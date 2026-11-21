Mauricio Pochettino, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtılmak üzere ABD'den ayrılıp İngiltere'ye gitmeden önce TNT Sports'ta DaMarcus Beasley ile birlikte ekrana çıktı. Eski Manchester City kanat oyuncusu, Arjantinli teknik adama laf atmadan duramadı.

Beasley, "Manchester mavidir ve her zaman mavi kalacak," dedi. Pochettino ise Manchester United taraftarlarının kuşkusuz hoşuna gidecek kararlı bir yanıt verdi: "Asla. Göreceksin. Bana zaman ver, bu değişmeye başlayacak."

United, Pochettino'ya başlangıçta yalnızca iki buçuk yıllık bir sözleşme verdi. Takımın şu anda Premier League'de düşme hattında olduğu düşünüldüğünde bu süre, güç dengesini değiştirmeye yetmeyebilir. Ancak Pochettino bunun temellerini kesinlikle atabilir.

Pochettino, "Yeni görev büyük bir meydan okuma ama aynı zamanda hissetmek istediğiniz adrenalin de bu. Sağduyumuzu devreye sokmalıyız," diye ekledi. "İçinde bulunduğumuz durumun Manchester United gibi bir kulübe yakışmadığını biliyoruz. Taraftar kitlesi harika."

Pochettino, Avrupa kupalarına katılımla sonuçlanan hızlı bir toparlanma sağlayabilirse yaz transfer döneminde "sağduyusunu" kullanarak United'ın vasat kadrosunu baştan aşağı yenilemesi beklenecek. Manchester'ı yeniden kırmızıya boyama umudu için takımın etrafında kurulacağı büyük bir transfere ihtiyaç var. Bariz tercih ise Cole Palmer.

Chelsea'nin oyun kurucusu, Stamford Bridge'de Pochettino'nun yönetiminde Premier League'de adını duyurdu. Yeniden bir araya gelmeleri, hayal kırıklığı yaratan bir yılın ardından Palmer'ın en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı olabilir. Palmer, birkaç ay içinde United'ın tartışmasız kilit oyuncusuyken takımın düzenini bozan bir etkiye dönüşen Bruno Fernandes'in yerini almak için de ideal isim. Pochettino, hızlı gelişim için gereken sağlıklı ortamı oluşturmaya başlayacaksa Fernandes ile yollar ayrılmalı.