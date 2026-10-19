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MLS GFX 1-1GOAL

MLS'de kazananlar ve kaybedenler: Lionel Messi yine Inter Miami'yi kurtardı, Antoine Griezmann Orlando City'yi dönüştürdü, Sam Sarver'ın birayla ilgili taşkınlıkları çirkin bir hâl aldı

Tribünlerdeki dramatik anlar ve sahadaki göz alıcı performanslar, MLS’te hafta sonu maçlarını sürükleyici kıldı.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Bu sezonun başlarında FC Dallas'ın yedek forveti Sam Sarver, kendisine atılan birayı havada yakalayıp tek dikişte içtiği görüntülerle sosyal medyada gündem olmuştu. O sırada bu, bir oyuncunun futbolun şakalaşma kültürüne ayak uydurması gibi görünüyordu. Saçma mıydı? Elbette. Ama üzerinde durulacak bir şey yoktu.

    Ancak Sarver bu hafta sonu tribünlerle bir kez daha etkileşime girdi. Bu kez bir birayı yerden alıp tribüne fırlattı, ardından deplasmanda oynayan takımı maçın sonlarında beraberlik golünü bulunca ev sahibi taraftarlara orta parmağını gösterdi. Kırmızı kart gördü. Bu iyi bir şey mi? Bunu hoş karşılamalı mıyız? Şakalaşma ne zaman birinin kafasına bira fırlatmaya, yani potansiyel olarak tehlikeli bir davranışa dönüşüyor?


    Bunlar üzerine çok daha uzun konuşulabilecek varoluşsal sorular. Ama bu lig bundan ibaret değil. Sahada futbol da oynandı. Üstelik yaşananların çoğu oldukça ilgi çekiciydi. Inter Miami, pek iyi oynamasa da Lionel Messi'nin sırtında yoluna devam etme alışkanlığını sürdürdü. Antoine Griezmann'ın akıl almaz rakamları somut sonuçlara dönüşmeye başladı. Bir de takımını büyük bir özveriyle çalıştırmasına rağmen rekor yenilmezlik serisinin sonunda bittiğini gören talihsiz Yoann Damet'den söz etmek gerek.


    FC Cincinnati içinse tablo pek iç açıcı değil. Sezon başında MLS Kupası'nın sürpriz şampiyon adayları arasında gösteriliyordu. Evander'ı izlemek keyifli. Kevin Denkey gol atabiliyor. Ancak savunmaları berbat durumda: Yedikleri 70 golle MLS'in en kötü ikinci savunmasına sahipler. Doğu Konferansı'nda dokuzuncu sıradalar ve en yakın rakipleri Columbus'a karşı şutlarda 23-3 üstünlük kurmalarına rağmen derbiyi 2-0 kaybetmelerinin ardından Cincinnati'de alarm zilleri çalmalı.

    GOAL MLS'te hafta sonunun kazananlarını ve kaybedenlerini değerlendiriyor...

  • KAZANAN: Lionel Messi

    Atlanta United FC v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Messi, dört dakika içinde attığı iki harika golle Miami'yi Atlanta United karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdı.

    Evet, sanırım sporda bir oyuncunun takımı tek başına sırtlama gücünü abartıyoruz. Bir takımın sezon boyunca elde ettiği başarının tek nedeni olarak bir oyuncunun görülmesinden söz ediyorum. Örneğin Mo Salah, 2024-25 sezonunda Premier League'de gol katkısı rekorunu kırdı. Liverpool da şampiyon oldu. Bu, “Salah takımı tek başına sırtladı” yorumuna yol açtı.

    Hakkını teslim etmek gerekirse futbol biraz daha karmaşık. Salah'ın parlamasını sağlayan takım arkadaşlarının da bunda payı vardı. Mesela Trent Alexander-Arnold ile Dominik Szoboszlai'yi orta sahanın sağ tarafından çıkarın, Salah'ın etkisi azalır.

    Neyse, Messi ve Miami kuralı doğrulayan istisna. Tek buçuk bacakla oynayan Luis Suarez'i belki bir kenara koyarsak bu takım darmadağın. Gerçek bir dengesi yok. Savunmada açık veriyor. İki kalecisi de yıl boyunca güven veren bir performans sergilemedi. Bütün plan, “Topu Leo'ya verin, gerisini o halleder.” Cumartesi günü de öyle oldu. Messi iki gol attı. Atlanta, şutlarda Miami'ye 21-7 üstünlük kurdu. Miami maçı 3-1 kazandı.

    Bir de maç bitince kalkıp şunu yaptılar:

    Ne tuhaf bir spor.

  • Kaybeden: Yoann Damet

    Yoann Damet St. Louis CITY
    Getty

    Yoann Damet'in St. Louis'i, canlanan Minnesota United karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı

    Yoann Damet'ye üzülmemek elde değil. Hakkını teslim etmek gerekirse teknik direktör, sezon boyunca neredeyse hiç yanlış karar vermedi. Kadrosunda büyük değişiklikler yaşandı ama sürece öylesine inandı ki her şey tam zamanında yoluna girdi. St. Louis CITY formunu buldu, rekor bir yenilmezlik serisi yakaladı ve şimdi Batı'da şampiyonluk adaylarından biri. Buna hiç şüphe yok.

    Ancak serinin cumartesi gecesi sona ermesinde gerçekten acı bir yan var. St. Louis devreyi 2-0 önde kapatmış ve rahat bir galibiyete gidiyor gibiydi. Minnesota ise hakkını teslim etmek gerekirse cesurca geri döndü. Ama galibiyet golü, çok ama çok talihsiz bir sekme sayesinde geldi. Evet, St. Louis bu maçı kaybetti; aksini iddia etmeye gerek yok. Yine de yaşananlarda büyük bir şanssızlığın da payı vardı. Başarılı bir teknik direktör için zor bir sonuç.

  • KAZANAN: Antoine Griezmann

    griezmann

    Griezmann'ın üretkenliği Orlando'yu iddiasız bir ekipten play-off adayı hâline getirdi

    Şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim: Antoine Griezmann futbolu çok iyi oynuyor. Ama nedense pek dikkat çekmedi. Gerçek şu ki Griezmann geldiğinde Orlando City hiç iyi bir takım değildi. Sezonun ilk yarısında çok gol yiyordu. Griezmann pazarlama açısından iyi bir transfer olsa bile... Ne fark ederdi ki?

    Ancak işler yoluna girmeye başladı. Önce istatistikler: İlk 11'de başladığı 14 maçta 18 gole doğrudan katkı sağladı. Yarattığı pozisyon, kilit pas ve isabetli pas sayıları inanılmaz. Cumartesi günü ORLANDO CITY'YE BİLE şöyle futbol oynatıyordu:

    Ha, bir de kendisi iki gol attı. O hâlde soru şu: Griezmann, Orlando'yu daha iyi bir takım hâline getiriyor mu? Bireysel olarak olağanüstü olup takımını bir bütün olarak geriye çeken pek çok sporcu var. Evet, Kylian Mbappe'ye durduk yere laf çarptırıyorum. Ama şu da bir gerçek: Griezmann imza attığında Orlando play-off potasının dışındaydı ve teknik direktörünü görevden almıştı. Şimdi yedinci sırada ve korkulan wild card maçından iyice uzaklaşıyor.

  • Kaybeden: Son Heung-Min

    New York City FC v Los Angeles Football Club
    Getty Images Sport

    Son maçın sonlarında galibiyeti getirebilecek fırsatı kaçırdı, LAFC ise NYCFC ile hayal kırıklığı yaratan bir beraberlikle yetindi.

    Sonny bu sezon bir türlü istediği gibi oynayamıyor.

    İster teknik direktör değişiklikleri ister yaşın kaçınılmaz etkisi olsun, Koreli oyuncu gol önünde eski hâlinden uzak görünüyor. Bunu en iyi özetleyen an ise LAFC'nin NYCFC karşısındaki maçının sonlarında yaşandı. Son ufacık bir boşluk bulup önündeki açık alana hareketlendi. Top ayağından çıkmadan golü gözünüzde canlandırabiliyordunuz: kalecinin uzağından alt köşeye giden yerden bir şut.

    Ancak top direğe çarpıp dışarı çıktı. LAFC tatsız bir 1-1 beraberliğe razı oldu. Son'un canı sıkılmış görünüyordu. Ona karşı bahis oynamak hâlâ akıllıca olmaz, ama bu sezon Son'un sezonu olmadı.

  • KAZANAN: Bruce Arena

    San Diego FC v San Jose Earthquakes
    Getty Images Sport

    Bruce Arena, Nashville karşısında değerli bir puan alarak Doğu Konferansı liderinin Supporters' Shield kutlamalarını ertelemesine neden oldu.

    Jose Mourinho, 2014'te Chelsea'nin Liverpool deplasmanındaki galibiyetini anlatırken bir keresinde “kutlamayı bozmak” ifadesini kullanmıştı. Rakibi lig şampiyonluğunun eşiğindeydi. Mourinho ise egosunu da ortaya koyarak adeta “Ben varken olmaz” demişti. Dediği de oldu. Chelsea 2-0 kazandı ve kutlamayı bozdu.

    Bruce Arena'nın da cumartesi gecesi San Jose'li oyuncularına aynı şeyi söylediğini hayal edebilirsiniz. Deplasmandaki Nashville'in Supporters' Shield'ı garantilemek için galibiyete ihtiyacı vardı. San Jose bunu engelleyerek kaçınılmaz sonucu en az bir hafta erteleyebilirdi. Öyle de yaptı. Nashville öne geçti, ancak San Jose, etkileyici bir performans sergileyen Preston Judd'ın 70. dakikada penaltıdan attığı golle karşılık verdi. Hany Mukhtar da rakibine attığı sert tekmeye rağmen bir şekilde kırmızı kart görmekten kurtuldu.

    Bu, Arena'nın Bay Area'daki etkileyici ikinci sezonunda takımının sergilediği bir başka iyi performanstı. Geçen sezon play-off'ları kıl payı kaçıran San Jose, dördüncü sırada ve bu hafta sonu play-off biletini garantiledi. İyi futbol oynuyor. Kutlama da ertelenmiş oldu.

  • İKİSİ DE: Sam Sarver

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    Ball Raw Images

    Sarver, bu hafta sonu Houston Dynamo’ya karşı gördüğü feci kırmızı kartla gündeme geldi.

    Peki, bir soru: Bu hareket havalı mı, yoksa düpedüz sinir bozucu mu? Sam Sarver bu yüzden oyundan atıldı. GOAL kırmızı kartın yerinde, hareketin ise çocukça olduğunu düşünüyor. Futbolseverler aynı fikirde değil. Söz sizde: