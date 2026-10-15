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Brandi Chastain Legacy 1:1Getty/GOAL

MİRAS: Brandi Chastain ve ABD futbolunu, hatta dünya futbolunu sonsuza dek değiştiren Kadınlar Dünya Kupası kutlaması

ABD kadın millî takımının 1999 turnuvasındaki zaferi, futboldaki hâkimiyetinin başlangıcı oldu.

Ameé Ruszkai
Çeviri:

  • 1999 Kadınlar Dünya Kupası’nın ne kadar önemli olduğunu anlatmak zor. Turnuva, bıraktığı miras ve kadın futbolunun gelişimine katkısı bakımından bugün de önemini koruyor. Özellikle ABD Kadın Milli Takımı için bir dönüm noktasıydı ve tarihe geçti. ABD’de düzenlenen turnuvanın Rose Bowl’daki finalini 90.185 taraftar izledi. Maçın sonunda ise Brandi Chastain, galibiyeti getiren penaltısını kutlarken formasını çıkararak kadın futbolu tarihinin gerçekten ikonik ilk anına imza attı.

    Ancak her şey çok farklı olabilirdi. Ev sahibi ülkenin organizasyon komitesi, statlar hakkında FIFA ile ilk görüştüğünde tarafların aynı fikirde olmadığı açıktı. Komiteyi yöneten ABD Futbol Federasyonu eski başkanı Alan Rothenberg, Caitlin Murray’nin The National Team adlı kitabı için verdiği röportajda, “FIFA, seyahat masraflarını en aza indirmek için turnuvayı tamamı kuzeydoğuda bulunan daha küçük statlarda düzenlememizde ısrar etti. Biz ise zamanın doğru olduğunu ve ABD’deki ilginin bundan daha fazlasını yapmamıza yetecek kadar yüksek olduğunu savunduk. Onlar sadece hayır dedi,” ifadelerini kullandı.

    Sonra Atlanta’nın ev sahipliği yaptığı 1996 Olimpiyat Oyunları geldi. Taraftarlar, ABD Kadın Milli Takımı’nın kadın futbolunda verilen ilk olimpiyat altın madalyasını kazanmasını izlemek için tribünleri doldurdu. Bunun üzerine FIFA fikrini değiştirdi. Ardından tarihin en ikonik Kadınlar Dünya Kupası düzenlendi ve ABD turnuvayı olabilecek en dramatik şekilde kazandı.

  • İvme artıyor

    Shannon MacMillan Mia Hamm Michelle Akers USWNT 1996
    Getty Images

    ABD Kadın Millî Takımı’nın 1996’da olimpiyat altın madalyasına uzanması, Amerika’da düzenlenecek bir Kadınlar Dünya Kupası’nın ne kadar başarılı olabileceğini FIFA’ya gösterdi.

    1996 Olimpiyatları, 1999 Kadınlar Dünya Kupası'nın nasıl olabileceğine dair bir fikir verdi. ABD Kadın Milli Takımı şampiyonluğa ilerlerken binlerce kişi takımı desteklemek için tribünlere geldi. Çin karşısında 2-1 kazanılan ve televizyonda yayımlanmayan altın madalya maçını 76.489 kişi izledi.

    O dönemde kadın futbolu ABD'de ilgi görmeye başlamıştı. Michelle Akers, Umbro ile futbol alanında sponsorluk anlaşması imzalayan ilk kadın olurken Mia Hamm da takım tarihinin reklamverenler açısından en cazip yıldızlarından biri hâline geldi ve Michael Jordan ile birlikte reklamlarda rol aldı.

    Ancak 1999'da yaşananlar bu ilgiyi bambaşka bir düzeye taşıyacaktı. Organizasyon komitesinin, dev stadyumların kullanımını haklı çıkaracak büyüklükte seyirci kitleleri çekme hedefiyle verdiği destek sayesinde ABD Kadın Milli Takımı'nın futbolu sonsuza dek değiştirmesi için zemin hazırlanmıştı. Takım da beklentileri boşa çıkarmayacaktı.

  • Fırtına gibi bir başlangıç

    USWNT Denmark 1999 Women's World Cup
    Getty Images

    ABD, 1999 turnuvasına hem saha içinde hem de saha dışında etkileyici bir başlangıç yaptı.

    Yine de kuşkular yok değildi. Organizasyon komitesi, daha küçük statların kullanılmasına yönelik ilk planlar konusunda FIFA’ya itiraz etmiş olsa da bilet satışlarının iyi gitmemesi ihtimaline karşı alternatif planlara ihtiyaç duyuyordu. Konserler ve gösterişli süslemeler için hazırlıklar yapılmıştı. ABD kadın milli takımının turnuva öncesindeki iki hazırlık maçını yalnızca 6.767 ve 10.452 kişi izlemişti. Bu da endişeleri artırıyordu.

    Ancak FIFA’dan pazarlama desteği gelmemesine ve bütçenin çok kısıtlı olmasına rağmen B planına gerek kalmadı. Zaman zaman neredeyse kapı kapı dolaşan satış temsilcileri gibi çalışan oyuncuların da katkısıyla biletler satıldı. Hatta satış rakamları o kadar yüksekti ki bunların sahte olduğunu düşünenler bile vardı. Turnuva başlayınca kuşkular dağıldı.

    ABD kadın milli takımı, 1999 Kadınlar Dünya Kupası’ndaki ilk maçına Giants Stadium’da çıktığında tribünlerde 78.972 taraftar vardı. Ev sahibi ekibin Hamm, Julie Foudy ve Kristine Lilly’nin golleriyle Danimarka’yı 3-0 mağlup etmesini izleyen taraftarlar, sonraki maçlar için de tribünlere dönecekti.

  • Gözler hedefte

    Carla Overbeck Kristine Lilly USWNT 1999
    Getty Images

    ABD Kadın Millî Takımı, beş maçta 18 gol atıp yalnızca üç gol yiyerek finale yükseldi.

    ABD Kadın Milli Futbol Takımı, grup aşamasında Nijerya'yı 7-1, Kuzey Kore'yi 3-0 yenerek Avrupa şampiyonu Almanya ile heyecanla beklenen çeyrek final karşılaşmasına çıktı. Maç da beklentileri karşıladı: ABD, iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 kazandı. Heyecan öylesine büyüktü ki Joy Fawcett'in 66. dakikada galibiyeti getiren golünün ardından dönemin başkanı Bill Clinton'ın sevinci bile televizyon kameralarına yansıdı.

    Bu zorlu maçla kıyaslandığında, yarı finalde Brezilya karşısında alınan 2-0'lık galibiyet nispeten rahattı. Yine de pes etmeyen rakibini durdurmak için kaleci Brianna Scurry'nin etkili bir performans sergilemesi gerekti. ABD, 4 Temmuz'u kendisini finale taşıyan bir galibiyetle kutladı.

    Finalde rakibi, diğer yarı finalde son şampiyon Norveç'i 5-0 gibi çarpıcı bir skorla mağlup eden Çin olacaktı. O ana dek ABD Kadın Milli Futbol Takımı'nın en büyük rakibi Norveç'ti. Ancak Çin de önemli bir rakip hâline geliyordu ve iki takım arasındaki rekabet 1999 Kadınlar Dünya Kupası finalinde zirveye ulaşacaktı.

  • Bıçak sırtında

    USWNT China 1999 Women's World Cup final
    Getty Images

    Final, dünya şampiyonunun belirlenmesi için penaltı atışlarına gidilen çekişmeli bir mücadeleye sahne oldu.

    Finale dair akılda kalan pek çok şey var, ancak hepsi olumlu nedenlerle değil. Örneğin oyuncular, Brezilya ile Norveç arasındaki üçüncülük maçı aynı statta oynanırken stat içinde ısınmak zorunda kaldı. Sıkışık televizyon yayın akışı nedeniyle maçın 90 dakikası golsüz bitince uzatmalar oynanmadı ve doğrudan penaltılara geçildi. Penaltılarda 5-4 kazanan Brezilya üçüncü oldu.

    Final ise temkinli geçti. İki takım da hata yapmak istemiyor, rakibine fazla fırsat tanımıyordu. Ardından maçın dengesi Çin lehine değişecek gibi oldu. Bu, tribünlerdeki seyircilerin çoğunun hoşuna gitmeyecekti. 90 bini aşkın seyirci, resmî bir kadın futbolu maçında 23 yıl daha kırılamayacak dünya seyirci rekorunu kırmıştı.

    Akers, uzatmaların başında beyin sarsıntısı nedeniyle sedyeyle saha dışına çıkarılmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra Çin’in şampiyonluğu getirecek altın golü atmasını yalnızca Lilly’nin kale çizgisinden yaptığı refleks müdahalesi önledi. ABD Kadın Millî Takımı kazanmasaydı bu turnuvanın bıraktığı miras belki de farklı olacaktı.

    Ardından penaltı atışları ve beraberinde getirdiği inanılmaz heyecan geldi. Bir süre kimse hata yapmadı. İlk dört penaltının tamamı gole çevrildi. Sonra Scurry, Liu Ying’in penaltısını kurtararak kritik bir müdahale yaptı. ABD Kadın Millî Takımı penaltılarda hata yapmazsa Dünya Kupası’nın sahibi olacaktı. Lilly ve Hamm penaltılarını gole çevirdi, ancak Zhang Ouying ve Sun Wen de aynısını yaptı. Böylece topun başına, gol atarsa kendisinin ve takım arkadaşlarının dünya şampiyonu olacağını bilen Chastain geçti.

  • İkonik

    Brandi Chastain USWNT 1999
    Getty Images

    Chastain'in Dünya Kupası'nı kazandıran penaltısının ardından yaşadığı sevinç, spor tarihinin en unutulmaz anlarından biridir.

    Doğal olarak sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da çok iyi kullanan Chastain'in sol ayağıyla çektiği penaltıları, daha isabetli ve kaleciler için okunması daha zor olduğu gerekçesiyle ABD Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony DiCicco tercih ediyordu. Chastain'in o güne kadar kariyerindeki tüm penaltılarını kullandığı sağ ayağıyla yaptığı vuruşlar ise daha tahmin edilebilirdi. Bu nedenle DiCicco, Chastain'den hayatının en büyük baskısını hissettiği penaltıyı sol ayağıyla kullanmasını istedi.

    Chastain, o andaki soğukkanlılığını The Guardian'a şöyle anlattı: "O sırada bunu hiç önemsemedim." Kendine güvenmekte haklıydı. Vuruşunu çok iyi köşeye gönderdi ve doğru tarafa uzanan Gao Hong'u mağlup etti. ABD bir kez daha Dünya Kupası şampiyonuydu.

    Ardından Chastain'in spor sütyeniyle, büyük bir sevinç içinde dizlerinin üzerine çöktüğü ve takım arkadaşlarının onunla kutlama yapmak için orta sahadan koşarak geldiği o ikonik fotoğraf çekildi. ABD Kadın Milli Takımı'nın zaferi kutlanırken Sports Illustrated'ın da aralarında bulunduğu gazete ve dergilerin kapaklarında yer alan bu fotoğraf, bugün hâlâ kadın futbolu tarihinin en ikonik karesi.

  • Kalıcı miras

    USWNT Women's World Cup trophy 1999
    Getty Images

    ABD Kadın Millî Futbol Takımı'nın 1999'daki zaferi, ardından gelen dünya şampiyonlarını etkileyen inanılmaz bir miras bıraktı

    ABD kadın millî futbol takımının Dünya Kupası’nı yeniden kazanması 16 yıl alacaktı. Bunu başardığında, 2015 finalinde Japonya’yı 5-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan kadronun neredeyse tamamı ‘99 kuşağından ilham almıştı.

    1999 finalini ABD televizyonlarında en yoğun anda 40 milyon kişi izledi. Daha önce görülmemiş bu rakam, yaklaşık 15 yıl sonraki erkekler Dünya Kupası’na kadar bir futbol maçı için aşılamadı. O kuşağın izinden giden pek çok kişi için bunun büyük bir ilham kaynağı olması şaşırtıcı değildi. National Federation of State High School Associations’a göre, ABD’de lise düzeyinde futbol oynayan kızların sayısı 1999’dan sonra yüzde 45 arttı.

    “1999 Kadınlar Dünya Kupası hayatımı değiştirdi” diyen Carli Lloyd, Boardroom röportajında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana inanç verdi, büyük hayaller kurma olanağı sundu ve bunun mümkün olduğunu söyleme motivasyonu sağladı. O dönemde oynayan kadınlar, benim ve daha pek çok kişinin üzerinde çok büyük bir etki bıraktı.”

    Lloyd, 2015 Dünya Kupası finalinde orta sahadan attığı golün de yer aldığı inanılmaz hat-trick’iyle ABD kadın millî futbol takımını yeniden dünya şampiyonu yaptığında, bu başarının ardındaki ilhamın izi doğrudan Rose Bowl’a, Chastain’in kutlamasına ve unutulmaz, ikonik ‘99 kuşağına kadar sürülebiliyordu. Bütün bunlar olmasaydı ABD kadın millî futbol takımı, uzun süredir olduğu kadar güçlü bir takım olamazdı.