Marcelo Neveleff eskiden her şeye “evet” demek zorundaydı. Artık “hayır” diyebiliyor.

Dominik Cumhuriyeti Erkek Milli Takımı teknik direktörünün, çifte vatandaşlık uygunluğu bulunan her bir futbolcu tarafından kendisine gönderilen her görüntünün her saniyesini izlemek zorunda olduğu bir dönem vardı. Kayıtlar her yerden geliyordu: İspanya, Arjantin, ABD, Güney Amerika’nın bazı bölgeleri. Neveleff, göreve getirilmeden önce French Guiana gibi takımlara yenilen bir ekibe katkı sağlayabilecek kalite kırıntıları, bir kıvılcım arayarak büyük bir titizlikle bunları izliyordu. (French Guiana, şu anda FIFA tarafından ne sıralanan ne de bağlı olan bir takım.)

Bir süre boyunca, futbol dünyasının neredeyse dışında kalan bir milli takımın teknik direktörü, baş gözlemcisi, oyuncu kazandırma sorumlusu ve kültürel simge ismi oydu. Bugünlerde ise durum farklı. Dominik Cumhuriyeti, henüz küresel bir futbol gücü değil. En azından şimdilik. Ancak Neveleff’in görevdeki üç yılında büyük gelişim gösterdiler. Ve oyuncu kazandırma, antrenörlük ve inanç adına verilen emek karşılığını buldu.

Bir zamanlar kimsenin fazla önemsemediği Dominik Cumhuriyeti, artık CONCACAF’ta gerçek bir varlık gösteriyor. Bu yıl turnuvanın en üst seviyesine yükseldikten sonra Uluslar Ligi’ndeki ilk iki maçını kazandılar. Futbola önem vermeyen bir beyzbol ülkesi artık inanmaya başladı.

Neveleff, GOAL’e yaptığı açıklamada, “Bu sürpriz değil. Son üç buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Bu ülkede sahip olduğumuz potansiyele ve yeteneğe her zaman inandık” dedi.

Sıradaki sınavda söz konusu olan sadece futbol değil. Perşembe günü komşu Haiti ile 13 yıl sonraki ilk karşılaşmaları, saha dışına da taşan bir rekabeti yeniden alevlendirecek ve Dominik Cumhuriyeti’nin ne kadar yol kat ettiğini gösterecek.