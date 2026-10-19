Bu sezonun başlarında FC Dallas'ın yedek forveti Sam Sarver, kendisine atılan birayı havada yakalayıp tek dikişte içtiği görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. O sırada bu, bir oyuncunun futbolun şakalaşma kültürüne ayak uydurması gibi görünüyordu. Saçma mıydı? Elbette. Ama üzerinde durulacak bir şey yoktu.

Ancak Sarver bu hafta sonu tribünlerle bir kez daha etkileşime girdi. Bu kez bir birayı yerden alıp tribüne fırlattı, ardından deplasmanda oynayan takımı maçın sonlarında beraberlik golünü bulunca ev sahibi taraftarlara orta parmağını gösterdi. Kırmızı kart gördü. Bu iyi bir şey mi? Bunu hoş karşılamalı mıyız? Şakalaşma ne zaman birinin kafasına bira fırlatmaya, yani potansiyel olarak tehlikeli bir davranışa dönüşüyor?





Bunlar üzerine çok daha uzun konuşulabilecek varoluşsal sorular. Ama bu lig bundan ibaret değil. Sahada futbol da oynandı. Üstelik yaşananların çoğu oldukça ilgi çekiciydi. Inter Miami, pek iyi oynamasa da Lionel Messi'nin sırtında yoluna devam etme alışkanlığını sürdürdü. Antoine Griezmann'ın akıl almaz rakamları somut sonuçlara dönüşmeye başladı. Bir de takımını büyük bir özveriyle çalıştırmasına rağmen rekor yenilmezlik serisinin sonunda bittiğini gören talihsiz Yoann Damet'den söz etmek gerek.



FC Cincinnati içinse tablo pek iç açıcı değil. Sezon başında MLS Kupası'nın sürpriz şampiyon adayları arasında gösteriliyordu. Evander'ı izlemek keyifli. Kevin Denkey gol atabiliyor. Ancak savunmaları berbat durumda: Yedikleri 70 golle MLS'in en kötü ikinci savunmasına sahipler. Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sıradalar ve en yakın rakipleri Columbus'a karşı şutlarda 23-3 üstünlük kurmalarına rağmen derbiyi 2-0 kaybetmelerinin ardından Cincinnati'de alarm zilleri çalmalı.

GOAL MLS'te hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...