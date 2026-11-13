Nihayet Mauricio Pochettino, Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstleniyor. Arjantinli teknik adamın adı son on yılda sayısız kez Old Trafford'a gidişiyle anıldı ve kulübün en büyük teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile dostane bir ilişkisi var, ancak görevi devralması için daha önce zamanlama hiç uygun olmadı.

Aslına bakılırsa bu kez de zamanlama ideal değil. Michael Carrick'i kalıcı teknik direktör olarak göreve getirmeseydi United, Dünya Kupası'nın ardından Pochettino'yu bedelsiz olarak takımın başına getirebilirdi. Ancak Pochettino bunun yerine ABD ile 2030'a kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı.

United, Pochettino'nun serbest kalma maddesini devreye sokmak için 7,5 milyon sterlin (10 milyon dolar) gibi yüklü bir tazminat ödedi. Böylece Ferguson sonrası dönemde teknik direktörleri göreve getirmek ve görevden almak için yaptığı harcamalar, şaşırtıcı bir rakam olan 103 milyon sterline (137 milyon dolar) ulaştı. Manchester'ın kırmızı yakasında Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'un karar vericileri, Carrick'in görevine son vermek için de fazla bekledi. Süregelen aciliyet duygusu eksiklikleri, Pochettino'nun gelişinin bir hafta daha gecikmesine yol açtı.

Görünüşe göre United'ın içinde bulunduğu durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlamıyorlar. Takım, 2026-27 sezonundaki ilk 10 maçının yalnızca birini kazanarak Premier League puan tablosunda 18. sıraya geriledi. Oyuncuların yeni bir plan doğrultusunda oynamadan geçirdiği her dakika, Championship'e düşme riskini daha da artırıyor.