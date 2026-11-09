Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar City Football Group'un geri kalanı için ne anlama geliyor?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir: New York City FC'nin veya başka herhangi bir CFG kulübünün Manchester City davasıyla bağlantılı bir yaptırımla karşı karşıya kalma riski yok. MLS Komiseri Don Garber'ın da açıkça belirttiği gibi, bunlar farklı yetki alanlarında faaliyet gösteren ayrı kuruluşlar.
„MLS, kulüp sahiplerinin Major League Soccer'daki kurallarımıza uygun hareket edip etmediğine bakıyor,“ dedi Amerikalı, geçen ay düzenlenen Front Office Sport Tuned In zirvesinde. „Takım sahiplerimizin diğer liglerde ne yaptığına bakmak bizim işimiz değil. Açıkçası, başka spor dallarında da birden fazla yatırımı olan kulüp sahiplerinin yaptıklarını herhangi bir ligin dikkate alacağını sanmıyorum.
„Birden fazla takıma sahip olunması hepimizin yaşadığı ve yönetmek durumunda olduğu bir durum. Bu kişilerin davranışlarına ilişkin kendi yönetim kurallarımız var.“
Ancak endişe şu: NYCFC ve diğer kardeş kulüpler, İngiliz futbolunun üst düzey isimlerinin City'nin sahiplerinin Etihad'dan uzaklaştırılması çağrısında bulunmasına yol açan, son derece tartışmalı bu davanın sert sonuçlarından olumsuz etkilenebilir.
Manchester City grubun amiral gemisi olduğundan, grubun en değerli varlığı üzerindeki kontrolünü kaybetmesi kaçınılmaz olarak en büyük çok kulüplü sahiplik projesinin geleceğini şüpheye düşürür. Bu da elbette NYCFC için iyi haber olmaz. Kulüp tamamen City örnek alınarak kuruldu; çünkü CFG, franchise'ı sıfırdan inşa edebildi. Bu listedeki diğer tüm takımların aksine NYCFC, City ile New York Yankees'in Mayıs 2013'te MLS'in 20. genişleme kulübünü kurma haklarını almak için güçlerini birleştirmesinden önce mevcut değildi.
Takımın 2015'teki MLS çıkışından bu yana taraftarlar arasında zaman zaman huzursuzluk yaşandı. Bunun en belirgin örneği, Frank Lampard'ın City'deki kalış süresinin uzaması nedeniyle NYCFC'ye katılışının gecikmesiydi. Buna rağmen NYCFC, Amerikan futbol dünyasında artık sağlam bir yer edinmiş durumda ve 2021'de MLS Cup'ı da kazandı.
CFG, Etihad Park adlı yeni stadyumun inşasını da finanse etti. Stadyumun gelecek yıl açılması planlanıyor. Bu da önümüzdeki aylarda İngiltere'de ne olursa olsun franchise'ın çok sağlam temellere sahip olduğu anlamına geliyor.
Elbette ileride yaşanabilecek bir sahiplik değişikliği, Garber gibi isimler mevcut sahiplerle veya NYCFC'nin en azından itibarının zarar görmesi ihtimaliyle ilgili açıkça bir sorun görmese bile, franchise'ın kimliğinin köklü biçimde değişmesine yol açabilir.