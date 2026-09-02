Mary Fowler özel röportajı: Manchester City'nin unutulan yıldızı, ACL sakatlığından dönüş sürecinde geçirdiği düşünme zamanının ardından WSL şampiyonluğunu savunan takım için sahalara dönmeye can atıyor
Mary Fowler'ın kadere inanmasına şaşmamak gerek. 2024-25 FA Cup yarı finalleri, kariyerinin en zorlu anlarından birini yaşatıp ona yıkıcı bir diz sakatlığı getirmişti. Ancak 12 ay sonra, aynı turnuvanın aynı aşaması, geri dönüş yolculuğunun şu ana kadarki en büyük anına sahne oldu ve bu süreçte Manchester City altı yıl sonra ilk kez kupayı kazandı.
Fowler, City kendisini Stamford Bridge'de Chelsea karşısında bitime beş dakika kala 2-0 geride bulduğunda hâlâ dönüşünün ilk aşamalarındaydı. Bir yıl önce Manchester United'a karşı alınan yenilgide yaşadığı ön çapraz bağ yırtığı onu 10 ay sahalardan uzak bırakmış, hayal kırıklığı yaratan bir sezonda takımının hâlâ yoluna devam ettiği son turnuvadan da elenmesine büyük acıyla tanıklık etmesine neden olmuştu.
Ancak City bu yılın başlarında yine aynı sonla karşı karşıya kaldığında, Fowler hazır oluşunu en iyi şekilde değerlendirdi. Oyuna girdikten sadece saniyeler sonra, öğleden sonraki ilk top temaslarında attığı harika golün eşleşmenin gidişatını değiştirdiğini teknik direktör Andree Jeglertz düşünüyor. Dakikalar sonra Khadija Shaw skora dengeyi getirdi, ardından uzatma bölümünde galibiyet golünü atarak City'yi Wembley'e taşıdı; burada lig ve kupa dublesi tamamlandı.
Fowler, bu hafta sonu yeni Women's Super League sezonu başlamadan önce GOAL'e konuşurken, “Garip bir şekilde, sakatlandığım maç da buydu ve bu yüzden şiirsel bir ana dönüştü. Her şey tamamlanmış gibi oldu, bu da güzeldi” diyor. “Bu oldukça havalıydı çünkü evrene, enerjilere ve böyle şeylere gerçekten inandığım için böyle tuhaf anlar yaşadığımı hissediyorum. O anda, 'Vay, sanki olması gereken buydu' diye düşündüm.”
Olumlu yönleri bulmak
Bu değerlendirme, Fowler'ın sahalardan uzak kaldığı dönemi zihinsel açıdan ne kadar sağlıklı atlattığına dair bir fikir veriyor. “Garip bir şekilde, sakatlığım boyunca keyif aldığım bir dönem geçirdim” itirafında bulunuyor.
Bu, teşhisin onun ifadeleriyle “yıkıcı” olmadığı anlamına gelmiyor; “bilinmezlik korkusu”nu kendisini “biraz kaygılı ve biraz üzgün” hissettiren bir şey olarak anlatıyor. Avustralya’daki evinden 10.000 mil uzakta olması da elbette yardımcı olmadı.
“Ben oldukça bağımsız biriyim ve rutine, özgürlüklerime ve benzeri şeylere sahip olmayı seviyorum. Sakatlanmak bunu bir anlamda elimden aldı çünkü başkalarına güvenmek zorunda kaldım” diye açıklıyor. “Bunu fark ettikten sonra, ‘Aslında futbolun her şey olduğu biri hiç olmadım’ dedim. Futbol hiçbir zaman yapmak istediğim tek şey olmadı, bu yüzden bakış açımı oldukça hızlı şekilde değiştirebildim ve garip bir biçimde başka şeyler yapmak için bana bolca zaman hediye edildiğini gördüm. O zamanı gerçekten en iyi şekilde değerlendirdiğimi hissediyorum.”
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Buna birçok farklı şey dahildi. İster kitabını yazmak, ister Paris Moda Haftası'nda podyuma çıkmak, ister sanat sevgisiyle yeniden bağ kurmak olsun, Fowler “futboldan ve futbolcu kimliğimden biraz kopmanın” bir yolunu buldu ve bu da ona, bunlar olmadan kim olduğunu keşfetme imkânı verdi.
“Basit şeyler, mesela normalde sadece işe geliyor olurdum, bu yüzden pek giyinip süslenmezdim ya da öyle şeyler yapmazdım. Ama sakatlandığımda, 'Tamam, rehabilitasyonum var ama kendimi biraz daha toparlamam ve başka alanlarda da özgüven kazanmam gerekiyor' dedim. Bu yüzden giyinip süslenmeye çok daha fazla yöneldim ve bunda gerçekten başka bir mutluluk buldum” diyor. “Çok küçük bir şey gibi görünüyor ama bence bunların hepsi, futbol hayatımda benim için ana özgüven dayanağı olmadan Mary'nin kim olduğunu keşfetmemin bir parçasıydı. Bu güzeldi.”
Bu mutluluklar birkaç şeyle daha pekişti. Bunlardan biri, Fowler'ın City personelinin süreç boyunca ortaya koyduğu “enerji” ve “profesyonellik” sayesinde “çok keyifli” hale geldiğini söylediği rehabilitasyon süreciydi. “Gelişimimi kutladılar” diye açıklıyor. “Her zaman benim için iyi giden bir şey varmış gibi hissediyordum.”
Fowler'ın bu rehabilitasyonu tamamladığı ortam da çok mutluydu çünkü aynı zamanda kazanan bir ortamdı; City, WSL şampiyonluğuna doğru ilerliyordu. Bu da 23 yaşındaki oyuncunun, oynamıyor olsa bile takım arkadaşlarını kenardan izlemeyi ve her gün tesiste bulunmayı keyifli bulmasını sağladı.
Sabırlı kalmak
Ardından geri dönüş geldi. Şubat başında WSL şampiyonluk yarışını neredeyse bitiren Etihad Stadyumu'ndaki City'nin Chelsea'yi 5-1'lik farklı yenilgiye uğrattığı maçın son bölümünde oyuna giren Fowler'ın tam anlamıyla formuna kavuşması, bir sonraki ay Asya Kupası'nda gerçekten ivme kazandı; burada Avustralya finale yükselirken 17 günde beş maça ilk 11'de başladı.
“Benim için biraz tuhaf bir turnuvaydı çünkü performans açısından, 'Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum' diyordum ama fiziksel açıdan, 'Daha yeni geri döndüm' diyordum” ifadelerini kullandı. “Bu yüzden turnuva başlamadan önce bunun üzerine düşünmek güzeldi; böylece beklentilerimi çok yükseltmeden turnuvaya girdim.”
Fowler, İran'a karşı alınan galibiyette gol attıktan sonra Çin ve Güney Kore maçlarında da kritik asistler yaptı, ancak yine de şu itirafta bulunuyor: “Bazen, sakatlanmadan önceki oyuncu olduğumu hissediyordum ama başka anlarda da, 'Aman Tanrım' diyordum. Kafam bana bir şey yapmamı söylüyordu ama bacaklarım hareket etmiyordu. İşte o anlarda, 'Tamam, biraz sabırlı ol. Geri gelecek' diyordum.”
Onu gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası için daha da motive eden de bu; 2023'te yarı finale çıkan Avustralya bu turnuvaya zaten katılma hakkı elde etti. “Asya Kupası'nın ardından geldiğimiz nokta ve bireysel olarak yaptıklarım gerçekten çok tatmin ediciydi. Ama aynı zamanda sıradaki hedef için de çok açtım çünkü içten içe çok daha fazlasını yapabileceğimi biliyordum, sadece henüz tam olarak o noktada değildim.”
Üzerine düşeni yapmak
Fowler'ın gelecek sezonda da göstermeyi heyecanla beklediği şey tam olarak bu. FA Cup yarı finalinde Chelsea'ye attığı gol, onun oyunun gidişatını değiştirebilen özelliklerini hatırlattı ve City için çok büyük önem taşıyan bir sezonda anlamlı bir katkı yapma fırsatı verdi; takım, böylece WSL şampiyonluğu için 10 yıllık özleme son verirken bir yandan da FA Cup'ı yeniden kaldırmak için altı yıllık bekleyişi bitirdi.
"Kişisel olarak benim için, bir şekilde katkı yaptığımı hissetmek istiyorum," diyor Fowler. "Bence takım arkadaşı olarak saha dışında çok fazla katkı verebilirsiniz ama sahada da gerçekten rol oynamış biri olma arzusu her zaman var."
Ve bunu da yaptı; City, geçmişte sonuçsuz kalan şampiyonluk yarışlarının hayaletlerini geride bıraktı ve 23 yaşındaki oyuncunun 2022'de gelişinden bu yana ilk kupalarını kazandı. "Bu çok özeldi. Sahada olmasam bile, bunun ne kadar özel olduğunu hissetmek güzeldi çünkü birkaç yıldır buradayım ve kupalar kazanmaya çok yaklaştık ama sonunda hep kıl payı kaçırdık," diyor.
"Baştan beri söylüyorum, bu kız grubunun çok özel olduğunu düşünüyorum. Hep bir şeyler kazanmayı hak eden bir grup gibi hissettirdi ama bunu bir türlü başaramadık. O yüzden sezon boyunca verilen tüm emeğin sonunda o kupayla karşılık bulduğunu görmek gerçekten çok ödüllendiriciydi."
Daha fazlasını istiyor
Bu sezon farklı. City uzun süre takip eden taraf olduktan sonra artık kovalayan değil, WSL'in son şampiyonu ve FA Cup'ın sahibi olarak kovalanan taraf olacak. Ancak bu ekip, tüm bu başarılara rağmen ayağını gazdan çekmiş bir grup izlenimi vermiyor.
Başantrenör Jeglertz, GOAL'a yaptığı açıklamada, “Bunu oyuncularda şimdiden gördüm. Harika bir özgüvenleri var; sakin ama bir sonraki adımı nasıl atacağımız konusunda meraklılar. Biraz daha iyi olmak için ne yaparız? Bunu şimdiden görüyorum ve yıl boyunca korumamız gereken şey de bu” dedi.
Fowler da aynı fikirde. “Bence biz gerçekten egonun yön verdiği bir takım değiliz. Kibirli oyuncularımız olduğunu düşünmüyorum ama yüksek standartlar bekleyen oyuncularımız olduğunu düşünüyorum ve bu bizim için gerçekten işe yarıyor. Çünkü bunun performansımızı hafta hafta yukarı taşıdığını düşünüyorum. Bence gerçekten iyi uyuşmamızın nedenlerinden biri de bu. Herkes gerçekten yüksek seviyede futbol oynamak istiyor ve sahada olmaktan keyfi de burada buluyoruz.
“Bence önceki sezonlarda belki de yetersiz kaldık çünkü gerçekten kazanabilecek durumda olduğumuza dair zihniyette biraz eksiklik vardı. Ama şimdi bunu başardığımıza göre, ‘Bunu yapabilecek kapasiteye fazlasıyla sahipsiniz ve bunu tekrar yapabilirsiniz’ hissi var.”
İngiltere ile iki kez Avrupa şampiyonu olan ve Arsenal'de Şampiyonlar Ligi kazanan Beth Mead ile İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası kazanan kadrosunun bir başka üyesi ve Chelsea'nin baskın takımının parçası olan Niamh Charles'ın takıma katılması, bunun sürdürülmesine yardımcı olacak. Fowler, “Bence kulüp, takım ortamımıza gerçekten uyan oyuncular transfer etme konusunda çok iyi iş çıkarıyor” diyor.
Ancak Fowler'ın tam olarak fit hale dönmesi de bir başka büyük destek. 10 aylık kenar dönemini dikkat çekici bir bakış açısıyla değerlendirmiş olabilir ama yeniden sahalara dönmek için her zaman heyecanlıydı.
“Oraya geri dönmemi sağlayan herkesin verdiği emeğin son noktası olarak o anı yaşamayı sabırsızlıkla bekliyordum.” Bu döngüyü tamamlayan deneyimi artık geride bırakan oyuncuyu şimdi, maçın gidişatını değiştiren o kalitenin sergileneceği bir sezon bekliyor.