Sir Jim Ratcliffe, INEOS'un Manchester United'daki azınlık hissesini satın alma sürecini başarıyla tamamlamasına öncülük etmesinden kısa süre sonra, Şubat 2024'te şöyle demişti: “David Gill ve Sir Alex'in [Ferguson] görevlerinden ayrılmasının üzerinden geçen 11 yıla bakarsanız, bir dizi teknik direktörün gelip geçtiğini görürsünüz. Bazıları çok iyiydi ama hiçbiri başarılı olamadı ya da uzun süre görevde kalamadı. Bütün teknik direktörleri suçlayamazsınız. Varılabilecek tek sonuç, çalıştıkları ortamın işe yaramadığıdır.”

United, bu röportajdan bu yana üç kalıcı teknik direktörle yollarını ayırdı. 2026-27 sezonuna felaket gibi bir başlangıç yapılmasının ardından Michael Carrick'in de Ruben Amorim ve Erik ten Hag ile aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Taraftarlar Carrick'e hiçbir zaman sırt çevirmedi. Aksine, eski orta saha oyuncusunu son ana kadar desteklediler. Ancak bunun nedeni, teknik direktörlük becerilerine duydukları körü körüne bir güven değildi.

Middlesbrough'nun eski teknik direktörü bu görevin altında ezildi. United'ın şu anda Premier League'de ilk 10 maçında aldığı tek galibiyetle 18. sırada olması da bunu gösteriyor. Takım, 1986-87 sezonundan bu yana böylesine kötü bir başlangıç yapmamıştı. Felaket durumdaki savunması şimdiden 19 gol yedi; bu, ligdeki en kötü üçüncü performans. United'ın bu sezon gol yemediği tek maç ise Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Sabah'a karşıydı.

Dolayısıyla evet, Carrick gitmeli. Ancak bu vahim tablonun sorumlusu o değil ve bu yüzden kulüp efsanesi olarak konumunu koruyarak ayrılacak. 45 yaşındaki teknik direktör, çalışma ortamından da kesinlikle olumsuz etkilendi. Yaz transfer döneminin son derece kötü geçmesi, geçen sezon elde edilen üçüncülüğün yarattığı umut üzerine bir şeyler inşa etmesini engelledi.

United'ın bir sonraki adımı atmak için daha deneyimli bir teknik direktör görevlendirmesi gerektiği de doğru. Amorim'in başarı vizyonunu benimsemeyen ve Ten Hag'a hak etmediği bir ek süre tanıyan Ratcliffe ile INEOS'un üst yönetimi, Carrick'e kalıcı sözleşme vererek bir büyük hata daha yaptı.

Bir sonraki teknik direktör tercihi doğru olmalı; aksi hâlde Manchester United ciddi bir küme düşme tehdidiyle karşı karşıya kalacak. United taraftarları için sevindirici olan, Carrick'in yerini Mauricio Pochettino'nun alacak gibi görünmesi. Bu, kulübün uzun yıllardır teknik direktör konusunda verdiği ilk mantıklı karar olacak. Daha önce bu görev için üç kez görüşmeye katılan Arjantinli teknik direktörün Old Trafford'a daha önce getirilmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Ancak bir nebze istikrar sağlamaya çalışan United için geç de olsa bu adımı atmak, hiç atmamaktan iyi.