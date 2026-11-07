24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

Manchester United taraftarlarının umuda ihtiyacı var: Shea Lacey'nin ilk 11'de sahaya çıkması, Kırmızı Şeytanlar'a daha parlak bir geleceğe inanmak için bir neden sunardı

Yetenekli kanat oyuncusu bu hafta Avrupa kupalarında yine parladı ve Manchester United ivme kazanmaya çalışırken ona daha düzenli forma şansı verilmeli.

James Westwood
Çeviri:

  • Manchester United'ın altyapısı bir zamanlar ülkenin en çok gurur duyulan altyapılarından biriydi. Ünlü '92 Kuşağı, 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyılın başına kadar kulübün başarılarında başrol oynamıştı. Ancak son 10 yıl civarında kulübün genç oyuncu yetiştirme konusundaki başarısı neredeyse tamamen sona erdi.

    Bu dönemde Marcus Rashford, Scott McTominay ve Kobbie Mainoo, A takımda uzun süre forma giyen altyapı mezunlarının yalnızca üçü oldu. Ancak hiçbiri Paul Scholes, Ryan Giggs ve David Beckham gibilerinin ulaştığı dünya çapındaki seviyeye erişemedi. United ise eski görkemli günlerine dönmek için büyük isimlere gereğinden fazla para harcadı. Bu yaklaşım çarpıcı biçimde başarısız oldu.

    Ancak şimdi bu gidişatı değiştirecek yeteneğe sahip bir genç oyuncu etrafında beklentiler artıyor. Shea Lacey, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı. Bunlar arasında salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oyuna girip etkileyici bir performans sergilediği 15 dakika da var.

    Michael Carrick, Lacey konusunda temkinli davrandı ancak onu daha fazla geri planda tutmanın pek anlamı yok. United'ın kötü geçen sezonunu kurtarması için hücumun son bölümünde daha fazla yaratıcılığa ve rakip savunmayı aşacak hamlelere ihtiyacı var. İlk 11'de görev verilirse 19 yaşındaki oyuncu tam da bunları sağlayabilir.

  • Korkusuz

    FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMA
    AFP

    Lacey, heyecan dolu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına damga vururken United da sonunda yeniden galibiyet aldı.

    United, Roma karşısına dokuz maçlık galibiyet hasretine son vermek için çıktı ancak ilk 17 dakikada 2-0 geriye düşerek maça mümkün olan en kötü başlangıcı yaptı. Old Trafford'daki taraftarlar, Glazer ailesi ile INEOS'un kulüp sahipliğini protesto etmek için 21. dakikada sahaya tenis topları ve yeşil-altın renkli balonlar attı. Bir yenilgi daha kaçınılmaz görünürken devre arasında oyuncuları yuhalayarak soyunma odasına uğurladı.

    Ancak United, ikinci yarıya yenilenmiş bir kararlılıkla çıktı ve dikkat çekici bir geri dönüşe imza attı. Matheus Cunha'nın kazandırdığı tartışmalı penaltının ardından Bruno Fernandes farkı bire indirdi. Portekizli orta saha oyuncusu ilk atışını kaçırmış, golü penaltının tekrarında bulmuştu. United daha sonra beraberlik için durmaksızın ileri çıktı.

    Yine de Carrick, Amad Diallo'nun yerine Lacey'yi oyuna alana kadar son pas bir türlü gelmedi. Sağ kanatta görev yapan Lacey, genç yaşına rağmen cesaret ve olgunluk göstererek oyuna daha doğrudan bir hücum anlayışı ve enerji kattı. İki başarılı çalım yaptı, paslarında %100 isabet oranı yakaladı ve girdiği ikili mücadelelerin %75'ini kazandı. Mücadeleci oyunu, United'ın rakip yarı sahada ikinci topları kazanmasında önemli rol oynadı.

    Cunha, Roma savunmacısı Leonardo Balerdi'nin büyük hatasından yararlanarak skoru 2-2'ye getirdi. Ardından Lacey'nin parlak bir hamlesiyle 86. dakikada galibiyet golünü attı. Topu ileri taşıyan Mainoo, sağdaki Lacey'ye pas verdi. Lacey içeri kat edip iki Roma oyuncusunun arasından Cunha'ya sert ve isabetli bir pas gönderdi. Brezilyalı oyuncu topu koşu yolunda kontrol ederek direğin içinden ağlara giden sert bir şut çekti.

    Arka arkaya gördüğü iki sarı kartla daha sonra oyundan atılmasına rağmen övgüler haklı olarak Cunha'ya yöneldi. Ancak Lacey'nin katkısı da çok büyüktü. Onun belirleyici pasını görebilecek oyuncu sayısı bile azken Lacey bu pası kusursuz biçimde verdi ve üst düzey sahneler için doğmuş birinin özgüveniyle oynadı.

  • “İnanılmaz” potansiyel

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Lacey'nin sahanın iki ucunda da United'a katacağı çok şey var. Bitmek bilmeyen azmi de gerçek anlamda çıkış yapma şansı açısından umut veriyor.

    Maçın ardından Lacey hakkında sorulan soruya Carrick, “Onu çok seviyoruz, biliyorsunuz,” yanıtını verdi. “Harika bir genç; çok yetenekli ve başarılı olmayı çok istiyor. Gözlerinde o ışıltı var, biraz da muzipçe oynuyor.”

    United'ın teknik direktörü, Lacey'nin sahanın diğer ucundaki katkısına da dikkat çekerek şunları ekledi: “İhtiyaç duyduğumuzda sağ bek gibi savunma yaptığını görmek de beni en az o kadar mutlu etti. Çok yönlü bir futbolcu olarak bunu yapabilmelisiniz. Sahaya girmesi herkese biraz enerji verdi. Bunu görmek harikaydı ve eline geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi.”

    Cunha ise MUTV'ye konuşurken dikkatleri Lacey'ye çekmek istedi: “İnanılmaz. Shea genç bir oyuncu. Altyapıdan geliyor ve stadyumun da onun yanında olduğunu gördük. Taraftarların ailenin bir parçası olduğunu hissediyorum; onu en başından beri takip ediyorlar. Biz de herkesin görmek istediği oyuncu olması için ona yardımcı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk asistini yaptı. Bunun bir parçası olmak inanılmaz bir şey.”

    Lacey'nin potansiyeli kesinlikle inanılmaz. Hatta A takımda futbol oynamak için başka seçeneklere bakmaya karar verdikten sonra Real Madrid'e transfer olmaya yaklaşan 16 yaşındaki JJ Gabriel'in muhtemel ayrılığını United taraftarlarına kısa sürede unutturacak kadar büyük olabilir. Kulübün altyapıdan çıkan yeni büyük umudu olarak Lacey'den şimdiden çok şey bekleniyor, ancak ilk işaretler hiçbir şeyin onu yolundan saptırmasına izin vermeyeceğini gösteriyor.

  • Bir üst seviyeye çıkmaya hazır

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    United, Premier Lig’de üst sıralara tırmanmayı ve Avrupa’da yoluna devam etmeyi hedeflerken Carrick’in Lacey’ye daha sık şans vererek kaybedeceği bir şey yok.

    Lacey, United ile ilk profesyonel sözleşmesini Nisan 2024'te imzaladı ancak A takımda ilk maçına çıkmak için aynı yılın aralık ayına kadar beklemek zorunda kaldı. Aston Villa'ya karşı evlerinde aldıkları 2-1'lik yenilginin son altı dakikasında oyuna girdi. Geçen sezon çıktığı dört maçtan en akılda kalanı ise hem iyi hem de kötü nedenlerle Brighton'a karşı oynadığı FA Cup karşılaşmasıydı.

    Kısa boylu hücum oyuncusu, yaklaşık 60. dakikada oyuna girdi ve United'ın kötü performansında öne çıkan tek isim oldu. Hücum bölgesinde çevikliğini ve oyun zekâsını gösterdi. Manchester United maçı 2-1 kaybetti. Lacey için karşılaşmanın son bölümü ise üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla tatsız bitti.

    Cezalı duruma düşmesi yetmezmiş gibi Lacey, ardından baldırından sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kaldı. Bu dönemi geride bırakırken büyük bir direnç gösterdi ve Premier Lig'in son haftasında United'ın Brighton karşısında aldığı galibiyette sahalara döndü. Sezon öncesinde de takımın en iyi performans gösteren oyuncularından biri oldu.

    Yaz turnesinde, Rosenborg karşısındaki 5-0'lık galibiyette attığı güzel gol de dâhil olmak üzere Lacey'nin daha fazla süre almaya hazır olduğunu gösteren fazlasıyla kanıt vardı. Ancak Carrick onu sınırlı biçimde kullanmayı sürdürdü. İngiltere 20 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, United'ın 2026-27 Premier Lig sezonundaki ilk dokuz maçında toplam yalnızca 22 dakika süre aldı.

    Artık Carrick'in gereğinden fazla temkinli davrandığı bir noktadayız. Manchester United teknik direktörü, Lacey'yi Carabao Cup'ın üçüncü turunda, yine Brighton'a karşı ilk 11'de başlattı. Lacey de ilk kez ilk 11'de çıktığı maçta sol ayağıyla yaptığı güzel vuruşla topu alt köşeye göndererek harika bir gol attı. Sürekli top istedi ve çalımlarıyla Brighton savunmasına zor anlar yaşattı. United iki farklı üstünlüğünü kaybedip turnuvadan elenirken ikinci yarının ortalarında oyundan alınması ise onun adına büyük talihsizlikti.

  • Sorunsuz geçiş

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    United'ın sağ kanattaki ilk tercihi Amad Diallo, bu sezon şu ana kadar hayal kırıklığından başka bir şey yaşatmadı. Artık silkelenmesi gerekiyor.

    Lacey'nin forma yarışında formda bir oyuncunun gerisinde kalması anlaşılabilirdi, ancak Amad Diallo hiç de formda değil. Ekim başında yaşadığı ayak bileği sakatlığından döndüğünden beri tüm kulvarlarda 448 dakika oynayan Fildişi Sahili millî oyuncusu, United'ın son beş maçının tamamına ilk 11'de başladı. Buna rağmen yalnızca bir asist yaptı. O asist de Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında alınan 4-1'lik ağır yenilgide, maç zaten kaybedilmişken geldi.

    Geçen aralıktan beri United formasıyla gol atamayan Amad, tehlikeli bölgelerdeki kötü kararları ve uygulamadaki başarısızlığıyla sürekli hayal kırıklığı yarattı. Roma karşısında da aynı tablo vardı: 24 yaşındaki oyuncu kaleyi bulan şut veya kilit pas üretemedi, dokuz kez top kaybetti.

    Lacey, Amad'ın veremediğini Manchester United'a verdi. Kulübün efsanesi Wayne Rooney, Cunha'nın galibiyet golünü Amazon Prime'da analiz ederken şöyle dedi: "Her şey [Lacey'nin] o ilk dokunuşuyla başlıyor. Savunmacıyı saf dışı bırakıyor ve o pas inanılmaz. Amad gerçekten iyi şeyler yapıyor ama seni bir üst seviyeye taşıyan şey son hamledeki üretkenlik. Lacey'de bu var. United'ın bu maçı kazanması için ihtiyaç duyduğu o küçük dokunuşu ve kısa pası yaptı."

    Cunha ve Bryan Mbeumo, sol kanatta ve merkezde birbirlerinin yerine oynayabildikleri için ilk 11'in değişmez isimleri olmalı. Fernandes'in 10 numara rolünü üstlendiği hücum hattını tamamlamak için Lacey de artık sağ kanatta üst üste maçlarda oynama fırsatını hak ediyor. Pazar günü Old Trafford'da Aston Villa karşısında hepsi birlikte ilk 11'de başlamaz ve United kazanamazsa Carrick yalnızca kendisini suçlayabilir.

    Eski orta saha oyuncusu, görevini korumak istiyorsa hesaplı riskler almalı. Lacey'ye özgürce oynama fırsatı vermek, karşılığını fazlasıyla verebilir. Lacey, egosu yeteneğinin önüne geçen, henüz olgunlaşmamış bir oyuncu değil; sağduyulu ve kendini kanıtlamaktan başka bir şey istemiyor.

    Roma galibiyetinin ardından Lacey, şimdiden "altyapının başarı hikâyesi" olduğu yönündeki görüşü hemen reddetti. MUTV muhabirine alçakgönüllülükle şu yanıtı verdi: "Henüz değil. Bunun için çalışıyoruz ve işler iyi gidiyor. Böyle geceler kesinlikle yardımcı oluyor. Ama önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

    United'ın altyapısından çıkan efsane isimler de tam olarak bu tutuma sahipti. Şimdi Lacey'nin onların izinden gitme zamanı.