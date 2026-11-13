FAYETTEVILLE, Ga. -- Mauricio Pochettino'nun kendine özgü gülümsemesinin yerini gözyaşlarına bırakması uzun sürmedi. Pochettino, gözyaşlarını tutmak için elinden geleni yaptı.

ABD'deki görevinden ayrılmaya hazırlanan teknik direktör birkaç kez konuşmasına ara verdi ama kendini toparlayamadı. Gözyaşları dinsin diye gözlerini sildi. ABD Futbol Federasyonu yöneticileri, ona destek olmak için ellerini sırtına koyarken o da su içti. Yine de gözyaşları dinmedi. Pochettino'nun kazanamayacağı bir mücadeleydi bu.

Pochettino, Manchester United'a merhaba demeden önce ABD Erkek Millî Futbol Takımı'na veda etmek zorundaydı. Bu veda, pek çok kişinin düşündüğünden daha zordu.

Haberin resmiyet kazanmasından saatler sonra kendini toparlamaya çalışan Pochettino, “Şu anda konuşmak benim için zor çünkü sanırım çok duygusal biriyim... Önemsiyoruz. Gerçekten önemsiyoruz ve federasyonu, oyuncuları ve buradaki herkesi her zaman önemseyeceğiz” dedi.

Cuma sabahı, spor dünyasında neredeyse herkesin bildiği sır doğrulandı ve Pochettino'nun Manchester United'ın teknik direktörü olduğu resmen açıklandı. Açıklama, bir haftalık haber ve söylentilerin ardından geldi. Hafta ilerledikçe Pochettino'nun ABD futbolundaki döneminin sona erdiği daha da belirginleşti. Cuma günü basının karşısına çıktığında bu gerçek Pochettino'yu derinden etkiledi. Karar bir yandan kolay, bir yandan da zordu.

Ancak karar artık verilmiş durumda. Pochettino'nun ABD armasını taşıyarak geçireceği iki maç ve birkaç gün daha olsa da yakında Old Trafford'un yolunu tutacak. İki yıllık görevinin ardından ABD macerası sona yaklaşırken Pochettino için bunu kabullenmek, üzerine düşündükçe kolaylaşmadı.

“Bizim için en değerli duygu tek bir galibiyet kazanmış ya da programa katkıda bulunmuş olmamız değil” dedi. “Aramızda kurulan gerçek bağ... Bence bu bağı ve paylaştığımız bütün anıları koruyabilmek harika.”

Yakında bunların hepsi geride kalacak. Söylentilerin gerçeğe dönüştüğü ve Pochettino'nun uzun değerlendirmelerin ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörü olduğu pazar günü bu süreç başladı.

“Böyle bir ana geldiğinizde bu her zaman çok, çok zor bir andır çünkü bunlar kolay kararlar değil... Sizden, hepinizden, bu ülkeden ve bu ülkenin harika insanlarından çok şey öğrendik. Bu, en zor kararlardan biriydi. Teşekkür ederim.”