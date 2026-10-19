Bruno Fernandes'in Manchester United'daki mevcut durumu, Harvey Dent'in “Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötü adama dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın” sözünü akla getiriyor. Dent bu sözü, Christopher Nolan'ın ses getiren 2008 yapımı Batman filmi The Dark Knight'ta söylüyor. Filmde Gotham City'nin idealist bölge savcısı kendi çöküşünü öngörüyor ve sonunda hayatın zorlukları ile polis teşkilatındaki yolsuzluk yüzünden ahlaki değerlerini yitiriyor.

Dent'in intikam peşindeki katil Two-Face'e dönüşümü, kusursuz bir miras bırakmanın tek yolunun, insanın en iyi dönemindeyken ölmesi ya da başka bir yola yönelmesi olduğu fikrini vurguluyor. Kamuoyu önündeyken o noktadan sonra da yerinde kalmaya çalışmanın kaçınılmaz sonuçları olduğu gösteriliyor.

Altı yıl boyunca United taraftarlarının umutlarını sırtlayan Fernandes, Old Trafford'dan ayrılmak için en uygun zamanı kaçırmış gibi görünüyor. Portekizli millî oyuncu, Ocak 2020'de Sporting CP'den transfer olduğundan beri kulübün en iyi oyuncusu oldu. Geçen sezon ise Premier League'in en iyisiydi. Bunu PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazanması da tescilledi.

Fernandes'in rekor kırarak yaptığı 21 asist ve kaptan olarak gösterdiği bitmek bilmeyen çaba olmasaydı United üçüncü sırada bitiremezdi. Michael Carrick yönetimindeki gelişimin itici gücüydü ve bu gelişim, 2026-27 sezonunda olası bir şampiyonluk mücadelesinin temellerini attı.

Ancak yeni sezonun henüz yedi maçı geride kalmışken Manchester United yeniden başladığı noktaya döndü. INEOS yönetimi, yaz transfer döneminde Carrick'e gerektiği gibi destek vermedi. Bunun sonucunda takım, Şampiyonlar Ligi'nin getirdiği belirgin maç sayısı artışı karşısında beklendiği gibi zorlandı.

Yedi maçta yalnızca yedi puan toplayan United, şampiyonluk adayından çok küme düşme mücadelesi veren bir takım gibi görünüyor. Fernandes ise hücumun son bölümündeki etkisi neredeyse tamamen kaybolduğu için hızla hikâyenin kötü adamına dönüşüyor. Daha da kötüsü, beden dili artık dayanma gücünün sınırına geldiğini gösteriyor.

Fernandes'in sahadaki varlığı artık yarardan çok zarar veriyor. Carrick onu eleştirilerin odağından çekmezse zor durumdaki teknik direktör üzerindeki baskıyı artırmakla kalmayacak, United'ın sezonu da kısa süre içinde tamamen kurtarılamaz hâle gelecek.