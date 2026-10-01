Krizlerden hiç de uzak olmayan Marsilya, yeni sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptıktan sonra bir kez daha uçurumun eşiğinde. 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine girilirken OM, Ligue 1'de düşme hattında bulunuyor ve art arda beş yenilgililik bir seri yaşıyor.

Kulübün daha karamsar taraftarları, ciddi mali sorunların gölgesinde geçen kaotik ve moral bozucu bir yazın ardından bu tablonun fazlasıyla öngörülebilir olduğunu söyleyecektir. Söz konusu süreç, yeni teknik direktör Bruno Genesio'ya son derece dar bir kadro bıraktı.

Daha sadece altı maç oynanmışken Marsilya'nın sezonu şimdiden dağılma tehlikesiyle karşı karşıya, peki Fransız devleri neden bir kez daha büyük bir çöküşün eşiğinde?