Marcelo Neveleff eskiden her şeye “evet” demek zorundaydı. Şimdi ise “hayır” diyebiliyor.

Bir dönem Dominik Cumhuriyeti Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü, kendisine gönderilen ve çifte vatandaşlık uygunluğuna sahip her bir futbolcunun her görüntüsünün her saniyesini izlemek zorundaydı. Bu görüntüler her yerden geliyordu: İspanya, Arjantin, ABD, Güney Amerika'nın farklı bölgeleri. Neveleff, göreve gelmeden önce French Guiana gibi takımlara, yani şu anda FIFA sıralamasında bile yer almayan ve FIFA'ya bağlı olmayan bir ekibe, kaybeden takıma katkı sunabilecek kalite kırıntıları, bir tür kıvılcım bulabilmek için büyük bir titizlikle oturup bu görüntüleri izliyordu.

Bir süre boyunca Marcelo Neveleff, futbol dünyasının neredeyse parçası bile olmayan bir milli takımın hem başantrenörü, hem baş gözlemcisi, hem oyuncu kazandırma sorumlusu hem de kültürel figür başıydı. Bugünlerde ise işler farklı. Dominik Cumhuriyeti henüz küresel bir futbol gücü değil, en azından şimdilik. Ancak Neveleff'in görevdeki üç yılında çok büyük gelişim gösterdiler. Ve oyuncu kazandırma, antrenörlük ve inanç adına verilen büyük emek karşılığını verdi.

Bir zamanlar göz ardı edilen Dominik Cumhuriyeti, artık CONCACAF'ta gerçek bir varlık gösteriyor. Bu yıl turnuvanın en üst kademesine yükseldikten sonra Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kazandılar. Futbolla ilgilenmeyen bir beyzbol ülkesi inanmaya başladı.

Neveleff, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Bu sürpriz değil. Son üç buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Bu ülkede sahip olduğumuz potansiyele ve yeteneğe her zaman inandık” dedi.

Sıradaki sınavda sahada olandan daha fazlası söz konusu. Perşembe günü komşu Haiti ile oynanacak, 13 yıl sonraki ilk karşılaşma, sahanın ötesine uzanan bir rekabeti yeniden alevlendirecek ve Dominik Cumhuriyeti'nin ne kadar yol kat ettiğini gösterecek.