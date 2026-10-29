Mbappé’nin özrünün ve Tebas’ın girişiminin Çin’le yaşanan krizi yatıştırmaya yetip yetmeyeceği belirsiz. Sözcü Jiakun çarşamba günü yaptığı açıklamada "Sunulan özürleri ciddiye alıyoruz" dedi.
Fransız gazeteci Romain Molina’ya göre Mbappé’nin açıklaması gerilimi yatıştırmadı; ticari çıkarlarını korumaya yönelik telaşlı bir girişim olarak görüldü. Mao’dan söz etmemesi durumu daha da kötüleştirdi. Çinli taraftarların Mbappé’nin formalarını yaktığı ve reklam afişlerini yırttığı videolar dolaşıyor.
Çin devlet yayıncısı China Media Group (CMG), çarşamba günü Mbappé, Real Madrid ve Tebas’ın açıklamalarını reddederek Fransız kaptanın maçlarını yayımlamayacağını doğruladı. Real Madrid’in bu hafta sonu oynayacağı La Liga maçının yayımlanmayacağı daha önce açıklanmıştı.
"Mbappé’nin hakaret içeren açıklamalarının Çin halkını rencide ettiğini, çizgiyi aştığını ve ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığını düşünüyoruz" ifadelerinin yer aldığı CMG açıklaması şöyle devam etti: "Mbappé bir Real Madrid oyuncusu ve kulübün bu konuda önemli bir sorumluluğu var. Bu nedenle Real Madrid’in, Mbappé’nin ‘hiçbir zaman kasıtlı olarak hakaret etmediği ve oyuncuların kişisel görüşlerini ifade etme hakkına sahip olduğunu söylediği’ yönündeki açıklamasını da Real Madrid’in tutumunu da kabul etmiyoruz."
Reuters’a göre Çin devlet televizyonu "uzlaşma yönünde başka adımlar" bekliyor. La Liga ise ağır bir ekonomik darbe almaktan çekinerek kulüpler ve oyuncularla birlikte bir "farkındalık ve iletişim protokolü" uygulayacağını duyurdu.
La Liga’nın son mali verilerine göre İspanya’nın en üst düzey ligi, 2024-25 sezonunda yayın haklarından 1,58 milyar euro (1,32 milyar sterlin/1,76 milyar dolar) gelir elde etti. Bu gelirin %40’ı (748 milyon euro/626 milyon sterlin/995 milyon dolar) uluslararası pazarlardan geldi. Çin’den elde edilen gelirin tutarı açıklanmasa da Asya ve ABD pazarları, ligin yurt dışı gelirlerinin başlıca iki kaynağı. Tebas da bu yaz "Çin, La Liga için stratejik bir pazar olmaya devam ediyor" demişti.
El Mundo’ya göre Real Madrid, yayın hakları anlaşmasından elde ettiği gelirin bir bölümünü kaybetme riskinin yanı sıra ürün satışlarında da riskle karşı karşıya. Kulübün uluslararası ürün satış gelirlerinin %10-15’i, Mbappé formasının en çok satılan forma olduğu Çin’den geliyor. Kulüp, Mbappé’nin imaj haklarının %20’sine sahip.
Bu olayın Mbappé’yi ne ölçüde etkileyeceği şu an için belirsiz. Forbes’a göre Fransız oyuncunun yalnızca sponsorlardan 30 milyon dolar (22,5 milyon sterlin) kazanması bekleniyor, ancak hiçbir Çinli şirket ona ne kadar ödeme yaptığını açıklamadı. Çin’in kilit bir pazar olduğu yeni ayakkabı tedarikçisi On da risk altında: Şirketin hisseleri şimdiden değer kaybetti.
Kısa vadede bir çözüm bulunamazsa kriz, İspanyol futbolunu olumsuz etkileyebilir.