Pazardan önce, Arsenal altyapısından yetişen Ainsley Maitland-Niles 12 yıllık kariyerinde Premier League’de yalnızca bir gol atmıştı; o gol de Aralık 2018’de Liverpool deplasmanında alınan 5-1’lik yenilgide gelmişti. 2023’te Lyon’a kalıcı transferini tamamlamadan önce Ipswich Town, West Brom, Roma ve Southampton’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki bek, Everton’ın transfer döneminin son gününde onu sadece 3 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasıyla bu yaz İngiltere’ye döndü.

Bu yüzden Maitland-Niles, Manchester United karşısında Goodison Park’taki ilk maçında 77. dakikada oyuna girdiğinde, Everton taraftarlarının en iyimseri bile onun belirleyici bir etki yaratacağını hayal etmezdi. United 2-1’lik galibiyeti kutlamaya hazırlanırken, uzatma dakikalarının son saniyelerinde top ceza sahasının yaklaşık 25 yard dışında Maitland-Niles’ın önüne düştüğünde de kimse bir şey beklemiyordu.

Ancak beş kez İngiltere Milli Takımı forması giyen oyuncu, ayağının içiyle o kadar temiz ve o kadar kusursuz yerleştirilmiş bir vuruş çıkardı ki United kalecisi Senne Lammens, topun üst köşeye yuvarlanışını sadece izleyebildi. Bu, sezonun golü adaylarından biriydi ve Manchester United’ın yüreğine saplanan bir hançer etkisi yarattı; Michael Carrick ise kenarda yüzünü ovuşturarak olan biteni inanamaz şekilde izledi.

“Sanmıyorum [topa hiç bu kadar iyi vurduğumu]. Belki antrenmanda,” diye itiraf etti Maitland-Niles maçın ardından. United için şansın yanında olmadığını söylemek yanlış olmaz, ancak Everton’ın bir puanı sonuna kadar hak ettiği de doğru. Carrick daha sonra sonucun önemini küçümsemeye çalıştı ama içten içe, takımının şampiyonluk yarışına hazır olmaktan çok uzak olduğunun mutlaka farkındadır.

Old Trafford’da yeni bir krizin patlak vermesi, herhangi bir kupa yürüyüşünden çok daha olası görünüyor. United hâlâ vasat bir takım ve Carrick, Sir Jim Ratcliffe ile INEOS’un sahiplik rejiminin yaptığı akıl almaz transfer kararlarının bedelini ödüyor.