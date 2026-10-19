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Fernandes needs taking out of firing line_1-1.jpgGetty/GOAL

Manchester United'ın sezonuna yeniden ivme kazandırabilmesi için yıpranmış Bruno Fernandes ateş hattından çekilmeli

Portekizli oyun kurucu, geçen sezon Manchester United'ı sırtlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasını sağlayan oyuncudan çok uzak görünüyor. Artık ilk 11'deki yeri garanti olmamalı.

James Westwood
Çeviri:

  • Bruno Fernandes'in Manchester United'daki mevcut durumu, Harvey Dent'in “Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötü adama dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın” sözünü akla getiriyor. Dent bu sözü, Christopher Nolan'ın ses getiren 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight'ta söylüyor. Filmde Gotham City'nin idealist bölge savcısı kendi çöküşünü öngörüyor ve sonunda hayatın zorlukları ile polis teşkilatındaki yolsuzluk yüzünden ahlaki değerlerini yitiriyor.

    Dent'in intikam peşindeki katil Two-Face'e dönüşümü, kusursuz bir miras bırakmanın tek yolunun, insanın en iyi dönemindeyken ölmesi ya da başka bir yola yönelmesi olduğu fikrini vurguluyor. Kamuoyu önündeyken o noktadan sonra da yerinde kalmaya çalışmanın kaçınılmaz sonuçları olduğu gösteriliyor.

    Altı yıl boyunca United taraftarlarının umutlarını sırtlayan Fernandes, Old Trafford'dan ayrılmak için en uygun zamanı kaçırmış gibi görünüyor. Portekizli millî oyuncu, Ocak 2020'de Sporting CP'den transfer olduğundan beri kulübün en iyi oyuncusu oldu. Geçen sezon ise Premier League'in en iyisiydi. Bunu PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanması da tescilledi.

    Fernandes'in rekor kırarak yaptığı 21 asist ve kaptan olarak gösterdiği bitmek bilmeyen çaba olmasaydı United üçüncü sırada bitiremezdi. Michael Carrick yönetimindeki gelişimin itici gücüydü ve bu gelişim, 2026-27 sezonunda olası bir şampiyonluk mücadelesinin temellerini attı.

    Ancak yeni sezonun henüz yedi maçı geride kalmışken Manchester United yeniden başladığı noktaya döndü. INEOS yönetimi, yaz transfer döneminde Carrick'e gerektiği gibi destek vermedi. Bunun sonucunda takım, Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği belirgin maç sayısı artışı karşısında beklendiği gibi zorlandı.

    Yedi maçta yalnızca yedi puan toplayan United, şampiyonluk adayından çok küme düşme mücadelesi veren bir takım gibi görünüyor. Fernandes ise hücumun son bölümündeki etkisi neredeyse tamamen kaybolduğu için hızla hikâyenin kötü adamına dönüşüyor. Daha da kötüsü, beden dili artık dayanma gücünün sınırına geldiğini gösteriyor.

    Fernandes'in sahadaki varlığı artık yarardan çok zarar veriyor. Carrick onu eleştirilerin odağından çekmezse zor durumdaki teknik direktör üzerindeki baskıyı artırmakla kalmayacak, United'ın sezonu da kısa süre içinde tamamen kurtarılamaz hâle gelecek.

  • Utanç verici abartılı tepkiler

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes, hücumda hiçbir katkı sunmamasına ve kırmızı kart görme tehlikesi yaşamasına rağmen Leeds karşısında maçın tamamında sahada kaldı.

    Fernandes, şimdiye kadarki en endişe verici performansını pazar günü United'ın Elland Road'da Leeds ile 1-1 berabere kaldığı maçta sergiledi. Sert müdahalelerin eksik olmadığı ve akıcı oyunun pek görülmediği Pennine derbisinde iki takımın da birer puan alması sonuçta adil görünüyordu. Ancak kaptan 90 dakika boyunca sahada kalmasaydı United galibiyete uzanabilirdi.

    Fernandes'in performansına ilişkin istatistikler iç açıcı değil: Paslarının yalnızca yüzde 62'si isabetliydi, 20 kez top kaybetti, başarılı bir çalım atamadı ve girdiği altı ikili mücadelenin yalnızca birini kazandı. Üstelik fazlasıyla hırçındı. Tarik Muharemovic'e yapılan geç müdahalenin ardından hakem Darren England'a yönelttiği aşırı itirazlar nedeniyle iki yerine yalnızca bir sarı kart görmesi şanstı.

    İlk yarının ilerleyen dakikalarında ise Belçikalı Youri Tielemans, ortayı kendisine değil Bryan Mbeumo'ya yaptığı için öfkelendi. Maçın son bölümünde de başarısız bir ayak hareketinin ardından anlamsız bir çığlık attı. 32 yaşındaki oyuncu duygularını her zaman açıkça belli etti. Belirleyici bir etki yarattığı dönemlerde bu abartılı tepkiler hoş görülebilirdi, ancak artık düpedüz utanç verici.

  • Körü körüne sadakat

    Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    United son iki maçında bir miktar gelişme gösterdi ancak Fernandes takıma uyum sağlayamayan tek isim gibi görünüyor.


    Fernandes'in erken oyundan alınmayı hak ettiği bir maç varsa, o da buydu. Yine de Carrick'in aklından böyle bir hamle geçmemiş gibiydi. İkinci yarıda orta sahada yalnızca iki değişiklik yaptı: Yaz transferi Carlos Baleba'nın Premier League'deki ilk 11 başlangıcını, yerine istikrarlı biçimde vasat performans sergileyen Mason Mount'u alarak erken bitirdi; ardından Tielemans'ın yerine Matheus Cunha'yı oyuna soktu.

    Fernandes'in etkisiz kaldığı son performansı sorulduğunda Carrick, “İyi, büyütülecek bir şey yok,” dedi. “Hafta içinde biraz farklı bir pozisyonda oynadı ama bunun dışında her şey hemen hemen her zamanki gibi. O, takımımızın önemli bir parçası. Bir süredir bizim için öyle ve bu değişmeyecek.”

    Bir yandan Fernandes, mevcut kadroda yeri tartışılmaz olduğunu söyleyebilecek tek oyuncu. Öte yandan Carrick, ona böylesine gözü kapalı bağlı kalarak Manchester United'a hiç yardımcı olmuyor. Leeds karşısında ve geçen salı Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı alınan 2-0'lık yenilgide, orta sahada doğru dengeyi bulmaya yaklaştığına dair olumlu işaretler vardı. Baleba ve Andrey Santos ikili orta sahada sağlam bir görüntü sergilerken Tielemans, 10 numara pozisyonunda yaratıcılık adına pek çok şey denedi.

    Carrick, Fernandes'i takımda tutabilmek için onu alışık olmadığı pozisyonlara yerleştirmek zorunda kalıyor. Sağ kanatta görevlendirildiği Atletico maçında kolayca etkisiz hâle getirildi; Leeds karşısında ise hareketli hücum üçlüsünün en ileri ucunda oynarken daha da az etki gösterdi.

    Cunha kendisine haksızlık yapıldığını düşünse kimse onu suçlayamaz. Açık çözüm, ikinci forvet ya da iç forvet rolüne çok daha uygun olan etkili Brezilyalı için Fernandes'i yedek bırakmak. Cunha, Mbeumo ve Amad Diallo, bağlantıyı sağlayan Tielemans'la birlikte rakiplere ciddi sorunlar yaşatabilir. Ancak mevcut durumda Manchester United, Fernandes'in fırsatları harcaması yüzünden hücumda ritim yakalayamıyor.

  • 'Bıkmış'

    Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes muhtemelen kendini sürekli aynı günü yaşıyormuş gibi hissediyor; Carrick ona biraz soluklanma fırsatı tanımazsa “patlayabilir”.

    Fernandes, United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı son altı maçın hiçbirinde gol veya asist kaydedemedi. Bu sezon Premier League'de şu ana kadar aldıkları tek galibiyet olan Ipswich Town maçında Portekizli oyun kurucu üç gol attı ve 5-2 kazandıkları karşılaşmada Mbeumo'ya United'ın beşinci golünü attırdı. Sabah'a karşı 4-0 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçında da gol buldu. Ancak her iki karşılaşma da kendi kulvarlarına bu sezon katılan takımlara karşı oynanan, United için elverişli iç saha maçlarıydı.

    United, büyük önem taşıyan maçların tamamında puan kaybetti. İlk hafta sonunda Hull City'ye alınan yenilgi sezonun gidişatını belirledi. Everton karşısında iki kez öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı, 10 kişi kalan Manchester City'ye yenildi ve bir başka sayısal üstünlüğe sahip olduğu Tottenham maçından beraberlikle ayrıldı.

    Old Trafford'da umutlarının defalarca boşa çıktığını gören Fernandes, yalnızca moral bozukluğu hissetme aşamasını çoktan geçti. Fiziksel ya da zihinsel olarak verecek hiçbir şeyi kalmamış, yenilmiş bir asker gibi oynuyor.

    Kulüp efsanesi Wayne Rooney, Fernandes de Lisandro Martinez gibi kulüpte söz sahibi olanlara karşı sesini yükseltmeden önce Carrick'in onu kendisinden korumakla yükümlü olduğuna inanıyor. Rooney, bu ayın başlarında Stick to Unitedprogramında şöyle dedi: "Bıkmış durumda. Gerçekten de 'Yine mi aynı şey?' der gibi göründüğünü düşünüyorum. Bunun da bir sınırı var."

    "Takımı sırtladı ama bazen yeniden nefes alabilmek için o konumdan, o rolden çıkarılman gerekir. Şimdi içinde bir şeylerin biriktiği görülüyor ve bu böyle devam ederse sonunda patlayacak. Çıkıp fikrini dile getirmekten korkmuyor. Dolayısıyla işler bu şekilde giderse o patlama yaşanacak."

  • İhanet

    Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Fernandes son birkaç haftadır fiziksel olarak en iyi durumda değil ancak asıl sorunu açıkça psikolojik.

    Geçen hafta Carrick, Fernandes'in Sabah karşısında alınan galibiyet sırasında yaşadığı hafif bir sakatlığa rağmen oynadığını doğrulamıştı. United'ın Madrid deplasmanı öncesinde Carrick, “İdeal bir durum değil ama bir şekilde idare edilebiliyor. Büyük ölçüde atlattı. Hafifçe devam ediyor ama ciddi bir mesele değil,” demişti.

    Bu durum, Fernandes'in Atletico karşısında ve daha önce Tottenham, Fulham ve City maçlarında neden bu kadar kötü oynadığını bir ölçüde açıklıyor. Geçen sezon United'a yaptığı büyük katkı ve Portekiz'in Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar çıktığı süreçte bütün maçlarda forma giymesi düşünüldüğünde, aşırı yorgunluk Fernandes için geçerli bir mazeret olabilir.

    Top kontrolündeki hatalar ve kolay top kayıpları yorgunluğun belirtisi olabilir, ancak bunlar yalnızca hayal kırıklığından da kaynaklanabilir. Fernandes her zaman risk almayı seven bir oyuncuydu, fakat artık pozisyonları her zamankinden daha fazla zorluyor. Üstelik en olumsuz alışkanlıklarına da teslim oluyor: Dik durup çevresindekileri motive etmeye çalışmak yerine takım arkadaşlarına söyleniyor, omuzlarını düşürüyor, ellerini havaya kaldırıyor ya da yüzünü kapatıyor. Bu tür davranışlar soyunma odasındaki morali daha da düşürür.

    Dolayısıyla Fernandes, kaptanlık sorumluluklarını yerine getiremiyor. Belki de başkaları gereken asgari düzeyin altında kalırken kendisinden daha fazlasının beklenmesinden bıktı. Ya da kendisini yabancı takımlardan uzak tutmak için kulübün hedefleri konusunda sürekli güvenceler veren United yöneticileri tarafından ihanete uğramış hissediyor.

    United'ın, sözleşmesi sona erdiğinde gelecek yaz Fernandes'i bonservis bedeli almadan kaybetme riski var; ancak kulübün sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Belki de kariyerinin en verimli yıllarından daha fazla zaman kaybetmek istemediği için bir sonraki adımını şimdiden düşünüyor, hatta ayrılığını ocak ayına çekmeyi değerlendiriyor.

    Bunların herhangi biri Fernandes'in aklından geçiyorsa kimse onu suçlayamaz. Ancak artık oynamaya gönlü yoksa, durumu kendi içinde tamamen netleştirene kadar geçici olarak da olsa yedek kulübesine çekilmeli.

  • Kahraman pelerini artık yok

    Bruno Fernandes Manchester United 2026-27
    Getty

    Fernandes, Manchester United'da Mohamed Salah'ın Liverpool'da yaşadığı aynı üzücü sona doğru gidiyor olabilir

    Fernandes, 2025 yazında Al-Hilal'den gelen yüksek meblağlı teklif üzerine Old Trafford'dan ayrılabilirdi ancak kalmayı seçti. Haberlere göre Suudi Arabistanlı aracılar son transfer döneminde Fernandes için yeniden girişimde bulundu. Türk devi Galatasaray'ın da orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendiği öne sürüldü ancak United, Fernandes'in satılık olmadığını açıkça belirtti.

    Fernandes'in bir yanı şimdi ayrılmamış olmaktan pişmanlık duyuyor olmalı. United taraftarları, böylesine parlak bir 2025-26 sezonunun ardından onun gidişine üzülürdü. Yine de özellikle takımı bir üst seviyeye taşıyacak kayda değer bir transfer hamlesi yapılmayacağı belli olduktan sonra, başka bir yerde yeni bir başlangıç yapmak istemesine pek az kişi karşı çıkardı.

    Belki de Liverpool'da Mohamed Salah'ın başına gelenlere daha fazla dikkat etmeliydi. «Mısır Kralı» olarak anılan Salah, Liverpool'un Premier League şampiyonluğuna ulaştığı 2024-25 sezonunda Anfield'daki bireysel açıdan en iyi performansını sergiledi ve PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı. Ardından 32 yaşındayken Suudi Arabistan'dan gelen kazançlı bir teklifi reddederek yeni sözleşme imzaladı.

    Salah daha sonra şaşırtıcı bir düşüş yaşadı. Bu süreç, eski Liverpool teknik direktörü Arne Slot ve kulüp yönetimiyle kamuoyu önünde yaşadığı tartışmaya kadar uzandı. Yüksek bedelli yeni sözleşmesi de sonunda bitimine bir yıl kala feshedildi. Bu tatsız süreç Salah'ın Merseyside'daki itibarına zarar verdi.

    Fernandes henüz o noktada değil ama kahraman statüsünü şimdiden kaybetti. Takımın ilerlemesinin önünde duruyor ve Salah'ın aksine, artan eleştirilere karşı gösterebileceği Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da yok. Carrick onu yedek bırakacak cesareti göstermezse taraftarlar yakında bunu talep edecek. Ardından gerilimli bir ayrılık da gelebilir.