Mauricio Pochettino'nun 'paha biçilemez' oyuncusu: Sebastian Berhalter yıldızlaşıyor ve ABD Milli Takımı'nın kültürel dönüşümüne öncülük ediyor
ST. LOUIS -- Sebastian Berhalter'ın ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk kampının hemen başında teknik direktör Mauricio Pochettino, yeni orta sahasını bir kenara çekti. Pochettino'ya göre, yakın zamanda Berhalter'ın babasıyla yollarını ayırmış bir milli takıma adım atmak zor olmuş olmalıydı. Bu yüzden Arjantinli teknik adam, uyum sürecinin bir parçası olarak Berhalter'ın nasıl düşündüğünü anlamak ve onu biraz daha yakından tanımak istedi.
Sorduğu sorulardan biri de Berhalter'ın rol modelleriyle ilgiliydi. Oyununu hangi oyuncuları örnek alarak şekillendiriyordu? O dönem Vancouver Whitecaps'ta forma giyen orta saha, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarının adını peş peşe sıraladı. Olmak istediği şey buydu.
Berhalter, "Sadece isim sayıyordum" diye hatırladı, "dünyanın en iyilerinden bazıları. O da, 'Neden sen de onlar gibi olmayasın?' dedi.
"Sonra bir yıl sonrasına saralım; Dünya Kupası'ndan önce onunla konuştum ve bana, 'Bak, şimdiden ne kadar yaklaştın' diyordu."
Berhalter dünyanın en iyi orta sahalarından biri olmayabilir ama şu anda ABD Erkek Milli Takımı'nın en formda oyuncularından biri olduğu inkâr edilemez. Middlesbrough'daki ilk sezonuna harika bir başlangıç yapan Berhalter, ABD Erkek Milli Takımı kampına da aynı formu taşıdı. Peru karşısında bir gol ve bir asist yaptıktan sonra, Şili'ye karşı da aynısını yaptı.
Şu anda Berhalter için her şey tıkır tıkır işliyor. Bazıları bu duruma şaşırabilir. Pochettino ise onlardan biri değil.
Pochettino, "Milli takım için her zaman her şeyi yapmaya hazır" dedi. "Daha önce de söyledim, bu tür bir maç paha biçilemez ve onun gibi bir oyuncuya sahip olmak paha biçilemez. Ona bir değer biçmek zor."
Elbette Berhalter paha biçilemez değil. Middlesbrough onu transfer etmek için 2 milyon dolar ödedi, ancak bu bonservis Berhalter'ın Vancouver'daki sözleşme durumu nedeniyle olabileceğinin ya da olması gerekenden çok uzağındaydı. Bununla birlikte, şu anda bundan çok daha değerli.
Peki Berhalter, bir yılı biraz aşkın sürede nasıl Pochettino'nun "paha biçilemez" oyuncusu haline geldi? Bunu o bile hayal edemezdi.
Poch'un inancı
"Paha biçilemez" esprisinden kısa süre sonra Pochettino, bu kadar övgünün Berhalter'ın başını döndürebileceği yönünde şaka yaptı.
Pochettino gülerek, "Belki de onun hakkında çok fazla konuşuyorum" dedi. "Belki bir sonraki kampta gelmez."
Ama bunun onun başını döndürmeyecek olması, Pochettino'nun bunu söylemesinin tam nedeni. Pochettino'nun Berhalter'ı tanıdığı bir yılı biraz aşkın süre boyunca hiçbir şey onu etkilemedi. İyi ya da kötü her şeye karşılık Berhalter başını eğdi ve çalıştı.
Pochettino, "İlk kez gelen oyuncular için çok iyi bir rol model oyuncu" dedi, "ya da evden izleyen oyuncular için, oyuncuların bizim beklediğimiz şekilde nasıl davranması gerektiği konusunda. Adanmışlık, elbette, onun bir parçası ve bizim beklentimiz de bu."
Türkiye'ye karşı Dünya Kupası'nda attığı gol görünüşe göre bir sıçrama tahtası oldu ve Berhalter da oradan sıçradı. Bu yaz katıldığı Boro'da 550 dakikanın altında sürede şimdiden iki gol ve bir asist üretti. Bu dönemde USMNT ile 121 dakikada iki gol ve iki asist kaydetti.
Berhalter'ın son dönemdeki çıkışı kuşkusuz inançla besleniyor, özellikle de Dünya Kupası'nda gol atmanın getirdiği inançla. Bu aynı zamanda Pochettino'nun ona olan inancından da geliyor.
Berhalter, "İlk günden beri bunun karşılığını verdi" dedi. "Ben bunu milli takım için yapabileceğime kendim inanmadan önce o bana inandı. Ona gerçekten çok minnettarım ve sadece onu gururlandırmaya çalışıyorum... Bir teknik direktörden isteyebileceğim tek şey bu: bana bu kadar çok inanması."
Yine de inanç tek başına bir yere kadar götürür. Bunun yanında gerçek yetenek ve gerçek kalite de gerekir, Berhalter da bunu sahaya yansıtıyor.
Neden işe yarıyor?
Cevabını bitirirken Berhalter bir an duraksadı ve Gio Reyna kahkahasını tutamadı. USMNT kampının başında basına konuşan Berhalter, buna football demişti. Yeni bir alışkanlık, ama sürdürmek istediği bir alışkanlık değil.
Reyna, "Buraya geri geldiğinde bunu değiştirmen gerekiyor," dedi. "Bu soccer."
Neyse ki Berhalter, Middlesbrough'dan sadece kelime dağarcığını getirmedi; formunu da getirdi. Championship'teki yaşama geçiş iyi geçti. USMNT'ye dönüş süreci de iyi geçti.
Berhalter, "Bu büyük bir geçiş," dedi. "Orada futbolu ne kadar sevdikleri ve işin yoğunluğu inanılmaz. Küçük bir kasabada yaşıyorsun; onu yaşıyor, soluyor ve onunla besleniyorlar, bu da eğlenceli. Her birkaç günde bir maç var ve bu yıpratıcı, ama istediğin de bu."
Bu yoğun tempo onu daha da güçlendiriyor gibi görünüyor. Berhalter hakkındaki gözlem raporu her zaman açıktı: inatçı, enerjik, topa müthiş vuran bir oyuncu. Sıradaki adım ise oyununu daha da tamamlamak. Pochettino bunu gördü; bu yüzden ona sahanın farklı bölgelerinde güveniyor. Berhalter artık sadece bir duran top kullanıcısı ya da enerji katan bir isim değil; bu kampta USMNT'nin nasıl oynadığını tanımlamaya yardımcı olan, orta sahanın hayati bir parçası olduğunu da kanıtladı.
Pochettino, Berhalter'i orta sahada iki yeni isim, Adri Mehmeti ve Brooklyn Raines ile birlikte ilk 11'de başlatarak bu güveni gösterdi.
Pochettino, "Sahip olduğu kalite, duran toplar, her şey," dedi. "İkinci hattan gelip gol atması. Solda oynayabilir, sağda oynayabilir, orta saha gibi oynayabilir, ceza sahasından ceza sahasına oynayabilir, ama aynı zamanda ön libero da olabilir. 10 numara gibi oynayabilir. Farklı pozisyonlarda oynayabilir ve her zaman mutlu."
Ama Berhalter'in bu takım için değeri, topa sahip olduğundaki kalitesinin ötesine geçiyor.
Kültürün oluşturulması
83 dakika oynamasına rağmen Berhalter'ın içinde hâlâ bir sprint daha vardı. Mathis Albert'ın golü ağlarla buluştuğunda Berhalter ve Reyna, 17 yaşındaki yıldız adayının sevincine ortak olmak için büyük bir istekle kenar çizgisi boyunca fırladı.
"Bence bu tamamen bizim kültürümüzle ilgili" dedi. "Bence herkesin aklındaki şey de bunu yapmak. Siz de o sevincin içinde olmak istiyorsunuz, özellikle de böyle genç bir oyuncunun gol attığını görünce. Bence bu doğal bir tepkiydi."
Pochettino, görev süresinin büyük bölümünde bu kültürün üzerinde durdu. Kendi sözleriyle bazı şeyleri yıkıp yeniden inşa etmesi gerekti. USMNT'ye geri dönmek istemesinin nedenlerinden biri de buydu: kültür yerindeydi ve artık üzerine inşa edebilirdi.
Kadrosunu bu şekilde seçmesinin nedeni de buydu. Bir sonraki kuşağın mevcut kuşakla birlikte öğrenmesini istedi. Ayrıca Berhalter gibi oyuncuların grup içinde yeni liderlere dönüşmesini de amaçladı.
Berhalter, "Bence bunu bize yükledi; sorumluluk almamızı ve onlara bu milli takım için oynamanın ne anlama geldiğini göstermemizi istedi" dedi. "Bunu sürekli vurguluyor ama sahada onun adına bu mesajı pekiştiren biraz da biz oluyoruz. Bence bu ülke için oynamanın sizin için ne kadar anlam taşıdığını göstermek önemli çünkü burada sadece milli olmak için bulunmuyorsunuz. Bunun anlamı çok büyük ve öyle de olmalı."
Büyük bir yıl mı?Getty Images Sport
Berhalter'ın özgüveni arttı, grup içindeki rolü de büyüdü. Ancak bu dönemi, yaklaşımını yeniden düşünmesi için bir neden olarak görmüyor.
"Sadece kendim olmaya devam edeceğim," dedi. "Sanırım yapmaya çalıştığım tek şey bu. Bence bazı şeyler doğal olarak geliyor. Bu yılın benim daha büyük yılım olacağını planlamaya çalışmıyorum. Sadece kendim olacağım ve bir bakıma, olmam gereken yere doğru yerleşeceğim."
İlk kamptaki o dönemde Berhalter, benzemek istediği oyuncuları sıralıyordu. Şimdi ise Pochettino'nun gelecek neslin örnek almasını istediği bir isim haline geldi.
Peki, özgüven artarken ve goller gelmeye devam ederken, Berhalter tüm bunlar hakkında ne hissediyor? Kendini farklı mı hissediyor? Bir şeyler değişiyor mu?
Evet ve hayır. Elbette eskisinden daha özgüvenli ama bu her şeyi değiştirmiyor. Hâlâ bazı yönleriyle ilk kampındaki o oyuncu gibi hissediyor ve davranıyor. Diğer yönleriyle ise, bunu gerçekten yaşayanların yaslanabileceği biri konumunda.
"Sadece kendim olmaya devam edeceğim," dedi. "Sanırım yapmaya çalıştığım tek şey bu. Bence bazı şeyler doğal olarak geliyor. Bu yıl benim daha büyük yılım olacak diye bir plan yapmaya çalışmıyorum. Sadece kendim olacağım ve bir bakıma, olmam gereken yere doğru akacağım."
Artık yeni konuşmaların içine giriyor ve bu süreçte yeni övgüler kazanıyor. Berhalter paha biçilemez olmayabilir ama özellikle bu USMNT grubu için kesinlikle değerli.