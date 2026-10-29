Mao’nun Çin’deki mirası karmaşık olsa da ülke dışında daha çok bir diktatör olarak görülüyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri olan Mao, ülkeyi 1949’dan 82 yaşında öldüğü 1976 yılına kadar yönetti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) başkanı olduğu dönemde, on milyonlarca insanın ölümüne yol açan totaliter bir rejime liderlik etti. Bu insanların çoğu, 1959 ile 1961 yılları arasındaki Büyük Çin Kıtlığı sırasında hayatını kaybetti. Tahminen 55 milyona varan can kaybıyla bu kıtlığın, insanlık tarihinin en ölümcül kıtlığı olduğu yaygın olarak kabul ediliyor.

Kıtlığa, Mao’nun tarımı kolektifleştirme ve sanayileşme kampanyası olan "Büyük İleri Atılım" yol açtı. Rejimi siyasi muhalifleri bastırdı, zorla çalıştırma uyguladı ve kapitalist sınıfı ve geleneksel kültürü ortadan kaldırmak için katliamlar gerçekleştirdi.

Ancak Çin’de pek çok kişi, iç savaşın sona ermesini, kadınlar ve eğitim alanındaki ilerlemeleri ve ülkenin gelecekteki yükselişine zemin hazırlayan yoksulluktaki büyük düşüşü Mao’ya bağlıyor. Bugün özellikle yaşlılar arasında pek çok kişi onu hâlâ büyük bir lider olarak görüyor ve Çin Komünist Partisi onun mirasını kararlılıkla savunuyor. Çin’de sık sık Mao’nun yüzde 70 haklı, yüzde 30 haksız olduğu söyleniyor.

Bu bağlamda, Mbappé’nin yorumuna, gerçek olsun ya da olmasın, gösterilen olumsuz tepki, ülkenin liderlerine saygısızlık etmenin hâlâ toplumsal ve kültürel bir tabu olduğunu ortaya koyuyor. Bu da kazançlı Çin pazarından yararlanmak isteyen her markanın veya sporcunun son derece dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor.