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Pochettino INEOS 1:1Getty/GOAL

Manchester United'ın Mauricio Pochettino'nun ABD Erkek Millî Takımı'nın son maçlarında teknik direktörlük yapmasına izin vermesi, kulüp yönetiminin küme düşme tehlikesinin ne kadar gerçek olduğunu hâlâ anlamadığını gösteriyor

Milli aranın ardından Anfield'daki kritik deplasman maçı yaklaşırken, yeni teknik direktörün bir an önce göreve başlaması için gereken aciliyetin gösterilmemesi Manchester United'a pahalıya mal olabilir.

James Westwood
Çeviri:

  • Nihayet Mauricio Pochettino, Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstleniyor. Arjantinli teknik adamın adı son on yılda sayısız kez Old Trafford'a gidişiyle anıldı ve kulübün en büyük teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile dostane bir ilişkisi var, ancak görevi devralması için daha önce zamanlama hiç uygun olmadı.

    Aslına bakılırsa bu kez de zamanlama ideal değil. Michael Carrick'i kalıcı teknik direktör olarak göreve getirmeseydi United, Dünya Kupası'nın ardından Pochettino'yu bedelsiz olarak takımın başına getirebilirdi. Ancak Pochettino bunun yerine ABD ile 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

    United, Pochettino'nun serbest kalma maddesini devreye sokmak için 7,5 milyon sterlin (10 milyon dolar) gibi yüklü bir tazminat ödedi. Böylece Ferguson sonrası dönemde teknik direktörleri göreve getirmek ve görevden almak için yaptığı harcamalar, şaşırtıcı bir rakam olan 103 milyon sterline (137 milyon dolar) ulaştı. Manchester'ın kırmızı yakasında Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'un karar vericileri, Carrick'in görevine son vermek için de fazla bekledi. Süregelen aciliyet duygusu eksiklikleri, Pochettino'nun gelişinin bir hafta daha gecikmesine yol açtı.

    Görünüşe göre United'ın içinde bulunduğu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamıyorlar. Takım, 2026-27 sezonundaki ilk 10 maçının yalnızca birini kazanarak Premier League puan tablosunda 18. sıraya geriledi. Oyuncuların yeni bir plan doğrultusunda oynamadan geçirdiği her dakika, Championship'e düşme riskini daha da artırıyor.

  • Ciddi ol

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino, United'ın bir sonraki maçına hemen odaklanmak yerine kasım ayındaki millî maç arası boyunca ABD Milli Takımı'yla kalacak.

    United, Pochettino'nun kulübün yeni teknik direktörü olmayı kabul ettiğini resmen doğruladı. Ancak eski Chelsea ve Tottenham teknik direktörü, Old Trafford'a geçişini resmileştirmeden önce ABD erkek millî futbol takımının Haiti ile oynayacağı iki ayaklı CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek final eşleşmesinde takımın başında olacak.

    Pochettino, Atlanta dışındaki National Training Center'da oyunculara antrenman yaptırıyor ve iki maçta da saha kenarında olacak. İlk maç cumartesi günü Miami'de oynanacak, Cincinnati'deki rövanş ise salı gününe planlandı. United bu nedenle Pochettino'nun tanıtımını 18 Kasım'a planladı. Bu da Premier League'de Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a gidecek United'ı hazırlamak için yalnızca dört tam günü olacağı anlamına geliyor.

    Peki INEOS neden Pochettino'nun derhâl Carrington'da olmasını talep etmiyor?! Bu maçın ne kadar önemli olduğunu gerçekten fark etmiyorlar mı? Asıl çalışma başlamadan önce bu maçı da muhtemel bir yenilgi olarak kabullenmeye gerçekten hazırlar mı?

  • ‘Seviyesiz’

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick, yerini almak üzere başka birinin getirileceğini muhtemelen bilmesine rağmen bu hafta United takımını çalıştırmaya devam etti.

    Pochettino'nun Liverpool maçı öncesinde yeni kadrosuyla bir ya da iki antrenmandan fazlasını yapamaması oldukça mümkün. Elbette United, Anfield'da yine de olumlu bir sonuç alabilir. Üstelik birçok oyuncu şu anda millî takım görevinde. Ancak Pochettino'nun mümkün olan en kısa sürede önündeki işe odaklanmasını sağlamak son derece mantıklı olurdu.

    En azından temel oyun anlayışını oyunculara aktarabilir ve sistemindeki rolleri netleştirebilirdi. Bunun yerine Carrick, haberleri takip ederek ya da telefonuna bakarak görevden alınmak üzere olduğunu gayet iyi bilmesine rağmen iki gün daha antrenmanları yönetti. Eski orta saha oyuncusunun öfkesini içine atıp yalnızca yapılması gerekenleri yapmış olması tamamen anlaşılır olurdu. Belirsizlik de muhtemelen antrenmanlardaki yoğunluğun ciddi biçimde düşmesine yol açtı.

    United CEO'su Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox, kulübün sezona yaptığı kâbus gibi başlangıcı değerlendirmek üzere çarşamba günü Monako'da Ratcliffe ile görüştü. Carrick'e görevinden ayrılacağı ancak perşembe sabahı bildirildi. Eski United takım arkadaşı Gary Neville'ın INEOS'un durumu ele alış biçimini Stick to Football podcast'inde haklı olarak “beceriksizce” ve “seviyesiz” diye nitelendirdiği düşünülürse, Carrick'in bu uzayan bekleyiş yerine kısa bir görüntülü görüşmeyi tercih edeceğine şüphe yok.

    Neville, “Sırf Monako'da yaşıyorsun diye birini 48 saat boyunca belirsizlikte bırakamazsın” diye ekledi.

  • Üç hafta geç

    Michael Carrick Manchester United 2026-27
    Getty

    United'ın Carrick yönetiminde hızla kötüye gittiği bir süredir açıktı, ancak ona “durumu tersine çevirmesi” için ek süre tanındı.

    INEOS, United'ın Old Trafford'da Bournemouth'a 3-0 yenilmesinin ardından, üç hafta önce Carrick'in iki yıllık sözleşmesini feshetmeliydi. Sezonun bir komediye dönüştüğü o gün bile açıktı. Buna rağmen Carrick'e görevine devam etme fırsatı tanındı ve bunun kimseye faydası olmadı.

    Sonrasında performanslar biraz iyileşti. United, Chelsea'ye 2-0 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında geri dönerek 3-2 kazandı ve Aston Villa ile kaotik bir maçta 4-4 berabere kaldı. Oyuncuların Carrick için mücadele ettiğine dair yeterince kanıt vardı. Ancak Carrick'in, United'ı Premier League'in savunması en kötü üçüncü takımı hâline getiren gerideki büyük açıkları kapatmanın bir yolunu bulduğuna dair bir işaret yoktu.

    Pochettino bu sorunu sihirli bir şekilde çözebilecek biri değil. Ancak Carrick'in “yarım pres” anlayışından vazgeçip kendine özgü, yüksek tempolu önde baskı oyununa geçerek takımı daha düzenli hâle getirirdi. United böylece Chelsea ve Villa maçlarından bir puan yerine dört ila altı puan çıkarabilir, iki hafta boyunca düşme hattında kalmanın utancından kurtulabilirdi.

    Bütün bunların sorumluluğu Ratcliffe, Berrada ve Wilcox'a ait. INEOS'un azınlık hissesini satın almasından bu yana bu üçlünün yaptığı tek şey zaman kaybetmek oldu. Carrick konusunda yaşananlar, Erik ten Hag'a gereğinden uzun süre nasıl körü körüne güvendiklerinin bir tekrarı.

  • “Lanet olası rezalet”

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino’nun Manchester United’ı kısa sürede yeniden toparlama konusunda gerçekçi bir umudu olabilmesi için transferler konusunda güvence alması gerekecek.

    Pochettino'nun United ile sözleşme imzalamadan önce, özellikle transferlerde ne kadar söz sahibi olacağı ve transferler için ne kadar kaynak ayrılacağı konusunda güvence istemiş olduğunu varsaymak gerekir. INEOS, çoğunluk hissedarı olan Glazer ailesinin biriktirdiği ağır borçları yönetebilmek amacıyla teknik direktörlere şimdiye kadar sınırlı bütçeler sundu. Wilcox da üç aşamalı bir plan hazırladı.

    2025 yaz transfer döneminde hücum hattı yenilendi, son transfer döneminde ise odak orta sahaya kaydı. Savunmanın mevcut sezonun sonunda ele alınması planlanıyor. Oysa United'ın savunmasının acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu Wilcox dışındaki herkes için acı biçimde açıktı ve Carrick, üstünün beceriksizliğinin bedelini ödedi.

    Pochettino'nun sezonu kurtarabilmesi için ocak ayında takviye yapılması şart. Takviye olmadan istikrar sağlayabilir, ancak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemez.

    Neville sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Mauricio Pochettino'nun yerinde olsam kendimi sonuna kadar güvenceye alırdım. Bunu bir tazminat maddesiyle yapabilir. Bu yüzden sözleşmesine böyle bir madde koydurmalı. İkinci olarak, ocak ayında iki savunmacıya ihtiyacı var... Gelecek yaz için asgari bir bütçe verilmesinde ısrarcı olmalı. Sonrasında da bütçe verilmesinde ısrarcı olmalı. Bu imkânları ona sağlamak zorundalar, yoksa görevi kabul etmemeli.”

    Neville, United'ın bugünlerde “tam bir b*ktan karmaşa” içinde olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı. Buna katılmamak imkânsız. Pochettino'nun göreve getirilmesi harika bir tercih; Jose Mourinho'dan bu yana Old Trafford'a gelen en donanımlı teknik direktör o. Ancak beceriksiz yönetim daha şimdiden elini kolunu bağladı ve bu yönetimin gözetiminde işlerin onun için sorunsuz ilerlemesi mümkün görünmüyor.