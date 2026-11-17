CINCINNATI: ABD Erkek Milli Takımı'nın teknik direktörlüğündeki sondan bir önceki gününde Mauricio Pochettino, kendisini bu noktaya getiren iki yılı aşkın döneme dönüp baktı. Salı günü Haiti'ye karşı oynanacak CONCACAF Uluslar Ligi maçında ABD'nin başında olacak ve son düdük çaldığında görevi sona erecek. Cincinnati'deki stadyumdan doğrudan kendisini Manchester'a götürmek üzere gönderilen özel jete binecek. Oraya vardığında yeni hayatı başlayacak.

Hayat, hem teknik direktör hem de geride bıraktığı milli takım için devam edecek. Ayrılık buruk, bu hafta defalarca söylediği gibi. Amerikan futboluna kendinden bu kadar çok şey kattıktan sonra gelişmeleri uzaktan izlemek zor olacak. Yine de Amerikan futbolundaki döneminin sonuna yaklaşırken Pochettino, ABD Milli Takımı'nın Cincinnati'deki otelinde bütün bunlara değdiğini vurguladı. Biri kendisine sorsa muhtemelen söyleyeceği şey bu olurdu: Her şeye değdi.

Peki Pep Guardiola, BJ Callaghan, Roberto Martinez ya da yerine geçmesi için adı geçen sayısız isimden biri kendisine sorsa onlara ne söylerdi? Görev karmaşık olsa da cevabı basit.

"Kabul edin," dedi açıkça. "Biri sorsa, kabul edin derim. Pep gibi biri mi? Kabul etsin. Her şey doğru yönde ilerliyor."

Pochettino, hafta boyunca mirasıyla ilgili soruları geçiştirdi. Kibirli olduğunu söyleyerek şaka yaptı ama bunları daha görevdeyken düşünecek kadar da kibirli olmadığını belirtti. Yine de pazartesi günü biraz geçmişe döndü. Amerikan futbolundaki dönemi tek bir şeyle hatırlanacaksa bunun bir başlangıç olmasını istiyor. Manchester United'a katılma kararı, sürecin sonunda burada olmayacağı anlamına geliyordu ama aslında bu kararı vermese de sonunda burada olmayabilirdi. İki yıllık görev süresinin bir temel attığını umuyor. Şimdi herkes gibi o da uzaktan izlerken bu temelin üzerine neler inşa edileceğini görmeye hevesli.

"Mesele, bunun adım adım ilerleyen bir süreç olması," dedi. "Bugün ya da yarın her şeyi değiştiremezsiniz. Son iki yılda yaptığımız her şeyin, bence bu sürecin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Bu sürekliliği sağlayabilirsek ABD'de yeni bir futbol döneminin başlangıcı olabilir. Elbette olabilir. Çok iyimser olduğumu söyleyebilirim."

Peki iki yılın ardından neden bu kadar iyimser? Bir o kadar önemlisi, kendisinden sonra gelecek kişiye nasıl bir tavsiye verir?