Marsilya'da çöküş: Unutulması gereken bir transfer döneminin ardından OM'nin sezona tarihî derecede kötü başlangıcının iç yüzü
Krizlerden hiç de uzak olmayan Marsilya, yeni sezona tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptıktan sonra bir kez daha uçurumun eşiğinde. 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine girilirken OM, Ligue 1'de düşme hattında bulunuyor ve art arda beş yenilgililik bir seri yaşıyor.
Kulübün daha karamsar taraftarları, ciddi mali sorunların gölgesinde geçen kaotik ve moral bozucu bir yazın ardından bu tablonun fazlasıyla öngörülebilir olduğunu söyleyecektir. Söz konusu süreç, yeni teknik direktör Bruno Genesio'ya son derece dar bir kadro bıraktı.
Daha sadece altı maç oynanmışken Marsilya'nın sezonu şimdiden dağılma tehlikesiyle karşı karşıya, peki Fransız devleri neden bir kez daha büyük bir çöküşün eşiğinde?
Kasvetli yaz
Marseille'in yaz transfer dönemindeki faaliyetlerine şöyle hızlıca bir göz atınca, yeni sezona neden böylesine kötü başladıklarını anlamaya başlıyorsunuz.
OM, Avrupa'daki herhangi bir kulüp arasında tartışmasız en kötü dönemlerden birini geçirdi; yalnızca Bask Bölgesi'nden gelen ya da kariyerine orada başlayan oyuncuları transfer etmesiyle bilinen İspanya ekibi Athletic Club ile birlikte, Fransa devi Avrupa'nın beş büyük liginde tek bir yeni oyuncu bile kadrosuna katamayan iki takımdan biri oldu.
En başından itibaren önceliğin satışlar olacağı açıktı, ancak kadrodaki bazı büyük boşlukları dolduracak takviyeler yine de bekleniyordu. Sonuçta ise Marseille'in kayda değer tek gelişi, USMNT kanat oyuncusu Timothy Weah ve Bournemouth hücumcusu Hamed Traore'nin kiralık anlaşmalarının kalıcı hale getirilmesi oldu.
Bunun dışında odak tamamen ayrılıklardaydı; sahibi Frank McCourt, sert bir kemer sıkma politikası kapsamında maaş bütçesini düşürmeye girişti. Tartışmalı yıldız Mason Greenwood (Fenerbahçe), taraftarın sevgilisi golcü Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Coruna), savunmacı Facundo Medina (Bayer Leverkusen) ve 1 numaralı kaleci Geronimo Rulli (Manchester City) dahil birçok kilit oyuncunun ayrılmasına izin verildi.
Bununla da kalmadı; orta saha oyuncuları Quinten Timber ve Bilal Nadir sırasıyla Crystal Palace ile Hamburg'a giderken, eski kulüp kaptanı Leonardo Balerdi Roma'ya kiralandı ve yukarıda adı geçen Traore de geçici anlaşmayla Genoa'nın yolunu tuttu.
Bu ayrılıklar içinde OM'nin bonservisli satışları kulübe yalnızca görece mütevazı bir €80 milyon (£69 milyon/$91 milyon) kazandırdı. Bunun €45 milyonluk (£38 milyon/$50 milyon) kısmını, hücum oyuncusunun piyasa değerinin belirgin şekilde altında kalan Greenwood paketi oluşturdu; Marseille, Manchester United'a ödemesi gereken yüksek sonraki satış payı nedeniyle ancak başa baş noktasına gelebildi.
Perde arkasındaki drama
Bir oyuncunun fikrini değiştirmesi, teknik direktörün müdahalesi ve başka bir anlaşmanın son anda çökmesi olmasaydı, Stade Velodrome'dan ayrılan büyük isimlerin sayısı daha da fazla olabilirdi.
Ağustos ayında kaptan Pierre-Emile Hojbjerg, Newcastle'a katılmaya çok yaklaşmıştı ancak sonunda Marsilya'da kalmayı tercih etti. OM'nin en çok kazanan oyuncusu olan Hojbjerg, kulüp yönetiminin Danimarkalı oyuncuyu kadro maliyetinden çıkarmakta kararlı olması nedeniyle acımasız şekilde kaptanlıktan alındı. Genesio o dönemde, "Bu, kulüp yönetiminin bana dayattığı bir karar" demişti. "Benim katıldığım bir karar değil."
Aynı dönemde stoper Nayef Aguerd de ilk aşamada kiralık olarak Real Sociedad'a dönmenin eşiğindeydi. İspanyol medyasında sağlık kontrolünden geçemediğine dair iddiaların ardından Aguerd, bu transferin ciddi bir kasık sakatlığının ardından rehabilitasyon süreci konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çöktüğünü açıkladı. O tarihten bu yana yeniden kadroya dahil edildi.
Saha dışındaki drama, yazın sonunda kanat oyuncusu Igor Paixao etrafında gelişen süreçle zirveye ulaştı. Sunderland, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için geç bir hamle yaptı ve kişisel şartlarda anlaşma sağlandı, bu da Genesio'yu sert bir adım atmaya zorladı. Teknik direktör, olası satışa karşı çıktığını dile getirdi ve hatta görevde iki aydan kısa bir süre geçirmişken istifa etmekle tehdit ettiği bile öne sürüldü.
Sonuç olarak transfer son anda engellendi. Kulüp başkanı Stephane Richard daha sonra, "Paixao konusunda kırılma noktasına çok yaklaşmıştık" dedi. "Paixao'nun kalması için mücadele ettim. Müdahale etmeseydim gidebilirdi. Sonunda karar McCourt'undu. Gereken çabayı gösterdi."
Kendisi de bu sürece değinen Genesio, Ligue 1 Plus'a verdiği röportajda şöyle dedi: "Böyle bir kararın sportif sonuçları konusunda üstlerimi uyarmak benim görevim... bu aynı zamanda kulübün hayatta kalması meselesi. Kulübün ekonomik koşullarına uyum sağlayabilmemiz, aynı zamanda da bazı sportif ayrıcalıkları koruyabilmemiz gerekiyor. Şanslıydım, sesim duyuldu."
Mali sıkıntı
Marseille'in son derece tutumlu geçen yazı, kuşkusuz kulübün haziran ayında aldığı yurt içi ve Avrupa yaptırımlarıyla şekillendi.
İlk olarak UEFA, uzlaşma anlaşması kapsamındaki gelir hedeflerine uymadığı için, ihlal sınırlı olsa da, OM'ye ertelenmiş bir Avrupa Ligi men cezası ile 10 milyon euro (£9 milyon/$11 milyon) para cezası verdi. Bu sezon da hedefe uyamazlarsa, Marseille önümüzdeki üç yıl içinde katılma hakkı kazanacağı bir sonraki Avrupa kupasından men edilecek. Ayrıca 2026-27 Avrupa Ligi sezonu için 'A listesine' oyuncu ekleme kabiliyetleri de sınırlandırıldı.
Bir sonraki hafta daha önemli bir gelişme yaşandı; kulüp, son yıllarda rekor zarar açıklamasının sonucu olarak, Fransız futbolunun mali denetim kurumu DNCG'den (Direction Nationale du Controle de Gestion) yaptırımlar aldı. Bu önlemler kapsamında maaş bütçesine tavan getirildi ve transfer faaliyetleri, bonservis bedellerine yönelik kontrollerle birlikte, yakından izlemeye alındı.
Marseille'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edememesi, kaçınılmaz olarak zarar verici bir zincirleme etki yarattı. Takım sonunda Ligue 1'i beşinci sırada bitirdi ve dördüncü sıradaki Lyon'un yalnızca bir puan gerisinde kaldı.
McCourt ve ekibinin kemer sıkmak zorunda kalması, yıldız isimlerin satışa çıkarılmasına yol açan etken oldu. Ağustos sonlarında zor durumdaki Genesio, "Herhangi bir takviye olmayacak. Bir ya da iki gelişi kaydedebilmemiz için üç ya da dört oyuncunun daha ayrılması gerekiyor" itirafında bulundu.
Daha sonra kulübün, zorunlu tasarruflar sürerken, maaşların gözden geçirilmesi konusunda oyuncularıyla görüşmeler yaptığı bildirildi.
"Daha önce görülmemiş"
“Transfer piyasası beni şaşırttı çünkü bu neredeyse hiç görülmemiş bir şey,” diyor Marsilya merkezli La Provence futbol gazetecisi ve yazar Fabrice Lamperti, GOAL'e.
“Sıfır transfer, sadece ayrılıklar. Takım hâlâ Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Marsilya, Fransa liginde tarihi bir kulüp olduğu için kâğıt üzerinde iddialı bir takım olmayı sürdürüyor. Bu yüzden kimsenin gelmemesi, hiçbir oyuncunun transfer edilmemesi şaşırtıcı.
“Bu durum Bruno Genesio dahil herkesi şaşırttı. O transfer bekliyordu, ille de ilk 11'de başlayacak oyuncular değil ama yine de transfer bekliyordu, geliştirilecek oyuncular. O bunu seviyor. Teknik direktör olarak böyle bir itibarı var, bu yüzden oyuncu çalıştırmayı, onları geliştirmeyi, ilerlemelerine yardımcı olmayı, onlardan en yüksek verimi almayı seviyor.”
Kötü başlangıç
Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Marsilya sezonuna kara bulutlar altında başladıktan sonra sahada da daha iyi bir performans sergileyemedi. Velodrome'da BlueCo'nun sahibi olduğu Strasbourg karşısında alınan farklı açılış haftası galibiyeti aldatıcı çıktı ve o günden bu yana işler sürekli kötüye gitti.
Marseille, sonraki beş maçını da art arda kaybetti; buna güney sahilindeki rakibi Monaco'ya 2-0 yenildiği maç, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş karşısında alınan 4-1'lik küçük düşürücü mağlubiyet ve Le Classique'te Fransa ve Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain'e karşı alışıldık yenilgi de dahil.
Bu, OM'nin bir sezona yaptığı gelmiş geçmiş en kötü başlangıç anlamına geliyor. Görünüşe göre hiçbir zaman tam kapsamlı bir krizden çok uzak olmayan kulüp, bu korkunç form grafiği nedeniyle sezonun ilk milli ara dönemine düşme hattında girdi ve gerilim de kaçınılmaz olarak hızla yükseliyor.
Baskı artıyor
OM'nin korkunç sonuçları sürerken, kulüp adına tarihsel ölçekte kötü bir transfer döneminin ardından hem teknik direktörün hem de yönetimin üzerindeki baskı giderek artıyor.
Marseille'in milli ara öncesindeki son maçı olan PSG karşısındaki Le Classique sırasında, ateşli taraftar grubunun yönetime duyduğu derin memnuniyetsizliği dile getirmesiyle Stade Velodrome çevresinde protestolar vardı. Tribündeki pankartlardan birinde, McCourt'un yönetimindeki on yılın ardından takımın geldiği noktaya gönderme yapılarak, "2016: Şampiyonlar projesi, 2026: Ligue 2 projesi" yazıyordu. Bir diğerinin net mesajı ise şuydu: "McCourt oyun bitti!"
Ancak Lamperti, Amerikalı'nın döneminin yakın zamanda sona ereceğini öngörmüyor. "Onu Marseille'de nadiren görüyoruz. Bu yüzden şu an için kalıcı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman kendisine yardım edecek azınlık hisseli bir yatırımcının gelmesini istediğini gizlemedi, ancak sorun şu ki bu azınlık yatırımı 200 ila 300 milyon [euro] arasında olmak zorunda.
"Fiyat oldukça yüksek ve bugün 200 ya da 300 milyona bir kulüp satın alabilirsiniz. Patron olmayacaksanız ya da çok fazla söz hakkınız olmayacaksa neden bu parayı bir kulübe koyasınız? McCourt, hâlâ uzun yıllar burada olduğunu, bunun bir miras yatırımı olduğunu ve ayrılmayacağını tekrar edip duruyor. Bu yüzden ne olacağını göreceğiz.
"Bence protestolar giderek artacak. Ama uzakta olduğu ve sık sık stada gelmediği için bunları mutlaka hissettiğini düşünmüyorum."
Kaçınılmaz olarak, Genesio da mercek altına girmiş durumda. Görevinden ayrılmayacağında ısrar etmiş olsa da 60 yaşındaki çalıştırıcı, bu sezon Marseille'in sorunlarının temel nedeni olan mali durum konusunda McCourt'un süregelen sessizliği karşısında giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşarken yönetimle kritik görüşmeler yaptı. Yönetim kurulu ise buna karşılık, teknik adamın içinde bulundukları durum hakkında açık sözlü olmasına yönelik sabrını yitiriyor.
Daha sonra L'Equipe tarafından, OM'nin başında Noel dönemine gelindiğinde hâlâ Genesio'nun olmasının düşük bir ihtimal olduğu öne sürüldü; ancak olası mali sonuçlar nedeniyle onu görevden alma konumunda değiller. Marseille cephesindeki bakış açısı, göreviniň güvende olması gerektiği yönünde, fakat kendi isteğiyle ayrılabileceğine dair bir korku var.
Lamperti, "OM, elinde harika bir teknik direktör olduğunun farkında ve mevcut durum göz önüne alındığında, tüm kısıtlamalar nedeniyle böyle bir teknik direktöre sahip olmak neredeyse beklenmedik olabilir" diyor. "Bu yüzden aşırı baskı altında olduğunu düşünmüyorum. Tam tersine, ona güveniyoruz, çünkü üst üste gelen beş yenilgiye rağmen takım oldukça iyi oynuyor. Paris'e karşı aldıkları yenilgide taraftarlar buna öfkelenmedi.
"Tek sorun, kadro derinliğinin olmaması, yeterli yedek bulunmaması. Bu yüzden bir süre sonra, 45 dakika, bazen bir saat dayanabilen oyuncular için iş giderek daha karmaşık hale geliyor ve sonra daha da zorlaşıyor. Kendimize sorduğumuz soru şu: Bruno Genesio tüm bunlardan sonunda yılıp kendi isteğiyle ayrılır mı?"
Bir çıkış yolu
İronik bir şekilde, Genesio temmuz ayında Stade Velodrome'da yaşanan çalkantılı dönemin ardından göreve getirildiğinde potansiyel olarak sakinleştirici bir figür olarak görülüyordu, ancak şu ana kadarki görev süreci hiç de öyle olmadı. Yönetimden fevri bir reaksiyon gelmediği sürece, en azından sezonun bu erken aşamasında zaman Fransız teknik adamın lehine.
Marseille, önündeki üç maçı kazanılabilir görecektir ve bu karşılaşmalardan yedi ya da daha fazla puan çıkarırlarsa tablo bir anda çok farklı görünebilir. Les Phoceens, bir sonraki maçta puan tablosunda kendisinin bir puan ve bir sıra üstünde yer alan Troyes'a konuk olacak. Bunun ardından orta sıralardaki Angers deplasmanına gidecek ve son sıradaki Le Havre'ı sahasında ağırlayacak.
Genesio muhtemelen milli aranın da iyi bir zamana denk geldiğini düşünüyordur; bu süreç ona yaz dönemini geride bırakma ve lig maçları yeniden başladığında sezonlarına ivme kazandırmak amacıyla antrenman sahasında elindeki oyuncularla çalışma fırsatı veriyor. Ancak, olumsuz sonuçlar gelmeye devam ederse bu kriz çok hızlı bir şekilde derinleşebilir.
"Bunlar kariyerimin en iyi anları değil, bu kesin," dedi teknik direktör kısa süre önce. "Hepimizin istediği OM'yi yeniden görmek biraz zaman alabilir."