Kasım 2022'de Glazer ailesi, taraftarlar arasında kısa süreli bir heyecan yaratan stratejik değerlendirme sürecini duyurdu. Kulübün açıklamasında, “Bu süreç, kulübün hem sahadaki hem de ticari fırsatlardan yararlanabilecek bir konuma gelmesini nihai hedef olarak belirleyerek gelecekteki büyümesini desteklemek için tasarlandı. Bu kapsamda yönetim kurulu, kulübe yeni yatırım yapılması, satış veya şirketi ilgilendiren diğer işlemler dâhil tüm stratejik seçenekleri değerlendirecek” ifadeleri yer aldı.
Uzun süren süreçte iki başlıca teklif sahibi öne çıktı: INEOS ve Katarlı bankacı Sheikh Jassim. Sheikh Jassim'in yaklaşık 6 milyar sterlinlik teklif sunduğu ve United'ın borcunu kapatacağını söylediği bildirildi, ancak Glazer ailesi sonunda kulübü tamamen satmamaya karar verdi. Bunun yerine Sir Jim Ratcliffe liderliğindeki INEOS, Aralık 2023'te United'ın yüzde 27'lik azınlık hissesini satın aldı ve iki ay sonra futbol faaliyetlerinin ve operasyonların günlük yönetimini resmen devraldı.
INEOS, “sınıfının en iyisi” olacak bir sportif yapı kurma, yıllardır süren kurumsal çürümeyi giderme, oyuncu alımını düzeltme ve United'ı İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine döndürme sözü verdi. Bu amaçla Sir Dave Brailsford ve Jean-Claude Blanc'ın yanı sıra eski Man City çalışanları Omar Berrada (CEO) ve Jason Wilcox (teknik direktör) ile birçok kulübün istediği Dan Ashworth'un (sportif direktör) yer aldığı yeni bir yönetim ekibi oluşturuldu. Şaşırtıcı biçimde Ratcliffe ve INEOS, o zamandan bu yana United'ı daha da geriye götürdü.
Yönetim, Ten Hag'ın yerine geçebilecek birkaç ismi değerlendirdi, ancak United'ın 2024 FA Cup zaferinin ardından sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Aylar sonra Ten Hag, 10 milyon sterlinlik maliyetle görevden alındı. Ardından Amorim, INEOS'un ilk gerçek teknik direktör tercihi oldu; ancak kadro onun 3-4-2-1 sistemine uygun kurulmamıştı ve oyun tarzı ile transferler üzerinde tam yetkiye sahip olmadan başarılı olma şansı yoktu. Carrick'in geçici görevden kalıcı teknik direktörlüğe getirilmesi de kötü planlamanın göstergesiydi.
Haberlere göre Ashworth, Amorim'in göreve getirilmesine karşı çıktı ve INEOS, Newcastle'ın eski yöneticisiyle görev süresinin yalnızca 159. gününde yollarını ayırdı. Brailsford ve Blanc ise bu yılın başlarında yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.
United'ın transfer politikası artık çok farklı görünüyor, ancak aynı ölçüde kusurlu. Premier League'de kendini kanıtlamış oyunculara odaklanan; hücum, orta saha ve savunmanın yenilenmesini kapsayan üç aşamalı bir plan hazırlandı. Takım geçen sezonu üçüncü sırada tamamladığı için ilk aşama yeterince sorunsuz geçti, ancak ikinci aşama felaket oldu. Carrick için en acil sorun savunmaydı ve INEOS bu bölgeyi tamamen ihmal etti. Takımın şimdi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedeni de bu.
Ratcliffe, en az Glazer ailesi kadar nefret edilen bir isim olma yolunda ilerliyor. Bunun nedeni yalnızca futboldaki kasvetli tablo değil. “Sevilmeyen” kararlar alma gereğinden sık sık söz eden Ratcliffe, futbolcu olmayan 322 çalışanı işten çıkardı, Carrington ve Old Trafford'daki ücretsiz öğle yemeklerini kaldırdı, Ferguson'ın kulüp elçisi olarak aldığı ücreti düşürdü ve bilet fiyatlarını artırdı.
Bu önlemlerle sağlanan tasarrufun hiçbiri, United'ın yazın Marcus Rashford, Mount, Zirkzee ve Martinez'in maaşlarını gider kalemlerinden çıkararak tasarruf edebileceği miktarla kıyaslanamaz. Şimdi taraftarlar, Glazer ailesi ve Ratcliffe'e kulübü satmaları için baskı yapıyor. Takımın eylülde City'ye evinde 1-0 yenildiği derbi öncesinde kulüp sahiplerine karşı kitlesel bir protesto düzenlendi. Ratcliffe, Old Trafford'da çok nadir görülen Avram Glazer ile birlikte yönetici locasında oturuyordu ve oldukça rahatsız görünüyordu.
INEOS başkanı sözlerinin arkasında durursa burada çok daha uzun süre kalmayacak. Geçen yıl mart ayında BBC'ye şunları söylemişti: “Biraz öfke bana yönelirse buna katlanabilirim. Ama ben de sıradan bir insandan farklı değilim. Özellikle arkadaşlarım ve ailem için hoş değil. Glazer ailesi artık maçlara pek gelemiyor. Şimdi biraz geri plana çekildiler, dolayısıyla bütün eleştiriler bana yöneliyor. Hisse satın aldığımızdan beri onları görmedim. Bana söyledikleri, ‘Teşekkürler Jim, gerçekten çok iyi iş çıkarıyorsun.’
“Şu anda korumam yok, bu şekilde dolaşmak zorunda değilim. Ama öyle olsaydı işin amacını boşa çıkarırdı, değil mi? Bu düzeyde bir duruma katlanamazdınız; artık hiç keyifli olmazdı.”