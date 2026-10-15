1999 Kadınlar Dünya Kupası’nın ne kadar önemli olduğunu anlatmak zor. Turnuva, bıraktığı miras ve kadın futbolunun gelişimine katkısı bakımından bugün de önemini koruyor. Özellikle ABD Kadın Milli Takımı için bir dönüm noktasıydı ve tarihe geçti. ABD’de düzenlenen turnuvanın Rose Bowl’daki finalini 90.185 taraftar izledi. Maçın sonunda ise Brandi Chastain, galibiyeti getiren penaltısını kutlarken formasını çıkararak kadın futbolu tarihinin gerçekten ikonik ilk anına imza attı.

Ancak her şey çok farklı olabilirdi. Ev sahibi ülkenin organizasyon komitesi, statlar hakkında FIFA ile ilk görüştüğünde tarafların aynı fikirde olmadığı açıktı. Komiteyi yöneten ABD Futbol Federasyonu eski başkanı Alan Rothenberg, Caitlin Murray’nin The National Team adlı kitabı için verdiği röportajda, “FIFA, seyahat masraflarını en aza indirmek için turnuvayı tamamı kuzeydoğuda bulunan daha küçük statlarda düzenlememizde ısrar etti. Biz ise zamanın doğru olduğunu ve ABD’deki ilginin bundan daha fazlasını yapmamıza yetecek kadar yüksek olduğunu savunduk. Onlar sadece hayır dedi,” ifadelerini kullandı.

Sonra Atlanta’nın ev sahipliği yaptığı 1996 Olimpiyat Oyunları geldi. Taraftarlar, ABD Kadın Milli Takımı’nın kadın futbolunda verilen ilk olimpiyat altın madalyasını kazanmasını izlemek için tribünleri doldurdu. Bunun üzerine FIFA fikrini değiştirdi. Ardından tarihin en ikonik Kadınlar Dünya Kupası düzenlendi ve ABD turnuvayı olabilecek en dramatik şekilde kazandı.