Bu yazki Dünya Kupası’nda ABD Erkek Millî Takımı’nın oynadığı her maçın ardından Mark McKenzie kendisini takımın merkezinde buldu. Oyuncular, antrenörler ve ekip çalışanları çevresinde toplanırken McKenzie takıma duada öncülük etti. Başlangıçtaki niyet bu olsa da amaç yalnızca manevi bir an yaşamak değildi. Oluşturdukları çemberin mutlaka dinî bir anlamı da yoktu. Odak noktası şükran ve birliktelikti. Dünya onları izlerken o anlarda hep birlikte bir takımdılar.

Sonra Dünya Kupası bitti ve Belçika’ya yenilmelerinden saatler sonra herkes kendi yoluna gitti. Yaz sona erdi, alıştıkları düzen de öyle. Otelde geçen günler, otobüs yolculukları, güneş altındaki uzun antrenmanlar bir anda geride kaldı. Bütün bunlar sona erince McKenzie yeni bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. Birdenbire kendisini düşünmesi gerekiyordu. Dünyanın en zor sorusuna cevap vermeliydi: Şimdi ne yapacaktı?

McKenzie, GOAL’e şöyle diyor: “Benim için en önemli şey, kariyerimde dönüp baktığımda gurur duyabileceğim bir adım atmaktı. Dünya Kupası’ndan çıkınca önünüzde pek çok farklı senaryo ve bir sonraki adım için seçebileceğiniz pek çok farklı yol oluyor, değil mi? Ama bunun artık yalnızca benimle ilgili olmayacağını biliyordum.”

Böylece McKenzie, 27 yaşında başladığı yere, evine dönmeye karar verdi. Eylül ayında, Avrupa’daki altı sezonluk dönemini noktalayıp ocakta Philadelphia Union’a yeniden katılacağını açıkladı. Stoper olarak kariyerinin en verimli dönemine giren McKenzie, bu yıllarını kendi şehrinin kulübünü daha üst seviyeye taşımaya yardım etmeye adamayı seçti. En azından kararının önemli bir kısmı buydu.

Diğer kısmı mı? Evde olma hissi. Dünya Kupası sona erdi ve yalnızca McKenzie için değil, ailesi için de yeni bir dönem başladı. Bu heyecan verici dönem değişim vaat ediyor. Ancak bazı açılardan, yeni ama tanıdık bir yerde pek çok şeyin aynı kalacağını da gösteriyor.

“Mesele sadece ben değil, biziz” diyor McKenzie. “Ama eşime de söylediğim gibi, atacağım hiçbir adım zihniyetimi değiştirmeyecek. Yine aynı Mark olacağım. Her zamanki kişiliğimle, aynı azim ve hırsla, olduğum gibi dışa dönük biri olarak devam edeceğim.

“Nereye gidersem gideyim kazanmak istiyorum. Kazanmak, mücadele etmek ve yaptığım işte en iyisi olmak istiyorum. Bu konuda rekabetçiyim. Dolayısıyla attığım adımın, kafamdaki vizyonla örtüştüğünden emin olmak istedim.”

Bu vizyon bir bakıma ocakta hayata geçecek. Ancak gerçekte, Dünya Kupası’nın bitişini izleyen moral bozucu günlerde şekillenmeye başladı.