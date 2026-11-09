Manchester City'ye yöneltilen suçlamalar City Football Group'un geri kalanı için ne anlama geliyor?

29 Eylül'de Premier League, Manchester City'nin ligin mali düzenlemelerini ihlal etmekle ilgili 114 suçlamadan suçlu bulunduğunu doğruladı. Aralık 2024'te sona eren 42 günlük duruşmada sunulan tüm delilleri değerlendirmek için yaklaşık iki yıl harcayan bağımsız komisyon, kulübün birkaç ticari ortakla yaptığı bir dizi «göstermelik» sözleşmenin yardımıyla 2009 ile 2018 arasında gelirlerini yaklaşık 830 milyon sterlin (1 milyar dolar) yapay olarak şişirdiğine hükmetti.

Herhangi bir yaptırım açıklanmadı. Masum olduğunu savunmayı sürdüren City ise karara itiraz etti. Bu nedenle nihai sonucu öğrenmemiz aylar sürebilir. Ancak ilk karar onanırsa, iddia edilen usulsüzlüğün boyutu göz önüne alındığında Manchester City'nin küme düşürülmesi oldukça gerçekçi bir ihtimal ve bunun kulüp açısından sonuçları yıkıcı olabilir.

Ancak bunun etkileri dünya çapında hissedilir. Zira City, çoğunluk hissesi Abu Dhabi United Group'a (ADUG) ait olan Birleşik Krallık merkezli holding şirketi City Football Group'un (CFG) sahibi veya ortak sahibi olduğu 10 kulüpten yalnızca biri...

Not: Club Bolivar ve Yokoham F. Marinos ortak kulüplerdir; bu nedenle listeye dahil edilmemiştir.