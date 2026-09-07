Michael Carrick'in vasat Manchester United'ı, INEOS'un affedilemez saflığı yüzünden bir başka krize doğru uyurgezer gibi ilerliyor
Pazardan önce, Arsenal altyapısından yetişen Ainsley Maitland-Niles 12 yıllık kariyerinde Premier League’de yalnızca bir gol atmıştı; o gol de Aralık 2018’de Liverpool deplasmanında alınan 5-1’lik yenilgide gelmişti. 2023’te Lyon’a kalıcı transferini tamamlamadan önce Ipswich Town, West Brom, Roma ve Southampton’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki bek, Everton’ın transfer döneminin son gününde onu sadece 3 milyon £ karşılığında kadrosuna katmasıyla bu yaz İngiltere’ye döndü.
Bu yüzden Maitland-Niles, Manchester United karşısında Goodison Park’taki ilk maçında 77. dakikada oyuna girdiğinde, Everton taraftarlarının en iyimseri bile onun belirleyici bir etki yaratacağını hayal etmezdi. United 2-1’lik galibiyeti kutlamaya hazırlanırken, uzatma dakikalarının son saniyelerinde top ceza sahasının yaklaşık 25 yard dışında Maitland-Niles’ın önüne düştüğünde de kimse bir şey beklemiyordu.
Ancak beş kez İngiltere Milli Takımı forması giyen oyuncu, ayağının içiyle o kadar temiz ve o kadar kusursuz yerleştirilmiş bir vuruş çıkardı ki United kalecisi Senne Lammens, topun üst köşeye yuvarlanışını sadece izleyebildi. Bu, sezonun golü adaylarından biriydi ve Manchester United’ın yüreğine saplanan bir hançer etkisi yarattı; Michael Carrick ise kenarda yüzünü ovuşturarak olan biteni inanamaz şekilde izledi.
“Sanmıyorum [topa hiç bu kadar iyi vurduğumu]. Belki antrenmanda,” diye itiraf etti Maitland-Niles maçın ardından. United için şansın yanında olmadığını söylemek yanlış olmaz, ancak Everton’ın bir puanı sonuna kadar hak ettiği de doğru. Carrick daha sonra sonucun önemini küçümsemeye çalıştı ama içten içe, takımının şampiyonluk yarışına hazır olmaktan çok uzak olduğunun mutlaka farkındadır.
Old Trafford’da yeni bir krizin patlak vermesi, herhangi bir kupa yürüyüşünden çok daha olası görünüyor. United hâlâ vasat bir takım ve Carrick, Sir Jim Ratcliffe ile INEOS’un sahiplik rejiminin yaptığı akıl almaz transfer kararlarının bedelini ödüyor.
Acı gerçek
Carrick, maç sonrası basın toplantısında United'ın sezona başlangıcını değerlendirirken, "O kadar da kötü değil, biliyorsunuz" dedi. "Üç puanla ayrılmaya bu kadar yaklaşmıştık. Futbol böyle bir oyun. Biraz daha iyi yönetebileceğimiz küçük anlar vardı ama iyi olacağız. Zihniyet yerinde."
United'ın eski orta saha oyuncusu, sahada her zaman sakin ve istikrarlı bir figürdü; teknik direktör olarak da aynı yapıya sahip. Taraftarları ve yönetim kurulu üyelerini acımasız dürüstlüğüyle kendisinden uzaklaştıran Ruben Amorim'le aynı hataları yapmayacak. Carrick, oyuncuları mümkün olduğunca koruyacak ve kulübün etrafındaki havayı olumlu tutmaya çalışacak. Ancak bu takım "iyi" olmayacak, çünkü bunun anlamı sezonun kritik bölümüne girildiğinde zirvede Arsenal ve Manchester City'yi zorlamak olurdu.
United, lige yeni yükselen ikili Hull City ve Ipswich ile Everton'a karşı oynadığı maçlardan sadece dört puan çıkarabildi. Carrick, çaba eksikliği olmadığını söylemekte haklı, ancak gerçek kalite gerçekten de yetersiz kaldı; özellikle de savunmada.
Nitekim Manchester United, son yarım yüzyılda yalnızca ikinci kez bir lig sezonunun ilk üç maçında ikişer veya daha fazla gol yedi. United, Avrupa'ya geri dönmüşken maç sayısındaki büyük artış da ortadayken, bu kadar kırılgan bir savunmayla istikrar sağlayamaz.
Tanıdık sorunlar
United efsanesi Gary Neville, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Gol yeme gibi bir zaafları var ve bu ortadan kalkmıyor. Benim korkum bu" dedi. "Gol yemek peşlerini bırakmayacak ve onları yol boyunca takip edecek. Carrick'in bununla nasıl başa çıkacağını bilmiyorum çünkü sahada zaten elindeki en iyi dörtlü savunma var. Takımlar onlara karşı gol atabileceklerini düşünüyor. Bu, bulunulacak çok kötü bir yer."
İnanılmaz ama Luke Shaw ve Diogo Dalot, 2018'den bu yana United'ın ilk tercih bekleri oldu. Shaw, Goodison Park'ta iyi oynadı ancak 31 yaşında en iyi yılları geride kaldı ve haftada üç maça ilk 11'de çıkabilecek kadar dayanıklı değil. Dalot ise her zaman son derece vasat bir savunmacı oldu ve son üçte birdeki karar verme mekanizması onu aşağı çekiyor.
Merkezde Harry Maguire, büyük bir tecrübe ve hava hakimiyeti getiriyor ancak 33 yaşında hareketliliği her zamankinden daha kötü. Lisandro Martinez ise yıllardır süren ciddi fiziksel sorunların ardından artık bu ortaklığı dengeleyecek sürate sahip değil. Erik ten Hag'ın 2022'deki talihsiz döneminin başında sahaya sürdüğü aynı dörtlü savunmayla United, geçen sezonki üçüncülüğünü nasıl geliştirmeyi umabilir? Neville'in de ima ettiği gibi Carrick'in kadro derinliği lüksü de yok.
Leny Yoro ve Ayden Heaven hâlâ genç ve ham, Patrick Dorgu bir bekten çok kanat oyuncusu olarak daha iyi, Noussair Mazraoui ise fiziksellik açısından Dalot'nun seviyesine çıkamıyor. United, Matthijs de Ligt'i ciddi şekilde arıyor ancak Hollandalı oyuncu kasım ayından bu yana kronik bir sırt sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor ve dönüşü için hâlâ net bir tarih yok.
Hatalı planlama
INEOS'un, 2024'ün başındaki devralma öncesinde verilen zararı gidermek için üç aşamalı bir transfer planı ortaya koyduğu bildirildi. Başarısız transferlere on yıl boyunca para saçılmasının ardından, Antony, Jadon Sancho, Romelu Lukaku ve Paul Pogba'yı düşünün, United CEO'su Omar Berrada ile futbol direktörü Jason Wilcox odağı Premier League'de kendini kanıtlamış hedeflere ve her yaz kadronun belirli bir bölümünü modernize etmeye çevirdi.
Bu süreç geçen yıl hücum hattıyla başladı; Matheus Cunha, Bryan Mbeumo ve Benjamin Sesko yaklaşık 215 milyon sterlinlik ($291m) toplam bedelle takıma katıldı. Bu üçlü ilk yıllarında etkileyici bir performans sergileyerek toplam 32 gol üretti ve United'ı yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı; böylece planın ilk aşaması başarılı sayıldı.
İkinci aşama orta sahadaki yenilenmeydi ve bu, Brezilyalı kült kahraman Casemiro'nun ayrılığı ile Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi ACL sakatlığının ardından daha da büyük önem kazandı. United, Carrick'e maçları bireysel parlaklığa bel bağlamak yerine kontrol edebilecek bir takım şekillendirmesi için ihtiyaç duyduğu atletizm ve teknik ustalığı vermek amacıyla Carlos Baleba, Youri Tielemans ve Andrey Santos'a toplam 155 milyon sterlin ($209m) harcadı.
The Telegraph'tan James Ducker'a göre INEOS, planı tamamlamak için gelecek yıl dört yeni savunmacıya kadar transfer etmeye çalışacak. Umut edilen ise bunun, 2028'de United'ın 150. yıl kutlamalarına denk gelecek bir Premier League şampiyonluğuyla sonuçlanması. Ancak Ratcliffe ve ekibinin, ligin değişen dinamiklerini gerektiği gibi hesaba katmadan bu plana bu kadar körü körüne bağlı kalması affedilemez derecede safça.
Arsenal'ın 2025-26'daki şampiyonluğu, sadece 27 gol yiyen kaya gibi sağlam bir savunma üzerine kuruluydu. İkinci sıradaki City yalnızca 35 gol yerken, United kalesinde 50 gol gördü. En azından Carrick'in, Shaw'la rekabet edecek bir sol beke ve bu devasa farkı kapatmaya başlamak için daha tecrübeli bir stoperine daha ihtiyacı vardı.
Evet, INEOS geçen yıl Royal Antwerp'ten Lammens'i yalnızca 18 milyon sterline ($24m) alarak uzun süredir devam eden kaleci sorununu çözdü, ancak Belçikalı kaleci önündeki oyuncular nedeniyle hâlâ savunmasız bırakılıyor. Diğerlerinin yanı sıra Newcastle'ın Lewis Hall'u, Arsenal'in Myles Lewis-Skelly'si ve sırasıyla Barcelona ile Racing Santander'den Alejandro Balde ve Jorge Salinas için girişimler oldu, ancak herhangi bir resmî teklif sunulacak kadar acil bir durum olduğu düşünülmedi.
Fazlalık olmaya devam ediyor
Bütün bunlar, INEOS'un bu sezonun bir başka öğrenme deneyimi olmasına razı olduğu anlamına mı geliyor? Elbette hayır. Carrick, United'ı yeniden Premier League'de ilk dörde sokamaz ve bir kupa kazanamazsa bu başarısızlık olarak görülecek, dolayısıyla Ratcliffe'in mevcut kadronun durumundan memnun olması gerekir.
Eğer durum buysa, onun muhakemesine güvenilemez. Ratcliffe son dönemde kulübün büyük borçları konusunda açık konuştu ve United'ın Sandro Tonali ile Mateus Fernandes gibi isimler için teklif savaşlarına girmemesi doğru bir karardı.
Ancak United, yeni oyuncular için ek kaynak yaratmak adına daha fazla işe yaramaz ismi elden çıkarma konusunda çok daha proaktif olmalıydı. Etkisiz forvet Joshua Zirkzee, yaz transfer döneminin en başında satılmalıydı ve Marcus Rashford, Barcelona ile Aston Villa'daki kiralık dönemlerinin ardından Carrington'a asla geri alınmamalıydı.
Rashford'ın haftalık 325.000 £'luk maaşını bordrodan çıkarmak çok büyük önem taşıyacaktı. Bunun yerine United, fiilen mücadeleyi bırakıp sadece 20 ay önce ayrılmaya zorlayan bir oyuncuyu yeniden kadroya dahil etti. Carrick, Amorim'in yerine geçtiğinden bu yana neredeyse hiç hata yapmadı, ancak Rashford'ın dönüşüne yeşil ışık yakması, soyunma odasını bir araya getirme yönündeki tüm iyi çalışmalarını baltalama riski taşıdı. United'ın kolektif sıkıntısı derinleştiğinde onun eski alışkanlıklarına dönmesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Sesko'nun üzerindeki yükü hafifletmek için bir hücum oyuncusu daha almak zorunluydu, ancak cevap Rashford değildi; İngiliz oyuncunun tavrını bir kenara bıraksanız bile, hem 9 numara hem de kanatta bugüne kadar sadece dönem dönem katkı verebildi ve son üç United maçında son vuruşlarının hâlâ istikrarsız olduğunu gördük. Aston Villa'dan ayrılmak istediği netleştiğinde Ollie Watkins'e gitmeliydiler ya da Chelsea'de zaten Joao Pedro gibi üst düzey bir forvet varken, United'a onun Chelsea'ye olacağından çok daha faydalı olabilecek bir diğer akademi çıkışlı oyuncu Danny Welbeck'e yönelmeliydiler.
Çöküş kaçınılmaz
Eğer yeni bir santrfor transferi United yönetiminde hiçbir zaman gerçekten ciddi şekilde değerlendirilmediyse, orta saha hedeflerinin seçiminde de daha fazla özen gösterilmeliydi. Baleba, Tielemans ve Santos'un sahip olduğu tüm özellikler arasında golcülük yok, bu yüzden duran toplarda sürekli tehdit oluşturan Casemiro'nun bıraktığı boşluğu tamamen dolduramayacaklar.
Carrick şu anda net oyun kalıpları oturtmaya çalışıyor, ancak INEOS ona doğru araçları vermediği için anlamlı bir gelişim olmayacak. United'ın Everton savunmasını sonunda açabilmesi için Mbeumo'nun müthiş bir bireysel koşusu gerekti ve Ipswich, Maguire'ın tartışmalı golüyle United öne geçmeden önce Old Trafford'dan en az bir beraberlikle ayrılma yolundaydı; ardından o maç Bruno Fernandes'in gösterisine dönüştü.
United'ın sihirli anlar yaratabilecek oyuncuları var, bu da onların tek maçlık herhangi bir karşılaşmayı kazanabilecekleri anlamına geliyor. Ancak aynı ölçüde dağılmaya da yatkınlar ve bu belirsizlik, "bir adım ileri, iki adım geri" döngüsünün sürmesini sağlıyor.
Bu çok büyük bir haksızlık, ancak Carrick muhtemelen çok yakında baskı altına girecek, hatta belki gelecek hafta sonunun sonuna kadar bile. United, perşembe günü Şampiyonlar Ligi serüvenine turnuvadaki ilk maçına çıkacak Sabah karşısında sahasında başlayacak ve yalnızca ikna edici bir galibiyet kabul edilebilir olacak. Ardından üç gün sonra Old Trafford'da City ile oynanacak derbi maçı var.
Bunu da kaybederlerse, geriye kalan cılız şampiyonluk umutları tamamen silinecek. United'ı ekim ayı bitmeden ayrıca Tottenham, Atletico Madrid ve Chelsea maçları da bekliyor. İçinde bulundukları durum henüz "o kadar kötü" değil, ama işlerin raydan çıkması an meselesi. Bu olduğunda, tüm suç INEOS'un kapısına yazılmalı.