle Union biraz daha güç kazanacak. Bu maçın gidişatını değiştirir miydi? Belki. Ancak ligin en formda takımları bile, kadrolarında genç yıldız adayları olsun ya da olmasın, bazen hedefe ulaşamaz.

  • KAZANAN: Columbus Crew

    Columbus Crew v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Columbus Crew, son dönemde aldığı galibiyetlerle play-off'a kalmak için son bir atak yapıyor.

    Sezonun son haftalarında play-off sınırındaki takımların görevi basit: kazanmak. Columbus Crew bu hafta sonu bunu yaptı, hem de etkileyici bir şekilde.

    Puan tablosunda hemen üzerinde yer alan Toronto FC ile karşılaşan Columbus Crew, sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bir ara skor 4-0'dı, ancak Columbus Crew daha sonra biraz tempo düşürdü. Rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu bu galibiyet, kritik bir zamanda geldi.

    Columbus Crew bu galibiyetle Doğu Konferansı'nda 10. sıraya yükseldi ve New York Red Bulls'un yalnızca bir puan gerisinde. ABD Açık Kupası finali bir yana, Columbus Crew artık maç kazanıyor ve puan tablosundaki yükselişini sürdürüyor. Son iki haftada Charlotte ve Cincinnati'yi, şimdi de Toronto'yu yendi.

    Sezonu kapatmadan önce sırada Dallas, D.C. ve Chicago var. Bu maçların her biri kazanılması gereken bir karşılaşma gibi görünse de aynı zamanda kazanılabilecek bir maç olarak da görülüyor.