Manchester United'ın altyapısı bir zamanlar ülkenin en çok gurur duyulan altyapılarından biriydi. Ünlü '92 Kuşağı, 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyılın başına kadar kulübün başarılarında başrol oynamıştı. Ancak son 10 yıl civarında kulübün genç oyuncu yetiştirme konusundaki başarısı neredeyse tamamen sona erdi.

Bu dönemde Marcus Rashford, Scott McTominay ve Kobbie Mainoo, A takımda uzun süre forma giyen altyapı mezunlarının yalnızca üçü oldu. Ancak hiçbiri Paul Scholes, Ryan Giggs ve David Beckham gibilerinin ulaştığı dünya çapındaki seviyeye erişemedi. United ise eski görkemli günlerine dönmek için büyük isimlere gereğinden fazla para harcadı. Bu yaklaşım çarpıcı biçimde başarısız oldu.

Ancak şimdi bu gidişatı değiştirecek yeteneğe sahip bir genç oyuncu etrafında beklentiler artıyor. Shea Lacey, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı. Bunlar arasında salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı oyuna girip etkileyici bir performans sergilediği 15 dakika da var.

Michael Carrick, Lacey konusunda temkinli davrandı ancak onu daha fazla geri planda tutmanın pek anlamı yok. United'ın kötü geçen sezonunu kurtarması için hücumun son bölümünde daha fazla yaratıcılığa ve rakip savunmayı aşacak hamlelere ihtiyacı var. İlk 11'de görev verilirse 19 yaşındaki oyuncu tam da bunları sağlayabilir.