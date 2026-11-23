Liverpool'un Alexander Isak, Rio Ngumoha, Bradley Barcola ve Florian Wirtz'den oluşan hücum dörtlüsünün öncülük ettiği aralıksız ataklar karşısında Manchester United savunmasının pazar günü dağılışı Gary Neville'ı derinden sarstı. Öyle ki Manchester United efsanesi, kulübün yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun ilk maçında Anfield'da aldığı 4-0'lık yenilgiyi değerlendirirken öfkesini kendinden çıkardı.

United savunmasının beden dilini Sky Sports stüdyosunda değerlendiren Neville, “Hiçbirini tetikte, dikkat kesilmiş, kafasında bir şeyleri oturtmuş gibi görmüyorum” derken başını işaret etti. “Hiçbirini öyle görmüyorum. Şöyle görünüyorlar…” diyerek birkaç saniye boyunca boş boş karşıya baktı. Ardından yüzüne tokat atıp iki kez “Uyan!” diye bağırdı ve çaresizliği açıkça hissedilen bir ses tonuyla “Manchester United'da oynuyorsun!” dedi.

Bu çıkış, yanında oturan eski Liverpool stoperi Jamie Carragher'ı kahkahaya boğdu ancak hiçbir United taraftarı için durum gülünecek gibi değil. Takım tam anlamıyla serbest düşüşte. Premier Lig'de 11 maçta yalnızca sekiz puan ve bir galibiyetle 19. sırada. O tek galibiyet de ağustosta, lige yeni yükselen Ipswich Town'a karşı evinde geldi.

Durumun ciddiyetini daha iyi anlamak için Tottenham'a bakmak yeterli: Geçen sezon aynı aşamada 18 puanı vardı ve kümede kalmayı ancak son gün resmileştirebildi. Sezonu 17. sıradaki West Ham'ın iki puan önünde bitirdi. United'ın paniğe kapılması için henüz erken olsa da Pochettino'nun zaman lüksü yok.

Yeni yıla kadar oynanacak yedi maç, United'ın sezonunu belirleyebilir. Michael Carrick'in yerine getirilen Pochettino'dan beklenen, kulübü yeniden Avrupa kupalarına katılım sağlayacak sıralara taşımaktı. Düşüş sürerse bu hedef imkânsız hâle gelmekle kalmayacak, United gerçekten kümede kalma mücadelesine girecek ve artık “küme düşmeyecek kadar iyi” bir takım olarak görülemeyecek.