Manchester United'ın yedek kalecisi Tom Heaton, geçen yıl aralık ayında Inside Carrington podcastinde, "Matheus [Cunha] harika bir futbolcu. Oyun tarzıyla biraz da başına buyruk," dedi. "Ona karşı oynamak zor ama soyunma odasına da gerçekten çok iyi bir enerji getirdi. Muhteşemdi."

2025-26 sezonunun sonunda Manchester United taraftarlarının çoğu da aynı görüşteydi. Brezilyalı millî futbolcu, yavaş bir başlangıcın ardından Premier League'de çıktığı 33 maçta 10 gol ve iki asist kaydederek Manchester United'ın üçüncü sırayı almasına ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine yardımcı oldu.

Bu performansın Cunha'nın 62,5 milyon sterlinlik (83 milyon dolar) bonservis bedelini haklı çıkarmaya yetip yetmediği tartışılabilir. Ancak Manchester United'ın hücum hattına kesinlikle yeni bir boyut kattı. Michael Carrick, 27 yaşındaki oyuncunun topu ileri taşımadaki üstün becerisi ve doğrudan kaleye yönelen oyun tarzıyla savunmacıları üzerine çekmesine güvenebilir. Cunha, takımı topa sahip değilken de durmaksızın çalışıyor. Bu özelliği onu taraftarların gözdesi hâline getirdi.

Cunha, en iyi hâlinde Premier League'in en tehlikeli forvetlerinden biri. Ocak 2023'te Atletico Madrid tarafından gözden çıkarılmasından bu yana da uzun bir yol katetti. O dönemde en üst düzeyde hiç tutunamayacak gibi görünüyordu. Birçok faydalı özelliğine rağmen Cunha, Metropolitano'da Diego Simeone'nin ilk 11'inde düzenli bir yer edinmeyi başaramamıştı.

Manchester United, merak uyandıran bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması için salı günü İspanya'nın başkentine gidecek. Cunha da Atletico Madrid'e ondan vazgeçmekle hata yaptığını gösterme fırsatı bulacak. Ancak soru hâlâ ortada: Cunha için Atletico Madrid'de tam olarak ne ters gitti?