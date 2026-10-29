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Kylian Mbappe China GFX HIC 1-1GOAL

Mbappé-Çin olayı: Ne oldu, “diktatör” meme’i, Real Madrid’in özrü ve çok ağır sonuçlar yaşanma riski

Fransa kaptanının kendisini hedef alan viral bir şaka hakkında yaptığı gelişigüzel yorum, sıra dışı bir uluslararası olaya yol açtı.

Krishan Davis
Çeviri:

  • Viral bir internet esprisine ilişkin görünüşte masum bir yorum, Kylian Mbappé, Real Madrid ve La Liga'yı diplomatik bir tartışmanın merkezine taşıdı. Mbappé, sosyal medyada yayımlanan kısa bir videoda Çin'in eski lideri Mao Zedong'u dolaylı olarak "diktatör" diye nitelendirerek uluslararası bir krize yol açtı.

    İlk bakışta bu aşırı bir tepki gibi görünebilir ancak yorumun ciddiyeti, Çin'in tavizsiz tutumunda ve İspanya'nın henüz sonuç vermeyen zorlu arabuluculuk çabalarında kendini gösterdi. Tartışma dinmek bilmiyor ve İspanyol futbolu için ağır sonuçlar doğurabilir.

  • Meme'in gücü

    Kylian Mbappe Real Madrid 2026/27
    getty

    Mbappé, viral bir videoya yaptığı görünüşte sıradan bir yorum yüzünden başını derde soktu.

    İnternette uzun süredir tekrarlanan bir mizah akımı var: Mbappé’nin otoriter tavrı, yüzünün Mao veya Stalin’in fotoğraflarına yerleştirilmesi ya da yapay zekâyla askerî üniforma giydiği görsellerin oluşturulmasıyla alaya alınıyor.

    Thibaut Courtois, Real Madrid soyunma odasında bu görsellerin çok komik bulunduğunu açıkladı. Dünya Kupası sırasında ise Mbappé’nin Fransız takım arkadaşlarının ona, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin eski diktatörü Mobutu Sese Seko’dan hareketle “Mobut” dediği ortaya çıktı. Yıldız forvet de işin komik tarafını gördü ancak daha sonra silinen kısa bir videodaki sözleri başını derde soktu.

    Nisan 2025’te Fransız podcast’i “The Bridge”e konuk olan Mbappé’ye en sevdiği internet esprisi soruldu. Mbappé, "Bir adamın, sanırım Çinli bir diktatörün yer aldığı bir video yapıp benim..." diye yanıt verdi. Eliyle yüzünü işaret etmesinin ardından ekranda, yüzünün Mao’nun vücuduna yerleştirildiği görsel belirdi. Gülümseyerek "Bunu arkadaşlarımla sık sık kullanıyorum" diye ekledi.

    PSG’nin eski oyuncusu olan 27 yaşındaki Mbappé, Mao’nun adını bile anmadı. Ancak Çin’in bu basit imaya tepkisi anında ve tavizsiz oldu.

  • Ciddi reaksiyon

    FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE
    AFP

    Diğer yaptırımların yanı sıra Mbappé'nin sosyal medya hesapları Çin'de fiilen devre dışı bırakıldı.

    Sosyal medyada yeniden ortaya çıkan video, Çinli üst düzey yetkililerin sert tepkisini çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Çin halkını inciten sözler veya eylemler toplumun tamamı tarafından reddedilecektir" dedi.

    Çin Futbol Federasyonu (CFA) da özür talep ederek "Uluslararası üne sahip sporcular katı etik standartlara uymalı ve kamuoyu üzerindeki etkilerini akılcı biçimde ortaya koymalıdır" açıklamasını yaptı.

    Mbappé daha sonra üç Çinli sponsor tarafından hızla terk edildi: Ülkenin en büyük süt ürünleri üreticisi Mengniu, Fransa kaptanının yaz aylarındaki Dünya Kupası sırasında reklamlarında yer aldığı içecek şirketi Dongpeng ve peynir üreticisi Milkground. Mengniu ve Dongpeng, söz konusu yorumu kınadıkları neredeyse aynı açıklamaları yayımladı. Şirketler, Çin halkını incitebilecek her türlü söz veya eyleme "kesinlikle karşı olduklarını" ve bu konuda "sıfır tolerans" gösterdiklerini belirtti.

    Şanghay gazetesi The Paper'a göre devlet televizyonu CCTV, Mbappé'nin maçlarının yayınını ve çevrim içi tüm reklam ve video içeriklerini durdurdu. Yaz aylarında devlete ait Migu platformuyla anlaşma imzalayan La Liga, pazar günü Real Madrid-Racing Santander maçını yayınlamayacak.

    Çevrim içi platformlarda da sonuçlar görüldü: Weibo, RedNote ve Xiaohongshu'nun yeni kullanıcıları, hesabı engellenen Mbappé'yi takip edemiyor. Dior, Hublot ve Mbappé'nin futbol ayakkabısı için sözleşme imzaladığı On gibi uluslararası sponsorlar, onunla ilgili içerikleri Çin'deki hesaplarından kaldırmak zorunda kaldı.

  • Karmaşık bir miras

    China Marks The 50th Anniversary Of Mao Zedong
    Getty Images News

    Mao Zedong, on milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olmasına rağmen Çin'de hâlâ büyük bir lider olarak görülüyor.

    Mao’nun Çin’deki mirası karmaşık olsa da ülke dışında daha çok bir diktatör olarak görülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri olan Mao, ülkeyi 1949’dan 82 yaşında öldüğü 1976 yılına kadar yönetti.

    Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı olduğu dönemde, on milyonlarca insanın ölümüne yol açan totaliter bir rejime liderlik etti. Bu insanların çoğu, 1959 ile 1961 yılları arasındaki Büyük Çin Kıtlığı sırasında hayatını kaybetti. Tahminen 55 milyona varan can kaybıyla bu kıtlığın, insanlık tarihinin en ölümcül kıtlığı olduğu yaygın olarak kabul ediliyor.

    Kıtlığa, Mao’nun tarımı kolektifleştirme ve sanayileşme kampanyası olan "Büyük İleri Atılım" yol açtı. Rejimi siyasi muhalifleri bastırdı, zorla çalıştırma uyguladı ve kapitalist sınıfı ve geleneksel kültürü ortadan kaldırmak için katliamlar gerçekleştirdi.

    Ancak Çin’de pek çok kişi, iç savaşın sona ermesini, kadınlar ve eğitim alanındaki ilerlemeleri ve ülkenin gelecekteki yükselişine zemin hazırlayan yoksulluktaki büyük düşüşü Mao’ya bağlıyor. Bugün özellikle yaşlılar arasında pek çok kişi onu hâlâ büyük bir lider olarak görüyor ve Çin Komünist Partisi onun mirasını kararlılıkla savunuyor. Çin’de sık sık Mao’nun yüzde 70 haklı, yüzde 30 haksız olduğu söyleniyor.

    Bu bağlamda, Mbappé’nin yorumuna, gerçek olsun ya da olmasın, gösterilen olumsuz tepki, ülkenin liderlerine saygısızlık etmenin hâlâ toplumsal ve kültürel bir tabu olduğunu ortaya koyuyor. Bu da kazançlı Çin pazarından yararlanmak isteyen her markanın veya sporcunun son derece dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor.

  • Küçük düşürücü özürler

    GFX Javier Tebas Florentino Perez
    Getty/GOAL

    Mbappé ve Real Madrid'in yanı sıra La Liga da başkanı Javier Tebas aracılığıyla söz konusu yorum için özür dilemek zorunda kaldı.

    Mbappé'nin, Real Madrid'in ve La Liga'nın ekonomik zarar görmesini önlemek için İspanya'dan yaltakçı özürler geldi. Yetkililer, gerçeklerden çok parayla ilgileniyordu.

    "Yorumum yersizdi ve şimdi bunun Çin'de ve dünyanın dört bir yanındaki Çinli topluluklarda birçok insanı incittiğini anlıyorum - dedi Mbappé, holdingi Interconnected Ventures aracılığıyla Mandarin Çincesine çevrilmiş bir açıklamada. - Sözlerimden rahatsız olan herkesten özür diliyorum. Niyetim kesinlikle bu değildi. Çin halkına ve tarihine derin saygı duyuyorum ve içtenlikle üzgünüm."

    Kulübü ertesi gün şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid, oyuncumuz Kylian Mbappé'nin son açıklamalarının neden olmuş olabileceği her türlü rahatsızlıktan dolayı Çin halkından özür dilemek istiyor. Kulübümüz; Çin'e, tarihine, kültürüne ve vatandaşlarına, ayrıca Real Madrid'e sevgi ve hayranlık duyan milyonlarca Çinli taraftara derin saygı duyuyor. Real Madrid, Çin ve vatandaşlarıyla arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmek istiyor."

    Kulüp, birkaç ay içinde ikinci kez Çinli yetkililerle karşı karşıya geldi. Ağustos ayında "Nepal ve Tibet"teki sellerle ilgili bir paylaşım yerel basın tarafından eleştirilmiş, paylaşımın "Çin Xizang'ı" şeklinde değiştirilmesi istenmişti. Paylaşım daha sonra herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırılmıştı.

    La Liga da zararı sınırlamaya çalışarak şu açıklamayı yaptı: "LALIGA, Kylian Mbappé'nin son yorumlarının Çinli taraftarlarda yarattığı rahatsızlıktan derin üzüntü duyuyor. Bu yorumlar kişisel görüşlerdir ve LALIGA'yı temsil etmez. Kurumsal sorumluluğumuz gereği, LALIGA ve tüm kulüpleri adına özür diliyoruz."

    Başkan Javier Tebas ise şunları ekledi: "Çinli taraftarlardan, yaşadıkları rahatsızlık nedeniyle özür diliyorum. Yıllardır futbolumuzu destekleyen Çin'e ve halkına saygı duyuyorum. La Liga başkanı olarak kültürel farkındalığı artırmak için kulüpler ve oyuncularla birlikte çalışacağım. Bu ilişkiyi somut adımlarla geliştirmek istiyoruz ve benzer durumların tekrarlanmaması için somut önlemler alacağız."

    Tebas bir kriz birimi kurdu, Çin'in İspanya Büyükelçisi Yao Jing ile görüştü ve kulübün kendi yönetimini Joseph Goebbels'e benzettiği gerekçesiyle istifasını istemesinin ardından ilişkiler gergin olmasına rağmen Real Madrid ile temasa geçti. Reuters'a göre La Liga başkanı, tartışmaları yatıştırmak için Çin'e gitmeyi de değerlendirdi.

  • Ağır sonuçlar

    Kylian Mbappe China
    Getty

    Mbappé'nin yorumuna ilişkin tartışma dinmek bilmiyor ve çok büyük mali sonuçlar doğurabilir.

    Mbappé’nin özrünün ve Tebas’ın girişiminin Çin’le yaşanan krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği belirsiz. Sözcü Jiakun çarşamba günü yaptığı açıklamada "Sunulan özürleri ciddiye alıyoruz" dedi.

    Fransız gazeteci Romain Molina’ya göre Mbappé’nin açıklaması gerilimi yatıştırmadı; ticari çıkarlarını korumaya yönelik telaşlı bir girişim olarak görüldü. Mao’dan söz etmemesi durumu daha da kötüleştirdi. Çinli taraftarların Mbappé’nin formalarını yaktığı ve reklam afişlerini yırttığı videolar dolaşıyor.

    Çin devlet yayıncısı China Media Group (CMG), çarşamba günü Mbappé, Real Madrid ve Tebas’ın açıklamalarını reddederek Fransız kaptanın maçlarını yayımlamayacağını doğruladı. Real Madrid’in bu hafta sonu oynayacağı La Liga maçının yayımlanmayacağı daha önce açıklanmıştı.

    "Mbappé’nin hakaret içeren açıklamalarının Çin halkını rencide ettiğini, çizgiyi aştığını ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını düşünüyoruz" ifadelerinin yer aldığı CMG açıklaması şöyle devam etti: "Mbappé bir Real Madrid oyuncusu ve kulübün bu konuda önemli bir sorumluluğu var. Bu nedenle Real Madrid’in, Mbappé’nin ‘hiçbir zaman kasıtlı olarak hakaret etmediği ve oyuncuların kişisel görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu söylediği’ yönündeki açıklamasını da Real Madrid’in tutumunu da kabul etmiyoruz."

    Reuters’a göre Çin devlet televizyonu "uzlaşma yönünde başka adımlar" bekliyor. La Liga ise ağır bir ekonomik darbe almaktan çekinerek kulüpler ve oyuncularla birlikte bir "farkındalık ve iletişim protokolü" uygulayacağını duyurdu.

    La Liga’nın son mali verilerine göre İspanya’nın en üst düzey ligi, 2024-25 sezonunda yayın haklarından 1,58 milyar euro (1,32 milyar sterlin/1,76 milyar dolar) gelir elde etti. Bu gelirin %40’ı (748 milyon euro/626 milyon sterlin/995 milyon dolar) uluslararası pazarlardan geldi. Çin’den elde edilen gelirin tutarı açıklanmasa da Asya ve ABD pazarları, ligin yurt dışı gelirlerinin başlıca iki kaynağı. Tebas da bu yaz "Çin, La Liga için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor" demişti.

    El Mundo’ya göre Real Madrid, yayın hakları anlaşmasından elde ettiği gelirin bir bölümünü kaybetme riskinin yanı sıra ürün satışlarında da riskle karşı karşıya. Kulübün uluslararası ürün satış gelirlerinin %10-15’i, Mbappé formasının en çok satılan forma olduğu Çin’den geliyor. Kulüp, Mbappé’nin imaj haklarının %20’sine sahip.

    Bu olayın Mbappé’yi ne ölçüde etkileyeceği şu an için belirsiz. Forbes’a göre Fransız oyuncunun yalnızca sponsorlardan 30 milyon dolar (22,5 milyon sterlin) kazanması bekleniyor, ancak hiçbir Çinli şirket ona ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. Çin’in kilit bir pazar olduğu yeni ayakkabı tedarikçisi On da risk altında: Şirketin hisseleri şimdiden değer kaybetti.

    Kısa vadede bir çözüm bulunamazsa kriz, İspanyol futbolunu olumsuz etkileyebilir.