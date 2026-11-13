Sir Jim Ratcliffe, INEOS'un Manchester United'da azınlık hisselerini devralmasına öncülük etmesinden kısa süre sonra, Şubat 2024'te şöyle demişti: “David Gill ve Sir Alex [Ferguson] görevlerinden ayrılalı geçen 11 yıla bakarsanız, çok sayıda teknik direktörün görev yaptığını görürsünüz. Bazıları çok iyiydi ama hiçbiri başarılı olamadı ya da uzun süre görevde kalamadı. Teknik direktörlerin hepsini suçlayamazsınız. Buradan çıkarılabilecek tek sonuç, çalıştıkları ortamın işe yaramadığıdır.”

United, bu açıklamadan bu yana üç daimi teknik direktörle yollarını ayırdı. Michael Carrick de 2026-27 sezonuna yapılan felaket başlangıcın ardından Ruben Amorim ve Erik ten Hag ile aynı kaderi paylaştı. Taraftarlar Carrick'e hiçbir zaman sırt çevirmedi. Aksine, eski orta saha oyuncusuna son ana kadar tezahüratlarla destek verdiler. Ancak bunun nedeni, teknik direktörlük becerilerine duydukları körü körüne bir inanç değildi.

Eski Middlesbrough teknik direktörü bu görevin üstesinden gelemedi. United'ın şu anda Premier League'de ilk 10 maçında yalnızca bir galibiyet alarak 18. sırada bulunması da bunu gösteriyor. Kulüp, 1986-87 sezonundan bu yana böylesine kötü bir başlangıç yapmamıştı. United'ın büyük sorunlar yaşayan savunması şimdiden 19 gol yedi. Bu, ligdeki en kötü üçüncü savunma performansı. Takımın bu sezon gol yemeden tamamladığı tek maç ise Şampiyonlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Sabah'a karşıydı.

Evet, Carrick'in ayrılması gerekiyordu. Ancak bu içler acısı tablonun sorumlusu o değil ve bu yüzden efsane statüsünü koruyarak ayrılıyor. 45 yaşındaki teknik direktör, çalışma koşulları nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Berbat geçen yaz transfer dönemi, geçen sezon elde edilen üçüncülüğün yarattığı umutların üzerine koymasını engelledi.

United'ın bir sonraki adımı atmak için daha deneyimli bir teknik direktör göreve getirmesi gerektiği de doğru. Amorim'in başarı vizyonunu benimsemeyen ve Ten Hag'a hak etmediği hâlde görevde kalması için ek süre tanıyan Ratcliffe ile INEOS yönetiminin Carrick'e kalıcı sözleşme vermesi, bir başka büyük hataydı.

Pochettino'nun göreve getirilmesi olumlu sonuç vermek zorunda. Aksi hâlde Manchester United, ciddi bir küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Neyse ki United taraftarları için eski Tottenham teknik direktörü aranan tüm özelliklere sahip. Onun göreve getirilmesi, kulübün uzun yıllardır teknik direktör konusunda verdiği ilk mantıklı kararı temsil ediyor. Daha önce bu görev için üç kez görüşme yapan Arjantinlinin Old Trafford'a daha önce getirilmemiş olması gerçekten şaşırtıcı. Yine de bir nebze istikrar yakalamaya çalışan United için geç olması, hiç olmamasından iyi.