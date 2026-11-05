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Kelly Smith Legacy 1:1Getty/GOAL

MİRAS: İngiltere kadın millî takımı efsanesi Kelly Smith'in Kadınlar Dünya Kupası'ndaki ikonik kutlaması neden herkesin hoşuna gitmedi?

Arsenal efsanesinin Japonya'ya karşı gol attıktan sonra kramponunu öpme kararı, kendisi için özel bir anlam taşıyordu ve İngiltere kadın futbolunda yeni bir dönemin başlamasına yardımcı oldu.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • 2000’li yıllarda İngiltere’de kadın futbolu henüz geniş kitlelerin ilgisini çekmemişti. Ülke Euro 2005’e ev sahipliği yapmış, Arsenal 2007’de dört kupa kazanarak inanılmaz bir başarıya imza atmış ve İngiltere kadın millî takımının bazı maçları kayda değer seyirci toplulukları çekmişti. Buna rağmen kadın futbolu hâlâ dönüm noktasını bekliyordu. Ta ki Kelly Smith’in İngiliz kadın futbolunun gerçek anlamda ilk ikonik görüntüsünü ortaya çıkardığı 2007 yazına kadar.

    İngiltere, Londra’nın 8.000 kilometreden fazla doğusunda, saatlerin yedi saat ileride olduğu bir yerde, 12 yıl aradan sonra ilk kez Kadınlar Dünya Kupası’nda mücadele ediyordu. İlk maçındaki rakibi, dört yıl sonra dünya şampiyonu olacak yeteneğe sahip Japonya’ydı. Son 15 dakikada atılan üç golle maç nefes kesici bir sona sahne oldu.

    Son sözü ise Japonya’nın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Aya Miyama söyledi. İkinci yarının duraklama süresinin beşinci dakikasında yaklaşık 23 metreden kullandığı sert frikik İngiltere kalesinin üst köşesine gitti ve Japonya’ya 2-2 biten bu heyecan verici maçta bir puan kazandırdı.

    Yine de maç en çok Smith’in kramponunu öptüğü gol sevinciyle hatırlanıyor. Bu kutlama ikonik bir görüntüye dönüştü ve teknik direktörünün hoşuna gitmese de İngiltere’nin yetiştirdiği en yetenekli kadın futbolcunun adını duyurmasını sağladı.

  • Yükselen yıldız

    Kelly Smith Philadelphia Charge 2003
    Getty Images

    Smith, özellikle ABD'de geçirdiği dönemde, kadın futbolunun en büyük yeteneklerinden biri olarak adını duyurmuştu.

    Smith, 2007’den önce kadın futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak adını duyurmuştu. Forvet, ABD’de önce üniversitede, ardından ülkenin ilk profesyonel kadın futbol ligi olan Women's United Soccer Association’da (WUSA) oynadı. Bu deneyimler Smith’in futbolun en üst seviyesinde mücadele etmesini sağlarken, üst düzey isimlerin de onu tanımasına fırsat verdi.

    Mia Hamm, Smith’i “farklı bir seviyede” diye tanımladı. ABD kadın millî takımının eski teknik direktörü April Heinrichs ise Smith’in uygunluğu olsaydı dört kez dünya şampiyonu olan takımda rahatlıkla oynayabileceğini söyledi. Ancak İngiltere’nin 1995’ten beri Dünya Kupası’na katılamaması nedeniyle Smith, yeteneğini en büyük sahnede sergileme fırsatı bulamamıştı.

  • Her alanda sıkıntı

    Kelly Smith England Women 2005
    Getty Images

    Yeteneğine rağmen Smith’in çeşitli nedenlerle Dünya Kupası’na katılması zor oldu.

    Bu yokluk dönemine son vermek, hem İngiltere hem de Smith için zorlu bir görev olacaktı. İngiltere, 1999 turnuvasının elemelerinde grubunu son sırada bitirdi. 2003’te turnuvaya katılma çabası ise çok daha acı bir şekilde sona erdi.

    İngiltere, Birmingham’da İzlanda karşısında aldığı dramatik galibiyet sayesinde Dünya Kupası için Avrupa play-off’una kadar yükseldi. Ancak Fransa’ya toplamda 2-0 yenilmesi hayallerini yıktı. Smith ise kendisi için son derece zorlu bir dönemin başlangıcına denk gelen bu iki play-off maçının hiçbirinde oynamadı.

    2002’de ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldı. Aynı dizinden yaşadığı bir sakatlık, 2003’te de sahaya çıkmasını kısıtladı. Ertesi yıl bacağının kırılmasıyla bir talihsizlik daha yaşadı. Smith, iyileşme sürecinde başka bir sorunu olduğunu fark etti.

    “Her şeyi unutmak için oldukça fazla içiyordum,” dedi the Independent’a. “O zamanlar alkolün depresif etkisi olduğunu bilmiyordum ve sakatlığım yüzünden zaten depresyondaydım. Bu yüzden her gün bayılana kadar içiyordum, genellikle votka ve genellikle tek başıma. Her yeni sakatlık yaşadığımda durum daha da kontrolden çıkıyordu.”

    WUSA’nın kapanması Smith’i İngiltere’ye ve Arsenal’ın domine etmesine yardımcı olduğu, rekabet düzeyi daha düşük olan yerel lige dönmeye zorladı. Bu da onun için yeni zorluklar anlamına geliyordu. Ancak ülkesine döndüğünde saha dışındaki sorunlarını İngiltere’nin teknik direktörü Hope Powell ile konuştu. Böylece, kendisi gibi eski bir İngiltere ve Arsenal yıldızı olan Tony Adams’ın kurduğu bağımlılık kliniği Sporting Chance’te rehabilitasyon sürecine başladı.

    “Sporting Chance’te kendimi daha rahat hissediyordum çünkü orada başka sporcular da vardı ve sakatlıklarım hakkında konuşabiliyordum,” dedi. “Sonrasında uzun süre kimse bunu bilmedi. Artık bu konuda konuşmaktan utanmıyorum. Başka kadın sporculara yardımcı olabilirsem ne mutlu bana.”

  • Atılım

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith, İngiltere'nin Kadınlar Dünya Kupası'na dönmek için süren bekleyişine nihayet son vermesinde kilit rol oynadı.

    Sakatlık sorunları kısa süre sonra geride kalacak ve Smith'in İngiltere'nin 2007 Kadınlar Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde önemli bir rol oynamasının önü açılacaktı.

    Kieran Theivam ve Jeff Kassouf'un yazdığı 'The Making of the Women’s World Cup' adlı kitap için verdiği röportajda Smith, “O Dünya Kupası'nda oynamaya çok kararlıydım, çok istekliydim, bunu çok istiyordum. Bana göre Dünya Kupası, dünyanın en iyi ve en büyük turnuvası. Elbette bir dizi sakatlık yaşamıştım ve yeniden tam anlamıyla form tutmakta zorlanmıştım. Ama kendimi hazır hissediyordum ve takıma yardım etmek istiyordum” dedi.

    Smith takıma yardım da etti. Sekiz maçta dokuz gol attı. Hollanda karşısındaki hat-trick'inin ardından Hollanda Teknik Direktörü Vera Pauw onu dünyanın en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi. Smith'in üstün performansı, İngiltere'nin eleme grubunu lider tamamlamasına katkı sağladı. Ardından son maçta Powell'ın iyi organize olmuş takımının etkileyici savunma performansı, Fransa'da bir puan almasını ve Çin biletini kazanmasını sağladı. İngiltere, Kadınlar Dünya Kupası'na geri dönüyordu.

  • İkonik an

    Kelly Smith England Women 2007
    Getty Images

    Smith'in İngiltere'nin Japonya ile berabere kaldığı maçtaki kutlaması, ülkesindeki kadın futboluna ilk gerçek anlamda ikonik görüntüsünü kazandırdı

    Smith sonunda o sahneye çıktığında, unutulmaz bir iz bırakmayı başardı. İngiltere, turnuvadaki ilk maçında Japonya karşısında 1-0 gerideyken forvet oyuncusu son dakikalarda attığı golle skoru eşitledi. Ardından kadın futbolunun en ikonik gol sevinçlerinden birine imza attı.

    “Maçtan önceki gece yatağımda uzanıp kendimi o anı yaşarken hayal ettiğimi hatırlıyorum. Japonya'ya karşı bu maçta gol attığımı hayal ettim. Hayalimde kramponumu çıkarıp tribünlere gösteriyordum. İlk golden sonra da bunu yaptım,” dedi INDIVISA'ya. “Ama duygularıma o kadar kapıldım ki krampon elimde koşup onu öpmeye başladım. Bu, hayalimde yoktu!”

    Bu görüntü, kadın futbolu henüz geniş kitlelere ulaşmadan çok önce İngiltere'de ikonik hâle geldi. Smith'in ülkenin en büyük sohbet programlarından 'Friday Night with Jonathan Ross'a konuk olmasını sağladı ve ulusal gazetelerin spor sayfalarında yer almasına yol açtı.

  • Kibirli mi?

    Kelly Smith Hope Powell England Women 2011
    Getty Images

    Powell, kutlaması nedeniyle Smith’ten hoşnut değildi. Kutlama başka kesimlerin de eleştirisini çekti.

    Ancak tepkilerin hepsi olumlu değildi. Bazı yazılarda bu gol sevincinin kibir göstergesi olduğu öne sürüldü. İngiltere teknik direktörü Powell da bundan hoşnut değildi.

    Smith, The Making of the Women’s World Cup için o anları şöyle anlattı: “Hope daha sonra beni bir kenara çekip ‘Bunu sakın bir daha yapma. Nasıl bir oyuncu olduğun için zaten hedef tahtasındasın’ dedi.” Ancak Smith, en büyük sahnede gol atarsa bunu kutlamak ve eğlenceli bir şey yapmak istiyordu. Oraya ulaşmak için verdiği zorlu mücadele de bu isteğinde rol oynamıştı.

    “Yıllar sonra şimdi bakınca bunun nasıl görünebileceğini anlayabiliyorum,” diye kabul etti. “Ama umurumda değil, çünkü o hayale giden süreçte neler yaşadığımı kimse bilmiyordu. İki diz ameliyatı, bacak kırığı, Aşil tendonu yırtığı... Uzun süre futboldan uzak kaldım ve futbol yüzünden kendimi çok kötü hissedip depresyona girdim. Kendimi bu durumdan çıkarıp mükemmel bir fiziksel duruma kavuşmam ve bir Dünya Kupası’nda oynamam, bunların hepsi benim yolculuğumun bir parçası. İnsanlar bunları bilmiyordu. Bu yüzden kutlamamın kibirli olduğunu düşünmüşlerse umurumda değil.”

  • Belirleyici an

    Kelly Smith England 2007
    Getty Images

    İngiltere, Smith'in takımın büyük sahneye dönüşünü unutulmaz kıldığı 2007'den bu yana Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkını her seferinde kazandı.

    İngiltere için tarihi bir yazdı. Son şampiyon Almanya ile alınan beraberliğin ardından gelen 6-1’lik Arjantin galibiyetinde Smith iki gol daha attı ve takım çeyrek finale yükseldi. ABD’ye yenildiler ancak bu sonuç, İngiltere’nin başardıklarına gölge düşürmedi.

    İngiltere o tarihten bu yana hiçbir Dünya Kupası’nı kaçırmadı. Mark Sampson’ın takımının üçüncü olduğu 2015, dönüm noktası sayılabilir. Sarina Wiegman’ın takımı finale taşıdığı 2023 ise İngiltere’nin bugüne kadarki en iyi derecesiydi. Ancak İngiltere’nin Kadınlar Dünya Kupası sahnesine kalıcı dönüşü 2007’de gerçekleşti. O tarihi turnuvadan akıllarda kalan an da Smith’in kutlaması oldu.