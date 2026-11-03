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Manchester United blame game GFX 1:1GOAL

Manchester United'ın çöküşünde asıl en büyük sorumluluk kime ait? Kulübün küme düşme tehlikesine sürüklenmesi yıllardır göz göre göre geliyordu

Rüyalar Tiyatrosu bugünlerde yalnızca kâbuslara sahne oluyor. Bu da kulübün son yirmi yılda her kademede affedilemez biçimde kötü yönetilmesinin bir sonucu.

James Westwood
Çeviri:

  • Manchester City ve Manchester United gelecek sezon Championship'te oynuyor olabilir. City açısından bunun nedeni sahadaki büyük bir gerileme değil. Kulübün Premier League'in mali kurallarını 114 kez ihlal etmekten suçlu bulunmasına yaptığı itiraz sonuçsuz kalırsa, küme düşme olası cezalardan yalnızca biri. United ise İngiltere'nin en üst ligindeki en kötü üç takımdan biri olarak geleneksel yoldan ikinci lige düşebilir.

    Michael Carrick'in takımı, 2026-27 sezonundaki ilk dokuz lig maçından yalnızca birini kazandı ve şu anda düşme hattının sadece averajla üzerinde. Bu, geçici bir kötü gidişten çok daha fazlası. Manchester United, tüm kulvarlardaki son dokuz maçının altısını kaybedip üçünde berabere kaldı; bu süreçte 18 gol yerken yalnızca altı gol attı. Bu kötü gidişatın Noel'e kadar sürebileceği hissi gerçekten de ağır basıyor.

    Yakında muhtemelen bir kez daha teknik direktör değişikliği yaşanacak. Ancak sorunlar artık o kadar derin ki bunun, Carrick'in ocak ayında ilk kez geçici olarak göreve getirilmesinin ardından yaşanan türden bir toparlanma sağlaması pek olası görünmüyor. En kötüsü de United'ın, gerçeklerden kopuk INEOS yönetiminin kulübün 2028'deki 150. yıl kutlamaları için Old Trafford'a geri getirmeyi hedeflediği Premier League şampiyonluğu yerine ligde kalma mücadelesi veriyor olmasının şaşırtıcı olmaması.

    Bu kutlamalar, artık kendisini elit olarak nitelendiremeyen bir kulüp için büyük ölçüde buruk geçecek gibi görünüyor. Peki United'ın elindeki muazzam kaynaklara rağmen işler nasıl bu noktaya geldi? Asıl suçlu kim?

  • Ani huzursuzluk

    Manchester United v Everton
    Getty Images Sport

    Glazer ailesi, Sir Alex Ferguson ile kulübün önceki sahipleri arasındaki anlaşmazlıktan yararlanarak United'ın kontrolünü ele geçirdi.

    United'ın gerileyişinin başlangıcı 2003'e kadar uzanıyor. O yılın mart ayında Florida merkezli iş insanı Malcolm Glazer, Red Football adlı bir holding şirketi aracılığıyla kulübün yüzde 2,9 hissesini 9 milyon sterline satın aldı. Kasım sonuna gelindiğinde Glazer ve ailesi, Manchester United'ın yüzde 15 hissesine sahipti.

    Malcolm bu hisseleri sessizce satın alırken Sir Alex Ferguson, United'ın çoğunluk hissedarları John Magnier ve J.P. McManus ile kamuoyu önünde tartışıyordu. Ferguson, İrlandalı iş insanlarıyla başlangıçta at yarışlarına duyduğu ilgi sayesinde dost olmuştu. Magnier de İskoç teknik direktöre Rock of Gibraltar adlı gelecek vadeden safkan yarış atının yarı hissesini hediye etmişti.

    Ferguson'ın United'da kullandığı kırmızı renkleri taşıyan at, üst üste yedi Grup 1 yarışı kazanarak büyük bir yıldız oldu. Ancak at yarışlardan emekli olduktan sonra İskoç teknik direktör, gelecekteki tüm damızlık ücretlerinin yarısına hak kazandığını düşündü. Magnier ve McManus ise Ferguson'a yalnızca atın yarışlarda kazandığı ödül paralarının bir kısmını verdiklerini savundu. Bunun üzerine United'ın teknik direktörü, akla gelmeyecek bir adım atarak kulübün başlıca sahiplerine 10 milyon sterlinlik dava açtı.

    Ferguson, Magnier ve McManus ile sonunda mahkeme dışında uzlaştı ancak aralarındaki ilişki bozulmuştu. Glazer da bu durumdan yararlandı. Mayıs 2005'te İrlandalı yatırımcılar, United'daki yüzde 28,7'lik hisselerinin tamamını doğrudan Glazer'a sattı. Glazer daha sonra kulübün yüzde 98'lik kontrolünü ele geçirmek için borçla finanse edilen bir satın alma süreci başlattı. Fırsattan yararlanılarak atılan bu adım, United'ı 70 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez yüz milyonlarca sterlinlik borç altına soktu.

    Devrin resmen tamamlanmasının ertesi günü 300 taraftar, yeni sahipleri protesto etmek için Old Trafford'da toplandı. Yeni sahipler arasında icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri Avram, Joel ve Bryan Glazer da vardı. Yaşananlardan büyük üzüntü duyan bir başka taraftar grubu ise FC United of Manchester adlı yeni bir kulüp kurdu. United, 2006 ile 2009 arasında üst üste üç Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı ancak Glazer ailesinin yönetiminde kulübün borcu 716 milyon sterline yükseldi.

    United'ın borcu yeniden finanse etme niyetini açıklamasının ardından yeni bir protesto dalgası başladı. Taraftarlar, kulübün 1878'de kurulduğundaki adı olan Newton Heath'in renkleri yeşil ve altını giyerek Glazer ailesine karşı olduklarını gösterdi. Ferguson ise kulübün etrafındaki tartışmaların takımı etkilemesini önlemekte ustaydı ve dışarıdaki tepkilere rağmen kupalar kazanmaya devam etti.

    Bu sayede Ferguson, United'ın transfer piyasasındaki harcama gücü azalmasına rağmen Glazer ailesini savunabildi. 2012'de söylediği şu sözler hafızalarda kaldı: “Harikaydılar. Glazer ailesi burayı devraldığında memnuniyetsizlik vardı. Dolayısıyla taraftarlar arasında her zaman kendi görüşleri olan gruplar bulundu. Ama bence gerçek taraftarların çoğu duruma gerçekçi bakıp bunun takımı etkilemediğini söyleyecektir.”

  • Efsaneler ayrılıyor

    Manchester United v Sunderland - Premier League
    Getty Images Sport

    2012-13 sezonunun zaferle sonuçlanmasının ardından Ferguson ile CEO David Gill’in birlikte ayrılması, sancılı bir geçiş dönemini neredeyse kaçınılmaz kılmıştı.

    Ferguson’ın varlığı, Glazer ailesinin kulübü devralmasının yol açtığı temeldeki istikrarsızlığı büyük ölçüde görünmez kılıyordu. Ayrıca, kulübün ticari gelir kaynaklarını ve borç geri ödemelerini CEO olarak ustalıkla yöneten David Gill, onun için ideal bir sağ koldu.

    İkisinin de Old Trafford’dan ayrılmaya karar verdiği 2013 yazında her şey değişti. Ferguson, 13. Premier League şampiyonluğuyla görevine veda etti. Manchester United, önceki sezon Manchester City’ye karşı aldığı yenilginin rövanşını, ligi rakibinin 11 puan önünde bitirerek aldı. Ferguson, Old Trafford’daki taraftarlara yaptığı duygusal veda konuşmasında, halefi David Moyes’in «yanında durmalarını» istedi ve sözlerini şöyle tamamladı: «Çok şanslıydım. Manchester United bir yana, ülkenin en büyük futbolcularından bazılarını çalıştırma fırsatım oldu.»

    Gill, 2012-13 sezonundaki takımın iki değişmezi Wayne Rooney ve Michael Carrick de dâhil olmak üzere bu futbolcuların birçoğunun kulübe getirilmesinde önemli rol oynadı. Ferguson’ın eski başarısını yitirdiği iddiaları karşısında 2005-06 sezonunda ona kararlılıkla destek vererek, sorun çıkaran Carlos Tevez’in bonservisini almayı reddederek ve Cristiano Ronaldo’nun 2009’da Real Madrid’e o dönem için dünya rekoru olan bedelle satışına ilişkin görüşmelere yardımcı olarak da isabetli kararlar verdiğini gösterdi.

    Sonuçta ikisi de ayrılmak için doğru zamanı seçmişti. Glazer ailesi, yetkiyi deneyimli bir futbol yöneticisi olan Gill’den alıp yönetim kurulu başkan yardımcısı Ed Woodward ile finans yöneticilerinden oluşan bir ekibe devretmeye çalışıyordu. Ferguson kalsaydı Woodward ile neredeyse kesinlikle çatışacaktı; çünkü eski yatırım bankacısı, kulübün ticari çıkarlarına her şeyden önce öncelik verecekti.

    O son şampiyonlukta, 2012’de transfer edilen Robin van Persie’nin attığı goller ve Paul Scholes’un üstün performansı da büyük pay sahibiydi. İngiliz millî futbolcu Scholes, Ferguson’ın orta sahadaki seçeneklerini artırmak için futbolu bırakma kararından dönmüştü. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra ve Ryan Giggs de Scholes gibi üst düzey kariyerlerinin sonuna yaklaşıyordu. Moyes ise Everton’da geçirdiği 11 yılın ardından ilk kez en üst seviyeye çıkmanın zorluğuyla karşı karşıyaydı.

  • Teknik direktör mezarlığı

    Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4
    Getty Images Sport

    Carrick, Ferguson’ın ayrılığından bu yana Manchester United’ın göreve getirdiği sekizinci kalıcı teknik direktör ve kendisinden öncekilerin tamamıyla aynı kaderi paylaşmaya mahkûm.

    Moyes, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kapsamlı bir yeniden yapılanmayı üstlenecek geçmişe veya deneyime sahip değildi. Üstelik kendi işini de zorlaştırdı. İskoç teknik adam önce Ferguson'ın teknik ekibini dağıtmaya karar verdi. Bu ekipte, kulübün kültürünü daha iyi anlamasına yardımcı olabilecek saygın antrenörler Mike Phelan ve Rene Meulensteen de vardı. Ardından Everton'dan güvendiği çalışma arkadaşları Steve Round, Jimmy Lumsden ve Chris Woods'u getirdi.

    United, Cesc Fabregas, Toni Kroos ve Gareth Bale gibi isimleri transfer etmeye çalıştı. Ancak Moyes, oyuncuları ikna etme konusunda Ferguson kadar etkili değildi ve sonunda ilk transfer döneminin en önemli takviyesi olarak Everton'dan tanıdığı bir başka isim olan Marouane Fellaini ile yetinmek zorunda kaldı. Manchester United daha sonra 1989-90'dan bu yana bir lig sezonuna en kötü başlangıcını yaptı. Kısa süre içinde oyuncuların Moyes'un yöntemlerine karşı çıktığını öne süren haberler de ortaya çıktı.

    Nisan ayında Everton'a 2-0 kaybedilmesinin ardından Moyes görevden alındı ve United, Premier League dönemindeki en düşük lig derecesi olan yedinciliğe geriledi. Standartların düşmemesi için Ferguson'dan sonraki ilk teknik direktör tercihi en kritik karardı, ancak kulüp bu kararda başarısız oldu. Jose Mourinho daha sonra görevin Moyes'tan önce kendisine teklif edildiğini, fakat Chelsea ile arasındaki duygusal bağ nedeniyle teklifi reddettiğini iddia etti. United'ın ihtiyacı olan, defalarca başarı kazanmış onun gibi bir teknik direktördü; Moyes'un bu görevin üstesinden gelmesi hiçbir zaman mümkün görünmüyordu.

    Şampiyon City'nin 22 puan, ilk dördün ise 16 puan gerisinde tamamlanan sezonun ardından United ile başlıca rakipleri arasında büyük bir fark oluştu. Moyes'un halefi Louis van Gaal, takımı topa sahip olarak oyuna hükmetmeye odaklayıp bu farkı kapatmaya çalıştı. Ancak bu yaklaşım, United'ın oyununu daha da ağır ve etkisiz hâle getirdi. Hollandalı teknik adam yalnızca iki sezon görevde kaldı. Görevini FA Cup zaferiyle tamamlaması bile Woodward ve ekibini onun yerine Mourinho'yu getirmekten vazgeçirmedi.

    Portekizli teknik adam dört yıl geç geldi. Yine de ilk yılında kulübe Avrupa Ligi ve Lig Kupası'nı kazandırdı, 2017-18 sezonunda da Premier League'i ikinci sırada bitirdi. Ancak ardından işler ciddi biçimde tersine döndü ve Mourinho, birkaç oyuncuyla kamuoyu önünde anlaşmazlık yaşadıktan sonra görevden alındı.

    Ardından Ole Gunnar Solskjaer denemesi geldi. United yöneticileri, kulübün efsane isimlerinden birini göreve getirmenin oyuncularla taraftarları birleştireceğini umuyordu. Bir süreliğine öyle de oldu. Solskjaer, Ferguson'ın tercih ettiği eğlenceli kontraatak futbolunu yeniden canlandırırken takımı ligde ikinciliğe de taşıdı. Ancak Norveçli teknik adam hiç kupa kazanamadı ve 2021-22 sezonuna yapılan korkunç başlangıcın ardından görevini kaybetti.

    Gegenpressing'in ‘vaftiz babası’ Ralf Rangnick, geçici teknik direktör olarak takımı istikrara kavuşturamadı ve gazetecilere United'ın yeniden büyük bir güç hâline gelmek için “açık kalp ameliyatına” ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu süreci yönetme görevi Erik ten Hag'a verildi, ancak Old Trafford'daki iki buçuk yılında 617 milyon sterlinlik transfer bütçesini tamamen boşa harcadı.

    Ten Hag'ın görevine nihayet son verildiğinde United 14. sıraya kadar gerilemişti. Kazandırdığı FA Cup ve Lig Kupası da başarısızlıklarını gizlemeye yetmedi. Ardından Ruben Amorim'e, Ten Hag'ın geride bıraktığı sorunları çözmesi için yalnızca 14 ay tanındı; bu süre yeterli değildi. Amorim, kulüpte yaygınlaşan zehirli oyuncu kültürünü ortadan kaldırmak ve United'a yeniden belirgin bir oyun kimliği kazandırmak için kayda değer bir çaba gösterdi. Ancak yönetimin müdahalelerine karşı çıkınca kulüp yönetimi projeden vazgeçti.

    Teknik direktörlük görevine veda edenler arasına sıradaki katılacak isim Carrick olacak; mesele yalnızca bunun ne zaman gerçekleşeceği. Tıpkı Solskjaer gibi o da başlangıçta Old Trafford'daki havayı değiştirdi ve kulübü yeniden Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Ancak sorunlar öylesine köklü ki uzun süre gizlenmeleri mümkün değil.

  • Berbat transferler

    Manchester United v Watford - Premier League
    Getty Images Sport

    Son 10 yıl kadar sürede yüksek bonservis bedelleriyle transfer edilen pek çok oyuncu Old Trafford'da beklentileri karşılayamadı ve Manchester United'ı alay konusu hâline getirdi.

    United, Ferguson sonrası dönemde teknik direktör tazminatlarına yaklaşık 100 milyon sterlin, oyuncu transferlerine ise 2 milyar sterlinin üzerinde para harcadı. Bu rakamlar, kulübün toplam borcunun 1 milyar sterlini aşmasında büyük rol oynadı. Glazer ailesi de 2015'ten bu yana her sezon yaklaşık 22 milyon sterlin temettü aldı.

    Transferler doğru yönetilseydi mali tablo bu kadar yoğun bir incelemeye maruz kalmayacaktı, ancak öyle olmadı. Son 13 yılda Old Trafford'a toplam 78 yeni oyuncu geldi ve bunlardan yalnızca ikisinin tam anlamıyla başarılı olduğu rahatlıkla savunulabilir: Bruno Fernandes ve Zlatan Ibrahimovic.

    Van Gaal, Angel Di Maria, Memphis Depay ve Morgan Schneiderlin'i toplam 110 milyon sterline transfer etti. Mourinho, United'ın dört yıl önce bedelsiz olarak ayrılmasına izin verdiği Paul Pogba'yı 89 milyon sterline kulübe geri getirdi; Romelu Lukaku ve Henrikh Mkhitaryan transferlerine de 100 milyon sterlin daha harcadı. Ayrıca piyano çalan Alexis Sanchez'in Arsenal'dan United'a, Mkhitaryan'ın ise ters yöne gitmesini sağlayan takas anlaşmasına onay verdi.

    Solskjaer döneminde Jadon Sancho, Donny van de Beek ve Aaron Wan-Bissaka transfer edildi. Bu, 150 milyon sterlini yakıp kül etmekle eşdeğerdi. Dolayısıyla Ten Hag dönemine gelmeden önce bile, egoları büyük yıldızlara ve vasat oyunculara gereğinden fazla para harcanan yedi yıl vardı.

    Yine de United'ın mevcut kötü durumunda en büyük pay Ten Hag'a ait. Antony, Lisandro Martinez, Andre Onana, Mason Mount, Rasmus Hojlund, Manuel Ugarte ve Joshua Zirkzee gibi takıma uymayan oyuncuları transfer ederek kulübü yıllarca geriye götürdü. Amorim çözüm bulamadığı için bunun bedelini ödedi; şimdi Carrick de ödüyor.

    Ten Hag'ın son iki haftada United'ı «tutulmayan sözler» nedeniyle suçlaması ve «daha iyisini yapamazdım» demesi, kendi durumunun ne kadar az farkında olduğunu gösteriyor.

    Listedeki teknik direktörler arasında transfer sicili az da olsa olumlu görünen tek isim Amorim. Bryan Mbeumo, Senne Lammens ve Matheus Cunha makul transferlerdi; gerçi Cunha bu sezon sabırları sonuna kadar zorluyor. Benjamin Sesko konusunda hâlâ kesin bir yargıya varılmış değil. Ancak yaygın haberlere inanılacak olursa Amorim, Sloven oyuncu yerine Ollie Watkins'i transfer etmek istiyordu.

    Teknik direktörün her zaman son sözü söyleyememesi, United'da tekrar eden bir sorun oldu. Nitekim son yaz döneminde kadroya katılan Andrey Santos, Carlos Baleba ve Youri Tielemans, Carrick'in talebiyle değil, kulübün tercihiyle yapılmış transferler izlenimi verdi. Ferguson görevdeyken gelen ve giden bütün oyuncular konusunda nihai yetki ondaydı. Ayrılığından bu yana ise çok fazla kişinin söz sahibi olması karar alma sürecini karmaşıklaştırdı.

  • Beceriksiz kulüp yöneticileri

    Everton FC v Manchester United - Premier League
    Getty Images Sport

    Glazer ailesi kirli işlerini her dediklerine evet diyenlere yaptırırken, perde arkasındaki kronik kötü yönetim Manchester United'ı çöküşe sürükledi

    Woodward, J.P Morgan'da çalışırken Glazer ailesinin 2005'te kulübü satın almasını organize ettiği için icra kurulu başkan yardımcılığı görevine geldiği andan itibaren taraftarların tepkisini çekti. Transfer dönemini adeta Hollywood'un kırmızı halısına çevirip mevkisel ihtiyaçlardan çok oyuncuların pazarlanabilirliğine öncelik vermesiyle bu tepki kısa sürede büyüdü.

    Ayrıca beklentileri karşılayamayan oyunculara, bilançodaki varlık değerlerini korumak amacıyla düzenli olarak yüksek ücretli, uzun vadeli sözleşme uzatmaları verdi. Başka hiçbir Avrupa kulübünün karşılamayacağı maaşlar nedeniyle Pogba, Sanchez, Sancho ve Anthony Martial, sonunda bonservis bedeli olmadan ayrılan isimler arasında yer aldı. Transfer görüşmelerinde ise satıcı kulüpler ve menajerler United'dan piyasa değerinin çok üzerinde bedeller kopardı.

    Glazer ailesi ise Woodward'ı milyarlarca sterlin değerindeki varlıklarını yönetmek için her zaman ideal kişi olarak gördü ve sahiplik kararlarına yönelik tepkileri üstlenmeye istekli olmasını takdir etti. Ancak bu kararların en kötüsünün ardından geri dönüş mümkün değildi: 2021'de Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma projesine katılma kararı. Taraftarların sert tepkisinin ardından United projeden çekildi. Joel Glazer onu kararından vazgeçirmeye çalışsa da Woodward istifa etti.

    Woodward'ın ayrılışından kısa süre önce United, futboldan sorumlu direktörlük pozisyonu oluşturarak yönetim yapısını modernleştirmeye çalıştı. Göreve John Murtough getirildi ancak o da Woodward'ın birçok hatasını tekrarladı. Gözlemcilerin biçtiği değerden tam 65 milyon sterlin fazla ödeyerek Antony'yi 85 milyon sterline panikle transfer etti. Atalanta ile görüşmeler yaklaşık 45 milyon sterlinlik bir bedelle başlamışken Hojlund için 72 milyon sterlinlik paketi kabul etti. Real Madrid'in simge isimlerinden Casemiro, 30 yaşını geçmiş olarak Old Trafford'a gelmesine rağmen ona haftalık 350 bin sterlin değerinde, dört yıllık kazançlı bir sözleşme de verdi.

    Şubat 2022'de Richard Arnold, Woodward'ın yerine CEO oldu ve sportif yetkileri hemen Murtough'a devretti. Kısa görev süresine, kurumun tepkileri anlamakta yetersiz kalması ve kurumsal kriz damga vurdu. En bariz hatası ise Mason Greenwood soruşturmasının ele alınışında yaşandı. Ceza davalarının düşmesinin ardından forveti tamamen A takım kadrosuna yeniden dahil etme planına Murtough öncülük etti ancak kamuoyunun tepkisini yanlış değerlendirdi. Hazırladığı, ince hesaplanmış yol haritası basına sızınca toplumda büyük tepki ve kulüp çalışanları arasında isyan patlak verdi. United daha sonra geri adım attı fakat zarar çoktan verilmişti.

    Arnold, Cristiano Ronaldo'nun Old Trafford'daki ikinci döneminde işler kötüye giderken de fazlasıyla pasif kaldı. Durumun sürüncemede kalmasına izin verdi ve süreç, Ronaldo'nun Piers Morgan'a kulübün izni olmadan verdiği röportajla sonuçlandı. Beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu bu röportajda Ten Hag'ı, akademiyi ve kulübün çağın gerisinde kalmış tesislerini sert sözlerle eleştirdi. Arnold ve Murtough da futbolun gerekleri pahasına ticari çıkarları koruma konusunda Woodward'dan farksızdı. Taraftarlar üçünün de ayrıldığını görmekten memnundu.

  • Daha da kötüsü

    FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTD
    AFP

    Sir Jim Ratcliffe, acımasız maliyet kesintileri ve kötü planlamasıyla taraftarları kendisinden uzaklaştırmasının ardından kulüpteki azınlık hissesini satması için şimdiden baskı altında.

    Kasım 2022'de Glazer ailesi, taraftarlar arasında kısa süreli bir heyecan yaratan stratejik değerlendirme sürecini duyurdu. Kulübün açıklamasında, “Bu süreç, kulübün hem sahadaki hem de ticari fırsatlardan yararlanabilecek bir konuma gelmesini nihai hedef olarak belirleyerek gelecekteki büyümesini desteklemek için tasarlandı. Bu kapsamda yönetim kurulu, kulübe yeni yatırım yapılması, satış veya şirketi ilgilendiren diğer işlemler dâhil tüm stratejik seçenekleri değerlendirecek” ifadeleri yer aldı.

    Uzun süren süreçte iki başlıca teklif sahibi öne çıktı: INEOS ve Katarlı bankacı Sheikh Jassim. Sheikh Jassim'in yaklaşık 6 milyar sterlinlik teklif sunduğu ve United'ın borcunu kapatacağını söylediği bildirildi, ancak Glazer ailesi sonunda kulübü tamamen satmamaya karar verdi. Bunun yerine Sir Jim Ratcliffe liderliğindeki INEOS, Aralık 2023'te United'ın yüzde 27'lik azınlık hissesini satın aldı ve iki ay sonra futbol faaliyetlerinin ve operasyonların günlük yönetimini resmen devraldı.

    INEOS, “sınıfının en iyisi” olacak bir sportif yapı kurma, yıllardır süren kurumsal çürümeyi giderme, oyuncu alımını düzeltme ve United'ı İngiliz ve Avrupa futbolunun zirvesine döndürme sözü verdi. Bu amaçla Sir Dave Brailsford ve Jean-Claude Blanc'ın yanı sıra eski Man City çalışanları Omar Berrada (CEO) ve Jason Wilcox (teknik direktör) ile birçok kulübün istediği Dan Ashworth'un (sportif direktör) yer aldığı yeni bir yönetim ekibi oluşturuldu. Şaşırtıcı biçimde Ratcliffe ve INEOS, o zamandan bu yana United'ı daha da geriye götürdü.

    Yönetim, Ten Hag'ın yerine geçebilecek birkaç ismi değerlendirdi, ancak United'ın 2024 FA Cup zaferinin ardından sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. Aylar sonra Ten Hag, 10 milyon sterlinlik maliyetle görevden alındı. Ardından Amorim, INEOS'un ilk gerçek teknik direktör tercihi oldu; ancak kadro onun 3-4-2-1 sistemine uygun kurulmamıştı ve oyun tarzı ile transferler üzerinde tam yetkiye sahip olmadan başarılı olma şansı yoktu. Carrick'in geçici görevden kalıcı teknik direktörlüğe getirilmesi de kötü planlamanın göstergesiydi.

    Haberlere göre Ashworth, Amorim'in göreve getirilmesine karşı çıktı ve INEOS, Newcastle'ın eski yöneticisiyle görev süresinin yalnızca 159. gününde yollarını ayırdı. Brailsford ve Blanc ise bu yılın başlarında yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldı.

    United'ın transfer politikası artık çok farklı görünüyor, ancak aynı ölçüde kusurlu. Premier League'de kendini kanıtlamış oyunculara odaklanan; hücum, orta saha ve savunmanın yenilenmesini kapsayan üç aşamalı bir plan hazırlandı. Takım geçen sezonu üçüncü sırada tamamladığı için ilk aşama yeterince sorunsuz geçti, ancak ikinci aşama felaket oldu. Carrick için en acil sorun savunmaydı ve INEOS bu bölgeyi tamamen ihmal etti. Takımın şimdi küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının nedeni de bu.

    Ratcliffe, en az Glazer ailesi kadar nefret edilen bir isim olma yolunda ilerliyor. Bunun nedeni yalnızca futboldaki kasvetli tablo değil. “Sevilmeyen” kararlar alma gereğinden sık sık söz eden Ratcliffe, futbolcu olmayan 322 çalışanı işten çıkardı, Carrington ve Old Trafford'daki ücretsiz öğle yemeklerini kaldırdı, Ferguson'ın kulüp elçisi olarak aldığı ücreti düşürdü ve bilet fiyatlarını artırdı.

    Bu önlemlerle sağlanan tasarrufun hiçbiri, United'ın yazın Marcus Rashford, Mount, Zirkzee ve Martinez'in maaşlarını gider kalemlerinden çıkararak tasarruf edebileceği miktarla kıyaslanamaz. Şimdi taraftarlar, Glazer ailesi ve Ratcliffe'e kulübü satmaları için baskı yapıyor. Takımın eylülde City'ye evinde 1-0 yenildiği derbi öncesinde kulüp sahiplerine karşı kitlesel bir protesto düzenlendi. Ratcliffe, Old Trafford'da çok nadir görülen Avram Glazer ile birlikte yönetici locasında oturuyordu ve oldukça rahatsız görünüyordu.

    INEOS başkanı sözlerinin arkasında durursa burada çok daha uzun süre kalmayacak. Geçen yıl mart ayında BBC'ye şunları söylemişti: “Biraz öfke bana yönelirse buna katlanabilirim. Ama ben de sıradan bir insandan farklı değilim. Özellikle arkadaşlarım ve ailem için hoş değil. Glazer ailesi artık maçlara pek gelemiyor. Şimdi biraz geri plana çekildiler, dolayısıyla bütün eleştiriler bana yöneliyor. Hisse satın aldığımızdan beri onları görmedim. Bana söyledikleri, ‘Teşekkürler Jim, gerçekten çok iyi iş çıkarıyorsun.’

    “Şu anda korumam yok, bu şekilde dolaşmak zorunda değilim. Ama öyle olsaydı işin amacını boşa çıkarırdı, değil mi? Bu düzeyde bir duruma katlanamazdınız; artık hiç keyifli olmazdı.”

  • “Artık yeter”

    FBL-ENG-PR-MAN UTD-FULHAM-PROTEST
    AFP

    United'ın sevilen eski savunmacısı Gary Neville, Glazer ailesine kulüpten derhal ayrılma çağrısı yapan taraftarlara katıldı.

    United'da artık kimse “eğlenmiyor”. Bir bakıma küme düşmek, uzun zamandır doğru dürüst bir yön bulamayan kulüp için doğal bir sonraki adım gibi görünüyor. Belki de Glazer ailesinin, Premier Lig'den ayrılmanın getireceği mali ve ticari kayıpla birlikte, bugüne dek kayıtsız kaldığı taraftarları nihayet dinlemesi için bu gerekecek.

    Gary Neville de Glazer ailesini sürekli eleştiren isimlerden biri. Eski kaptan, Amerikalı aileye yaptığı son ateşli çağrıyla tüm taraftarların sesi oldu. United'ın efsane ismi, Disney+'ta yayımlanan 'Stick to Football' programında şöyle konuştu: “O futbol kulübünün 1,2 milyar sterlin (1,6 milyar dolar) borcu var; bu da bazı açılardan ellerini kollarını bağlıyor. Oyunculara servet harcadılar. Son 15 yılda bu alanda Manchester City'nin hemen gerisindeler. Oyunculara 1,4 milyar sterlin (1,86 milyar dolar) harcadılar, harcama sıralamasında ikinci sıradalar ama bunun büyük bölümü vadeli ödemelerle yapıldı.

    “Artık satmak zorundalar, satmak zorundalar. Üzgünüm ama zamanı geldi. Futbol departmanını INEOS'a devrettiler. INEOS futbol departmanını yönetmeye çalışıyor. Üç yıldır zorlanıyorlar ve görünen o ki bu yıl da zor geçecek.

    “Glazer ailesi Amerika'da, Tampa'da çok seviliyor. Duyduğuma göre orada her maça, bütün NFL maçlarına gidiyorlar. Ama 20 yılı aşkın süredir Old Trafford'a neredeyse hiç gelmediler.”

    INEOS ve Glazer ailesi, 100.000 kişilik yeni bir stadyum inşa etme önerisiyle de tepkileri artırdı. United, 2 milyar sterlinlik projenin nasıl finanse edileceğini henüz açıklamadı. Neville ise bunu, kulüp sahiplerinin taraftarların ne düşündüğünü anlamakta tamamen başarısız olmasının bir başka örneği olarak görüyor.

    “Demek istediğim şu: Artık satmak zorundalar, yeter artık. Kulüp borç içinde. [Mevcut] stadyuma tek kuruş harcamadınız. Şimdi de nasıl borç alacağınızı bilmeden yeni bir stadyum için 2 milyar sterlin borçlanmaya çalışıyorsunuz” diye ekledi. “Futbol tarafında 13, 14 yıllık bir başarısızlığınız var. Bu işi başkasına devrettiniz, ki bu saçmalık, ve sorumluluk almadınız. Artık satmak zorunda oldukları noktaya gelindi.

    “Yeter artık, kulübün tamamını satmak zorundalar. Taraftarların sabrı tükendi. Artık gitmeleri gerekiyor.”

    Haberlere göre INEOS, 2029'un ikinci yarısında United'daki payını artırabilir ya da kulübün tamamını satın alabilir, ancak bu çok uzak bir tarih. Çoğunluk hissedarları olarak Glazer ailesi, kulübün tamamı için kabul edilebilir buldukları bir teklif gelmesi hâlinde Ratcliffe ve INEOS'u hisselerini satmaya zorlayabilir. İdeal senaryo bu olurdu.

    United yıkımın eşiğinde ve Glazer ailesi gidene kadar bu karanlık dağılmayacak. Kulübün can damarı, uzaktan mülk yöneten ev sahiplerinden farksız olan ve kulübün ruhunu anlamayı umursamayan sahipleri tarafından kurutuldu. Neville haklı: Yeter artık.