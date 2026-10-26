Çarşamba günü Como'da alınan utanç verici 4-1'lik yenilginin ardından Manchester United teknik direktörü Michael Carrick, Bournemouth karşısında bir tepki göstereceklerinin sözünü verdi. "Pazar günü farklı bir takım olacağız," dedi maç öncesi basın toplantısında gazetecilere. "Pazar günü farklı bir takım olmak zorundayız."

Öyle olmadı. United, Sinigaglia'da hezimete uğrayan aynı darmadağın takımdı. Çünkü Old Trafford'da hiçbir şey değişmiyor. En azından artık. Tarih tekerrür ediyor. Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekli olmasından bu yana kulüp bir krizden diğerine sürükleniyor. Manchester United'ın üzerindeki karamsarlık ise yalnızca yalancı baharlarla kısa süreliğine dağılıyor.

Carrick'in kendisi de bunun bir örneği. Ruben Amorim döneminin neredeyse hiç dinmeyen sıkıntılarının ardından kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak toparlanma umudu doğurdu. Ancak altı aydan kısa bir süre sonra alınan kötü sonuçlarla United bir kez daha alay konusu hâline gelirken Carrick'in görevde kalması da artık mümkün görünmüyor.

Pazar günü Bournemouth'a karşı alınan 3-0'lık yenilgi, United'ın ligde galibiyet alamadığı üst üste altıncı, tüm kulvarlarda ise üst üste sekizinci maçıydı. Oyuncuların kalitesi ya da karakteri hakkında ne düşünülürse düşünülsün, bir teknik direktör sonuçlarıyla değerlendirilir ve Carrick'in sonuçları tarihsel ölçüde kötü. Gitmesi gerekiyor.

Ancak onu göreve getirenlerin de gitmesi gerekiyor.