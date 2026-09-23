Mauricio Pochettino'nun USMNT'nin yeni nesline yönelik planı: Bu kampın genç çağrıları Olimpiyatlar ve 2030 Dünya Kupası yolculuğuna nasıl uyuyor?
FAYETVILLE, Ga. -- ABD Erkek Milli Takımı kampının ilk birkaç gününde şimdiden ilginç bir dinamik ortaya çıktı: Bazı oyuncular artık çocukluk kahramanlarıyla takım arkadaşı. Üstelik bunu konuşmaktan da çekinmediler. Bu konuşmalar birkaç garip ana yol açtı, ancak çoğu bir kahkaha ve omza atılan bir kolla sona erdi.
Bu ABD Erkek Milli Takımı kampında 13 yeni isim yer alıyor; bunların sekizi ise genç oyuncu ve en genci henüz 16 yaşında. Bazıları için yıllardır uzaktan izledikleri oyuncular bir anda antrenman sahasında yanlarında yer almaya başladı.
Neil Pierre, bu yazın Dünya Kupası yıldızlarını idolü olarak gördüğünü söylüyor. New York Red Bulls'un mevcut oyuncuları Adri Mehmeti ve Julian Hall, eski kulüp yıldızı Tyler Adams gibi olmayı isteyerek büyüdü. Justin Ellis ise Gio Reyna'nın "yıllardır" en sevdiği milli takım oyuncusu olduğunu söyledi; bu açıklama, ABD Erkek Milli Takımı'nın sadece 23 yaşındaki "tecrübeli" ismi Reyna'nın kendisi dahil birçok kişi için sarsıcı oldu.
Reyna gülerek, "Evet, insanı biraz yaşlı hissettiriyor," dedi. "Ama burada bu kadar çoğunun olması güzel."
Bu kamp bazı açılardan bir nöbet değişimi niteliğinde; tecrübeli çekirdek kadroya, yükselen yeni bir nesil olduğu mesajını veriyor. Başka açılardan bakıldığında ise farklı turnuvalar ve hedeflerle yeni bir döngüye başlarken oyuncu havuzunun doğal şekilde genişlemesinden ibaret.
Yine de bunların hepsi bilinçli. Mauricio Pochettino'nun bu kamp için tam da bu kadroyu çağırmasının bir nedeni var. Takvimin zamanlaması, genç yıldızların performansı, önlerindeki gelişim yolu ve turnuvalar, kalıcı olmaya gelen ancak Nations League'de rekabetçi maçlar başladığında önümüzdeki haftalarda dağılacak bir gençleşme hareketi için doğru zamanın geldiğini gösterdi.
Ancak şu anda yönetilmesi gereken özel bir kamp var; Pochettino bunun ilerleyen yıllarda farklı seviyelerde başarı üretecek şekilde dallanıp budaklanmasını umuyor.
Pochettino, "Hayır, oyuncular herhangi bir gruba ya da tek bir takıma ait değil; federasyona aitler ve en önemlisi de bu," dedi. "Bence bunu inşa ediyoruz ve tüm vizyonu uygulamamız gerekiyor. Gelecekte gitmek istediğimiz yolun bu olduğunu düşünüyorum."
Karar anı
Pochettino, ilk milli takım davetini hatırlıyor, gerçi bunun "uzun zaman önce" olduğunu da şakayla söylüyor. O heyecanı hatırlıyor. Çoğu şeyde olduğu gibi, hafızada kalan da duygunun etrafında şekilleniyor; uzun süreli anıların çoğunda olduğu gibi.
Geçen hafta Pochettino, bu duyguyu bir kez daha hatırladı, ancak bu kez telefonun diğer ucundaydı. Sekiz genç ve 13 ilk kez çağrılan oyuncunun yer aldığı 28 kişilik kadroyu ararken Pochettino, birçok görüşmenin gözyaşlarıyla sona erdiğini söylüyor. USMNT'ye ilk kez katılmaya hazırlanan genç oyuncuların çoğu için duygu yoğunluğu onları fazlasıyla etkiledi. Sonuçta onlar hâlâ çocuk.
"Benim için de hâlâ duygusal bir şey," diyen Pochettino sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkenizden, armaınızdan söz ettiğiniz her anda bunu böyle hissetmeniz gerekir. Eğer böyle hissetmiyorsanız, en iyinizi vermeniz zordur. Milli takımınız için oynamak, federasyon için oynamak ya da çalışmak, her şeyden önce yaptığınız şeyi sevmeniz gerektiği içindir. Oyuncu için bu bir iş değildir. Kulüp iştir. En azından biraz iştir ama milli takım [kalbiniz] için oynamaktır. Bunu hissetmiyorsanız, bu imkânsızdır."
"Bazı oyuncular ağladı çünkü bu onlar için çok duygusaldı. Oynamaya karar verdikleri günden bu yana kurdukları rüya buydu. Bizim istediğimiz, aramıza katılacak her bir çocukta o tutkuyu hissetmek."
Pochettino burada kilit bir kelime kullanıyor: "çocuk". Birçoğu sadece USMNT için değil, genel olarak profesyonel futbol için de yeni. Bu davet elbette bir hayalin gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ancak beraberinde, herkesin yönetmeye çalıştığı bir miktar kaygıyı da getiriyor.
"Buraya gelirken biraz gergindim," dedi Pierre. "Bunlar büyürken izlediğim ve Dünya Kupası'nda gördüğüm oyuncular ama bence bana verdikleri beklenti; keyif almak, mücadele etmek ve tabii ki armayı onurlandırıp temsil etmekti. Her şeyimi vermem ve sahip olduğum her şeyi göstermem gerekiyor. Buraya gelme nedeniniz bu."
Pierre de her oyuncu gibi USMNT'de bir yer edinmek için istekli olacaktır. Ancak oyuncuların mücadele ettiği tek şey bu değil; federasyon farklı turnuvalara odaklanıyor.
Bir büyük takım
Salı günkü ısınmanın ilk anlarında Pochettino ile yardımcı antrenör Jesus Perez, antrenman seansının detaylarını planlayarak kenarda duruyordu. Ancak rondonun tam ortasında ABD U23 teknik direktörü Steve Cherundolo vardı. Eski USMNT sağ beki, zamanını gönüllü olarak harcamıyor ya da Pochettino'nun takımını geliştirmek için çalışmıyor; o da kendi takımını kuruyor.
Cherundolo, Pochettino ve ABD Futbol Federasyonu yönetimi, oyuncu havuzunu şu anda değerlendirme biçimi konusunda aynı çizgide. Şimdilik bu, tek ve büyük bir havuz. Bu havuz, 38 yaşındaki Tim Ream'in tecrübesine sahip oyunculardan 16 yaşındaki Cavan Sullivan'a kadar uzanıyor. Şu anda kim olursanız olun, USMNT oyuncu havuzunun bir parçasısınız.
Pochettino, "Bu çok organik, çok doğal olacak, çünkü en önemlisi bu" dedi.
Önümüzdeki aylar ve yıllar içinde bu havuzlar ayrılacak. Bu kamptaki birkaç oyuncu, gelecek yılki U20 Dünya Kupası'nda U20 takımının öne çıkan yıldızları olacak. Diğerleri ise 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedefi yolunda Cherundolo'nun U23 takımının liderleri olacak. Buna, kontenjan dışı oyuncu olarak bu gruba katılabilecek birkaç daha yaşlı oyuncu da dahil olabilir.
Ancak asıl nokta, Pochettino ve ekibinin her oyuncunun kendini aynı şekilde hissetmesini istemesi. Hangi seviyede ya da hangi turnuvada oynarsanız oynayın, ABD'yi temsil ediyorsunuz. Bu yüzden U-20'lerle geçirilen süre bir düşüş anlamına gelmiyor. USMNT ile alınan süre de kalıcı değil. Durumlar tamamen akışkan, ancak kültürün istikrarlı kalması gerekiyor.
ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson geçen hafta gazetecilere, "Biz bu oyuncuları tek ve büyük bir havuz olarak görüyoruz" dedi. "Siz U20'lerin ya da 23 Yaş Altı'nın bir parçası değilsiniz; ABD Milli Takım programının bir parçasısınız. Farklı oyuncular yaşları nedeniyle farklı turnuvalarda oynama hakkına sahip ve elbette oyuncuları bu bağlamda başarılı olabilecekleri konuma yerleştireceğiz, ancak U20 Dünya Kupası'nı, Olimpiyatlar'ı, Gold Cup'ı, Nations League'i, yani oynadığımız tüm maçları, kendimizi 2030'a hazırlamak için bir fırsat olarak görüyoruz.
"Herkesin bunu benimsemesini ve bu fırsatlar için en az bizim kadar heyecan duymasını istiyoruz."
Oyuncular için heyecan gerçek olsa da sancılı bir süreç yaşanacak. Genç oyuncular henüz tamamlanmış ürünler değil ve her seviyede onları zorlayacak anlar olacak. Bazıları belirli bir seviye için hazır olabilir ya da olmayabilir. Bazıları ise antrenörlerin düşündüğünden daha ileride çıkabilir. Her şey akışkan.
Pochettino, "Bence bizim için mesele, federasyon adına en iyi kararı verebilmek için izlemek, görmek ve analiz etmek" dedi. "Ortaya çıkmaya başlayan çok sayıda genç yetenek var ve aynı zamanda yetenek, [başarılı şekilde] oynayıp iyi performans gösterebilmekle ilgili olduğu kadar, göğsünüzdeki armayı savunma arzusu ve tutkusu taşımakla da ilgili. Şu anda odaklandığımız şey bu: bu fikirler üzerinden gelişmek."
Pochettino buna yardımcı olması için, bu takımı 2030'a kadar taşımasını umduğu bir tonu belirlemeye yardımcı olmaları adına bazı tecrübeli oyuncularına yaslanıyor.
'veteranlar'
Sebastian Berhalter kendini bir veteran gibi hissetmiyor. USMNT formasıyla ilk maçına sadece 16 ay önce çıktı. Yine de 18 milli maç ve Dünya Kupası'nda attığı bir golle, artık o isimlerden biri. Bu da lider olması gerektiği anlamına geliyor.
“Bence ‘daha yaşlı oyuncular’ bunu anlatmak için gerçekten iyi bir ifade,” dedi. “Takımın parçası olalı daha yalnızca bir yıl oldu ve ben daha yaşlı oyunculardan biri sayılıyorum, bu çılgınca. Bu, doğal karşılayıp yoluna devam ettiğin bir şey ve bizim için mesele bireysel performanslarımızla ilgili, ayrıca standardı koruduğumuzdan emin olmakla ilgili. Aynı zamanda etrafımızdaki herkese bu ülkenin bir parçası olmanın ne gerektirdiğini ve bunu yapabilmek için neler gerektiğini göstermekle de ilgili.”
Şu ana kadar karşılama son derece sıcak oldu. Pierre'in söylediğine göre herhangi bir acemilik ritüeli olmadı, ancak Miles Robinson, Chris Richards'ın yakında gelişiyle birlikte biraz şarkı söylenebileceği konusunda şaka yaptı. Genel olarak veteranların hedefi, sonuçta hem kendileriyle birlikte hem de kendilerine karşı rekabet eden bu oyuncu grubuna yol gösterici bir varlık olmak zorunda.
Robinson bu rolü daha önce de üstlenmişti; son Olimpiyat sürecinde yaş kontenjanı dışından kadroya dahil edilen bir oyuncuydu. Ancak bu grup, o takımdan da daha genç.
“Bu genç oyuncuların hepsine baktığımda çok profesyonel olduklarını görüyorum,” dedi stoper salı günü. “16, 18, 20 yaşında olmalarına rağmen çok olgunlar. Oyunu çok iyi anlıyorlar ve bence öğrenmek, daha iyi olmak istiyorlar. Büyümek ve gelişmek istiyorlar, bence genç bir oyuncu olarak sahip olmanız gereken zihniyet de bu.
“Her şeyi içine çeken, öğrenen, öğrenilecek çok şey olduğunu fark eden ve hem kendi oyununuzda hem de takım olarak oyunda gelişecek çok alan bulunduğunu kabul eden bir sünger gibi olmak istersiniz. Bence açık fikirli kaldıkları sürece önümüz çok parlak.”
Sabırlı kalmak
Pochettino, kamp başlamadan bile genç yıldızlarına bir uyarı gönderdi. Henüz "başarmış" değillerdi. Bu bir zirve noktası değildi. Elbette bu bir adımdı ve kutlanmaya değerdi, ancak bu son değildi.
Pochettino, kadrosunu açıklamadan önce düzenlediği basın toplantısında, “Bence saygı en önemli şey ve onların saygılı olması gerekiyor” dedi. “Ve tabii ki yetenekli oyuncular istiyoruz. Cesur hisseden, kendine güvenen oyuncular istiyoruz ama göstermedikleri şeyleri hissediyormuş gibi davranan oyuncular değil. Bence sadece Messi iseniz biraz haddini aşarak konuşma hakkına sahip olursunuz.
“Sekiz Ballon d'Or kazandıysanız, tamam, belli bir kibirle konuşabilirsiniz ama o zaman bile... Eğer gençseniz ve burada oynayabileceğinizi, şurada oynayabileceğinizi ya da oynayabileceğinizi söylemeye başlıyorsanız. Ben bunun kariyerinizi en iyi şekilde inşa etmenin doğru yolu olduğuna inanmıyorum, hayır. Bu yüzden dikkatli olmamız gerekiyor.”
Pochettino son birkaç haftada bu noktayı birkaç kez yineledi: dikkatli olmak istiyor. Oyuncularını zorlamak istiyor ama onları bunaltmak istemiyor. Özgüvenlerini inşa etmek istiyor ama olmadıkları bir şey olduklarına inanmalarına yol açmak istemiyor. Onların üst düzey oyuncular gibi görünmesini ve davranmasını istiyor ama gerçekten o seviyede rekabet edebilmek için hâlâ yapılacak işler olduğunu da anlamalarını istiyor.
Sonuçta kampın amacı da bu: genç seviyeler ile A takım seviyesi arasındaki farkı kapatmak. Mentor bolca var ve kısa ile uzun vadede hedef sıkıntısı da yok. Bir de Pochettino'nun kendisi var; bazı en genç yıldızlarına karşı biraz daha sabırlı ve anlayışlı olması gerekeceğinin farkında.
“Bence her oyuncunun olgunluğu farklı” dedi. “Elbette onları tanımak için harika bir fırsat. Dikkatli olmamız gerekiyor çünkü aramızda 16 yaşındakiler var ve buna saygı duymamız gerekiyor ama bence nasıl olduklarını bilmek önemli. Elbette biraz daha fazla dikkat edeceğiz çünkü ilk kez bize katılacaklar ve bu seviyedeki ilk deneyimleri olacak.
“Bence başından itibaren bu çocuklarla belki biraz daha fazla zaman geçireceğiz ama sonra çok doğal bir ilişki olacak; böylece çok doğal bir şekilde bir ilişki kurup geliştirebiliriz.”
İlişkiler gelişiyor. USMNT'nin genç yıldızları, kahramanlarıyla tanışıyor ve birlikte antrenman yapıyor. Pochettino'ya göre her şey sona erdiğinde de, kendilerinden ne şekilde istenirse istensin, ABD'yi temsil etmeye hazır olacaklar.