Geçen hafta Cristian Espinoza, Nashville SC'nin MLS'te bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kırıp kıramayacağı konusunda net konuşmamıştı.

İmalı bir gülümsemeyle, “Umarım kırarız,” demişti.

İşleri bu kadar kolay gösteren bir takım için biraz ironik olsa da rekor hâlâ tehlikedeydi. B.J. Callaghan, FC Cincinnati karşısına en güçlü kadrosuyla mı çıkacak, yoksa temkinli mi davranacaktı? Supporters' Shield'ı kazanıp Inter Miami'nin 74 puanlık normal sezon rekorunu egale ettikten sonra sakatlık riskini göze alacak mıydı?

Espinoza'nın umudu gerçeğe dönüştü. Callaghan yıldız oyuncularına ilk 11'de yer verdi. Nashville galibiyet için uğraşmak zorunda kalsa da Sam Surridge'ın ikinci yarıda kısa aralıklarla attığı iki gol, 2-0'lık galibiyeti ve yeni bir rekoru getirdi.

Aslında bu, genel olarak biraz sönük geçen Karar Günü'nün en dikkat çekici gelişmesiydi. Play-off yarışındaki en büyük heyecan Utah'ta yaşandı: LA Galaxy dağıldı, iyi organize olan RSL ise wild card bileti aldı. Doğu Konferansı'nda Robert Lewandowski'nin Chicago Fire'ı ile New England Revolution, sıralamada yükselme fırsatlarını kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

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