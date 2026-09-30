'Mirası sat' - Dominik Cumhuriyeti, uzun süredir beklenen Haiti rekabeti karşılaşması öncesinde beyzbolun ötesine geçip nasıl CONCACAF tehdidi hâline geldi?
Marcelo Neveleff eskiden her şeye “evet” demek zorundaydı. Artık “hayır” diyebiliyor.
Dominik Cumhuriyeti Erkek Milli Takımı teknik direktörünün, çifte vatandaşlık uygunluğu bulunan her bir futbolcu tarafından kendisine gönderilen her görüntünün her saniyesini izlemek zorunda olduğu bir dönem vardı. Kayıtlar her yerden geliyordu: İspanya, Arjantin, ABD, Güney Amerika’nın bazı bölgeleri. Neveleff, göreve getirilmeden önce French Guiana gibi takımlara yenilen bir ekibe katkı sağlayabilecek kalite kırıntıları, bir kıvılcım arayarak büyük bir titizlikle bunları izliyordu. (French Guiana, şu anda FIFA tarafından ne sıralanan ne de bağlı olan bir takım.)
Bir süre boyunca, futbol dünyasının neredeyse dışında kalan bir milli takımın teknik direktörü, baş gözlemcisi, oyuncu kazandırma sorumlusu ve kültürel simge ismi oydu. Bugünlerde ise durum farklı. Dominik Cumhuriyeti, henüz küresel bir futbol gücü değil. En azından şimdilik. Ancak Neveleff’in görevdeki üç yılında büyük gelişim gösterdiler. Ve oyuncu kazandırma, antrenörlük ve inanç adına verilen emek karşılığını buldu.
Bir zamanlar kimsenin fazla önemsemediği Dominik Cumhuriyeti, artık CONCACAF’ta gerçek bir varlık gösteriyor. Bu yıl turnuvanın en üst seviyesine yükseldikten sonra Uluslar Ligi’ndeki ilk iki maçını kazandılar. Futbola önem vermeyen bir beyzbol ülkesi artık inanmaya başladı.
Neveleff, GOAL’e yaptığı açıklamada, “Bu sürpriz değil. Son üç buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Bu ülkede sahip olduğumuz potansiyele ve yeteneğe her zaman inandık” dedi.
Sıradaki sınavda söz konusu olan sadece futbol değil. Perşembe günü komşu Haiti ile 13 yıl sonraki ilk karşılaşmaları, saha dışına da taşan bir rekabeti yeniden alevlendirecek ve Dominik Cumhuriyeti’nin ne kadar yol kat ettiğini gösterecek.
"İkna etmek çok zaman alıyor"
Aslında bu, uluslararası futbolda küçük bir ülke için doğru türden bir büyümeye çok benziyor. Dominik Cumhuriyeti, 11 milyonluk yerel nüfusunun yanı sıra, önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yaklaşık üç milyonluk bir diasporadan da beslenebiliyor. Ancak tarihsel olarak onların çok büyük bir kısmı futbol oynamadı. Nitekim burası baştan aşağı bir beyzbol ülkesi. Dominik Cumhuriyeti her zaman sporcular yetiştirdi. Peki ya futbolcular? O kadar değil.
Dominik Cumhuriyeti doğumlu ancak New York'ta yaşayan ve The Cooligans podcast'inin sunucularından Christian Polanco, futbolu sevme konusunda azınlığın bir parçası olduğunu hatırlıyor. Büyürken komşularının beyzbol vuruşlarını geliştirmeye çalışırken süt şişelerinin kapaklarına süpürge saplarıyla vurduğunu izleyerek büyüdü.
Polanco, “Bu baskın spor değil ve insanları buna dahil etmek, spora ilgi duymalarını sağlamak için kamuoyunu çok ikna etmek gerekiyor. Bu, MLS'in [Amerika Birleşik Devletleri'nde] başladığı döneme benziyor. Sahada çalışmayı yapmanız, tabandan başlamanız, insanların sadece bu sporun farkında olmasını sağlamanız gerekiyor” dedi.
Yeni bir teknik direktör bunu bir gecede değiştiremezdi. Ancak Neveleff, keşfedilecek yetenekler olduğunu biliyordu; tek yapması gereken onları arayıp bulmaktı.
Ve böylece büyük bir scout operasyonu başladı. İlk olarak gözler iç pazara çevrildi. Dominik Cumhuriyeti'nin en üst ligi Liga Dominicana de Fútbol küçüktü ama gelişiyordu; milli takıma kazandırılabilecek gizli cevherler için bir yerdi.
"Bu, sadece sözlerden ibaret bir şey değildi"
Bunun ardından odağa diaspora alındı. Kabul etmek gerekir ki, bu havuzda daha bariz bazı isimler de vardı. İlki mi? Santo Domingo doğumlu, Real Betis ve Barcelona'da forma giymiş bir bek olan Junior Firpo. Genç milli takım seviyesinde İspanya'yı temsil etti, ancak Neveleff hücuma sık çıkan sol beki bir hareketin merkez figürü olabileceğine ikna etti.
Bu bile kolay olmadı. Önce telefon görüşmeleri yaptı. Ardından yüz yüze bir ziyaret işi bitirdi.
Neveleff, “Her şeyden önce onlarla kalbimle konuşuyorum çünkü burada istendiklerini bildiklerinden emin olmak istedim” dedi. “Bu somuttu. Sadece sözlerden ibaret bir şey değildi.”
Ardından başkaları da geldi. Hollanda Milli Takımı yapılanmasından ayrılmak için tek seferlik oyuncu değişikliği hakkını kullanan sert defansif orta saha Pablo Rosario sıradaydı. Mariano Diaz ise yapbozun mucizevi üçüncü parçasıydı. Neveleff onu Mart 2025'te bir hazırlık maçı için kadroya çağırdığında, 303 gündür kulüp düzeyinde maça çıkmamıştı. Diaz, 2-0'lık galibiyette gol attı. Bir anda bu milli takımın güçlü bir omurgası oluştu.
Bu milli araya geldiğimizde ise DR'nin kadrosunda artık Avrupa merkezli bir düzine oyuncu ve dünyanın geri kalanından da birkaç isim var.
"Her zaman istediğimiz herkese sahibiz"
Neveleff, yetişkinlik hayatının büyük bölümünü Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirmiş olmasına rağmen, bu iş için mükemmel isim gibi görünüyor. Arjantin'de doğdu ancak ABD'nin antrenörlük sistemi içinde yetişti; Orlando City, New England Revolution ve ABD Genç Milli takımlarında genç oyuncularla çalışma konusunda güçlü bir özgeçmişe sahipti. Dominik Cumhuriyeti onu 2019 gibi erken bir tarihte istedi, ancak o görevi geri çevirdi ve bunun yerine New England'da kalmayı tercih etti.
2023'te geri döndüklerinde ise zaman doğruydu. Yeni bir meydan okumaya hazırdı. Ve belki daha da önemlisi, ABD'deki deneyimi başka bir yerde uygulanabilirdi.
Neveleff, “Temelde ABD'de gelişim akademisinin kuruluş sürecinin ya da başlangıcının bir parçasıydım. Oradaki tüm gelişimi gördüm ve bu ülkeye geldiğimde, modeli ve işleri yapmamız gereken yöntemi burada da hayata geçirebileceğimizi gördüm” dedi.
Bunların başında ne geliyordu? Oldukça basit: Bir plan oluşturması ve bu hayali satması gerekiyordu.
Neveleff, “Bir organizasyon ve bir plan olduğunu gördüklerinde gelmeye istekli oldular. Tanrı'ya şükür, milli takımda her zaman istediğimiz herkese sahibiz” dedi.
Meksika'yı özür dilemeye zorlamak
Ve böylece, yenilenmiş bir kadroyla birlikte futbol da geldi. DR, 2024'te Uluslar Ligi B'de adeta esti ve D Grubu'nu lider tamamladı. Altı maçta 27 gol attı. Neveleff'in yurt dışından kazandırdığı isimlerden tecrübeli forvet Dorny Romero, bunların 10'unu kaydetti; ligde bunu aşan kimse olmadı. Bu da onlara Gold Cup'ta yer kazandırdı.
Öyle iyi oynadılar ki Meksika özür dilemek zorunda kaldı. DR, Gold Cup'a ilk kez katılıyordu. Açılış maçına hazırlanmak için görüntüleri izleyen teknik direktör Javier Aguirre, varsaydığı gibi DR'nin artık sadece bir beyzbol ülkesi olmadığını kabul etti.
The Athletic'e göre, "Dürüst olmam gerekirse, yıllar önce genç bir oyuncuyken hatırlıyorum, Dominik Cumhuriyeti'nin futbolda hiçbir görünürlüğü yoktu" dedi. "Beyzbol ve çok nazik insanlarıyla biliniyordu. Özür dilemem gerekiyor çünkü görüntüleri izledim ve iyiler. Gerçekten rekabetçiler ve buraya sadece sayıyı tamamlamaya gelmediler."
Bu, gerçek anlamda bir futbol ülkesiydi. Ve kendilerini iyi gösterdiler.
DR, Gold Cup grubundan çıkamadı ancak Surinam'dan saygın bir puan aldı ve hem Meksika'ya hem de Kosta Rika'ya karşı maçın sonlarında yenildi. Yine de bu bir son değil, bir başlangıçtı. Taraftarlar da bunun farkındaydı.
Polanco, “Gold Cup'taki performanslar iki şey yaptı. Halkı bu spor için heyecanlandırdı, bir de çifte vatandaş oyunculara şunu gösterdi: burada gerçekten bir şeyler oluyor” dedi. “Meksika'ya karşı iki gol attık. Gerçek bir fırsat var.”
Ayrıca, kazanmak ya da en azından gelişmek yardımcı oluyor.
Neveleff, “Spor taraftarları, takımlar kazanırken o rüzgâra kapılmak ister. Bu bir gerçek. Federasyona ve buradaki herkese de bunu söyledim” diye açıkladı.
O halde kazanma meselesine gelelim. DR, Uluslar Ligi A'ya dikkat çekici derecede sorunsuz bir şekilde yerleşti. Nikaragua ile Trinidad ve Tobago da geçildi; bunlardan ilki, Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in sosyal medyada desteğini göstermesine yol açan 90+7. dakikadaki galibiyet golü sayesinde oldu. Bu Karayip adası, ya da daha doğrusu onun yarısı, bir zamanlar yenmeyi hayal ettiği takımları artık geride bırakıyor.
"Gerçekten çok zorlu bir maç olacak"
Ve şimdi Haiti. En hafif tabirle, iki ülke arasındaki ilişki karmaşık. Tarihsel olarak Avrupalı sömürgecilere karşı duydukları düşmanlıkta birleşiyorlar. Ancak tarih boyunca çeşitli dönemlerde birbirleriyle savaştılar da. Aynı adayı paylaşan iki ulus arasında rahatsız edici ırkçılık alt akımları ve kültürel çatışmalar da var.
Polanco, “Dominik Cumhuriyeti'nde Haitililere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasından nefret ediyorum” dedi. “Futbol açısından bakarsak, kıyaslanabilecek ve rekabet edebilecek birkaç oyuncumuz var.”
Sahada en son 2013'te karşılaştılar. Perşembe günü, onlarca yıldır için için süren bir rekabet yeniden sahne alacak.
Neveleff, “Onları [Haiti] izliyoruz. Çok ama çok güçlüler ama biz gelişiyoruz. Rekabet edebileceğimiz ve onları yenebileceğimiz zihniyetine sahibiz. Gerçekten çok zorlu bir maç olacak” dedi.
Haiti, 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Neveleff, Dominik Cumhuriyeti'nin de benzer bir başarıya ulaşabileceğine inanıyor. Onlar da kapsamlı bir oyuncu takibi yaptı ve her yerden oyunculara çağrıda bulundu. İşe yarayan bir model bu.
Aynısını yapabileceklerini kanıtlamak, alınan evetleri, hayırları ve futbolcu bulmak için uykusuz geçirilen geceleri değerli kılacak.
Neveleff, “Satmam gereken şey, geride bırakacakları mirastı. Herkes bu dünyadan geçip gittikten sonra arkasında bir şey bırakmak ister” dedi.
Bu miras, gözlerimizin önünde şekilleniyor olabilir.