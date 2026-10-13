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Matheus Cunha Atletico Madrid 1:1Getty/GOAL

Matheus Cunha'nın Madrid'deki hüsranı: Manchester United'ın sıra dışı oyuncusu için Atletico'da ne ters gitti?

Brezilyalı milli futbolcu, Old Trafford’da kilit oyunculardan biri hâline geldi ancak büyük sahnede kendini göstermeye yönelik ilk girişimi pek iyi gitmedi.

James Westwood
Çeviri:

  • Manchester United'ın yedek kalecisi Tom Heaton, geçen yıl aralık ayında Inside Carrington podcastinde, "Matheus [Cunha] harika bir futbolcu. Oyun tarzıyla biraz da başına buyruk," dedi. "Ona karşı oynamak zor ama soyunma odasına da gerçekten çok iyi bir enerji getirdi. Muhteşemdi."

    2025-26 sezonunun sonunda Manchester United taraftarlarının çoğu da aynı görüşteydi. Brezilyalı millî futbolcu, yavaş bir başlangıcın ardından Premier League'de çıktığı 33 maçta 10 gol ve iki asist kaydederek Manchester United'ın üçüncü sırayı almasına ve Şampiyonlar Ligi'ne dönmesine yardımcı oldu.

    Bu performansın Cunha'nın 62,5 milyon sterlinlik (83 milyon dolar) bonservis bedelini haklı çıkarmaya yetip yetmediği tartışılabilir. Ancak Manchester United'ın hücum hattına kesinlikle yeni bir boyut kattı. Michael Carrick, 27 yaşındaki oyuncunun topu ileri taşımadaki üstün becerisi ve doğrudan kaleye yönelen oyun tarzıyla savunmacıları üzerine çekmesine güvenebilir. Cunha, takımı topa sahip değilken de durmaksızın çalışıyor. Bu özelliği onu taraftarların gözdesi hâline getirdi.

    Cunha, en iyi hâlinde Premier League'in en tehlikeli forvetlerinden biri. Ocak 2023'te Atletico Madrid tarafından gözden çıkarılmasından bu yana da uzun bir yol katetti. O dönemde en üst düzeyde hiç tutunamayacak gibi görünüyordu. Birçok faydalı özelliğine rağmen Cunha, Metropolitano'da Diego Simeone'nin ilk 11'inde düzenli bir yer edinmeyi başaramamıştı.

    Manchester United, merak uyandıran bir Şampiyonlar Ligi karşılaşması için salı günü İspanya'nın başkentine gidecek. Cunha da Atletico Madrid'e ondan vazgeçmekle hata yaptığını gösterme fırsatı bulacak. Ancak soru hâlâ ortada: Cunha için Atletico Madrid'de tam olarak ne ters gitti?

  • “İnanılmaz bir duygu”

    Cunha-Atletico-2021
    Getty

    Cunha, ligin orta sıralarındaki Hertha Berlin'de gözlerden uzak bir oyuncuyken Atletico'ya transfer olmasını “rüya” olarak nitelendirdi.

    Cunha, Atletico için biraz sürpriz bir transferdi. Kulüp, 2021 yaz transfer döneminde hücum hattındaki başlıca hedefleri Dusan Vlahovic ve Rafa Mir'in peşindeydi. Cunha'ya ise ancak ağustos sonlarında yöneldi.

    Ancak Hertha Berlin'den 30 milyon avro (25 milyon sterlin/33 milyon dolar) karşılığında transferinin açıklanmasının ardından taraftarlar arasında hâkim duygu heyecandı. Cunha, Bundesliga'daki bir buçuk sezonunda 13 gol atıp beş golün de hazırlayıcısı oldu. Hertha'nın orta sıralarda yer alan bir takım olduğu düşünüldüğünde bunlar iyi rakamlardı.

    Her iki kanatta, 9 numara pozisyonunda veya ofansif orta saha olarak oynayabilen Cunha, 34 yaşındaki kilit oyuncusu Luis Suarez'e alternatif arayan son İspanya şampiyonu için akıllıca bir transfer gibi görünüyordu.

    Cunha, kulübün medya kanalına verdiği ilk röportajda, “Atleti'de olmak inanılmaz bir duygu. Atleti'yi dünyanın en iyi kulüplerinden biri olarak görüyorum. Aklımda hep mümkün olan en üst düzeyde oynama hayali vardı ve olmak istediğim yer burası. Herkesin kendi hikâyesi var. Ben de burada oynamış diğer Brezilyalılar gibi pek çok başarı elde ederek kendi hikâyemi yazmak istiyorum. Adımın taraftarlar tarafından hatırlanmasını istiyorum” dedi.

    Cunha, Juninho Paulista, Filipe Luis ve Miranda gibi Brezilyalıların izinden gidiyordu. Ancak Atletico'nun, 1980'lerin simge isimlerinden Baltazar dışında, Brezilyalı forvetlerle köklü bir başarı geçmişi yoktu. Yaratıcılığı yüksek ve risk almaktan çekinmeyen Cunha'nın oyuncu profili, Simeone'nin pragmatik anlayışıyla da pek örtüşmüyordu. Hem teknik direktörün hem de taraftarların güvenini kazanmak için zorlu bir mücadele vereceği kısa sürede anlaşıldı.

  • Sınırlı fırsatlar

    FBL-ESP-LIGA-LEVANTE-ATLETICO
    AFP

    Cunha'nın Metropolitano'daki ilk sezonu beklentilerin altında kaldı, ancak yeterince süre alamamasını geçerli bir mazeret olarak gösterebilirdi.

    Suarez, 2021-22 sezonunda da Atletico'nun birinci santrforu olarak kaldı. Atletico ayrıca transfer döneminin son gününde Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan yeniden kiralamayı başardı. Bu gelişme Cunha'nın işini zorlaştırdı. Eski RB Leipzig ve Hertha oyuncusu, sezonun başından itibaren forvet tercihinde Griezmann ve kulüp tarihinin rekor transferi Joao Felix'in gerisinde kaldı. Bu nedenle ilk kez aralık ayında ilk 11'de sahaya çıktı.

    Cunha, kendini gösterme fırsatını sınırlı sayıda buldu. Bu durum, sahadayken anlaşılır biçimde işleri zorlamasına yol açtı; sık sık basit top kayıpları yaparak takımını baskı altına soktu. Atletico için genel olarak hayal kırıklığı yaratan bir sezondu. La Liga'yı üçüncü sırada bitirdi, Copa del Rey'e son 16 turunda veda etti ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City'ye elendi. Cunha ise 38 maçta yalnızca yedi gol attı.

    Ancak bu gollerin altısını La Liga'da ilk 11'de başladığı yalnızca sekiz maçta attığı ve diz sakatlığı nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kaldığı düşünüldüğünde, daha fazlasını yapmasının zor olduğu söylenebilir. Cunha'nın United ile adı anılmasına rağmen Atletico, o aşamada oyuncuyu satmayı düşünmüyordu. Suarez'in sözleşmesinin sona ermesinin ardından 9 numaralı formayı Cunha'ya vererek ona duyduğu güveni gösterdi.

    Cunha, David Villa ve Fernando Torres gibi efsanelerin de giydiği formayı devralmaktan büyük mutluluk duyduğunu Globo Esporte'ye şöyle anlattı: "Yönetimin ve teknik ekibin bana duyduğu güvenin karşılığını vermeyi umuyorum. Bu büyük bir sorumluluk ama kendimi son derece hazır hissediyorum."

  • Geri dönüş yok

    Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga Santander
    Getty Images Sport

    Suarez’in ayrılmasının ardından başka bir isim Cunha’nın önünü kesti ve oyuncunun uzun vadeli geleceği belirsizleşti.

    Cunha, sezon öncesi hazırlık dönemini eksiksiz ve verimli geçirdi. Numancia ve Juventus karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyetlerde gol attı. Teknik ve fiziksel açıdan gelişmesine yardımcı olmak için kişisel fizyoterapisti ve beslenme uzmanı da yanındaydı. Cunha, Globo'ya yaptığı açıklamada, “Daha da komple bir oyuncu oldum. Maçlarda ve antrenmanlarda tempo çok yüksek. Her zaman sınırlarımızı zorlayarak çalışıyor ve antrenman yapıyoruz. Bu da gelişmemi sağladı” dedi.

    Ancak Atletico, Cunha'yı hiçbir zaman Suarez'in doğrudan halefi olarak planlamamıştı. Alvaro Morata, Juventus'taki iki yıllık kiralık döneminin ardından o yaz Metropolitano'ya döndü. Simeone de 2022-23 sezonunun başlangıcında ileri uçta Morata'yı tercih etti.

    Morata'nın açılış haftasında Getafe karşısında alınan 3-0'lık galibiyette iki gol atması bu kararı haklı çıkardı. Cunha ise kulübeden oyuna girip yalnızca yedi dakika süre alabildi. Simeone, o noktadan sonra Morata'yı tercih etmeyi sürdürdü. İspanyol oyuncu dinlendirildiğinde bile Cunha'nın oynayacağı garanti değildi; Griezmann ve Felix de zaman zaman 3-5-2 dizilişinde ileri uçta görevlendiriliyordu.

    Bu kez her hafta yedek kulübesinde olmak Cunha'yı yıprattı. Ağustos ile kasım başı arasında tüm kulvarlarda 17 maça çıktı ancak bunların yalnızca ikisine ilk 11'de başladı ve hiç gol atamadı. Bunun sonucunda Cunha, sezon ortasında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna giremedi.

    Cunha, o dönemi geçen yıl BBC Sport'a anlatırken şöyle dedi: “Kariyerimde [ruh] sağlığım açısından yaşadığım ilk büyük kırılmaydı. Brezilyalı olup Dünya Kupası'nı düşünmek, bilirsiniz, bizim için her şey demek. Oynama fırsatını elde ederseniz herkesi normalden daha fazla gururlandırmış [olursunuz]. Orada olmadığınızda, ‘Her şeyi boşuna yapmışım’ diye hissediyorsunuz. Biraz depresyon gibiydi. Eve geldiğimde ağladım, sonra bütün duygularımı beni gerçekten önemseyen insanlarla paylaştım.”

  • Ayrılırken son bir söz

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-ATLETICO
    AFP

    Cunha, Wolverhampton'a transfer olmayı kabul ettikten sonra Atletico Madrid taraftarlarına gönderdiği mesajda Simeone'ye duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş gibi göründü.

    Cunha'nın Atletico formasıyla çıktığı son maç, 6 Kasım'da Espanyol ile oynanan ve unutulmak istenen 1-1'lik beraberlikti. Bu maçta oyuna sonradan girerek 17 dakika süre aldı. O tarihte kulüp yönetimi, ocak transfer dönemi için planlarını yapmaya başlamıştı. Takımın Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında sürpriz biçimde veda etmesi nedeniyle oyuncu satışlarından yaklaşık 30 milyon avro (25 milyon sterlin/34 milyon dolar) gelir elde etmesi gerekiyordu.

    Morata, Griezmann, Felix ve taraftarların gözdesi Angel Correa'nın hepsi Cunha'nın önündeydi. Bu nedenle Atletico'nun mali dengeyi sağlamak için Brezilyalı oyuncuyu gözden çıkaracağı belli olmuştu. Wolverhampton, 26 Aralık'ta Cunha'yı 50 milyon avroluk (42 milyon sterlin/56 milyon dolar) zorunlu satın alma şartıyla kiralamak için anlaşmaya vardığını açıkladı. Oyuncunun Molineux'ye transferi altı gün sonra resmiyet kazandı.

    Transfer hakkında kendisine soru yöneltildiğinde Simeone, "O, bize elinden gelen her şeyi veren bir çocuktu; biz de ona elimizden gelen her şeyi verdik" dedi. Ancak Cunha'nın bu sözlerin ilk bölümüne katılmadığı açıktı.

    Cunha, sosyal medyada Atletico taraftarlarına yazdığı duygusal veda mesajında kulübün teknik direktörüne gönderme yapar gibiydi: "Futbol da diğer tüm meslekler gibi böyledir. Bir dönem önemli oldukları için yetki sahibi olanlar vardır. Kendi hiyerarşileri vardır ve kararları onlar verir. Sonra sizin de kendi kararlarınızı vermeniz gerekir."

  • Bir kıvılcım gerekiyor

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Cunha, Premier League'de kariyerini takdire şayan biçimde yeniden inşa etti ancak önünde hâlâ yapacak çok iş var.

    Cunha'nın hayal kırıklığı yaşamakta haklı nedenleri vardı. İspanyol futbolu yorumcusu ve eski United forveti Terry Gibson da Metropolitano'da kendisine hiçbir zaman adil bir fırsat tanınmadığını düşünenler arasındaydı. Cunha'nın ayrılığının ardından The Athletic'e konuşan Gibson, "Bence ayrılığı Atletico Madrid için bir kayıp. Sanırım Cunha, takımda tutmak isteyecekleri bir oyuncuydu ama Wolves'un yaptığı teklifin mali sonuçları açıktı.

    "Aslında muhtemelen olması gerektiği hâlde düzenli olarak ilk 11'de oynamıyordu ve teklif edilen para da muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar yüksekti. Kulüpte geçirdiği kısa sürede onlara çok şey kattı. Ona baktığınızda hep daha fazla maça ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünürdünüz. Ama bazen futbolda, mali açıdan değeri daha yüksek olan Morata gibi bir oyuncunuz varsa onun oynaması gerekir. Yine de Cunha'nın Morata'nın önünde ilk 11'de başlaması gerektiğini düşündüğünüz pek çok maç vardı" dedi.

    Cunha'nın babası Carmelo ise suçun doğrudan teknik direktörde olduğunu söyleyerek Globo Esporte'ye şu açıklamayı yaptı: "Simeone'nin sisteminde bir forvetin başarılı olması mümkün değil. Çok zor."

    Belki de Simeone, işlerin bu noktaya gelmesinden pişmanlık duyuyordur; çünkü Cunha, Premier League'de büyük başarı yakaladı. Wolves formasıyla çıktığı 92 maçta toplam 48 gol ve asistlik katkı sağladı. Takımını küme düşmekten neredeyse tek başına kurtardıktan sonra 2024-25 sezonunda kulübün Sezonun Oyuncusu ödülünü kazandı.

    Carrick yönetiminde United'ın ilk toparlanma döneminde de Bruno Fernandes dışında Cunha'dan daha etkili kimse yoktu. Yaz aylarında uzun zamandır beklediği Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı ve Brezilya adına beş karşılaşmada üç gol attı. Cunha'nın dünya çapında bir oyuncu olması için gereken temel atılmış durumda.

    Ancak Atletico'nun şu anda United'dan çok daha iyi durumda olduğunu da belirtmek gerek. Simeone'nin takımı La Liga'da ikinci sırada ve bu sezon Metropolitano'daki derbide Real Madrid'i yenmiş olduğu için United'ı ağırlamaktan çekinmeyecek.

    Buna karşılık Carrick'in Manchester United'ı, Premier League'in ilk haftalarındaki lideri Manchester City'nin şimdiden 12 puan gerisinde. Cunha ise altı maçta yalnızca bir gol attı. Metropolitano'da geçmişin izlerini silmek isteyeceği açık, ancak asıl hedefi hem kendisinin hem de United'ın sezonuna ivme kazandırmak.