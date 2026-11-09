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City Football Group GFX 1:1GOAL

Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar City Football Group'un geri kalanı için ne anlama geliyor?

Premier League devi, CFG'nin en önemli kulübü olabilir ancak Abu Dabi merkezli holding şirketi dünya genelinde dokuz başka kulübün de tamamına veya bir kısmına sahip.

Mark Doyle
Çeviri:

  • 29 Eylül'de Premier League, Manchester City'nin ligin mali düzenlemelerini ihlal etmekle ilgili 114 suçlamadan suçlu bulunduğunu doğruladı. Aralık 2024'te sona eren 42 günlük duruşmada sunulan tüm delilleri değerlendirmek için yaklaşık iki yıl harcayan bağımsız komisyon, kulübün birkaç ticari ortakla yaptığı bir dizi «göstermelik» sözleşmenin yardımıyla 2009 ile 2018 arasında gelirlerini yaklaşık 830 milyon sterlin (1 milyar dolar) yapay olarak şişirdiğine hükmetti.

    Herhangi bir yaptırım açıklanmadı. Masum olduğunu savunmayı sürdüren City ise karara itiraz etti. Bu nedenle nihai sonucu öğrenmemiz aylar sürebilir. Ancak ilk karar onanırsa, iddia edilen usulsüzlüğün boyutu göz önüne alındığında Manchester City'nin küme düşürülmesi oldukça gerçekçi bir ihtimal ve bunun kulüp açısından sonuçları yıkıcı olabilir.

    Ancak bunun etkileri dünya çapında hissedilir. Zira City, çoğunluk hissesi Abu Dhabi United Group'a (ADUG) ait olan Birleşik Krallık merkezli holding şirketi City Football Group'un (CFG) sahibi veya ortak sahibi olduğu 10 kulüpten yalnızca biri...

    Not: Club Bolivar ve Yokoham F. Marinos ortak kulüplerdir; bu nedenle listeye dahil edilmemiştir.

  • New York City FC

    David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo NYCFC Ride Of Fame Induction Ceremony
    Getty Images Entertainment

    Frank Lampard’ın New York City’ye gecikmeli katılması, bunun Manchester City’nin yararına yapılmış olması nedeniyle kulübün bazı taraftarlarını kızdırdı.

    Öncelikle şunu belirtmek gerekir: New York City FC'nin veya başka herhangi bir CFG kulübünün Manchester City davasıyla bağlantılı bir yaptırımla karşı karşıya kalma riski yok. MLS Komiseri Don Garber'ın da açıkça belirttiği gibi, bunlar farklı yetki alanlarında faaliyet gösteren ayrı kuruluşlar.

    „MLS, kulüp sahiplerinin Major League Soccer'daki kurallarımıza uygun hareket edip etmediğine bakıyor,“ dedi Amerikalı, geçen ay düzenlenen Front Office Sport Tuned In zirvesinde. „Takım sahiplerimizin diğer liglerde ne yaptığına bakmak bizim işimiz değil. Açıkçası, başka spor dallarında da birden fazla yatırımı olan kulüp sahiplerinin yaptıklarını herhangi bir ligin dikkate alacağını sanmıyorum.

    „Birden fazla takıma sahip olunması hepimizin yaşadığı ve yönetmek durumunda olduğu bir durum. Bu kişilerin davranışlarına ilişkin kendi yönetim kurallarımız var.“

    Ancak endişe şu: NYCFC ve diğer kardeş kulüpler, İngiliz futbolunun üst düzey isimlerinin City'nin sahiplerinin Etihad'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunmasına yol açan, son derece tartışmalı bu davanın sert sonuçlarından olumsuz etkilenebilir.

    Manchester City grubun amiral gemisi olduğundan, grubun en değerli varlığı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi kaçınılmaz olarak en büyük çok kulüplü sahiplik projesinin geleceğini şüpheye düşürür. Bu da elbette NYCFC için iyi haber olmaz. Kulüp tamamen City örnek alınarak kuruldu; çünkü CFG, franchise'ı sıfırdan inşa edebildi. Bu listedeki diğer tüm takımların aksine NYCFC, City ile New York Yankees'in Mayıs 2013'te MLS'in 20. genişleme kulübünü kurma haklarını almak için güçlerini birleştirmesinden önce mevcut değildi.

    Takımın 2015'teki MLS çıkışından bu yana taraftarlar arasında zaman zaman huzursuzluk yaşandı. Bunun en belirgin örneği, Frank Lampard'ın City'deki kalış süresinin uzaması nedeniyle NYCFC'ye katılışının gecikmesiydi. Buna rağmen NYCFC, Amerikan futbol dünyasında artık sağlam bir yer edinmiş durumda ve 2021'de MLS Cup'ı da kazandı.

    CFG, Etihad Park adlı yeni stadyumun inşasını da finanse etti. Stadyumun gelecek yıl açılması planlanıyor. Bu da önümüzdeki aylarda İngiltere'de ne olursa olsun franchise'ın çok sağlam temellere sahip olduğu anlamına geliyor.

    Elbette ileride yaşanabilecek bir sahiplik değişikliği, Garber gibi isimler mevcut sahiplerle veya NYCFC'nin en azından itibarının zarar görmesi ihtimaliyle ilgili açıkça bir sorun görmese bile, franchise'ın kimliğinin köklü biçimde değişmesine yol açabilir.

  • Melbourne City

    Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Manchester City Başkanı Khaldoon Al-Mubarak, Melbourne Rectangular Stadium'da da en yetkili isim.

    NYCFC gibi Melbourne City de forma renkleri ve forma sponsorları bakımından Manchester City ile neredeyse aynı. Ancak Avustralyalı kulüp, başarı açısından da Manchester City'ye bir ölçüde benziyor.

    CFG, Ocak 2014'te Melbourne Heart'ı 12 milyon dolara satın alıp altı ay sonra kulübün adını Melbourne City olarak değiştirdiğinden bu yana takımı A-League'in hâkim güçlerinden birine dönüştürdü. Melbourne City, son beş yılda iki şampiyonluk ve üç normal sezon birinciliği kazandı. Kadın takımı ise 2015'te kurulmasından bu yana daha da fazla kupa elde etti. CFG ayrıca kulübün antrenman tesisi ve akademi olanaklarını bambaşka bir seviyeye taşıdı.

    Kısacası Melbourne City, mevcut sahipleri olmadan bugün bulunduğu konumda ve bugünkü hâliyle olmazdı. Bu nedenle Manchester City'deki mevcut istikrarsızlık, özellikle iki kulübün de başkanı Khaldoon Al-Mubarak olduğu için büyük bir endişe kaynağı.

  • Montevideo City Torque

    FBL-SUDAMERICANA-TORQUE-MINEIRO
    AFP

    Uruguaylıların kısa tarihlerindeki en başarılı dönemi yaşadığı söylenebilir.

    Club Atletico Torque, 2007 yılında kuruldu ve CFG’nin kulübü Nisan 2017’de satın almasından önce Uruguay Birinci Ligi’nde hiç oynamamıştı. Ancak yalnızca birkaç ay sonra en üst lige yükseldi. Torque hemen yeniden alt lige düşse de 2019’da üç sezonda ikinci kez İkinci Lig şampiyonu olarak üst lige geri döndü.

    Ertesi yıl CFG, kulübün adını Montevideo City Torque olarak değiştirdi ve kendi kurumsal tarzına daha uygun yeni bir arma kullanmaya başladı. CFG, şaşırtıcı olmayan ve çok daha az tartışma yaratan bir başka adımla Torque’nin altyapısını da köklü biçimde geliştirdi. Mart 2021’de açılan City Football Academy Montevideo, erkek, kadın ve genç takımların yanı sıra kulübün Güney Amerika’daki tüm oyuncu izleme faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor.

    Altyapıya yapılan yatırımın artık karşılığını verdiği söylenebilir. Torque, 2023’te bir kez daha alt lige düşmüş olabilir, ancak geçen yıl Birinci Lig’e geri döndü. Şu anda lider Penarol’ün yalnızca iki puan gerisinde, üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca 2026 Copa Americana’da yarı finale yükseldi.

    Bu nedenle La T, hâlâ genç olan kulübün Uruguay futbolunda önemli bir güç hâline gelme yolunda olduğu bu dönemde CFG’nin istikrarını bozacak hiçbir şey yaşanmaması için dua edecek.

  • Girona

    FBL-ITA-ENG-GUARDIOLA-MAN CITY
    AFP

    Pep Guardiola'nın kardeşi Pere (en sağda), Girona'nın yönetim kurulu başkanı.

    İki yıl önce bu dönemde Girona, birden fazla kulübe sahip olan bir grubun parçası olmanın potansiyel faydalarına örnek gösteriliyordu. Katalan ekibi, bir önceki sezon La Liga'yı üçüncü sırada bitirerek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi katılımı hakkını kazanmıştı. CFG'nin Ağustos 2017'de kulübün %44,3 hissesini satın almasından bu yana ise City'nin gelecek vadeden birkaç oyuncusunu kiralamıştı. CFG'nin hissesi daha sonra %47'ye yükseldi.

    Ancak Girona şimdi yedi yıl içinde ikinci kez Segunda Division'a döndü. Taraftarlar da kulüpte çoğunluk hissesine sahip olanların gerçekten Girona'nın çıkarlarını gözetip gözetmediğini sorguluyor.

    Geçen sezon La Liga'dan düşülmesinin kısa süre ardından düzenlenen gergin basın toplantısında kulüp başkanı Delfi Geli, taraftarların bir bölümünün kendisinin bir “kukladan” ibaret olduğu yönündeki iddialarını reddetti. Yönetim kurulu başkanı Pere Guardiola ise kardeşi Pep'in 10 yıl teknik direktörlük yaptığı City için çalışan bir “komisyoncu” olduğu yönündeki suçlamalara öfkeyle karşılık verdi.

    Pere, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kulüpten ne kâr payı olarak ne de başka bir yolla tek bir euro aldık. Girona'nın ihtiyaç duyduğu zamanlarda da gereken çaba gösterildi. En iyi kadroları kurmak için para sahaya yatırıldı. Biz fırsatçı değiliz; uzun zamandır buradayız,” dedi.

    Ancak taraftar grupları, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanılmasının ardından kadronun yeterince güçlendirilmediğini düşünüyor. Bunun nedeninin, aynı sahipleri paylaşan kulüplerin aynı turnuvada mücadele etmesini engelleyen UEFA kuralını ihlal etmemek için CFG'nin o sezon Girona ile bağlarını fiilen geçici olarak geri çekmek zorunda kalması olduğu söylenebilir. Bu durum, Katalan ekibinin CFG içindeki öncelik sıralamasında nerede durduğunu da çok açık biçimde gösterdi.

    Taraftarlar, kulübün altyapısında planlanan iyileştirmelerde ilerleme kaydedilmemesinden de rahatsız olmaya devam ediyor. Özellikle Estadi Montilivi'nin yeniden düzenlenmesine yönelik öneride ilerleme sağlanamaması tepki çekiyor. Dolayısıyla City davasındaki son çarpıcı gelişmelerden önce bile CFG'nin Girona'daki projesinin belirsizliklerle çevrili olduğunu söylemek mümkün.

  • Shenzhen Peng City

    Manchester City v AEK Athens - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3
    Getty Images Sport

    Ferran Soriano, Çin kulübünü CFG'nin devasa ve dolayısıyla potansiyel olarak kazançlı bir pazara erişim sağlamasının bir yolu olarak görüyordu.

    “Çin’de futbolun geleceğine güçlü biçimde inanıyoruz,” demişti CFG CEO’su Ferran Soriano, City’nin 2019’da üçüncü lig kulübü Sichuan Jiuniu’nun %47 hissesini sürpriz bir şekilde satın almasının ardından. “Kulübü büyütüp geliştirmek ve Çinli futbol yeteneklerini yetiştirmek için uzun vadeli, sürdürülebilir bir taahhütte bulunuyoruz.

    “Şu anki önceliğimiz, tüm deneyim ve birikimimizden yararlanarak sahadaki performansımızı güçlendirmek, taraftarlarımızla güçlü bir bağ kurmak ve yerel toplulukta güçlü bir varlık oluşturmak.”

    Ancak sonradan görüldüğü üzere yerel topluluk CFG için o kadar da önemli değildi. Sichuan Jiuniu, 2024’te Çin Süper Ligi’ndeki ilk sezonu öncesinde yalnızca yeniden markalandırılmakla kalmadı, Shenzhen’e taşındı ve takımın adı Shenzhen Peng City olarak değiştirildi. Takım, en üst ligdeki ilk iki yılında küme düşmekten kıl payı kurtuldu ancak bu sezon çok daha rekabetçi olduğunu gösterdi.

    Bununla birlikte, City’nin itirazının sonuçsuz kalmasının Shenzhen’in kademeli gelişimini nasıl etkileyebileceğini kestirmek güç. CFG kulübün çoğunluk hissedarı değil ve Çin ekibini sportif bir projeden çok ticari bir girişim olarak gördüğü düşünülüyor. İddialara göre odak noktası, büyük kupalar kazanmaktan ziyade markayı büyütmek ve bölgedeki sponsorluk ortaklarıyla güçlü ilişkiler geliştirmek.

  • Lommel

    SOCCER JPL D10 LOMMEL SK VS KAA GENT
    AFP

    Lommel, 23 yıllık aranın ardından döndüğü Belçika’nın en üst ligindeki ilk sezonunda şu ana kadar rakiplerine karşı ayakta kalmayı başarıyor ancak CFG’ye büyük ölçüde bağımlı.

    2022 yılında ESPN'e verdiği bir röportajda Al-Mubarak, “CFG üyesi olmasaydı Lommel gibi bir takımın Melbourne'den Montevideo'ya ve İtalya'ya kadar uzanan küresel veri ağına şu anda sahip olduğu erişimin küçük bir kısmına bile sahip olması mümkün olmazdı” dedi.

    “Değer veride yatıyor” dedi Manchester City başkanı. “Değer, tüm bunları bir araya getirip herkes için faydalı hâle getiren sistemde yatıyor.” Bu sistem, Lommel'in bu yılın başlarında 2003'ten bu yana ilk kez Belçika'nın en üst ligine yükselmesinde kuşkusuz belirleyici bir rol oynadı.

    Ancak kulüp, genç oyuncuları geliştirmek için bir yer olarak görülse de Norveçli genç oyuncu Sverre Nypan şu anda Soevereinstadion'da kiralık olarak oynuyor ve Lommel, Mayıs 2020'de CFG bünyesine katılmasından bu yana Manchester City'ye henüz bir oyuncu kazandırmadı. Manchester City'nin Lommel'e 23 milyon avro daha aktardığına ilişkin son haberler de Belçika futbolu standartlarına göre önemli bir meblağdan söz edildiği düşünüldüğünde, kulübün sermaye açısından CFG'ye ne kadar bağımlı olduğunu ortaya koyuyor.

    Dolayısıyla CFG kulüplerine yapılan yatırımlarda yaşanacak bir azalma bile Lommel'i çoğundan daha fazla etkiler. Çünkü kulüp, CFG bünyesindeki diğer bazı takımlarla aynı statüye ya da altyapıya sahip değil.

    Royal Excelsior Virton, 2023'te rakibi Lommel'i “yabancı sübvansiyonlar” alarak Avrupa Birliği (AB) hukukunu ihlal etmekle suçlarken, Abu Dabi'nin desteği olmasa kulübün Pro League'de oynamak için lisans almaya bile hak kazanamayacağını ileri sürdü!

  • Troyes

    Brighton & Hove Albion FC v Manchester City FC - Premier League
    Getty Images Sport

    Savio, 2022'de Troyes'a imza attı ancak iki yıl önce City'ye katılmadan önce Fransız takımında bir dakika bile oynamadı.

    CFG hiçbir yerde Stade de l'Aube'daki kadar büyük bir taraftar tepkisiyle karşılaşmadı. CFG'nin Eylül 2020'de kulübün çoğunluk hissedarı olmasından sekiz ayı biraz aşkın bir süre sonra Troyes, Ligue 1'e yükselmeyi başarmış olabilir. Ancak Bordeaux, mali sorunlar nedeniyle sonradan Troyes'ın yerine küme düşürülmeseydi Troyes 2024'te Fransa futbolunun üçüncü ligine gerileyecekti.

    Takımın en zor döneminde taraftarlar, sahaya meşale atarak Valenciennes'e karşı oynanan iç saha maçının yarıda kalmasına bile neden oldu. Bu sırada tribünlerde alaycı bir şekilde “Teşekkürler, City” tezahüratları yükseldi.

    Taraftarların tepkisinin birkaç nedeni vardı. Bunlardan biri, daha önce CFG bünyesindeki bir başka takım olan Melbourne City'yi çalıştıran Patrick Kisnorbo'nun teknik direktörlüğe getirilmesiyle sonuçlanan ve felaketle sonuçlanan kurum içi tercihti. Ancak taraftarlarla kulüp sahipleri arasındaki gerilimi en iyi anlatan olay, Savio'nun Troyes'ın kadrosunda geçirdiği dönem. Brezilyalı oyuncu 2022'de Atletico Mineiro'dan transfer edildi ancak Girona'daki kiralık döneminde gösterdiği dikkat çekici performansın ardından yalnızca 30,8 milyon sterlin karşılığında City'ye satılmadan önce Troyes formasıyla tek bir maça bile çıkmadı.

    Dolayısıyla Troyes şimdi yeniden Ligue 1'de olsa da taraftarlarının birçoğu CFG'nin kulüpten ayrılmasına hâlâ sevinir.

  • Palermo

    Palermo FC v Manchester City FC - Pre-season Friendly
    Getty Images Sport

    Pippo Inzaghi'nin Palermo'su, Serie B'de en yakın rakibinin dört puan önünde lider.

    Palermo köklü ve gurur verici bir geçmişe sahip. Kulüp, Abu Dabi'nin desteği olmadan da büyük olasılıkla bir şekilde ayakta kalır. Sonuçta yedi yıl önce ciddi mali usulsüzlükler nedeniyle İtalya futbolunun dördüncü ligine kadar düşmüş, buna rağmen 2022'de CFG tarafından devralındığında Serie B'ye geri dönmüştü.

    Ancak Abu Dabi'nin desteğini kaybetmenin Palermo için ağır bir darbe olacağı da açık. CFG, Sicilya ekibinin yüzde 80 hissesini 13 milyon euroya (11 milyon sterlin/14 milyon dolar) satın aldığından beri Palermo'ya önemli miktarda para yatırdı. CFG'nin payı şu anda yüzde 94,9'a ulaşmış durumda. Bu yatırımlar sayesinde Palermo'nun kulübe ait ilk antrenman tesisi Nisan 2024'te açıldı.

    Daha da önemlisi, CFG, İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) EURO 2032 için potansiyel ev sahibi statlar listesinde yer alan yeni bir stadın inşasını da finanse ediyor. Ancak inşaatın gelecek yıla kadar başlaması planlanmıyor. Bu nedenle Palermo ve taraftarlarının Manchester City'nin itirazının sonucunu çoğu kişiden daha yakından takip edeceğini söylemek yerinde olur.

    Pippo Inzaghi'nin takımı şu anda Serie B'de lider ve Palermo, 2017'den bu yana ilk kez en üst lige dönme yolunda ilerliyor. Ancak orada kalma umutları, CFG'nin desteğinin sürmesine büyük ölçüde bağlı olacak.

  • Bahia

    Bahia v Palmeiras - Brasileirao 2024
    Getty Images Sport

    Bahia, 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlardan biri olan 50 bin seyirci kapasiteli Arena Fonte Nova'da maçlarını oynuyor.

    Soriano, CFG'nin 2023'te Bahia'yı satın almasının ardından, bu hamlenin başlıca nedenlerinden birinin Brezilya futbolunu “ekonomik açıdan” büyütmek olduğunu söyledi. “Potansiyel olağanüstü,” dedi. “Dünyanın en büyük yetenek kaynağı. Bu fırsat kaçırılmamalı ve ben de yardımcı olmak istiyorum.”

    Ancak CFG'nin öncelikli hedefi, söz konusu yetenek havuzundan yararlanmaktı. Özellikle de Bahia'nın açık ara en büyük ve en popüler kulüp olduğu, ülkenin gelişmişlik düzeyi çok düşük kuzeydoğu bölgesindeki yeteneklerden.

    Devralmanın ardından taraftarlar, CFG'nin Bahia'yı Brezilya'nın en güçlü takımlarından birine dönüştüreceğine inanarak büyük heyecan yaşadı. Ancak Soriano, daha en başından bunun uzun bir süreç olacağı uyarısında bulundu. Ne Bahia ne de City, ortaklığın olumlu etkilerini henüz gerçekten görmüş durumda.

    Yine de Brezilya kulübü, CFG projesine en son katılan üye. Rogerio Cenio'nun takımı şu anda Serie A puan tablosunda altıncı sırada ve A takımının performansı son iki buçuk sezonda istikrarlı biçimde, tartışmasız şekilde gelişti. Başkan Emerson Ferretti'nin CFG'ye tam güven duyduğunu da belirtmek gerek. Ferretti, CFG'nin ilerici siyasi duruşu ve toplumsal duyarlılığıyla tanınan bir kulüp için uygun bir potansiyel sahip olmadığı öne sürüldüğünde grubu savunmuştu.

    Ferretti ayrıca, City'nin Premier League'in mali kurallarıyla ilgili 115 suçlamayla karşı karşıya kalmasının kulübün satışına ilişkin görüşmeleri hiçbir şekilde etkilemediğini söylemişti. Bu da Bahia'nın futboldaki en büyük çoklu kulüp sahipliği grubunun parçası olmayı ne kadar çok istediğini gösteriyordu.

    Önümüzdeki birkaç ay, bunun Bahia ve CFG'nin diğer tüm üyeleri için doğru hamle olup olmadığına dair daha net bir fikir verecek.