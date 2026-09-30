Michael Olise, Paris'teki 2024 Olimpiyat Oyunları'nda göz kamaştırırken, Thierry Henry şunu ilan etmişti: "Henüz hiçbir şey görmediniz! Bu daha başlangıç." Ve haklıydı. Son iki yılda Olise, hem Bayern Münih'te hem de Fransa Milli Takımı'nda oyununu bambaşka bir seviyeye taşıdı ve bu da onun GOAL'un World-class kulübüne dahil olmasını kaçınılmaz hale getirdi.

Henry'nin de dediği gibi, "Michael gibi oyunculara sık rastlanmaz"; taraftarları koltuklarından kaldıran ve hatta büyük Zinedine Zidane'ı bile saf bir sevinçle topa vurup uzaklaştırmak için kenar çizgisi boyunca koşturan türden heyecan verici bir yetenek.

"Biraz saçmaydı," efsanevi 10 numara, eğlenceli tepkisi için şunu söyledi. Zidane, salı gecesi Fransa'nın Belçika ile oynadığı Uluslar Ligi maçında Olise'nin kendi yarı sahasının en az 15 yard içinde topu alıp son dakikalarda kıvrak bir vuruşla attığı galibiyet golüne verdiği tepkiyi böyle anlattı.

"Onun bir savunmacıyı çalımlayarak geçtiğini görünce kendi kendime, 'Gol atacak' dedim. Ve bu tür oyuncuları sevdiğim için onu bütün kalbimle destekliyordum. O sıra dışı bir yetenek. Oynadığında taraftarları eğlendirmek istiyor.

"Ama bu kadarla da bitmiyor. Oyunu çok iyi hissediyor, rakibin hareketlerini önceden seziyor ve ne zaman hücum etmesi, ne zaman geri gelmesi gerektiğini biliyor."

Bu açıdan bakıldığında Olise, topsuz oyunda çok çalışan ama aynı zamanda top ayağına geldiğinde oyunu gülünç derecede kolay gösteren kusursuz bir hücum oyuncusu. Ancak Fransa milli oyuncusu için işler her zaman bu kadar sorunsuz olmadı. Çocukken dünya klası potansiyeli konusunda hiçbir zaman şüphe olmayabilirdi ama kendine özgü karakteri bir dönem endişe kaynağıydı...