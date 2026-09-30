ST. LOUIS -- Sebastian Berhalter'ın ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk kampının hemen başında teknik direktör Mauricio Pochettino, yeni orta sahasını bir kenara çekti. Pochettino'ya göre, yakın zamanda Berhalter'ın babasıyla yollarını ayırmış bir milli takıma adım atmak zor olmuş olmalıydı. Bu yüzden Arjantinli teknik adam, uyum sürecinin bir parçası olarak Berhalter'ın nasıl düşündüğünü anlamak ve onu biraz daha yakından tanımak istedi.

Sorduğu sorulardan biri de Berhalter'ın rol modelleriyle ilgiliydi. Oyununu hangi oyuncuları örnek alarak şekillendiriyordu? O dönem Vancouver Whitecaps'ta forma giyen orta saha, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarının adını peş peşe sıraladı. Olmak istediği şey buydu.

Berhalter, "Sadece isim sayıyordum" diye hatırladı, "dünyanın en iyilerinden bazıları. O da, 'Neden sen de onlar gibi olmayasın?' dedi.

"Sonra bir yıl sonrasına saralım; Dünya Kupası'ndan önce onunla konuştum ve bana, 'Bak, şimdiden ne kadar yaklaştın' diyordu."

Berhalter dünyanın en iyi orta sahalarından biri olmayabilir ama şu anda ABD Erkek Milli Takımı'nın en formda oyuncularından biri olduğu inkâr edilemez. Middlesbrough'daki ilk sezonuna harika bir başlangıç yapan Berhalter, ABD Erkek Milli Takımı kampına da aynı formu taşıdı. Peru karşısında bir gol ve bir asist yaptıktan sonra, Şili'ye karşı da aynısını yaptı.

Şu anda Berhalter için her şey tıkır tıkır işliyor. Bazıları bu duruma şaşırabilir. Pochettino ise onlardan biri değil.

Pochettino, "Milli takım için her zaman her şeyi yapmaya hazır" dedi. "Daha önce de söyledim, bu tür bir maç paha biçilemez ve onun gibi bir oyuncuya sahip olmak paha biçilemez. Ona bir değer biçmek zor."

Elbette Berhalter paha biçilemez değil. Middlesbrough onu transfer etmek için 2 milyon dolar ödedi, ancak bu bonservis Berhalter'ın Vancouver'daki sözleşme durumu nedeniyle olabileceğinin ya da olması gerekenden çok uzağındaydı. Bununla birlikte, şu anda bundan çok daha değerli.

Peki Berhalter, bir yılı biraz aşkın sürede nasıl Pochettino'nun "paha biçilemez" oyuncusu haline geldi? Bunu o bile hayal edemezdi.