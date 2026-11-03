Manchester City ve Manchester United gelecek sezon Championship'te oynuyor olabilir. City açısından bunun nedeni sahadaki büyük bir gerileme değil. Kulübün Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasına yaptığı itiraz sonuçsuz kalırsa, küme düşme olası cezalardan yalnızca biri. United ise İngiltere'nin en üst ligindeki en kötü üç takımdan biri olarak geleneksel yoldan ikinci lige düşebilir.

Michael Carrick'in takımı, 2026-27 sezonundaki ilk dokuz lig maçından yalnızca birini kazandı ve şu anda düşme hattının sadece averajla üzerinde. Bu, geçici bir kötü gidişten çok daha fazlası. Manchester United, tüm kulvarlardaki son dokuz maçının altısını kaybedip üçünde berabere kaldı; bu süreçte 18 gol yerken yalnızca altı gol attı. Bu kötü gidişatın Noel'e kadar sürebileceği hissi gerçekten de ağır basıyor.

Yakında muhtemelen bir kez daha teknik direktör değişikliği yaşanacak. Ancak sorunlar artık o kadar derin ki bunun, Carrick'in ocak ayında ilk kez geçici olarak göreve getirilmesinin ardından yaşanan türden bir toparlanma sağlaması pek olası görünmüyor. En kötüsü de United'ın, gerçeklerden kopuk INEOS yönetiminin kulübün 2028'deki 150. yıl kutlamaları için Old Trafford'a geri getirmeyi hedeflediği Premier League şampiyonluğu yerine ligde kalma mücadelesi veriyor olmasının şaşırtıcı olmaması.

Bu kutlamalar, artık kendisini elit olarak nitelendiremeyen bir kulüp için büyük ölçüde buruk geçecek gibi görünüyor. Peki United'ın elindeki muazzam kaynaklara rağmen işler nasıl bu noktaya geldi? Asıl suçlu kim?