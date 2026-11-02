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MLS Winners and Losers 1-1GOAL

MLS'de kazananlar ve kaybedenler: Nashville SC, MLS rekorlarına göz kırpıyor; Lionel Messi'nin Inter Miami'si şanslı çıkıyor, Batı Konferansı ise Decision Day'e iyi bir konumda giriyor

Inter Miami kazandı, Nashville tarih yazdı; karar günü öncesinde Batı Konferansı'nda birçok play-off bileti hâlâ sahibini bekliyor

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Beş maç, beş galibiyet ve Doğu Konferansı'nda garantilenen bir play-off bileti. Columbus Crew form tutmak için oldukça iyi bir zaman seçti.

    MLS hakkında gerçek şu: Takımların çoğu vasat. Bu da birkaç maç kazanırsanız ses getirme şansınız olduğu anlamına geliyor (çoğu kişinin “rekabet dengesi” dediği şey bu). Columbus Crew de tam olarak bunu yaptı. GOAL burada taraf tutmuyor ama bu son derece sempatik takım yarışın içinde olduğunda MLS her zaman biraz daha güzel görünüyor.

    Doğu'da çok daha fazlası yaşandı. Decision Day'e bir hafta kala play-off tablosu epey netleşti. Nashville durdurulamaz bir güç (bunu biliyorduk). Miami hem müthiş hem kötü hem de biraz şanslı (bunu da biliyorduk). Allan Saint-Maximin ise kırmızı kart görmek istemiyorsa rakibine tartışmalı bir hareket yapmamalı (bunu biliyorduk ama yaşanmasını beklemiyorduk).

    Batı da fena değil. 7. ile 11. sıralardaki takımlardan hiçbiri play-off'a kalmayı gerçekten istiyormuş gibi davranmayınca herkesin bir şansı varmış gibi görünüyor. Heyecan verici gelişmeler bunlar ve GOAL bu hafta MLS'de kazananlar ve kaybedenler arasında yaşananların hepsini ele alıyor...

  • Kazanan: Inter Miami'nin senaryo zırhı

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi, Inter Miami'nin pazar gecesi New England'ı mağlup ettiği maçta iki golde de pay sahibi oldu.

    Eyvah.

    Peki, bunu nasıl açıklayacağız? Inter Miami, New England Revolution karşısında yine pek iyi değildi. Sahadaki yerleşimi hatalıydı. Savunması güven vermiyordu. Hiçbir yanı “şampiyon” dedirtmiyordu. Ama Miami için hiçbir şeyin şampiyonluğu çağrıştırması da gerekmiyor. Futbol şansını yöneten güçler sayesinde mi, yoksa bunu en iyi yapan oyuncuya sahip olduğu için mi bilinmez, Miami bu maçları hep kazanmanın bir yolunu buluyor.

    Her şey, aslında asist sayılmayacak bir Lionel Messi asistiyle başladı. Ceza sahasındaki sahipsiz topa müdahale ederken topu kendi önüne almaya çalışıyor gibiydi. Ancak top German Beterame'nin önüne düştü ve Beterame golü attı. Ardından Messi büyüsü sahneye çıktı: Bir çalım, bir dönüş, seken bir top ve alt köşeye sert bir vuruş. Maçın bitimine 10 dakika kala skor 2-1 oldu.

    Son anlarda Ian Fray'in gülünç derecede kötü savunmasının ardından New England Revolution beraberlik golünü bulduğunu düşündü. Ama Miami'nin esrarengiz şansı yine devreye girdi. Kıl payı ve son derece talihsiz bir ofsayt, hak edilmiş bir beraberliği engelledi. Miami'nin geçen yılki formülü, Messi'nin gezegenin en iyisi olmasıyla insanı çileden çıkaran bir miktar şansın birleşimiydi. Görünüşe göre aynı formül yeniden işlemeye başlıyor.

  • Kaybeden: Pascal Jansen

    New York City FC v Red Bull New York
    Getty Images Sport

    2025'te NYCFC'yi Doğu Konferansı finaline taşıyan Jansen, bu sezon takımından istediği performansı almakta zorlanıyor.

    “Asla bahane üretmeyeceğim”

    NYCFC teknik direktörü Pascal Jansen, takımının 2025'te sürpriz bir çıkışla Doğu Konferansı finaline yükselmesinin ardından MLS play-off'larına kalamadığını gördükten sonra bu sözleri söyledi. Aslında geçen yıl belki de kapasitelerinin biraz üzerinde bir performans sergilemişlerdi. NYCFC, sezon sonundaki çok sayıda sakatlığa rağmen pek de beklenmeyen bir çıkış yakalarken Jansen'in ortaya koyduğu teknik direktörlük performansı son derece eksiksiz görünüyordu.

    Sorun, bunun beklentileri rahatsız edici derecede yükseltmesiydi. Jansen sezon sonundaki düşüşe karşılık vererek bunu başarabildiyse, tam bir sezon boyunca neleri başaramazdı ki? Cevap, sıradanlığa yakın bir vasatlık oldu. NYCFC'nin kadrosunda tek tek bakıldığında iyi futbolcular var. Ancak istikrarı yakalayamadı. Play-off yarışında bir kez daha epey geride kalan D.C. United ile berabere kalan Jansen'in takımı, sezon sonrası mücadelesine katılma şansını resmen kaybetti.

    Sosyal medyada alarm zilleri çalmaya başladı, ancak bu biraz ağır bir tepki gibi görünüyor. Jansen, biraz daha fazla yatırımla kendisine şans tanınmasını hak eden başarılı bir teknik direktör. Yine de buradaki düşüşü görmezden gelmek zor.

  • KAZANAN: Nashville SC

    Nashville SC v Philadelphia Union
    Getty Images Sport

    Nashville SC, pazar akşamı New York Red Bulls karşısında geri dönüşe imza attı ve şimdi MLS tarihinin puan rekorunu kırabilir

    Miami biraz şanslıysa Nashville tam bir makine. Miami'nin çok daha ilgi çekici içerik sunması, bir bakıma yazık. Aslında burada MLS tarihinin en iyi takımına bakıyoruz. Ligin 30 yılı aşkın tarihinde başka hiçbir takım onların yaptığını aynı şekilde başaramadı. New York Red Bulls'u yendikten sonra MLS tarihindeki puan rekoruna ortak oldular. Gelecek hafta alacakları herhangi bir sonuçla bu rekoru geride bırakacaklar.

    Bu, tek başına bile oldukça etkileyici olurdu. Öyle de. Ancak asıl dikkat çeken, bunu nasıl başardıkları. RBNY karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattılar. Bu pek de önemli olmadı; ikinci yarıda üç gol attılar ve son sözü 91. dakikada galibiyet golünü kaydeden Sam Surridge söyledi. Bu sezon iç sahada hâlâ yenilmediler. Üstelik Supporters' Shield'ı resmen kazandılar.

    Peki hiç zayıf noktaları var mı? Pek sayılmaz. Hiçbir takım onlardan daha az gol yemedi. Yalnızca iki takım onlardan daha fazla gol attı. Hücumda yaratıcılık, orta sahada enerji ve savunmada sağlamlık var. Ligin geri kalanına bol şans.

  • KAYBEDEN: Doğu Konferansı tehlikede

    Red Bull New York v Toronto FC
    Getty Images Sport

    Play-off yarışının dışında kalan takımlara karşı alınan bir dizi yenilgi, Doğu Konferansı’nda son günün heyecanını biraz azalttı.

    Eh, bu biraz sıkıcı. Aslında bu tam olarak onların suçu değil ama RBNY, NYCFC ve Toronto FC bu hafta sonu kazanamayınca konferans mücadelesinde oldukça heyecanlı geçebilecek bir son gün izleme ihtimalimiz ortadan kalktı. Üçü de geçen hafta sonu yarış dışı kaldı ve Doğu Konferansı'nın tablosu aşağı yukarı şekillendi.

    Elbette hâlâ heyecan verici bazı ihtimaller ve netleşmesi gereken noktalar var. Orlando ve Columbus, zorlu bir wild card karşılaşmasından kaçınmak için Cincinnati'nin normal sezonun son maçını kaybetmesini ya da en azından puan kaybetmesini umacak. Charlotte'ın ise play-off'larda ev sahibi avantajını elde etmek için kazanması ve Chicago'nun kaybetmesini umması gerekiyor. Ama açıkçası burada ince hesaplar yapıyoruz. Tablo aşağı yukarı belli.

  • KAZANAN: Batı Konferansı'nın tehlikeye girmesi

    Los Angeles Football Club v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Batı'da alınan önemli sonuçlar, belirleyici gün öncesinde konferanstaki dengeleri iyice hassas hâle getirdi.

    Batı'ya gelince... İşte bu güzel.

    MLS bir süredir bu KARAR GÜNÜ(!) fikrini öne çıkarıyor ama biraz yapay duruyor. Üstelik bariz sorunları var. Birincisi, bütün maçlar aynı anda başlamalı. İkincisi, kimse gerçekte bir karar vermiyorsa buna gerçekten “karar günü” denebilir mi?

    Tamam, burada sadece isim konusunda kılı kırk yarıyoruz. Asıl mesele, Batı Konferansı'nda son günün pek çok şeyi belirleyecek olması. Şu anda play-off hattının dışında bulunan üç takımın içeri girme şansı var. Minnesota United'ın evinde kazanması ve konferanstaki takımların neredeyse yarısının ya kaybetmesini ya da berabere kalmasını umması gerekiyor. Seattle Sounders ise mevcut durumda averajla play-off hattının dışında. Bir de işin en heyecanlı kısmı var: RSL ile LA Galaxy karşı karşıya gelecek. Çevrelerindeki diğer sonuçlar mevcut tabloyu değiştirmezse, ki bunun da pek olası olmadığını kabul etmek gerek, Batı'da bu maçın galibi büyük ölçüde play-off'a girecek. Tuhaf biçimde adlandırılmış bu günün asıl olayı tam da bu.

  • Kaybeden: LAFC

    imago-sport-1085085329.jpg
    ZUMA Press Wire

    Bouanga'nın üretkenliği, LAFC'nin bu yıl play-off potasında yer almasının tek nedeni.

    Denis Bouanga olmasa bu takım ne durumda olurdu? LAFC bu yıl kötü değil. Play-off’a kalabilecek bir takım ve sahip olduğu hücum yeteneğiyle gününde olduğunda herkese kafa tutabileceğini düşünüyor. Sorun şu ki bundan çok daha fazlasını yapması gerekiyor. Bir ay önce görevden alınan Marc Dos Santos’un atanması artık gerçekten çok kötü bir karar gibi görünüyor. Hemen ardından göreve getirilen Xavi Tamarit de pek bir ilerleme kaydedildiği izlenimini vermiyor.

    LAFC’nin istatistiklerde tamamen üstün olduğu ancak savunmadaki performansı nedeniyle Minnesota’ya 3-1 yenildiği maç, işlerin ne kadar kötüye gidebileceğini gösterdi. Daha basit bir ifadeyle, bu takımın kadro derinliği yok. Play-off’lar için saha avantajını da artık kaybetti. Son gün bir kaos yaşanmazsa (ki bu pek olası görünmüyor), San Jose ile üç maçlık bir seri oynamak zorunda kalacak. Bu da Güney Kaliforniya’da pek güven veren bir eşleşme değil.