'Mirası satmak' - Dominik Cumhuriyeti, uzun süredir beklenen Haiti rekabeti karşılaşması öncesinde beyzbolun ötesine geçerek nasıl CONCACAF tehdidi haline geldi
Marcelo Neveleff eskiden her şeye “evet” demek zorundaydı. Şimdi ise “hayır” diyebiliyor.
Bir dönem Dominik Cumhuriyeti Erkek Milli Takımı'nın başantrenörü, kendisine gönderilen ve çifte vatandaşlık uygunluğuna sahip her bir futbolcunun her görüntüsünün her saniyesini izlemek zorundaydı. Bu görüntüler her yerden geliyordu: İspanya, Arjantin, ABD, Güney Amerika'nın farklı bölgeleri. Neveleff, göreve gelmeden önce French Guiana gibi takımlara, yani şu anda FIFA sıralamasında bile yer almayan ve FIFA'ya bağlı olmayan bir ekibe, kaybeden takıma katkı sunabilecek kalite kırıntıları, bir tür kıvılcım bulabilmek için büyük bir titizlikle oturup bu görüntüleri izliyordu.
Bir süre boyunca Marcelo Neveleff, futbol dünyasının neredeyse parçası bile olmayan bir milli takımın hem başantrenörü, hem baş gözlemcisi, hem oyuncu kazandırma sorumlusu hem de kültürel figür başıydı. Bugünlerde ise işler farklı. Dominik Cumhuriyeti henüz küresel bir futbol gücü değil, en azından şimdilik. Ancak Neveleff'in görevdeki üç yılında çok büyük gelişim gösterdiler. Ve oyuncu kazandırma, antrenörlük ve inanç adına verilen büyük emek karşılığını verdi.
Bir zamanlar göz ardı edilen Dominik Cumhuriyeti, artık CONCACAF'ta gerçek bir varlık gösteriyor. Bu yıl turnuvanın en üst kademesine yükseldikten sonra Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçını kazandılar. Futbolla ilgilenmeyen bir beyzbol ülkesi inanmaya başladı.
Neveleff, GOAL'e yaptığı açıklamada, “Bu sürpriz değil. Son üç buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Bu ülkede sahip olduğumuz potansiyele ve yeteneğe her zaman inandık” dedi.
Sıradaki sınavda sahada olandan daha fazlası söz konusu. Perşembe günü komşu Haiti ile oynanacak, 13 yıl sonraki ilk karşılaşma, sahanın ötesine uzanan bir rekabeti yeniden alevlendirecek ve Dominik Cumhuriyeti'nin ne kadar yol kat ettiğini gösterecek.
“İkna etmek çok zaman alıyor”
Aslında bu, uluslararası futbolda küçük bir ülke için doğru türden bir gelişime çok benziyor. Dominik Cumhuriyeti, 11 milyonluk yerel nüfusun yanı sıra, önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık üç milyonluk diasporadan da beslenebiliyor. Ancak tarihsel olarak bunların çok fazla futbol oynadığı söylenemez. Nitekim burası tam anlamıyla bir beyzbol ülkesi. Dominik Cumhuriyeti her zaman sporcular yetiştirdi. Ama futbolcular? O kadar değil.
Dominik Cumhuriyeti doğumlu ancak New York'ta yaşayan ve The Cooligans podcast'inin sunucularından Christian Polanco, futbolu sevme konusunda azınlığın bir parçası olduğunu hatırlıyor. Polanco, komşularının beyzbol vuruşlarını geliştirmeye çalışırken süt şişelerinin kapaklarına süpürge sopalarıyla vurmasını izleyerek büyüdü.
Polanco, “Bu baskın spor değil ve insanları buna dahil edip spora ilgi duymalarını sağlamak için kamuoyunu epey ikna etmek gerekiyor. Bu, MLS'in [Amerika Birleşik Devletleri'nde] ilk başladığı döneme benziyor. Sahada olmanız, tabandan çalışmanız, insanları sadece bu spordan haberdar etmeniz gerekiyor” dedi.
Yeni bir teknik direktör bunu bir gecede değiştiremezdi. Ancak Neveleff, keşfedilecek yetenekler olduğunu biliyordu; tek yapması gereken onları bulmaktı.
Ve böylece dev bir scouting çalışması başladı. İlk adım içeriye bakmaktı. Dominik Cumhuriyeti'nin en üst ligi Liga Dominicana de Fútbol küçük olsa da gelişiyordu; uluslararası seviyeye taşınabilecek gizli cevherler için bir yerdi.
"Bu, yalnızca sözde kalan bir şey değildi"
Bunun ardından odak diaspora oyuncularına çevrildi. Kabul etmek gerekir ki, bu havuzda daha bariz bazı isimler de vardı. İlki mi? Santo Domingo doğumlu bir bek olan Junior Firpo'ydu; Real Betis ve Barcelona'nın kadrosunda yer almıştı. İspanya'yı alt yaş milli takım seviyesinde temsil etti, ancak Neveleff, hücuma sık çıkan sol beki bu hareketin merkezindeki figürlerden biri olabileceğine ikna etti.
Bu bile kolay olmadı. Önce telefon görüşmeleri yaptı. Ardından yüz yüze bir ziyaret işi bitirdi.
Neveleff, “Her şeyden önce onlarla yüreğimle konuşuyorum çünkü burada istendiklerini bildiklerinden emin olmak istedim” dedi. “Bu somuttu. Sadece sözde kalan bir şey değildi.”
Ardından başkaları da geldi. Hollanda Milli Takımı yapılanmasından ayrılmak için tek seferlik oyuncu değişikliği hakkını kullanan sert ön libero Pablo Rosario sıradaki isimdi. Mariano Diaz ise yapbozun mucizevi üçüncü parçası oldu. Neveleff onu Mart 2025'te bir hazırlık maçı için kadroya çağırdığında, 303 gündür kulüp maçına çıkmamıştı. Diaz, 2-0'lık galibiyette gol attı. Bir anda bu milli takımın güçlü bir omurgası oluştu.
Bu milli araya geldiğimizde ise DR'nin kadrosunda artık Avrupa merkezli bir düzine oyuncu ve dünyanın geri kalanından da birkaç isim daha var.
"Her zaman istediğimiz herkese sahibiz"
Neveleff, yetişkinlik hayatının büyük bölümünü ABD'de geçirmesine rağmen, bu iş için mükemmel isim gibi görünüyor. Arjantin'de doğdu ancak ABD antrenörlük sistemi içinde yetişti; Orlando City, New England Revolution ve ABD Genç Milli Takımları'nda genç oyuncularla çalışma konusunda güçlü bir özgeçmişe sahipti. Dominik Cumhuriyeti onu 2019 gibi erken bir tarihte istiyordu, ancak o görevi geri çevirdi ve bunun yerine New England'da kalmayı tercih etti.
2023'te yeniden döndüklerinde zaman doğruydu. Yeni bir meydan okumaya hazırdı. Ve belki daha da önemlisi, ABD'deki deneyimi başka bir yerde uygulanabilirdi.
Neveleff, “Ben temelde ABD'de gelişim akademisinin kuruluş sürecinin ya da başlangıcının bir parçasıydım. Oradaki tüm gelişimi gördüm ve bu ülkeye geldiğimde modeli ve işleri yapmamız gereken yöntemi burada da tekrarlayabileceğimizi gördüm” dedi.
Bunların başında ne geliyordu? Oldukça basit: Bir plan oluşturmalı ve hayali satmalıydı.
Neveleff, “Bir organizasyon ve bir plan olduğunu gördüklerinde gelmeye istekli oldular. Tanrı'ya şükür, milli takımda her zaman istediğimiz herkese sahibiz” dedi.
Meksika'yı özür dilemeye zorlamak
Ve böylece, yenilenmiş bir kadroyla birlikte futbol da geldi. DR, 2024'te Uluslar Ligi B'de fırtına gibi esti ve D Grubu'nu lider tamamladı. Altı maçta 27 gol attılar. Neveleff'in yurt dışından devşirdiği isimlerden tecrübeli forvet Dorny Romero, bunların 10'unu kaydetti; bu sayı ligde herkesten fazlaydı. Bu da onlara Gold Cup'ta yer kazandırdı.
Öyle iyilerdi ki Meksika özür dilemek zorunda kaldı. DR, Gold Cup'a ilk kez katılıyordu. Açılış maçına hazırlanmak için görüntüleri izleyen teknik direktör Javier Aguirre, DR'nin artık yalnızca bir beyzbol ülkesi olmadığını, daha önce düşündüğü gibi olmadığını kabul etti.
The Athletic'e göre şöyle dedi: "Dürüst olmam gerekirse, genç bir oyuncuyken yıllar önce Dominik Cumhuriyeti'nin futbolda hiçbir görünürlüğü yoktu diye hatırlıyorum. Beyzbolu ve çok nazik insanlarıyla biliniyordu. Özür dilemem gerekiyor çünkü görüntüleri izledim ve iyiler. Gerçekten rekabetçiler ve burada sadece sayı tamamlamak için bulunmuyorlar."
Bu, gerçek anlamda bir futbol ülkesiydi. Ve iyi de iş çıkardılar.
DR, Gold Cup grubundan çıkamadı ama Surinam'dan saygın bir puan aldı, ayrıca hem Meksika'ya hem de Kosta Rika'ya karşı maçın sonlarında yediği gollerle kaybetti. Ancak bu bir son olmaktan çok bir başlangıçtı. Taraftarlar da bunu biliyordu.
Futbol podcasti The Cooligans'in DR doğumlu sunucusu Christian Polanco, "Gold Cup'taki performanslar iki şey yaptı. Halkı bu spor için heyecanlandırdı ve ayrıca çifte vatandaşlara da şunu gösterdi: burada gerçekten bir şeyler inşa ediyoruz" dedi. "Meksika'ya karşı iki gol attık. Gerçek bir fırsat var."
Ayrıca kazanmak ya da en azından gelişmek işe yarıyor.
Neveleff, "Spor taraftarları, takımlar kazanırken o coşkuya ortak olmak ister. Gerçek bu. Ben de federasyona ve buradaki herkese bunu söyledim" diye açıkladı.
O halde gelelim kazanmaya. DR, dikkat çekici derecede sorunsuz bir şekilde Uluslar Ligi A'ya yerleşti. Nikaragua ve Trinidad ve Tobago'nun ikisi de geçildi; ilki, 97. dakikada gelen galibiyet golü sayesinde aşıldı ve bu gol Başkan Luis Abinader'in sosyal medyada desteğini göstermesine yol açtı. Bu Karayip adası, daha doğrusu onun yarısı, bir zamanlar yenmeyi hayal ettiği takımları artık birer birer saf dışı bırakıyor.
"Gerçekten çok zorlu bir maç olacak"
Ve şimdi de Haiti. İki ülke arasındaki ilişki, hafif tabirle, karmaşık. Tarihsel olarak Avrupalı sömürgecilere karşı duydukları antagonizmde birleşiyorlar. Ancak tarihin çeşitli dönemlerinde birbirleriyle savaşa da girdiler. Aynı adayı paylaşan iki ulus arasında rahatsız edici ırkçılık alt akımları ve kültürel çatışmalar da var.
Polanco, “Dominik Cumhuriyeti'nde Haitililere sanki ikinci sınıf vatandaşlarmış gibi davranılmasından nefret ediyorum” dedi. “Futbol açısından bakarsak, bizim de onlarla kıyaslanabilecek ve rekabet edebilecek birkaç oyuncumuz var.”
İki takım sahada en son 2013'te karşılaştı. Perşembe günü, onlarca yıldır için için süren bir rekabet yeniden sahne alacak.
Neveleff, “Onları [Haiti] izliyoruz. Çok ama çok güçlüler ama biz gelişiyoruz. Rekabet edebileceğimiz ve onları yenebileceğimiz zihniyetine sahibiz. Gerçekten çok zorlu bir maç olacak” dedi.
Haiti, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Neveleff, Dominik Cumhuriyeti'nin de benzer bir başarıya imza atabileceğine inanıyor. Onlar da kapsamlı şekilde oyuncu izledi ve her yerden futbolcuları kadroya çağırdı. Bu, işe yarayan bir model.
Aynı şeyi yapabileceklerini kanıtlamak, tüm o kabulleri, retleri ve bulanık gözlerle futbolcu arayarak geçirilen geceleri buna değmiş hale getirecek.
Neveleff, “Benim satmam gereken şey, geride bırakacakları mirastı. Herkes bu dünyadan geçip gittikten sonra arkasında bir şey bırakmak ister” dedi.
Bu miras, gerçek zamanlı olarak şekilleniyor olabilir.