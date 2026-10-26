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Carrick Glazers Ratcliffe Manchester United GFX 1:1GOAL

Manchester United'ın taraftarlarına şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacı var: Taraftarlar, tepki çeken kulüp sahiplerinden kurtulmak için birlik olmalı, yoksa alay konusu olarak kalma riskiyle karşı karşıya kalacaklar

Michael Carrick'in Old Trafford'daki görevine devam etmesi açıkça mümkün değil; onu bu göreve getirenler için de aynı durum geçerli.

Mark Doyle
Çeviri:

  • Çarşamba günü Como'da alınan utanç verici 4-1'lik yenilginin ardından Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Bournemouth karşısında bir tepki göstereceklerinin sözünü verdi. "Pazar günü farklı bir takım olacağız," dedi maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. "Pazar günü farklı bir takım olmak zorundayız."

    Öyle olmadı. United, Sinigaglia'da hezimete uğrayan aynı darmadağın takımdı. Çünkü Old Trafford'da hiçbir şey değişmiyor. En azından artık. Tarih tekerrür ediyor. Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekli olmasından bu yana kulüp bir krizden diğerine sürükleniyor. Manchester United'ın üzerindeki karamsarlık ise yalnızca yalancı baharlarla kısa süreliğine dağılıyor.

    Carrick'in kendisi de bunun bir örneği. Ruben Amorim döneminin neredeyse hiç dinmeyen sıkıntılarının ardından kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak toparlanma umudu doğurdu. Ancak altı aydan kısa bir süre sonra alınan kötü sonuçlarla United bir kez daha alay konusu hâline gelirken Carrick'in görevde kalması da artık mümkün görünmüyor.

    Pazar günü Bournemouth'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi, United'ın ligde galibiyet alamadığı üst üste altıncı, tüm kulvarlarda ise üst üste sekizinci maçıydı. Oyuncuların kalitesi ya da karakteri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bir teknik direktör sonuçlarıyla değerlendirilir ve Carrick'in sonuçları tarihsel ölçüde kötü. Gitmesi gerekiyor.

    Ancak onu göreve getirenlerin de gitmesi gerekiyor.

  • “Onlar bir hiç”

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Bruno Fernandes, hafta içinde Carrick'in taktiklerini kamuoyu önünde sorgulamasının ardından Bournemouth maçında yedek kulübesinde kaldı ve forma giymedi.

    Bruno Fernandes'in Como'da maç sonrası yaptığı sert açıklamaların da gösterdiği gibi Carrick, soyunma odasının desteğini açıkça kaybetmiş durumda. Taraftarların desteğini ise hâlâ arkasında hissediyor, ancak bunun nedeni durumu tersine çevirebileceğine inanmaları değil. Bournemouth maçının bitiş düdüğünün ardından tünele yönelirken Carrick'e eşlik eden tezahüratlar, sahada kalan oyunculara yönelik yuhalamalara hemen dönüştü. Çünkü taraftarlar, Carrick'in kulübü önemsediğini, kadrosundaki oyuncuların ise önemsemediğini açıkça düşünüyor.

    Eski United sağ beki Gary Neville de maçın ardından Sky Sports podcast'inde oyuncuları hedef aldı. Eski İngiltere millî futbolcusu, "Bazıları pek profesyonel değil," dedi. "Manchester'da yaşıyorum. Bazıları pek profesyonel değil. Bu yüzden onlara ayıracak vaktim yok.

    "Bazıları zamanında yatmıyor, doğru beslenmiyor, Manchester United'ı günün her dakikasında düşünmüyor ve bu futbol kulübüyle, hem kendilerinden hem de profesyonellerden beklendiği gibi yatıp kalkmıyor. Neden mi? Çünkü kendilerini bir şey sanmaya başladılar. O oyunculardan bazıları bir hiç." Peki bu kimin suçu?

  • “Bize davranış biçiminiz utanç verici”

    Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Manchester United taraftarları, Old Trafford'da saha içinde ve dışında standartların ne denli düştüğünden tiksiniyor.

    Teknik direktör olarak Carrick, oyuncuları kendisi için koşmaya bile ikna edememesinin sorumluluğunu açıkça kısmen taşıyor. United'ın bu sezonki isteksiz görüntüsü, oyuncuları motive etme becerisi hakkında hiç iyi bir izlenim vermiyor. Üstelik bu kadronun düşme hattının hemen üzerinde sürünmemesi gerekir.

    Ancak Lisandro Martinez'in kişiliği veya bu sezonki performansı hakkında ne düşünülürse düşünülsün, United'ın Como karşısındaki yedek kulübesine bakıp Arjantinli oyuncunun Jason Wilcox'un futbol direktörü olarak felaket bir iş çıkardığı yönündeki imasına katılmamak mümkün değil. Wilcox'un Nisan 2024'te Old Trafford'a gelişinden bu yana kulüp oyunculara 550 milyon sterlinden (735 milyon dolar) fazla harcadı. Buna rağmen takım, sahanın her bölgesinde hem kalite hem de alternatif oyuncu sıkıntısı çekiyor.

    Elbette bu süre içinde üç farklı kalıcı teknik direktörle çalışılmış olması da işleri kolaylaştırmadı; Wilcox ve Sir Jim Ratcliffe'in transfer ekibinin geri kalanı tamamen yetersiz. INEOS, iki buçuk yılı aşkın süre önce kulübün yüzde 28 hissesini satın aldığından beri teknik direktörlerle ilgili aldığı kararların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

    Erik ten Hag'ın 2023-24 sezonundan sonra görevine devam etmesine asla izin verilmemeliydi (transfer döneminde sonuna kadar desteklenmesi bir yana!). Ruben Amorim'in göreve getirilmesi felaket bir karardı ve onun da görevde çok uzun süre kalmasına izin verildi. Carrick'in ise bir başka Ole Gunnar Solskjaer'den fazlası olmayacağı başından beri belliydi. Sonuç olarak, United taraftarı Ratcliffe'in kulübün futbol operasyonlarının başına geçmesini memnuniyetle karşılayan taraftarlar, onun Glazer ailesinden daha iyi olmadığını çoktan anladı. Glazer ailesi, 2005'te borçla finanse edilen satın alma işlemini tamamladığında kulübü 600 milyon sterlinden fazla borç yükü altına sokmuştu.

    Red Army taraftar grubu da geçen ayki Manchester derbisinde “Bize davranış şekliniz utanç verici” yazılı bir pankart açtı. Bu kuşkusuz doğru, ancak artık bütün United taraftarlarının buna karşı bir şeyler yapmasının da zamanı geldi.

  • “Hepsini yakın, amına koyayım!”

    Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Old Trafford'da taraftarların kulübün ortak sahiplerine yönelik öfkesi daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaştı

    Taraftarlar Glazer ailesine her zaman karşı çıktı, ancak bu tepki Amerikalıları kulüpten uzaklaştırmaya hiç yetmedi. Belki de şimdiye kadar. 

    Kulüp sahiplerine ve yöneticilere yöneltilen öfkenin dozu belirgin biçimde arttı. Glazer ailesine yönelik alışıldık “United'ı satın ve s*ktir olup evinize dönün” çağrılarının yanı sıra, pazar günü Wilcox'a adı anılarak tepki gösterildi, Ratcliffe'e ise yeni stadyum planlarını “g*tüne sokması” söylendi.

    Ancak Old Trafford'daki atmosferin ne kadar zehirli hâle geldiğini en iyi gösteren şey, “Bir ateş yakın, Glazer ailesini üstüne, Ratcliffe'i ortasına koyun ve hepsini de yakıp kül edin!” tezahüratlarıydı. Bu tür şiddet içeren ifadeler elbette kabul edilemez. Yine de kulübün tüm taraftarlarının, ortak sahipleri devirmek için sert, sürekli ve hepsinden önemlisi tam bir birlik içinde mücadele etmesi gerektiği gerçeği ortada. 

    Sonuçta eylemler sözlerden daha etkilidir. Glazer ailesi ve Ratcliffe gibi iş insanlarının anladığı tek şey paradır. Bu yüzden United taraftarlarının, kulübün gelir kaynaklarını azaltarak onları en çok etkilenecekleri yerden vurması gerekiyor. Taraftarlar en azından Spirit of Shankly'yi örnek alıp kendi “stadyumda bir sterlin bile harcamama” protestolarını düzenlemeli; Old Trafford'da veya kulübün çok sayıdaki ürün satış noktasında para harcamayı reddetmeli. 

    United taraftarlarının, nefret ettikleri kulüp sahibi Claudio Lotito'yu Serie A ekibini satmaya zorlamak için şu anda iç saha maçlarını boykot eden Lazio taraftarlarını örnek alması gerektiği de savunulabilir. 

    Bazıları kuşkusuz böylesine sert bir adımın yalnızca takımı olumsuz etkileyeceğini söyleyerek buna karşı çıkacaktır. Ancak United bu noktadan sonra gerçekten ne kadar daha kötü olabilir? Üstelik taraftarların desteği şu anda oyuncuların performansında hiçbir fark yaratmıyor. Pazar günü yaptıkları tek şey, Bryan Robson, Eric Cantona ve Roy Keane dönemlerinden bu yana “standartların” ne kadar düştüğünü acı biçimde hatırlatmaktı.

    Taraftarlar da saf değil. Durumun daha da kötüleşmesi yönünde gerçek bir risk olduğunu biliyorlar. The 1958 Supporters Group, çok sevdikleri kulübün yavaş yavaş öldüğünü bir yılı aşkın süredir savunuyor ve onu kurtarmanın tek yolunun Glazer ailesi ile INEOS'tan kurtulmak olduğu açık.

    Çünkü teknik direktörü kovmak yetmeyecek. Oyuncuları değiştirmek yalnızca sorunları örtbas etmek olur. Kulüp sahipleri değişene kadar United, on yılı aşkın süredir içinde bulunduğu aynı içler acısı karmaşanın içinde kalacak.