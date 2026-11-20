Brighton'da resmen tanıtılmasından iki gün sonra Orozco, İspanya'ya gitmek üzere valizini topladı. Sportif direktör Mike Cave, kulübün resmî açıklamasında şunları söyledi: "Matias'ı transfer ettiğimizde ilk planımız, bu tür bir kiralık transferle Avrupa futboluna alışmasına yardımcı olmaktı. Castellon'a kiralanması ona çok iyi bir seviyede oynama fırsatı verecek. Gordon Greer ve kiralık oyuncular departmanı da sezon boyunca gelişimini takip edecek."

Greer'in şu ana kadar gördüklerinden memnun kaldığını söylemek yanlış olmaz. Orozco, Castellon teknik direktörü Pablo Hernandez'e değerini hemen kanıtladı ve takımın Segunda Division'da ikinci sıraya yükselmesinde kilit rol oynadı.

Sezonun açılış hafta sonunda Albacete karşısında alınan 2-0'lık galibiyette oyuna sonradan girerek umut veren bir ilk maç çıkaran Orozco, Castellon formasıyla ilk kez Girona deplasmanında ilk 11'de başladı. Altı ikili mücadele kazanıp yedi kez topu geri aldı, yüzde 86 pas isabeti yakalayarak orta sahaya hükmetti ve Hernandez'in takımının 2-1 kazanmasına yardımcı oldu. Ardından Castellon, Tenerife'yi 5-0 yenerken Orozco da gol atanlar arasına girdi. Adam Jakobsen ile neredeyse bir verkaç yaptıktan sonra topu ağlara gönderdiği gol, Nou Estadi Castalia'yı dolduran ev sahibi taraftarlardan en büyük alkışı aldı.

Orozco, Castellon'un sonraki dört maçına da ilk 11'de başladı. En dikkat çekici performansını Sporting Gijon karşısında alınan 4-0'lık galibiyette sergiledi. Üç asist yaptı, sahanın her yerinde mücadele etti ve hak ettiği dinlenme fırsatı için 67. dakikada oyundan alındı. Hernandez de ona özellikle övgüde bulundu.

Eski Leeds United orta saha oyuncusu Hernandez, "Mati, ilk günden itibaren nasıl bir oyuncu olabileceğini gösterdi" dedi. "Onu gören herkes, önünde çok iyi bir gelecek olduğunu kanıtlayan 18 yaşında bir oyuncuyla karşı karşıya olduğunu biliyor."

Castellon'un ardından Burgos ile 1-1 berabere kaldığı maçta gördüğü tartışmalı doğrudan kırmızı kart, Orozco'nun ivmesini kesti. Ancak üst üste ikinci kez Kolombiya A Millî Takımı'na çağrılması bu darbeyi hafifletti. Nestor Lorenzo, son millî maç döneminde Brighton'dan kiralık oyuncuya ilk iki millî maçında şans verdi. Orozco, Meksika ile 1-1 berabere kalınan ve Paraguay'a 1-0 yenilinen maçların ikisinde de 19 dakika oynadı.

Orozco, ESPN'e şunları söyledi: "Daha bir ay önce Dünya Kupası'nda desteklediğim oyuncularla birlikte olmak benim için çok tatmin edici. Harika bir deneyim ve bu kadar genç yaşta bana çok şey katıyor, gelişmeye devam etmeme yardımcı oluyor. Nestor hocaya bu fırsat için teşekkür ettim, o da davranışlarım için bana teşekkür etti."