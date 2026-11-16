Manchester United'daki kaos sürüyor! Kalıcı teknik direktör olarak iki yıllık sözleşme imzalamasının üzerinden henüz yedi ay geçmişken Michael Carrick'in görevine son verildi. Yerine gelen Mauricio Pochettino'yu ise gerçek bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan, kötü durumdaki takımı ayağa kaldırmak gibi zorlu bir görev bekliyor.

Geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada bitiren United'ın Carrick yönetiminde bu kadar hızlı gerilemesi endişe vericiydi, ancak hiç de şaşırtıcı değildi. Sir Alex Ferguson sonrası dönemde atılan her ileri adımı iki geri adım izledi. Artık suçun yalnızca bir kısmının teknik direktörlerde olduğu açık.

Glazer ailesinin sahipliğinde ticari çıkarlar futbolun önüne geçti. INEOS'un 2024'ün başlarında azınlık hissesi satın alıp futbol operasyonlarının kontrolünü devralmasına rağmen bu durum devam etti. Çünkü United, Glazer ailesinin kulübü satın almak için kullandığı kredilerin faizini ödemek üzere yapılan devasa ödemeler ve ailenin her yıl temettü olarak çektiği milyonlar nedeniyle hâlâ milyarlarca sterlin borçlu.

Yine de bir umut ışığı olabilir: Glazer ailesinin kulübü satmayı düşündüğünü öne sürenler var. Aile, Kasım 2022'de de satış sürecini başlatmış, ancak sonunda kulübün tamamını satmaktan vazgeçmişti. United taraftarları, aylardır sürdürdükleri baskının önümüzdeki aylarda nihayet sonuç vermesi için dua edecek.

Şüpheye yer yok: Glazer ailesi ayrılana kadar United yeniden zirveye dönemeyecek. Pochettino mucizeler yaratabilecek biri değil; Amerikalı sahiplerin yarattığı bu zehirli ortamda hiçbir teknik direktör uzun vadeli bir projeyi hayata geçiremez. Ancak eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, kadroyu şu anda etkileyen en büyük sorunları çözmesi hâlinde Carrick'in başaramadığını başarabilir ve daha parlak bir gelecek için temelleri atmaya başlayabilir...