Mary Fowler'ın kadere inanmasına şaşmamak gerek. 2024-25 FA Cup yarı finalleri, kariyerinin en zorlu anlarından birini yaşatıp ona yıkıcı bir diz sakatlığı getirmişti. Ancak 12 ay sonra, aynı turnuvanın aynı aşaması, geri dönüş yolculuğunun şu ana kadarki en büyük anına sahne oldu ve bu süreçte Manchester City altı yıl sonra ilk kez kupayı kazandı.

Fowler, City kendisini Stamford Bridge'de Chelsea karşısında bitime beş dakika kala 2-0 geride bulduğunda hâlâ dönüşünün ilk aşamalarındaydı. Bir yıl önce Manchester United'a karşı alınan yenilgide yaşadığı ön çapraz bağ yırtığı onu 10 ay sahalardan uzak bırakmış, hayal kırıklığı yaratan bir sezonda takımının hâlâ yoluna devam ettiği son turnuvadan da elenmesine büyük acıyla tanıklık etmesine neden olmuştu.

Ancak City bu yılın başlarında yine aynı sonla karşı karşıya kaldığında, Fowler hazır oluşunu en iyi şekilde değerlendirdi. Oyuna girdikten sadece saniyeler sonra, öğleden sonraki ilk top temaslarında attığı harika golün eşleşmenin gidişatını değiştirdiğini teknik direktör Andree Jeglertz düşünüyor. Dakikalar sonra Khadija Shaw skora dengeyi getirdi, ardından uzatma bölümünde galibiyet golünü atarak City'yi Wembley'e taşıdı; burada lig ve kupa dublesi tamamlandı.

Fowler, bu hafta sonu yeni Women's Super League sezonu başlamadan önce GOAL'e konuşurken, “Garip bir şekilde, sakatlandığım maç da buydu ve bu yüzden şiirsel bir ana dönüştü. Her şey tamamlanmış gibi oldu, bu da güzeldi” diyor. “Bu oldukça havalıydı çünkü evrene, enerjilere ve böyle şeylere gerçekten inandığım için böyle tuhaf anlar yaşadığımı hissediyorum. O anda, 'Vay, sanki olması gereken buydu' diye düşündüm.”