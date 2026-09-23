FAYETVILLE, Ga. -- ABD Erkek Milli Takımı kampının ilk birkaç gününde şimdiden ilginç bir dinamik ortaya çıktı: Bazı oyuncular artık çocukluk kahramanlarıyla takım arkadaşı. Üstelik bunu konuşmaktan da çekinmediler. Bu konuşmalar birkaç garip ana yol açtı, ancak çoğu bir kahkaha ve omza atılan bir kolla sona erdi.

Bu ABD Erkek Milli Takımı kampında 13 yeni isim yer alıyor; bunların sekizi ise genç oyuncu ve en genci henüz 16 yaşında. Bazıları için yıllardır uzaktan izledikleri oyuncular bir anda antrenman sahasında yanlarında yer almaya başladı.

Neil Pierre, bu yazın Dünya Kupası yıldızlarını idolü olarak gördüğünü söylüyor. New York Red Bulls'un mevcut oyuncuları Adri Mehmeti ve Julian Hall, eski kulüp yıldızı Tyler Adams gibi olmayı isteyerek büyüdü. Justin Ellis ise Gio Reyna'nın "yıllardır" en sevdiği milli takım oyuncusu olduğunu söyledi; bu açıklama, ABD Erkek Milli Takımı'nın sadece 23 yaşındaki "tecrübeli" ismi Reyna'nın kendisi dahil birçok kişi için sarsıcı oldu.

Reyna gülerek, "Evet, insanı biraz yaşlı hissettiriyor," dedi. "Ama burada bu kadar çoğunun olması güzel."

Bu kamp bazı açılardan bir nöbet değişimi niteliğinde; tecrübeli çekirdek kadroya, yükselen yeni bir nesil olduğu mesajını veriyor. Başka açılardan bakıldığında ise farklı turnuvalar ve hedeflerle yeni bir döngüye başlarken oyuncu havuzunun doğal şekilde genişlemesinden ibaret.

Yine de bunların hepsi bilinçli. Mauricio Pochettino'nun bu kamp için tam da bu kadroyu çağırmasının bir nedeni var. Takvimin zamanlaması, genç yıldızların performansı, önlerindeki gelişim yolu ve turnuvalar, kalıcı olmaya gelen ancak Nations League'de rekabetçi maçlar başladığında önümüzdeki haftalarda dağılacak bir gençleşme hareketi için doğru zamanın geldiğini gösterdi.

Ancak şu anda yönetilmesi gereken özel bir kamp var; Pochettino bunun ilerleyen yıllarda farklı seviyelerde başarı üretecek şekilde dallanıp budaklanmasını umuyor.

Pochettino, "Hayır, oyuncular herhangi bir gruba ya da tek bir takıma ait değil; federasyona aitler ve en önemlisi de bu," dedi. "Bence bunu inşa ediyoruz ve tüm vizyonu uygulamamız gerekiyor. Gelecekte gitmek istediğimiz yolun bu olduğunu düşünüyorum."