Michael Olise: Akademideki zorluklardan Bayern Münih'teki parlak performansıyla dünya çapında bir oyuncu olduğunu kanıtlamaya
Michael Olise, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda göz kamaştırırken, Thierry Henry şunu ilan etmişti: "Henüz hiçbir şey görmediniz! Bu daha başlangıç." Ve haklıydı. Son iki yılda Olise, hem Bayern Münih'te hem de Fransa Milli Takımı'nda oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı ve bu da onun GOAL'un World-class kulübüne dahil olmasını kaçınılmaz hale getirdi.
Henry'nin de dediği gibi, "Michael gibi oyunculara sık rastlanmaz"; taraftarları koltuklarından kaldıran ve hatta büyük Zinedine Zidane'ı bile saf bir sevinçle topa vurup uzaklaştırmak için kenar çizgisi boyunca koşturan türden heyecan verici bir yetenek.
"Biraz saçmaydı," efsanevi 10 numara, eğlenceli tepkisi için şunu söyledi. Zidane, salı gecesi Fransa'nın Belçika ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Olise'nin kendi yarı sahasının en az 15 yard içinde topu alıp son dakikalarda kıvrak bir vuruşla attığı galibiyet golüne verdiği tepkiyi böyle anlattı.
"Onun bir savunmacıyı çalımlayarak geçtiğini görünce kendi kendime, 'Gol atacak' dedim. Ve bu tür oyuncuları sevdiğim için onu bütün kalbimle destekliyordum. O sıra dışı bir yetenek. Oynadığında taraftarları eğlendirmek istiyor.
"Ama bu kadarla da bitmiyor. Oyunu çok iyi hissediyor, rakibin hareketlerini önceden seziyor ve ne zaman hücum etmesi, ne zaman geri gelmesi gerektiğini biliyor."
Bu açıdan bakıldığında Olise, topsuz oyunda çok çalışan ama aynı zamanda top ayağına geldiğinde oyunu gülünç derecede kolay gösteren kusursuz bir hücum oyuncusu. Ancak Fransa milli oyuncusu için işler her zaman bu kadar sorunsuz olmadı. Çocukken dünya klası potansiyeli konusunda hiçbir zaman şüphe olmayabilirdi ama kendine özgü karakteri bir dönem endişe kaynağıydı...
Aykırı bir karakter
Olise, Nijeryalı bir baba ile Fransız-Cezayirli bir annenin çocuğu olarak Londra'da doğdu ve oyuna olan yeteneği çok küçük yaşlardan itibaren belliydi. "Altı yaşındayken bile inanılmaz bir küçük futbolcuydu," Olise'yi Hayes & Yeading'de çalıştıran Michael Richards, bu yılın başlarında The Athletic'e söyledi. "Sahada süzülüşüyle, futbol oynayan bir buz patencisini izlemek gibiydi."
Beklendiği gibi, zarif ve alışılmadık derecede bencil olmayan bu hücum oyuncusu kısa sürede Londra'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekti, ancak Olise'nin ters karakterli biri olduğu da o dönemde zaten açıktı.
Football London'a göre, ebeveynlerine, "çok sevdiği Manchester United formasını" giymesine izin verilmediği sürece Chelsea'deki bir denemeye katılmayacağını söyledi.
Beklendiği gibi, yeteneğinin olağanüstü doğası göz önüne alındığında Chelsea yine de onunla sözleşme imzaladı, ancak Olise'nin kulüpte geçirdiği yedi yıllık dönemde zaman zaman sergilediği asi tavırlar, sonunda 2016'da serbest bırakılmasına yol açtı.
Birden fazla habere göre kötü bir çocuk değildi, sadece başa çıkması zordu; ancak ardından Manchester City'deki dönemi de çok erken sona erince, Olise'nin potansiyelini gerçekleştiremeyeceğine dair ciddi bir endişe oluştu.
"Ona şunu dediğimi hatırlıyorum: 'Artık 14 yaşındasın, dört yıl sonra 18 yaşında olmak ve sana inanmayan herkesi buna pişman etmek isteyeceksin,'" Olise'nin We Make Footballers'taki eski mentoru Sean Conlon, The I Paper'a söyledi. "Ve [Chelsea ve City tarafından serbest bırakılması], onu değiştiren ve bugün olduğu kişi hâline getiren şeyin kilit bir parçasıydı, çünkü kendini tamamen işine verdi."
Dönüm noktası
Ancak Olise, kulüpsüz geçirdiği altı ayın ardından 2017'de katıldığı Reading'de gerçekten toparlanmış olsa da mesafeli tavrı sorun yaratmaya devam etti. Royals'ın eski teknik direktörü Jose Gomes, Olise'yi kulübün 16 yaş altı takımında izlediği andan itibaren onu A takım kadrosuna dahil etmek istedi ancak buna izin verilmedi.
"Kulübün akademi yöneticileri bana derslere katılmadığını ve eğitimi konusunda çok sorumsuz olduğunu söyledi" Portekizli teknik adam Diario AS'a konuştu. "Onu yükseltmem halinde bunun akademinin geri kalanı için kötü bir örnek olacağını söylediler, çünkü onun için belirlenen plan dahilinde bir öğrenci olarak yükümlülüklerini yerine getirmiyordu.
"Chelsea onu, Reading'de bazılarının yapmaya çalıştığı şeyle aynı nedenle gönderdi: çünkü derslere katılmıyordu ve eğitimine dikkat etmiyordu."
Ancak Gomes yılmadı. Olise'nin kıdemli takıma eklenmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı. "Akademi yöneticilerine bu çocuğun matematikçi ya da mühendis değil, futbolcu olmak istediğini ve bunun kanında olduğunu söyledim" dedi.
Teknik adamın tek endişesi, Premier League'den bile daha sert olan Championship'in fiziksel oyununa Olise'nin ayak uydurup uyduramayacağıydı.
"City'den ayrılmıştı çünkü takım arkadaşları onunla alay ediyordu" iddiasında bulundu Gomes. "Kolları zayıftı ve İngiliz çocuklar güçlüydü. Kondisyon antrenörü onlara şınav çekmelerini söylediğinde çok zorlanıyordu ve takım arkadaşları onunla dalga geçiyordu. Aşağılanmış hissetti ve ayrıldı.
"Ama Championship'teki ilk maçı için onu hazırlayacak bir plan yaptım ve oyuncularıma, profesyonel futbolun nasıl bir şey olduğunu öğrenebilmesi için idmanlarda ona sert müdahalelerde bulunurken kendilerini tutmamalarını söyledim.
"Michael şikayet etti ve ona zor anlar yaşattıkları için ağladı. O sırada bunu anlamıyordu. Ama ona, takım arkadaşlarının savunma hamlelerine bir hafta ağlamadan dayanabilirse onu kadroya alacağımı söyledim.
"Ve aldım da. Onu kadroya aldım çünkü öne çıkacağının çok açık olduğunu görüyordum ve genç yaşına rağmen ilk 11 oyuncusu olana kadar ona yavaş yavaş süre verdim."
Ayaklarının konuşmasına izin vermek
Olise'in Reading'in A takımına yükseldikten sonra bir daha arkasına bakmadığını söylemek işleri fazla basite indirgemek olurdu, çünkü bu süreçte aşılması gereken başka engeller de vardı. Kariyerinin zirvesine bir anda taşınmadı.
Olise'in, bir önceki sezon kas problemleriyle boğuşan bir oyuncu için Bayern'in 60 milyon euro (50,8 milyon sterlin) harcama kararını haklı çıkarmadan önce Crystal Palace formasıyla Premier League'de kendisini kanıtlaması gerekti.
Bunların hepsini, hatta daha fazlasını yaptı. Harry Kane bu yılın Ballon d'Or'unu kazanmak için şu an en güçlü aday olarak görülebilir ama kelimenin tam anlamıyla, geçen sezon Almanya'da Olise'den daha iyi bir oyuncu yoktu; ardından Dünya Kupası'na gidip daha önce Pele'ye ait olan asist rekorunu kırdı.
Fransa kadrosuna uyum sağlama süreci de zorluklardan uzak değildi; çünkü les Bleus için ilk kez forma giymeye başladığında akıcı konuşmaktan çok uzaktı ve bu da doğası gereği içe dönük bir karakter için hiç de ideal değildi.
Rayan Cherki'nin Dünya Kupası öncesinde söylediği gibi, Olise "kendi başına olmayı seven bir adam"; buna rağmen takım arkadaşları ve antrenörleri tarafından çok seviliyor.
"Oyuna ve hayata bakışının kendine özgü bir yolu var," dedi Fransa 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Henry, bu yılın başlarında CBS Sports'a. "Bu yüzden bazen insanlar saha dışında onu anlamıyor. Ama hoş bir adam, harika bir adam. Saha dışında fazla konuşmaz ama top ayağına geldiğinde oyunu üzerinden çok iyi iletişim kurar."
Röportajlarda meşhur şekilde tutuk olan Olise, her zaman bırakın onun adına ayakları konuşsun anlayışına sıkı sıkıya inandığını kendisi de kabul etti; bunun kökleri de açıkça akademi sistemi içinde sık sık yanlış anlaşılan bir asi deha olarak yaşadıklarına dayanıyor.
"Bazen insanlar, olağanüstü yetenekli oyuncular için işlerin zor olabileceğini düşünmüyor, çünkü bunun da kendine özgü zorlukları olabiliyor," dedi Conlon, The Guardian'a. "Michael için kusursuz bir yolculuk olmadı ama bence bu ona fayda sağladı.
"Biraz sessiz olabilir ama alçakgönüllü ve çok kibar. Takım arkadaşlarından bazılarının ondan rock yıldızı diye söz ettiğini duydum. Karakterinde çok özel bir şey var."
Olise, saha içinde de saha dışında da kesinlikle farklı. Ve işin en güzel yanı, hâlâ sadece 24 yaşında olduğu düşünüldüğünde bu gerçekten daha başlangıç olabilir. En iyisi belki de hâlâ gelmedi.