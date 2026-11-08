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Decision Day 1-1GOAL

MLS'de karar günü: Greg Vanney için yolun sonu mu? LA Galaxy play-off biletini kaçırdı, Nashville SC tarih yazdı, Inter Miami dağıldı

Nashville play-off’lara tarihî bir zirvede girerken, Galaxy’nin çöküşü Greg Vanney’nin geleceğini tartışmaya açıyor ve Miami’nin savunmadaki zaafları rakiplerine umut veriyor.

Thomas Hindle
Çeviri:

  • Geçen hafta Cristian Espinoza, Nashville SC'nin MLS'te bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kırıp kıramayacağı konusunda net konuşmamıştı.

    İmalı bir gülümsemeyle, “Umarım kırarız,” demişti.

    İşleri bu kadar kolay gösteren bir takım için biraz ironik olsa da rekor hâlâ tehlikedeydi. B.J. Callaghan, FC Cincinnati karşısına en güçlü kadrosuyla mı çıkacak, yoksa temkinli mi davranacaktı? Supporters' Shield'ı kazanıp Inter Miami'nin 74 puanlık normal sezon rekorunu egale ettikten sonra sakatlık riskini göze alacak mıydı?

    Espinoza'nın umudu gerçeğe dönüştü. Callaghan yıldız oyuncularına ilk 11'de yer verdi. Nashville galibiyet için uğraşmak zorunda kalsa da Sam Surridge'ın ikinci yarıda kısa aralıklarla attığı iki gol, 2-0'lık galibiyeti ve yeni bir rekoru getirdi.

    Aslında bu, genel olarak biraz sönük geçen Karar Günü'nün en dikkat çekici gelişmesiydi. Play-off yarışındaki en büyük heyecan Utah'ta yaşandı: LA Galaxy dağıldı, iyi organize olan RSL ise wild card bileti aldı. Doğu Konferansı'nda Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'ı ile New England Revolution, sıralamada yükselme fırsatlarını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

    GOAL MLS'in Karar Günü'nde öne çıkan başlıkları sıralıyor...

  • Nashville bir kez daha tarih yazdı

    FC Cincinnati v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Nashville, cumartesi akşamı Cincinnati'yi 2-0 yenerek yeni bir puan rekoru kırdı.

    Tebrik etmek gerek.

    Nashville, bu sezon yalnızca en iyi takım olmakla kalmadı, yakın dönemin belki de en eksiksiz MLS takımı oldu. Burada dikkat çekici iki nokta var. İlki, bu takımın belirgin bir zayıf noktasının bulunmaması. Hücumda olduğu kadar savunmada da üstünlük kuruyor. İkincisi ise son ana kadar mücadeleyi sürdürmesi. Haftalar boyunca geç goller attı. Pek de ‘önem taşımayan’ bir maçta bile Sam Surridge'in 86. dakikada sonucu garantileyen ikinci golü atması, neredeyse kusursuz bir örnekti. Nashville tam da bunu yapıyor.

    Peki şimdi ne olacak? Artık onların zamanı. Nashville, çalışarak adını tarihe yazdırdı. FC Cincy ile Orlando City arasındaki wild card play-off maçının galibini ise pek iç açıcı bir tablo beklemiyor gibi görünüyor. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı seride bu iki takımdan birinin gerçekten şansı var mı? Cevap sizi şaşırtabilir.

  • LA Galaxy maçı elinden kaçırdı: Vanney gidiyor mu?

    Real Salt Lake v LA Galaxy
    Getty Images Sport

    Vanney'nin Galaxy'si RSL karşısında varlık gösteremedi ve son engelde play-off potasının dışında kaldı.

    Greg Vanney'nin görevden alınıp alınmaması gerektiği çok tartışılacak. Bu, kolay bir karar olmayabilir. Vanney, takımının yaşadığı sıkıntıların açık bir nedeni olarak sakatlıkları gösterebilir. Özellikle de art arda geçirdiği diz ameliyatları nedeniyle iki sezonun tamamını kaçıran Riqui Puig'in yokluğunu. Puig, formdayken MLS'in en iyi oyuncularından biri. Hiçbir takım böylesi bir kaybın üstesinden kolayca gelemez.

    Yine de Galaxy, standartları son derece yüksek bir kulüp. Hiçbir takım ondan daha fazla MLS Cup kazanmadı. Bu ligde köklü bir kulüp tanımına en çok yaklaşan takım Galaxy. Ancak görevden alınmayı rahatlıkla gerektirebilecek hatalar da var. Cumartesi günü RSL ile oynayacağı maça çıkarken Galaxy'nin kaderi kendi elindeydi. RSL deplasmanı zorlu olsa da MLS play-off'larına kalmayı garantilemek için bir puan yeterliydi.

    Ancak Galaxy dağıldı. RSL, 20 dakika sonunda 4-0 önde olmalıydı. Kâğıt üzerinde skor, 2-1'lik kıl payı bir galibiyete işaret ediyor. Gerçekte ise Galaxy ağır bir yenilgi aldı. Takım, üst üste iki sezon MLS play-off'larına kalamadı. Vanney gönderilmeli mi?

  • Brian Schmetzer'ın kaybetmesini asla istemeyin

    San Diego FC v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    Sounders'ın teknik direktörü, takımının son bölümdeki çıkışına öncülük ederek play-off'a kalmasını sağladı.

    Birkaç ay önce Seattle Sounders Teknik Direktörü Brian Schmetzer, kadrosunun durumundan açıkça şikâyet ediyordu. Çok sayıda sakatlık ve yatırım eksikliği kulübü zor durumda bırakmıştı. Seattle Sounders, üst üste sekiz mağlubiyetle yeni bir kulüp rekoru kırmıştı. Seattle'da tablo pek iç açıcı görünmüyordu.

    Ancak takım toparlandı. Elit bir forvet olan Dejan Joveljic'i kadroya katmak için yapılan akıllıca transfer hamlesi bunda etkili oldu. Herkesin doğru zamanda tamamen iyileşmesi de yardımcı oldu. Sonuç, sezonun son bölümünde yakalanan iyi bir seriydi. Rakiplerine üstünlük kurdukları bir dönemden çok, mücadele ederek aldıkları sonuçlarla iddiasız bir konumdan zar zor play-off'a kalabilecek bir takım hâline geldiler. Bu, Seattle için kötü bir sezondu. Ancak son gün LAFC'yi 2-1 yenmeleri sayesinde yine de play-off'larda yer alıyorlar. Sonuçta önemli olan da bu.

  • Inter Miami tam da yanlış zamanda kırılgan görünüyor

    FBL-MLS-INTER MIAMI-CHARLOTTE CF
    AFP

    Inter Miami, Charlotte FC karşısında 3-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı

    Top yalan söylemez, öyle mi? Inter Miami uzun süredir pek iyi futbol oynamıyor. Evet, Doğu Konferansı'nda ikinci sıradalar. Evet, bu yıl Campeones Cup'ta teknik olarak bir kupa kazandılar. Ama takımın dengesi hâlâ bozuk. Savunma oyuncuları savruk. Orta saha koşu gücünden yoksun. Bu lig yüksek tempolu, bol koşulu ve açıkçası zaman zaman kaliteden çok mücadeleye dayanıyor.

    Yine de Miami kazanmaya devam ediyor.

    Ta ki cumartesi gününe kadar. İlk yarıyı 3-0 önde bitirdiler ve rahat bir galibiyete gidiyor gibiydiler. Ancak oyunda üstün olan Charlotte'tu. Bu sezon şimdiye kadarki pek çok rakibin aksine, Charlotte bunun karşılığını aldı. İkinci yarıda gelen üç golle skor 3-3'e geldi. Sonuçta adil bir sonuçtu. Her şeyin bir ilki var...