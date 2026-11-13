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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Manchester United'ın Michael Carrick'in yerine Mauricio Pochettino'yu nihayet getirmesi, kulübün yıllardır verdiği ilk doğru teknik direktör kararı

ABD’nin teknik direktörü 18 Kasım’da Old Trafford’da görevi devralacak ve kendisi için ödenecek yüklü tazminat paketine fazlasıyla değecek.

James Westwood
Çeviri:

  • Sir Jim Ratcliffe, INEOS'un Manchester United'da azınlık hisselerini devralmasına öncülük etmesinden kısa süre sonra, Şubat 2024'te şöyle demişti: “David Gill ve Sir Alex [Ferguson] görevlerinden ayrılalı geçen 11 yıla bakarsanız, çok sayıda teknik direktörün görev yaptığını görürsünüz. Bazıları çok iyiydi ama hiçbiri başarılı olamadı ya da uzun süre görevde kalamadı. Teknik direktörlerin hepsini suçlayamazsınız. Buradan çıkarılabilecek tek sonuç, çalıştıkları ortamın işe yaramadığıdır.”

    United, bu açıklamadan bu yana üç daimi teknik direktörle yollarını ayırdı. Michael Carrick de 2026-27 sezonuna yapılan felaket başlangıcın ardından Ruben Amorim ve Erik ten Hag ile aynı kaderi paylaştı. Taraftarlar Carrick'e hiçbir zaman sırt çevirmedi. Aksine, eski orta saha oyuncusuna son ana kadar tezahüratlarla destek verdiler. Ancak bunun nedeni, teknik direktörlük becerilerine duydukları körü körüne bir inanç değildi.

    Eski Middlesbrough teknik direktörü bu görevin üstesinden gelemedi. United'ın şu anda Premier League'de ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alarak 18. sırada bulunması da bunu gösteriyor. Kulüp, 1986-87 sezonundan bu yana böylesine kötü bir başlangıç yapmamıştı. United'ın büyük sorunlar yaşayan savunması şimdiden 19 gol yedi. Bu, ligdeki en kötü üçüncü savunma performansı. Takımın bu sezon gol yemeden tamamladığı tek maç ise Şampiyonlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Sabah'a karşıydı.

    Evet, Carrick'in ayrılması gerekiyordu. Ancak bu içler acısı tablonun sorumlusu o değil ve bu yüzden efsane statüsünü koruyarak ayrılıyor. 45 yaşındaki teknik direktör, çalışma koşulları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Berbat geçen yaz transfer dönemi, geçen sezon elde edilen üçüncülüğün yarattığı umutların üzerine koymasını engelledi.

    United'ın bir sonraki adımı atmak için daha deneyimli bir teknik direktör göreve getirmesi gerektiği de doğru. Amorim'in başarı vizyonunu benimsemeyen ve Ten Hag'a hak etmediği hâlde görevde kalması için ek süre tanıyan Ratcliffe ile INEOS yönetiminin Carrick'e kalıcı sözleşme vermesi, bir başka büyük hataydı.

    Pochettino'nun göreve getirilmesi olumlu sonuç vermek zorunda. Aksi hâlde Manchester United, ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Neyse ki United taraftarları için eski Tottenham teknik direktörü aranan tüm özelliklere sahip. Onun göreve getirilmesi, kulübün uzun yıllardır teknik direktör konusunda verdiği ilk mantıklı kararı temsil ediyor. Daha önce bu görev için üç kez görüşme yapan Arjantinlinin Old Trafford'a daha önce getirilmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Yine de bir nebze istikrar yakalamaya çalışan United için geç olması, hiç olmamasından iyi.

  • Öne çıkan tercih

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    United yönetiminin değerlendirdiği tek teknik direktör Pochettino değildi, ancak kısa sürede önemli değişiklikler yapabilecek en donanımlı isim o.

    United'ın adı, yaz aylarında sırasıyla Newcastle ve Almanya'daki görevlerinden ayrılan ve göreve getirilebilecek durumda olan Eddie Howe ve Julian Nagelsmann ile de sık sık anılmıştı. Bu ayın başlarında, Carrick'in yerine geçmesi için Howe'un Jason Wilcox'un „tercih ettiği aday“ olduğu bildirilmişti. Bu haberin derhâl alarm zillerini çaldırması gerekirdi.

    Futbol direktörlüğüne getirildiğinden beri Wilcox, kararlarına güvenilemeyeceğini defalarca gösterdi. Uygulamaya koyduğu akıl almaz üç aşamalı transfer planı, Manchester United'ı hiç olmadığı kadar geriye götürdü. Howe, Newcastle ve Bournemouth'taki önceki görevlerinde iyi iş çıkardı ancak daha zayıf takımlara uygun teknik direktörlük tarzı, United gibi küresel bir dev için uygun değildi.

    Nagelsmann ise Almanya'da büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Bayern Münih'in başındaki 19 ayda da yalnızca zaten beklenen bir Bundesliga şampiyonluğu kazandırdı. Oyuncu yönetimi becerileri de sık sık eleştirildi; ayrıca bazıları onu gereğinden karmaşık taktikler uygulamakla suçladı.

    United, Pochettino'nun ABD erkek millî takımıyla olan sözleşmesindeki çıkış maddesini devreye sokmak için 10 milyon dolar (7,5 milyon sterlin) ödeyecek ancak bunun dışında Pochettino'nun beraberinde getirdiği başka bir sorun yok. Arjantinli teknik adam, soyunma odasına hemen moral verecek ve sağlam temellere dayanan bir projeyi yönetecek kişiliğe ve birikime sahip.

  • Ferguson'ın desteği

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    Pochettino’nun adı yaklaşık on yıldır United’la anılıyor; kulüp tarihinin en büyük teknik direktörüyle olan ilişkisi de bu söylentileri körüklüyor.

    Jose Mourinho'nun Aralık 2018'de görevden alınmasının ardından United'ın bir numaralı tercihi Pochettino'ydu ancak göreve sonunda Ole Gunnar Solskjaer getirildi. 2022 baharında eski Tottenham teknik direktörü, Ten Hag ile doğrudan bir yarışa girdi ve uzun vadeli yeniden yapılanma için en iyi seçeneğin Hollandalı olduğu sonucuna varıldı. İki yıl sonra United, Chelsea'den ayrılmasının ardından Pochettino'yu yeniden değerlendirdi ancak anlaşılmaz bir şekilde Ten Hag ile devam etti.

    Ten Hag'ın Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee ve Lisandro Martinez gibi oyuncuların transferinden sorumlu olduğu ve United'ın onun yönetimindeki iki buçuk yıl boyunca hiçbir zaman belirgin bir oyun kimliği oluşturamadığı düşünüldüğünde, Pochettino göreve getirilseydi kulübün bugün çok daha iyi bir durumda olacağını söylemek mümkün.

    Sürekli beklentilerin altında kalan Tottenham, Pochettino'nun yönetiminde Premier Lig şampiyonluğunun gerçek adaylarından biri hâline geldi. Pochettino, Chelsea'de de benzer bir etki yaratma yolundayken görev süresi beklenmedik biçimde sona erdi. Ayrıca Southampton'ı 2013-14 sezonunda sekizinci sıraya taşıyarak kulübün 11 yıldaki en iyi derecesini elde etti ve Ferguson emekli olmadan önce onda kalıcı bir izlenim bıraktı.

    United, Pochettino'nun göreve gelişinden 12 gün sonra, Ocak 2013'te Southampton'ı 2-1 yendi. Ferguson ise Southampton'ı “bu sezon Old Trafford'da oynayan en iyi takım” olarak nitelendirdi. Üç yıl sonra, Pochettino'nun Tottenham'daki ikinci sezonunun sonlarına doğru Ferguson, onu “Premier Lig'in en iyi teknik direktörü” diye tanımladı ve “Onu hiçbir zaman soğukkanlılığını kaybederken görmezsiniz. Takımının oynama biçimi de yaptığı işin bir kanıtı” dedi.

    İkili daha sonra, Louis van Gaal'ın Old Trafford'da görevden alınmanın eşiğinde olduğu dönemde Londra'da akşam yemeğinde buluştu. United sonunda takımın başına Mourinho'yu getirdi ancak Pochettino'nun adı o zamandan beri kulüple anılıyor. Pochettino, ‘Brave New World’ adlı kitabında, “Saatler süren o sohbetin her ayrıntısını daima hatırlayacağım. Bu, gerçekleşen bir rüyaydı” diye yazdı.

    Ferguson'ın 2022'de United'ın teknik direktörlüğü için Pochettino'yu desteklediği bildirilmişti. 54 yaşındaki teknik direktöre uzun süredir duyduğu takdir de azalmadı. Pochettino da Manchester United ile resmî olmayan bağını gizlemekten kaçınmadı ve Premier Lig'de yarım kalmış bir işi olduğunu hissettiğini kabul etti.

    Mayıs ayında FourFourTwo dergisine konuşan Pochettino, “United her zaman ilgi gösterdi. Ama orada görev almak için ideal koşullar bir türlü oluşmadı. Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çok yaklaştığımı ve bunu yeniden denemek istediğimi her zaman söyledim. İkisini de kazanma hedefi olan bir projenin parçası olmak isterim” dedi.

  • Yeteneklerini boşa harcıyor

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    Arjantinli teknik direktör, ABD Futbol Federasyonu ile yeni bir sözleşme imzalamıştı ancak gönlünde hâlâ kulüp takımı çalıştırmak yatıyor.

    Pochettino bu açıklamaları, ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen ancak planladığı gibi geçmeyen 2026 Dünya Kupası öncesinde yapmıştı. Grup aşamasını rahatlıkla geçen ve ilk eleme turunda Bosna-Hersek'i saf dışı bırakan ABD, son 16 turunda Belçika'ya 4-1 yenilerek turnuvaya küçük düşürücü bir sonuçla veda etti.

    Oyuncuların Pochettino'nun önde baskıya dayalı oyun anlayışını benimsemesiyle takımın futbol kalitesi belirgin biçimde yükselmişti. Ancak ABD, en kritik anda yine beklentileri karşılayamadı. Kadronun daha iyisini yapabilecek kadar yetenekli olduğu düşünüldüğünde, Pochettino'nun turnuvadan sonra yeni bir sözleşme teklifi almasının şans olduğu savunulabilir.

    Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden somut bir teklif gelmeyince Pochettino, dört yıllık bir dönem daha için sözleşme imzaladı. Ancak üst düzey kulüp teknik direktörlüğüne dönme fırsatı, geri çevrilemeyecek kadar cazipti. Büyük hedefleri olan genç bir teknik direktör olarak Pochettino'nun yetenekleri ABD'de bir ölçüde boşa gidiyordu. ABD, en büyük kupalar için elit ülkelerle mücadele edebilecek düzeye hâlâ uzak ve Pochettino'nun kariyerine kalıcı bir katkı sağlama ihtimali de düşük.

    Öte yandan Manchester United'ı yeniden ayağa kaldırmak, Pochettino'nun kariyerini tanımlayan bir başarı olabilir ve onu Pep Guardiola ile Luis Enrique'nin de yer aldığı elit teknik direktörler arasına taşıyabilir. Pochettino, kupa sayısının azlığı nedeniyle henüz o seviyeye yaklaşamadı. Paris Saint-Germain ile kazandığı Ligue 1 ve Coupe de France şampiyonlukları da kulübün Fransız futbolundaki hâkimiyeti göz önüne alındığında çok büyük bir başarı sayılmıyor.

    Ferguson sonrası dönemde Manchester United'ı saran kaos düşünüldüğünde bu hamle elbette büyük bir risk taşıyor. Yine de Pochettino, Old Trafford'da başarılı olabilecek becerilere sahip. İlk görevi, Tottenham'da yaptığı gibi takıma istikrar ve belirgin bir oyun kimliği kazandırmak olacak. Ardından kadroyu kendi anlayışına göre şekillendirme özgürlüğü verilirse her şey mümkün. Ancak bunun gerçekleşmesi hiç de kesin değil.

  • Dizginlenmesi gerekiyor

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    United’ın futbol direktörü Wilcox, hem Amorim’i hem de Carrick’i baltaladı ve geri adım atmaya zorlanmalı

    Pochettino'nun, transferlerde nihai yetkiyi Wilcox'a bırakan Carrick ve Amorim'le aynı şartlarda United'la sözleşme imzalamış olması şaşırtıcı olurdu. Bu bir daha yaşanmamalı. Pochettino'nun ayrıca kulübün harcamalarda bu kadar tutumlu davranmayı sürdürmeyeceğine dair güvenceye ihtiyacı var.

    Arjantinli teknik adam, transferlerdeki temkinli yaklaşımı yüzünden eski Tottenham Hotspur başkanı Daniel Levy ile anlaşmazlığa düşmüş ve kupa kazanma şansına sahip olmak için kulübe “büyük bir kulüp gibi davranması” çağrısında bulunmuştu. United'ın da ilk altıya geri dönme şansına sahip olmak için şimdi bunu yapması gerekiyor.

    Glazer ailesi yüzünden borca batmış olan Manchester United, sınırlı bir bütçeyle hareket ediyor. Ancak oyuncu satışlarıyla ek kaynak yaratılabilir. Çok uzun süredir takıma hiçbir katkı sağlamayan Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte ve Zirkzee'nin tamamı ocak ayında satış listesine konabilir ve konmalıdır.

    Mevcut kaynakların da çok daha dikkatli kullanılması gerekiyor. United, Andrey Santos'u Chelsea'den transfer ederken 50 milyon sterlini boşa harcadı. Carlos Baleba, Brighton'dan 70 milyon sterlin karşılığında transfer olduğundan beri fiziksel sorunlar yaşadı; bu da transfer öncesi incelemede bir başarısızlığa işaret ediyor. 35 milyon sterline alınan Youri Tielemans ise 29 yaşında en iyi dönemini geride bırakmış görünüyor. Bu oyuncuların tamamı Wilcox'un transferleriydi. Wilcox ayrıca geçen yıl Amorim'e karşı çıkarak Ollie Watkins yerine, sakatlıklarla boğuşan Benjamin Sesko'nun 74 milyon sterline transfer edilmesi için ısrar etmişti.

    Wilcox, Amorim kulüpteyken takımın stratejisine de müdahale etti. Yetkileri elinden alınmalı, hatta daha iyisi, kulüpten tamamen gönderilmeli. United'ın kötü formundan Carrick sorumlu tutulacaksa, INEOS onu Old Trafford'a getirmeden önce futbol direktörü olarak yalnızca Southampton'da bir yıllık deneyimi bulunan eski Leeds kanat oyuncusu da sorumlu tutulmalı.

    Ferguson'ın sahip olduğu düzeyde koşulsuz özerkliği modern futbolda tanımak gerçekçi değil. Ancak Ratcliffe, Pochettino'ya hem teknik direktör hem de menajer olarak güvenmeli.

  • Değerleri yeniden tesis etmek

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Pochettino’nun oyuncu geliştirmedeki başarısı ve atak futbol anlayışı, onu Manchester United’ın hayal kırıklığı yaratan mevcut oyuncu grubunu ayağa kaldıracak ideal isim yapıyor

    Pochettino, Chelsea dâhil Premier League'deki diğer tüm görevlerinde beklentilerin üzerine çıktı. Bir önceki sezonu 12. sırada bitiren bir kadroyu devraldığı Chelsea'yi Premier League'de altıncılığa taşıdı ve yeniden Avrupa kupalarına götürdü. Chelsea, onun yönetiminde Carabao Kupası'nda finale ve FA Cup'ta yarı finale yükselirken Pochettino, Cole Palmer'ı da bir süperstara dönüştürdü.

    Genç oyuncuların gelişimi konusunda son dönemdeki sicili çok kötü olan United için Pochettino'nun ideal isim olmasının bir başka nedeni de bu. Pochettino'nun Tottenham'daki döneminde Harry Kane, Son Heung-min ve Dele Alli, Premier League'in en etkili üçlülerinden biri hâline geldi. Southampton'da ise 17 yaşındaki Luke Shaw'un A takıma yükselmesini sağladı.

    Palmer, 2024'te BBC'ye verdiği demeçte, "Kendinizi iyi hissetmenizi sağlamada ve sizden en iyi verimi almaya çalışmada çok iyi" dedi. Bu, deneyimli oyuncular için de geçerli. Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher ve Marc Cucurella, onun rehberliğinde performansını yeni bir seviyeye taşıyan isimler arasında.

    United, Kobbie Mainoo, Leny Yoro ve Ayden Heaven gibi gelecek vadeden oyuncuların yanı sıra hücumdaki son hamlelerinde bir türlü istikrar sağlayamayan Mateus Cunha ve Amad Diallo için de ideal rehberi bulmuş olabilir. Daha da önemlisi, Pochettino takımın şiddetle ihtiyaç duyduğu taktik düzeni getirecek.

    Onun takımları savunmada tek bir bütün gibi hareket ediyor: Bir oyuncu topu taşıyan rakibe baskı yaparken diğerleri pas kanallarını kapatıyor. Bu yaklaşım sıkı disiplin gerektiriyor ancak savunmadaki bireysel eksikleri gizlemeye büyük ölçüde yardımcı olabiliyor. Carrick'in sabırlı "yarım pres" sistemi ise tam tersine oyunculara gevşemek için bahane verdi.

    Pochettino hücumda, beklerin sahayı genişlettiği ve kanat oyuncularının daha çok iki 10 numara gibi görev yaptığı, akışkan bir 4-2-3-1 ya da 4-3-3 dizilişini tercih ediyor. Bu da Cunha, Bryan Mbeumo ve Patrick Dorgu'nun başarılı olmasına büyük ölçüde yardımcı olabilir. Nihai hedefi, sahanın merkezinde sayısal üstünlük kurup savunmayı yaran doğrudan paslar aramak. Bu düzende sistemli paslaşmanın önüne agresif ve hücum odaklı bir oyun konuyor.

    Kısa vadede United'ın yeniden maç kazanmaya başlamasının tek yolu, yüksek tempolu bir futbol oynamak. Bu yaklaşım kulübün tarihî değerleriyle de örtüşüyor. Bu perişan durumdaki oyuncu grubunu düzene sokabilecek biri varsa o da Pochettino. Kendi yöntemlerini uygulamasına izin verilirse başarısızlık döngüsünü sonunda kıracak kişi de o olabilir.