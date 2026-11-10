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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Manchester United’ın Michael Carrick’in yerine sonunda Mauricio Pochettino’yu getirmesi, kulübün yıllardır aldığı ilk doğru teknik direktör kararı olurdu

ABD'nin mevcut teknik direktörü, Old Trafford'da görevi devralmanın en güçlü adayı ve kendisi için ödenecek yüklü tazminata fazlasıyla değer.

James Westwood
Çeviri:

  • Sir Jim Ratcliffe, INEOS'un Manchester United'daki azınlık hissesini satın alma sürecini başarıyla tamamlamasına öncülük etmesinden kısa süre sonra, Şubat 2024'te şöyle demişti: “David Gill ve Sir Alex'in [Ferguson] görevlerinden ayrılmasının üzerinden geçen 11 yıla bakarsanız, bir dizi teknik direktörün gelip geçtiğini görürsünüz. Bazıları çok iyiydi ama hiçbiri başarılı olamadı ya da uzun süre görevde kalamadı. Bütün teknik direktörleri suçlayamazsınız. Varılabilecek tek sonuç, çalıştıkları ortamın işe yaramadığıdır.”

    United, bu röportajdan bu yana üç kalıcı teknik direktörle yollarını ayırdı. 2026-27 sezonuna felaket gibi bir başlangıç yapılmasının ardından Michael Carrick'in de Ruben Amorim ve Erik ten Hag ile aynı kaderi paylaşması bekleniyor. Taraftarlar Carrick'e hiçbir zaman sırt çevirmedi. Aksine, eski orta saha oyuncusunu son ana kadar desteklediler. Ancak bunun nedeni, teknik direktörlük becerilerine duydukları körü körüne bir güven değildi.

    Middlesbrough'nun eski teknik direktörü bu görevin altında ezildi. United'ın şu anda Premier League'de ilk 10 maçında aldığı tek galibiyetle 18. sırada olması da bunu gösteriyor. Takım, 1986-87 sezonundan bu yana böylesine kötü bir başlangıç yapmamıştı. Felaket durumdaki savunması şimdiden 19 gol yedi; bu, ligdeki en kötü üçüncü performans. United'ın bu sezon gol yemediği tek maç ise Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez katılan Sabah'a karşıydı.

    Dolayısıyla evet, Carrick gitmeli. Ancak bu vahim tablonun sorumlusu o değil ve bu yüzden kulüp efsanesi olarak konumunu koruyarak ayrılacak. 45 yaşındaki teknik direktör, çalışma ortamından da kesinlikle olumsuz etkilendi. Yaz transfer döneminin son derece kötü geçmesi, geçen sezon elde edilen üçüncülüğün yarattığı umut üzerine bir şeyler inşa etmesini engelledi.

    United'ın bir sonraki adımı atmak için daha deneyimli bir teknik direktör görevlendirmesi gerektiği de doğru. Amorim'in başarı vizyonunu benimsemeyen ve Ten Hag'a hak etmediği bir ek süre tanıyan Ratcliffe ile INEOS'un üst yönetimi, Carrick'e kalıcı sözleşme vererek bir büyük hata daha yaptı.

    Bir sonraki teknik direktör tercihi doğru olmalı; aksi hâlde Manchester United ciddi bir küme düşme tehdidiyle karşı karşıya kalacak. United taraftarları için sevindirici olan, Carrick'in yerini Mauricio Pochettino'nun alacak gibi görünmesi. Bu, kulübün uzun yıllardır teknik direktör konusunda verdiği ilk mantıklı karar olacak. Daha önce bu görev için üç kez görüşmeye katılan Arjantinli teknik direktörün Old Trafford'a daha önce getirilmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Ancak bir nebze istikrar sağlamaya çalışan United için geç de olsa bu adımı atmak, hiç atmamaktan iyi.

  • Öne çıkan tercih

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino, Manchester United yönetiminin değerlendirdiği tek teknik direktör değil ancak kısa sürede önemli bir değişim yaratmak için en donanımlı aday.

    United, yaz aylarında sırasıyla Newcastle ve Almanya'daki görevlerinden ayrılan ve şu anda çalışmaya uygun olan Eddie Howe ve Julian Nagelsmann ile de güçlü biçimde ilişkilendiriliyor. Bu ayın başlarında, Howe'un Carrick'in yerine geçmesi için Jason Wilcox'ın ‘tercih ettiği aday’ olduğu bildirilmişti. Bu haberin derhâl alarm zillerini çaldırması gerekirdi.

    Futbol direktörlüğüne getirildiğinden beri Wilcox, kararlarına güvenilemeyeceğini defalarca gösterdi. Uygulamaya koyduğu gülünç üç aşamalı transfer planı, Manchester United'ı hiç olmadığı kadar geriye götürdü. Howe, Newcastle ve Bournemouth'taki önceki görevlerinde iyi iş çıkardı ancak mütevazı takımlara uygun teknik direktörlük tarzı, United gibi küresel bir dev için uygun değil.

    Nagelsmann ise Almanya'nın başında büyük bir başarısızlık yaşadı. Bayern Münih'i çalıştırdığı 19 ayda da yalnızca kazanması beklenen bir Bundesliga şampiyonluğu elde etti. Oyuncu yönetimi becerileri de sık sık eleştirildi; ayrıca bazıları onu gereğinden karmaşık taktikler uygulamakla suçladı.

    United'ın Pochettino'nun Amerika Birleşik Devletleri erkek millî takımıyla olan sözleşmesindeki çıkış maddesini devreye sokmak için 10 milyon dolar (7,5 milyon sterlin) ödemesi gerekecek, ancak onun beraberinde getireceği başka bir yük yok. Arjantinli, soyunma odasına hemen moral verecek ve sağlam temellere dayanan bir projeyi yönetecek kişiliğe ve bilgi birikimine sahip.

  • Ferguson'ın desteği

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun adı, kulübün gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüyle olan ilişkisinin de etkisiyle yaklaşık on yıldır United'la anılıyor.

    Pochettino, Jose Mourinho'nun Aralık 2018'de görevden alınmasının ardından United'ın bir numaralı tercihi olarak belirlenmişti ancak göreve sonunda Ole Gunnar Solskjaer getirildi. Tottenham'ın eski teknik direktörü, 2022 baharında Ten Hag ile doğrudan bir yarışa girdi ve uzun vadeli bir yeniden yapılanma için en iyi seçenek olarak Hollandalı teknik adam görüldü. İki yıl sonra United, Chelsea'den ayrılmasının ardından Pochettino'yu yeniden değerlendirdi ancak anlaşılmaz bir şekilde Ten Hag'la devam etti.

    Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee ve Lisandro Martinez gibi isimlerin transferinden Ten Hag'ın sorumlu olduğu ve United'ın onun yönetimindeki iki buçuk yıl boyunca hiçbir zaman net bir oyun kimliği oluşturamadığı düşünüldüğünde, Pochettino göreve getirilseydi kulübün bugün çok daha iyi bir durumda olacağını söylemek yanlış olmaz.

    Beklentileri sürekli boşa çıkaran Tottenham, Pochettino'nun yönetiminde Premier League şampiyonluğunun ciddi adaylarından biri hâline geldi. Pochettino, görevine acımasızca erken son verilmeden önce Chelsea'de de benzer bir etki yaratma yolundaydı. Ayrıca Southampton'ı 2013-14 sezonunda sekizinciliğe taşıyarak kulübün 11 yıldaki en iyi lig derecesini elde etti ve Ferguson üzerinde, emekli olmasından önce kalıcı bir izlenim bıraktı.

    United, Pochettino'nun göreve gelişinden 12 gün sonra, Ocak 2013'te Southampton'ı 2-1 yendi. Ferguson, Southampton'ı “Bu sezon Old Trafford'da oynayan en iyi takım” olarak tanımladı. Üç yıl sonra, Pochettino'nun Tottenham'daki ikinci sezonunun sonlarına doğru Ferguson, onu “Premier League'in en iyi teknik direktörü” diye nitelendirdi ve “Onu hiçbir zaman telaşlanmış görmezsiniz. Takımının oynadığı futbol da yaptığı işin kanıtı” dedi.

    İkili daha sonra, Louis van Gaal'ın Old Trafford'daki görevine son verilmek üzereyken Londra'da akşam yemeğinde buluştu. United, sonunda takımın başına Mourinho'yu getirdi ancak Pochettino'nun adı o zamandan beri kulüple anılıyor. Pochettino, ‘Brave New World’ adlı kitabında o buluşmayı şöyle anlattı: “Saatler süren o sohbetin her ayrıntısını daima hatırlayacağım. Bu, bir hayalin gerçekleşmesiydi.”

    Haberlere göre Ferguson, 2022'de United'ın teknik direktörlüğü için Pochettino'yu destekledi ve 54 yaşındaki teknik adama duyduğu uzun süreli hayranlık da azalmadı. Pochettino da Manchester United ile arasındaki gayriresmî bağ hakkında konuşmaktan kaçınmadı ve Premier League'de yarım kalmış bir işi olduğunu hissettiğini kabul etti.

    Mayıs ayında FourFourTwo 'ya konuşan Pochettino, “United her zaman ilgi gösterdi. Ancak orada teknik direktörlük yapmak için ideal koşullar bir türlü oluşmadı. Premier League'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok yaklaştığımı ve yeniden denemek istediğimi hep söyledim. Her ikisini de kazanma hedefi olan bir projenin parçası olmak isterim” dedi.

  • Yeteneğini boşa harcıyor

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    Arjantinli teknik direktör kısa süre önce ABD Futbol Federasyonu ile yeni bir sözleşme imzaladı ancak gönlünde hâlâ kulüp takımı çalıştırmak yatıyor.

    Pochettino bu yorumları, ABD için evinde planlandığı gibi gitmeyen 2026 Dünya Kupası'ndan önce yapmıştı. Grup aşamasını rahat geçen ve ilk eleme turunda Bosna-Hersek'i saf dışı bırakan ABD, son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenilerek küçük düşürücü bir mağlubiyetle turnuvaya veda etti.

    Oyuncuların Pochettino'nun yoğun pres anlayışını benimsemesiyle takımın futbol seviyesi belirgin biçimde yükselmişti. Ancak ABD, asıl önemli anda yine beklentileri karşılayamadı. Kadronun daha iyisini yapabilecek yetenekte olduğu düşünüldüğünde, Pochettino'nun turnuvanın ardından yeni bir sözleşme teklifi almasını şans olarak değerlendirmek mümkün.

    Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden somut bir teklif gelmeyince Pochettino, dört yıllık bir dönem daha görevde kalmak üzere sözleşme imzaladı. Ancak kulüp futbolunun en üst düzeyine dönme fırsatını geri çevirmesi kuşkusuz zor olacaktır. Manchester United'a katılmaya oldukça sıcak baktığı da yaygın biçimde haberleştiriliyor. Büyük hedefleri olan genç bir teknik direktör olarak Pochettino'nun yetenekleri, en büyük kupalar için seçkin milli takımlarla mücadele edebilecek düzeye hâlâ uzak olan ve onun bıraktığı mirasa katkıda bulunması pek olası görünmeyen ABD'de bir ölçüde boşa gidiyor.

    Öte yandan Manchester United'ı yeniden ayağa kaldırmak, Pochettino'nun kariyerini tanımlayan bir başarı olur ve onu Pep Guardiola ile Luis Enrique'nin de bulunduğu seçkin teknik direktörler arasına taşıyabilir. Pochettino, kazandığı kupa sayısının azlığı nedeniyle henüz o seviyeye yaklaşamadı. Paris Saint-Germain ile kazandığı Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonlukları da kulübün Fransız futbolundaki hâkimiyeti göz önüne alındığında çok büyük bir ağırlık taşımıyor.

    Ferguson sonrası dönemde Manchester United'ı saran kaos düşünüldüğünde bu elbette büyük bir risk. Ancak Pochettino, Old Trafford'da başarılı olmak için gereken özelliklere sahip. İlk görevi, Tottenham'da yaptığı gibi takıma istikrar ve kendine özgü bir oyun tarzı kazandırmak olacak. Ardından kadroyu kendi anlayışına göre şekillendirme özgürlüğü verilirse her şey mümkün. Tabii bu, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsiz önemli bir koşul...

  • Dizginlenmesi gerekiyor

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Manchester United'ın futbol direktörü Wilcox, hem Amorim'in hem de Carrick'in konumunu sarstı; geri adım atmaya zorlanmalı

    Pochettino'nun, transferlerde son sözü Wilcox'a bırakan Carrick ve Amorim'le aynı şartlarda United'a imza atması şaşırtıcı olurdu. Bu bir daha yaşanmamalı. Pochettino'nun ayrıca kulübün harcamalarda bu kadar tutumlu davranmayı sürdürmeyeceğine dair güvenceye ihtiyacı var.

    Arjantinli teknik adam, transferlere temkinli yaklaşımı nedeniyle Tottenham'ın eski başkanı Daniel Levy ile anlaşmazlık yaşamış ve kupa kazanma şansları olması için kulübün «büyük bir kulüp gibi davranması» gerektiğini söylemişti. United'ın yeniden ilk altıya girebilmek için şimdi bunu yapması gerekiyor.

    Glazer ailesi nedeniyle borç batağında olan Manchester United, sınırlı bir bütçeyle hareket ediyor. Ancak oyuncu satışlarıyla ek kaynak yaratılabilir. Uzun süredir hiçbir katkı sağlamayan Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte ve Zirkzee'nin tamamı ocak ayında satış listesine konabilir ve konmalıdır.

    Mevcut kaynaklar da çok daha dikkatli kullanılmalı. United, Andrey Santos'u Chelsea'den transfer ederken 50 milyon sterlini boşa harcadı. Carlos Baleba, Brighton'dan 70 milyon sterline transfer olduğundan beri fiziksel sorunlar yaşadı; bu da transfer öncesi incelemedeki bir başarısızlık. 35 milyon sterline alınan Youri Tielemans ise 29 yaşında en iyi dönemini geride bırakmış görünüyor. Bu transferlerin hepsini Wilcox yaptı. Ayrıca geçen yıl Amorim'e karşı çıkarak Ollie Watkins yerine sık sık sakatlanan Benjamin Sesko'nun 74 milyon sterline transfer edilmesi için bastırdı.

    Wilcox, Amorim kulüpteyken takımın stratejisine de müdahale etti. Yetkileri elinden alınmalı, hatta daha iyisi, görevine tamamen son verilmeli. United'ın iç karartıcı formundan Carrick sorumlu tutulacaksa, INEOS onu Old Trafford'a getirmeden önce futbol direktörü olarak yalnızca Southampton'da bir yıllık deneyimi bulunan eski Leeds kanat oyuncusu da sorumlu tutulmalı.

    Ferguson'ın sahip olduğu koşulsuz yetkiyi günümüz futbolunda bir başkasına tanımak gerçekçi değil. Ancak Ratcliffe, Pochettino'ya hem antrenör hem de teknik direktör olarak güvenmek zorunda.

  • Değerleri yeniden tesis etmek

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun oyuncu geliştirmedeki başarısı ve hücuma dönük oyun anlayışı, onu Manchester United'ın mevcut kadrosunda hayal kırıklığı yaratan oyuncuları toparlayacak ideal isim hâline getiriyor

    Pochettino, Chelsea de dahil olmak üzere Premier League'deki diğer tüm görevlerinde beklentilerin üzerine çıktı. Önceki sezonu 12. sırada bitirmiş bir kadroyu devraldığı Chelsea'yi Premier League'de altıncılığa taşıdı ve yeniden Avrupa kupalarına götürdü. Chelsea, onun yönetiminde Carabao Cup finaline ve FA Cup yarı finaline de yükselirken Pochettino, Cole Palmer'ı bir süperstara dönüştürdü.

    Bu da Pochettino'nun United için doğru isim olmasının bir başka nedeni. Kulübün genç oyuncuları geliştirme konusundaki sicili son dönemde çok kötü. Pochettino'nun Tottenham'daki döneminde Harry Kane, Son Heung-min ve Dele Alli, Premier League'in en etkili üçlülerinden biri hâline geldi. Southampton'da ise 17 yaşındaki Luke Shaw'u A takıma kazandırdı.

    Palmer, 2024'te BBC'ye verdiği demeçte, “Kendini iyi hissetmeni sağlamakta ve senden en iyi verimi almaya çalışmakta başarılı” dedi. Bu, kariyerini kanıtlamış oyuncular için de geçerli. Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher ve Marc Cucurella, onun rehberliğinde yeni seviyelere ulaşan isimler arasında.

    United, Kobbie Mainoo, Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra Mateus Cunha ve Amad Diallo gibi hücumdaki son hamleleri sinir bozucu derecede istikrarsız olan oyuncular için de doğru yol göstericiyi bulmuş olabilir. Daha da önemlisi, Pochettino takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu taktik düzeni getirecek.

    Onun takımları savunmada tek bir bütün olarak hareket ediyor: Bir oyuncu topa sahip rakibe baskı yaparken diğerleri pas yollarını kapatıyor. Bu yaklaşım sıkı bir disiplin gerektiriyor ancak savunmadaki bireysel zaafları büyük ölçüde örtebiliyor. Bunun tam tersine, Carrick'in sabırlı “yarım pres” sistemi oyunculara gevşemek için bir bahane verdi.

    Hücumda Pochettino, sahayı genişletmek için beklere dayanan, kanat oyuncularının ise daha çok iki 10 numara gibi görev yaptığı akışkan bir 4-2-3-1 veya 4-3-3 dizilişini tercih ediyor. Bu düzen Cunha, Bryan Mbeumo ve Patrick Dorgu'nun başarılı olmasına büyük katkı sağlayabilir. Nihai amacı, sahanın merkezinde sayısal üstünlük kurup savunmayı yaran doğrudan paslar aramak. Bu anlayışta, sabırlı paslaşmalar yerine agresif ve ileriye dönük bir oyun öncelik taşıyor.

    Kısa vadede United'ın yeniden maç kazanmaya başlamasının tek yolu yüksek tempolu futbol ve bu, kulübün tarihî değerleriyle de örtüşüyor. Bu perişan oyuncu grubunu biri düzene sokabilecekse o da Pochettino. Kendi bildiği gibi çalışmasına izin verilirse başarısızlık döngüsünü sonunda kıracak kişi de o olabilir.