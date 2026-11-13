24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Pochettino 1-1 GOAL

Manchester United hayali, ABD Erkek Milli Takımı'nda gözyaşları: Mauricio Pochettino, tutkusunu yeniden canlandıran “aile”den ayrılmaya hazırlanıyor

Manchester United, Mauricio Pochettino'ya reddedemeyeceği bir fırsat sundu. Gözyaşları, ABD erkek millî takımından ayrılmanın ona neye mal olacağını ortaya koydu.

Ryan Tolmich
Çeviri:

  • FAYETTEVILLE, Ga. -- Mauricio Pochettino'nun kendine özgü gülümsemesinin yerini gözyaşlarına bırakması uzun sürmedi. Pochettino, gözyaşlarını tutmak için elinden geleni yaptı.

    ABD'deki görevinden ayrılmaya hazırlanan teknik direktör birkaç kez konuşmasına ara verdi ama kendini toparlayamadı. Gözyaşları dinsin diye gözlerini sildi. ABD Futbol Federasyonu yöneticileri, ona destek olmak için ellerini sırtına koyarken o da su içti. Yine de gözyaşları dinmedi. Pochettino'nun kazanamayacağı bir mücadeleydi bu.

    Pochettino, Manchester United'a merhaba demeden önce ABD Erkek Millî Futbol Takımı'na veda etmek zorundaydı. Bu veda, pek çok kişinin düşündüğünden daha zordu.

    Haberin resmiyet kazanmasından saatler sonra kendini toparlamaya çalışan Pochettino, “Şu anda konuşmak benim için zor çünkü sanırım çok duygusal biriyim... Önemsiyoruz. Gerçekten önemsiyoruz ve federasyonu, oyuncuları ve buradaki herkesi her zaman önemseyeceğiz” dedi.

    Cuma sabahı, spor dünyasında neredeyse herkesin bildiği sır doğrulandı ve Pochettino'nun Manchester United'ın teknik direktörü olduğu resmen açıklandı. Açıklama, bir haftalık haber ve söylentilerin ardından geldi. Hafta ilerledikçe Pochettino'nun ABD futbolundaki döneminin sona erdiği daha da belirginleşti. Cuma günü basının karşısına çıktığında bu gerçek Pochettino'yu derinden etkiledi. Karar bir yandan kolay, bir yandan da zordu.

    Ancak karar artık verilmiş durumda. Pochettino'nun ABD armasını taşıyarak geçireceği iki maç ve birkaç gün daha olsa da yakında Old Trafford'un yolunu tutacak. İki yıllık görevinin ardından ABD macerası sona yaklaşırken Pochettino için bunu kabullenmek, üzerine düşündükçe kolaylaşmadı.

    “Bizim için en değerli duygu tek bir galibiyet kazanmış ya da programa katkıda bulunmuş olmamız değil” dedi. “Aramızda kurulan gerçek bağ... Bence bu bağı ve paylaştığımız bütün anıları koruyabilmek harika.”

    Yakında bunların hepsi geride kalacak. Söylentilerin gerçeğe dönüştüğü ve Pochettino'nun uzun değerlendirmelerin ardından Manchester United'ın yeni teknik direktörü olduğu pazar günü bu süreç başladı.

    “Böyle bir ana geldiğinizde bu her zaman çok, çok zor bir andır çünkü bunlar kolay kararlar değil... Sizden, hepinizden, bu ülkeden ve bu ülkenin harika insanlarından çok şey öğrendik. Bu, en zor kararlardan biriydi. Teşekkür ederim.”

  • Büyük karar

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino, Manchester United’ı çalıştırmak için anlaşma imzalamasına giden süreci anlattı.

    Basın toplantısı ilerlerken Pochettino, teknik direktörlükte geçirdiği onca yıla rağmen bu şekilde ayrılmanın kendisi için alışılmadık olduğunu kabul etti. Normalde bir sezon ya da sözleşme sona erer. Daha önce ayrılırsanız bu çoğu zaman başka birinin kararıdır.

    Gülerek, “Normalde tam tersi olur!” dedi. “Kendinizi hasta hissedersiniz, kalmak istediğiniz için ağlarsınız ve kovulursunuz.”

    Bu kez ise ayrılmak kendi tercihiydi. Bir önceki cuma Atlanta'ya gelmişti. Pazar günü oyuncuları kamp için şehre iniş yaparken Manchester United'la ilgili iddialar ortaya çıkmaya başladı. Michael Carrick'in yerine birini arayan United'ın ilk tercihi Pochettino'ydu.

    Pochettino, United ve U.S. Soccer ayrıntılar üzerinde çalışırken görüşmeler hızla ilerledi. Cuma sabahı anlaşma resmileşti: Old Trafford'da göreve başlaması için iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

    Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'nda mutlu olduğunu ve 100 günü biraz aşkın süre önce imzaladığı dört yıllık sözleşmeyi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduğunu söylüyor. Ancak ona göre geri çevrilemeyecek kadar iyi fırsatlar var. Uzun zamandır çalıştırmayı umduğu Manchester United da bunlardan biriydi.

    “Kariyerinizde Manchester United gibi bir takımda çalışma fırsatı çok sık karşınıza çıkmaz,” dedi. “Elbette böyle bir fırsat geldiğinde onu geri çevirmek zordur.”

    Şunları da ekledi: “Bu karar bazı yönleriyle çok üzücü. Öte yandan biz profesyoneliz ve hayallerinizi gerçekleştirmek için bir sonraki adımı atmaya da çalışmanız gerekiyor.”

    Hafta boyunca Pochettino'nun ABD Erkek Milli Takımı'ndaki oyuncuları da sürecin nasıl sonuçlanacağını beklediklerini söyledi. Söylentileri duymuş, perde arkasında gelişmeler yaşandığını biliyorlardı. Ancak Pochettino, söylentiler gerçeğe dönüşene kadar konuyu onlarla konuşmadı. Konuştuğunda ise meseleyi hemen açıklığa kavuşturdu. Manchester United'ın teknik direktörü olmadan önce bu oyuncu grubuyla çalışacağı birkaç günü daha vardı ve bu günleri en iyi şekilde değerlendirmeye kararlıydı.

    “Bir toplantı yaptık; oyunculara ve tüm ekibe durumu anlattım,” dedi. “Onlara ‘Teşekkür ederim’ demek istedim çünkü bana çok destek oldular ve durumu anlıyorlar. Bizi tanıyorlar ve federasyon ile Manchester United'ın kamptaki görevimize devam etmemiz konusunda anlaşmasıyla birlikte önümüzdeki iki maça ne kadar bağlı olduğumuzu biliyorlar.

    “Sanırım gelecek hafta Manchester United'daki görev hakkında konuşacak vaktimiz olacak. Ama şu anda bizden, U.S. Soccer'dan ve elbette ABD Erkek Milli Takımı'ndan söz etmenin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum.”

  • Duygusal yönü

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino, basın toplantısının duygusal anlarından bazılarında ABD Futbol Federasyonu yönetimine duyduğu hayranlığı dile getirdi.

    Pochettino, basın toplantısı boyunca ABD Futbol Federasyonu CEO'su JT Batson ve başkanı Cindy Parlow Cone'a defalarca doğrudan seslendi. En çok bu anlarda duygulandı; Batson ve Parlow Cone da ona sarılıp sırtını sıvazlayarak destek oldu.

    Pochettino bir noktada gözyaşlarını tutmaya çalışarak, “Bize hiçbir zaman yalan söylemediniz ve insanı her şeyin önüne koydunuz. Bu yüzden bu gerçekten zor bir karar ama yolumuza devam etmeliyiz... İşimi yaparken, harika bir projeyi paylaşırken ve bu ailenin parçası olurken kendimi gerçekten çok ama çok mutlu hissetmemi sağladınız,” dedi.

    Parlow Cone ve Batson da konuştu. Batson, teknik direktör arayışında atılacak sonraki adımları anlattı. Parlow Cone ise vakıfla ilgili heyecanından söz etti. Bunlar konuşmanın kolay kısımlarıydı. Zor olan, Pochettino'ya yarattığı etkiyi doğrudan anlatmaktı.

    Parlow Cone, “İki yılda erkekler ve erkek çocukları programı için yaptıkların inanılmazdı. Yalnızca onların gelişimine katkıda bulunmadın, tüm federasyonun daha iyi hâle gelmesine de katkı sağladın. Hepimiz için harika bir ortak oldun. Sana içtenlikle teşekkür etmek istedim. Seni özleyeceğiz,” dedi.

    Pochettino'yu ABD Futbol Federasyonu'na bu kadar bağlayan şey, federasyonun ona duyduğu güvendi. Elbette ilk olarak onu göreve getirmişlerdi. Ancak daha önemlisi, Dünya Kupası öncesinde New York'ta yenen bir akşam yemeğiydi. Biftek yerlerken federasyon yönetimi, Pochettino'ya kalmak istemesi hâlinde onun için hazır bir sözleşmeleri olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda ne olursa olsun onun devam etmesini istiyorlardı. Kazansalar da kaybetseler de ona ve yapabileceklerine inanıyorlardı.

    Pochettino, bu güvenin kendisi için her şey demek olduğunu söyledi. Ona, çok az yöneticinin duyabileceği türden bir güven duymuşlardı. Bu da kaybettiği bir şeyi yeniden keşfetmesine yardımcı oldu.

  • Ateşi yeniden keşfetmek

    imago-sport-1080166385.jpg
    IMAGO / Newscom World

    Pochettino, ABD Erkek Milli Takımı'ndayken zamanla yitirdiği tutkusunu yeniden keşfetti.

    Pochettino, ABD'ye geldiğinde Avrupa futbolunun en üst seviyelerinden biraz hayal kırıklığına uğramıştı. PSG'deki döneminde kupalar kazanmıştı ama süperstarlarla ilgili stresler de yaşamıştı. Chelsea'deki dönemi ise dünyanın en kaotik kulüplerinden birinin ve futbolun en kalabalık kadrolarından birinin talepleriyle baş etmeye çalışırken kısa sürdü.

    Bu yüzden Amerika'ya gitmeyi seçti. Bu karar, pek az kişinin öngörebileceği iki yıllık bir serüvene dönüştü. Country müziğine âşık oldu; kamplarda nerede olursa olsun sık sık yüksek sesle dinledi. Whole Foods ve Chick-Fil-A ile tanıştı. “Country Roads” çalarken yumruğunu havaya kaldırdı ve ülkenin dört bir yanından insanlarla tanıştı. Pochettino, kaldığı süre boyunca Amerika'yı gördü ve sonunda kendini Amerikalı hissetti.

    Aynı zamanda hem bir insan hem de bir teknik direktör olarak yeniden kendisi gibi hissetti.

    “Bir konuşma hazırlamadım,” dedi. “Yüreğimden geldiği gibi konuşuyorum ve sizlere çok teşekkür etmek istiyorum çünkü motivasyonumuzu yeniden kazandık. Büyük hayaller kurma kapasitemizi yeniden kazandık. Gerçekten gelişmek ve güzel anları paylaşmak isteyen, federasyonu ve bu ülkeyi gerçekten önemseyen oyuncuları çalıştırma kapasitemizi yeniden kazandık. Ülkeyi ve federasyonu hak ettikleri yere taşımak istiyorlar.”

    Pochettino'nun bu mücadeledeki rolü neredeyse sona erdi. Ancak kilit kelime “neredeyse”. Manchester'a uçmadan önce takvimde hâlâ iki maç daha var.

  • Veda etmek

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino'nun mirasını değerlendirmek başkalarına düşüyor; o ise uzaktan izlemeye hazırlanıyordu.

    ABD Millî Takımı cumartesi günü Haiti ile karşılaşacak. Salı günü ise iki takım yeniden karşı karşıya gelecek. Bunlar Pochettino'nun son maçları olacak. Pochettino bu maçları sabırsızlıkla bekliyor ve keyif almayı umuyor. Elbette bir teknik direktörün maçtan ne kadar keyif alacağını genellikle sonuç belirler; bu kez de öyle olacak. Bu yüzden Pochettino, doğru şekilde veda etmeye çalışırken geriye dönüp iyi duygularla hatırlayabileceği sonuçlar almak istiyor.

    “Profesyonel kimliğimizden önce insanız ve burada hissettiğimiz duygusal bir bağ var” dedi. “Bir taraf için en iyi seçenek olmayan bir karar alsak bile bağlılığımızı, saygımızı, ilgimizi ve sevgimizi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum.

    “Bence açık davrandık. Oyuncuların ve personelin saygısını kazandık; onlar da durumu elbette anlıyor... Çok iyimseriz ve ortaklığımızı bitirmenin çok doğal bir yolu olduğunu düşünüyorum.”

    Sorulardan biri bu ortaklığın bırakacağı iz üzerineydi. Pochettino bunu düşünmüş müydü? Amerikalı taraftarların kendisini nasıl hatırlamasını istiyordu?

    “Hayır, hayır, kibirli biri değilim” diye başladı. “En azından o kadar kibirli değilim! Bu görevi sonsuza dek hatırlanacak işler yapmak ya da buradaki millî takım antrenman merkezinde bir fotoğrafım olsun diye üstlenmedim. Asıl etki insan ilişkilerinde, iyi bir ortak olmakta ve federasyonun vizyonunu hayata geçirmeye çalışmakta. Bizim durumumuzda bu, kalitemizi ve oyuna, olaylara bakışımıza ilişkin bilgimizi ortaya koymak ve bu ailenin bir parçası olmaktı.

    “Şimdi Manchester United'da da aynısının olmasını umuyoruz.”

    Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Pochettino ve ekibi, çarşamba gününden itibaren Manchester United'ı Liverpool deplasmanına hazırlamaya başlayacak. U.S. Soccer ise kapsamlı bir teknik direktör arayışına şimdiden başladı. Pochettino'nun da söylediği gibi, artık yapılacak tek şey yola devam etmek. İki taraf bunu farklı yönlerde yapacak.

    Yine de Pochettino, Amerikan futbolunun gidişatına güveniyor. Artık onu ileriye taşıyan kişi kendisi olmayacak ama bu yönde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyor. O da bu süreçte muhtemelen yüksek sesle çalan bir country şarkısı eşliğinde, gözleri dolarak uzaktan izleyecek.

    “Gelecekte harika olabilir” diye söze başladı, ardından düşüncesini “başka bir teknik direktörle” diyerek tamamladı.