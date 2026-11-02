Beş maç, beş galibiyet ve Doğu Konferansı'nda garantilenen bir play-off bileti. Columbus Crew form tutmak için oldukça iyi bir zaman seçti.

MLS hakkında gerçek şu: Takımların çoğu vasat. Bu da birkaç maç kazanırsanız ses getirme şansınız olduğu anlamına geliyor (çoğu kişinin “rekabet dengesi” dediği şey bu). Columbus Crew de tam olarak bunu yaptı. GOAL burada taraf tutmuyor ama bu son derece sempatik takım yarışın içinde olduğunda MLS her zaman biraz daha güzel görünüyor.

Doğu'da çok daha fazlası yaşandı. Decision Day'e bir hafta kala play-off tablosu epey netleşti. Nashville durdurulamaz bir güç (bunu biliyorduk). Miami hem müthiş hem kötü hem de biraz şanslı (bunu da biliyorduk). Allan Saint-Maximin ise kırmızı kart görmek istemiyorsa rakibine tartışmalı bir hareket yapmamalı (bunu biliyorduk ama yaşanmasını beklemiyorduk).

Batı da fena değil. 7. ile 11. sıralardaki takımlardan hiçbiri play-off'a kalmayı gerçekten istiyormuş gibi davranmayınca herkesin bir şansı varmış gibi görünüyor. Heyecan verici gelişmeler bunlar ve GOAL bu hafta MLS'de kazananlar ve kaybedenler arasında yaşananların hepsini ele alıyor...