2000’li yıllarda İngiltere’de kadın futbolu henüz geniş kitlelerin ilgisini çekmemişti. Ülke Euro 2005’e ev sahipliği yapmış, Arsenal 2007’de dört kupa kazanarak inanılmaz bir başarıya imza atmış ve İngiltere kadın millî takımının bazı maçları kayda değer seyirci toplulukları çekmişti. Buna rağmen kadın futbolu hâlâ dönüm noktasını bekliyordu. Ta ki Kelly Smith’in İngiliz kadın futbolunun gerçek anlamda ilk ikonik görüntüsünü ortaya çıkardığı 2007 yazına kadar.

İngiltere, Londra’nın 8.000 kilometreden fazla doğusunda, saatlerin yedi saat ileride olduğu bir yerde, 12 yıl aradan sonra ilk kez Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele ediyordu. İlk maçındaki rakibi, dört yıl sonra dünya şampiyonu olacak yeteneğe sahip Japonya’ydı. Son 15 dakikada atılan üç golle maç nefes kesici bir sona sahne oldu.

Son sözü ise Japonya’nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Aya Miyama söyledi. İkinci yarının duraklama süresinin beşinci dakikasında yaklaşık 23 metreden kullandığı sert frikik İngiltere kalesinin üst köşesine gitti ve Japonya’ya 2-2 biten bu heyecan verici maçta bir puan kazandırdı.

Yine de maç en çok Smith’in kramponunu öptüğü gol sevinciyle hatırlanıyor. Bu kutlama ikonik bir görüntüye dönüştü ve teknik direktörünün hoşuna gitmese de İngiltere’nin yetiştirdiği en yetenekli kadın futbolcunun adını duyurmasını sağladı.